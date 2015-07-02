Cıvıl cıvıl bir ev için 10 çılgın çiçek fikri

Yaz geldi. Artık pencerelerimiz sıkı sıkıya kapanmıyor, kapılarımız sonuna kadar kapatılmıyor. Yazın evleri güzelleştirmenin bir yolu da evin her köşesini türlü çiçeklerle donatmak. Bugün yerli tasarımcılar tasarladıkları evlerde çiçeklere nasıl yer vermiş ona bakacağız. Belki bu çiçekler sizin eviniz için size de ilham verebilir.
Bu ev Kayseri'de bulunuyor ve projenin altında İndeksa Mimarlık'ın imzası var. Daha önce genelini işlediğimiz bu oturma odası bugün de içindeki çiçekle yazımıza konu oluyor. Orta sehpanın üstündeki ık vazoda duran masmavi çiçek odaya çok büyük renksel bir katkı sağlamış. Çiçeğin rengi ışığın kablolarının rengiyle de uyum sağlıyor.
Ps Mimarlık imzasını taşıyan bu zarif salona bir renk katkısı gerekli olmuş. Bu da pembe çiçeklerle yapılmış. Çiçekler hem saldıkları oksijen açıcından faydalı hem de renkleriyle odaların renk kompozisyonunu tamamlıyorlar.
Bu mutfakta da homify'ın Kayserili uzmanı İndeksa Mimarlık'ın imzası var. Bembeyaz mutfak kırmızın çeşitli tonları arasına serpiştirilen beyaz kır çiçekleriyle oluşturulmuş bir buket ile renklendirilmiş. Evinize renkli dokunuşlar yapak için aynı rengin farklı tonlarından oluşan çiçeklerle bir buket de siz hazırlayabilirsiniz.
Mutfak kahverengi rengiyle çok ağır görülüyor olabilir ama bu ağırlık eflatun orkidelerle yumuşatılmış. Orkideler hem renkleri hem de görünüşleriyle evlere çok güzel bir görünüm katıyorlar. Bu mutfakta NM Mimarlık imzası var.
Polen Mutfak ürün yelpazesinde bulunan bu mutfak beyaz zambaklarla süslenmiş. Mutfak adasının üstünde bulunan cam kavanozda bulunan çiçekler ve yaprakları mutfağa hoş bir hava katmış.
Bu şık mutfakta Meral Akçay'ın imzası var. Beyazın ağırlıkta olduğu mutfak bordo ve kırmızı tonlu dolaplarla renklendirilmiş. Bu mutfağa bir de yeşil katkısı gerekmiş ve çare yeşil beyaz kır çiçeklerinde bulunmuş. Kır çiçekleri mutfağa tazelik katmış.
Binbirdekorasyon düzenlediği bu zarif yemek masasını turuncu ve pembe çiçeklerle tamamlamış. Şık vazonun içindeki pembe çiçekler yemek takımına göz kırparken turuncu çiçekler mumlarla uyum sağlıyor.
Bu vintage köşeye çiçekler çok yakışmış. İçinde yer yer koyu tonların bulunduğu duvar ve retro masa ve ayna rengarenk çiçeklerle dengelenmiş. Çiçeklerin güzelliği kadar içinde bulundukları vazoların şıklığı da dikkat çekiyor.
Kimi zaman da yemyeşil bitkiler odalara canlılık katıyor. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Nötr renklerle donanmış iki odaya renksel dokunuş bu çiçekle yapılmış.
Çiçeklerin güzelliği kadar onları koyduğunuz vazolar da önemli. Örneğin bu örnekte bardaklarla aynı takımın parçası olan yeşil cam vazo evin tüm dekorasyonuyla uyum sağlamış. Çiçeklerin yeşil yaprakları da bu uyuma katkıda bulunmuş.
Bu yazımız da ilginizi çekebilir: