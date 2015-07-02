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Cıvıl cıvıl bir ev için 10 çılgın çiçek fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
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Yaz geldi. Artık pencerelerimiz sıkı sıkıya kapanmıyor, kapılarımız sonuna kadar kapatılmıyor. Yazın evleri güzelleştirmenin bir yolu da evin her köşesini türlü çiçeklerle donatmak. Bugün yerli tasarımcılar tasarladıkları evlerde çiçeklere nasıl yer vermiş ona bakacağız. Belki bu çiçekler sizin eviniz için size de ilham verebilir. 

Masmavi çiçekler

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Bu ev Kayseri'de bulunuyor ve projenin altında İndeksa Mimarlık'ın imzası var. Daha önce genelini işlediğimiz bu oturma odası bugün de içindeki çiçekle yazımıza konu oluyor. Orta sehpanın üstündeki ık vazoda duran masmavi çiçek odaya çok büyük renksel bir katkı sağlamış. Çiçeğin rengi ışığın kablolarının rengiyle de uyum sağlıyor.

Zarafet örneği

NEWTOUCH PS MİMARLIK Klasik Yatak Odası
PS MİMARLIK

NEWTOUCH

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Ps Mimarlık imzasını taşıyan bu zarif salona bir renk katkısı gerekli olmuş. Bu da pembe çiçeklerle yapılmış. Çiçekler hem saldıkları oksijen açıcından faydalı hem de renkleriyle odaların renk kompozisyonunu tamamlıyorlar. 

Rengarenk bir aranjman

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Bu mutfakta da homify'ın Kayserili uzmanı İndeksa Mimarlık'ın imzası var. Bembeyaz mutfak kırmızın çeşitli tonları arasına serpiştirilen beyaz kır çiçekleriyle oluşturulmuş bir buket ile renklendirilmiş. Evinize renkli dokunuşlar yapak için aynı rengin farklı tonlarından oluşan çiçeklerle bir buket de siz hazırlayabilirsiniz. 

Orkideler

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Klasik Mutfak
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Mutfak kahverengi rengiyle çok ağır görülüyor olabilir ama bu ağırlık eflatun orkidelerle yumuşatılmış. Orkideler hem renkleri hem de görünüşleriyle evlere çok güzel bir görünüm katıyorlar. Bu mutfakta NM Mimarlık imzası var. 

Zambaklar

MUTFAK DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK MutfakDolap & Raflar
POLEN MUTFAK

MUTFAK DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Polen Mutfak ürün yelpazesinde bulunan bu mutfak beyaz zambaklarla süslenmiş. Mutfak adasının üstünde bulunan cam kavanozda bulunan çiçekler ve yaprakları mutfağa hoş bir hava katmış.

Yeşiller ve beyazlar

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Bu şık mutfakta Meral Akçay'ın imzası var. Beyazın ağırlıkta olduğu mutfak bordo ve kırmızı tonlu dolaplarla renklendirilmiş. Bu mutfağa bir de yeşil katkısı gerekmiş ve çare yeşil beyaz kır çiçeklerinde bulunmuş. Kır çiçekleri mutfağa tazelik katmış.

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Turuncu ve pembe

Lar Seri Pembe Renk Yemek Seti Binbirdekorasyon İç Dış Ticaret MutfakYemek Takımı & Bardaklar
Binbirdekorasyon İç Dış Ticaret

Lar Seri Pembe Renk Yemek Seti

Binbirdekorasyon İç Dış Ticaret
Binbirdekorasyon İç Dış Ticaret
Binbirdekorasyon İç Dış Ticaret

Binbirdekorasyon düzenlediği bu zarif yemek masasını turuncu ve pembe çiçeklerle tamamlamış. Şık vazonun içindeki pembe çiçekler yemek takımına göz kırparken turuncu çiçekler mumlarla uyum sağlıyor. 

Sarı

Özgün Salon Tasarımı (Living Room) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Klasik Oturma Odası
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Özgün Salon Tasarımı (Living Room)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Bu vintage köşeye çiçekler çok yakışmış. İçinde yer yer koyu tonların bulunduğu duvar ve retro masa ve ayna rengarenk çiçeklerle dengelenmiş. Çiçeklerin güzelliği kadar içinde bulundukları vazoların şıklığı da dikkat çekiyor. 

Yemyeşil

Vahşi dünyayı keşfe çıkın!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
HannaHome Dekorasyon

Vahşi dünyayı keşfe çıkın!

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

Kimi zaman da yemyeşil bitkiler odalara canlılık katıyor. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Nötr renklerle donanmış iki odaya renksel dokunuş bu çiçekle yapılmış. 

Yemyeşil vazo ve beyaz çiçekler

Karmenloft, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Akdeniz Evler
Fabbrica Mobilya

Karmenloft

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Çiçeklerin güzelliği kadar onları koyduğunuz vazolar da önemli. Örneğin bu örnekte bardaklarla aynı takımın parçası olan yeşil cam vazo evin tüm dekorasyonuyla uyum sağlamış. Çiçeklerin yeşil yaprakları da bu uyuma katkıda bulunmuş.

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