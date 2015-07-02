Cıvıl cıvıl bir ev için 10 çılgın çiçek fikri

Yaz geldi. Artık pencerelerimiz sıkı sıkıya kapanmıyor, kapılarımız sonuna kadar kapatılmıyor. Yazın evleri güzelleştirmenin bir yolu da evin her köşesini türlü çiçeklerle donatmak. Bugün yerli tasarımcılar tasarladıkları evlerde çiçeklere nasıl yer vermiş ona bakacağız. Belki bu çiçekler sizin eviniz için size de ilham verebilir.