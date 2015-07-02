Asaletiyle nefesinizi kesecek 15 mutfak modeli

Mutfaklar ev hanımlarının en çok vakit geçirdiği yerlerden biridir. Evde tadilat ya da tamirat olduğunda ilk değişecek yerlerden biri de mutfaktır. O yüzden mutfak konusunda yüksek bir talep var. Bunu homify'daki mutfak yazılarımızdan da anlayabiliyoruz. Mutfak yazıları her daim en çok okunan yazılaraımız arasında yer alıyor. Bugün de sizin için birbirinden güzel 15 mutfak derledik. Mutfakların hepsi de yerli tasarımcıların elinden çıkma. Haydi gelin bu mutfaklara hep birlikte bakalım.
Siyah ve beyaz her zaman birbirine yakışan hatta birbirlerini tamamlayan renkler olmuşlardır. Bu mutfakta da bu birliktelik çok başarılı bir şekilde kullanılmış. GKHNERDGN Architecture Office imzası taşıyan bu mutfak Halkalı'da bir dairede bulunuyor.
Rustik tarz seviyorsanız bu mutfak tam size göre. Rustik ve country tarzının bir karışımı olan bu mutfakta açıkta bırakılan kirişler rustik havayı güçlendirmiş. Yoğun ahşap kullanımıyla karşılaştığımız mutfağa beyaz ve kahverengi ahşap rengi hakim. Bu mutfak Serender Ahşap'ın bir ürünü.
Fen Proje Mimarlık'a ait bu mutfak ise tam anlamıyla modern mutfağa örnek olabilecek bir mutfak. Bağımsız davlumbazı ve davlumbazın etrafındaki cam çerçevenin dikkat çektiği mutfakta beyaz renk hakim. Kapı ve pencere çerçevelerinin koyu rengi ise bu hakimiyetle hoş bir kontrast oluşturmuş. Yer dçşemeleri de bu uyuma eşlik ediyor.
Bu mutfak örneğimiz de İskandinav bir anlayışla hazırlanmış. Her yerinde beyazın hakim olduğu mutfağın zemini ahşap laminantla kaplanmış. Mutfak masası ve sandalyelerde de beyazın hakim olduğu mutfak geniş pencereleri sayesinde gün ışığını doyasıya içeri alıyor. Mutfakta Sönmez Mobilya'nın imzası bulunuyor.
Bugünlerde country tarz pek bir revaçta. İstanbul Mutfakart da bu trendden geri kalmamış ve harikulade bir country mutfak üretmiş. Tüm parçalarda masif ahşap kullanılmış. Bizce çok asil duruyor. Sizce de öyle değil mi?
Albox Mobilya'ya ait bu mutfak dolabı pek de alışıldık özelliklere sahip değil. Ankastre ürünlerin içine gömüldüğü dolap koyu rengiyle göz alıyor. Bizce her mutfakta çok klas bir duruş sergileyecek nitelikte.
Koyu renklere geçmişken bir de siyah bir mutfak örneği görelim. Siyah mutfaklarda çok tercih edilmese de doğru kullanıldığı zaman gerçekten çok başarılı bir tercih oluyor. Voltaj Tasarım2ın elinden çıkan bu mutfak da bu başarılı örneklerden biri olmuş.
Arte Fabbro'ya ait bu mutfakta yer alan cam raflar cam ürünleri yerleştirmek için hem işlevsel hem de estetik bir çözüm oluşturmuş.
Beyaz renk her tarzda olduğu gibi country tarzda da işe yarıyor. İşte size örneği. Polen Mutfak imzalı bu country mutfak görenleri büyüleyecek nitelikte.
Luce Mutfak&Banyo imzalı bu mutfak bizde zamanın ötesinde bir mutfak çağrışımı uyandırdı. Sizce de çok şık ve estetik durmuyor mu?
Duvar kağıdı kullanımı evin tüm bölümlerinde olduğu gibi mutfakta da çok iyi sonuçlar doğruyor. Bunu Meral Akçay imzalı bu mutfakta görmeniz mümkün.
Mutfakta minimalizme örnek oluşturabilecek bu mutfak homify uzmanı Margurit Kokken'e ait. Beyazın hakim olduğu mutfakta fazla aksesuar kullanımından kaçınılmış ve adeta sonsuzluk hissi uyandırılmış.
Designmob Mobilya imzalı bu mutfak büyük boyutlu mutfak adasıyla dikkat çekiyor. Asma katlı bir mutfağa kurulan mutfak son derece zarif ve yalın görünüyor.
Mutfakta kimileri mat, kimileri ise parlak dolap dokusunu seviyor. Bu örnekte ise mutfak dolapları parlak lake ile boyanmış. Mutfakta Eşittir Mobilya'nın imzası bulunuyor.
Mutfaklarda inoks cihazların dokuları her zaman mutfağa modern bir hava katıyor. As Tasarım da bu mutfakta inoks dokulu bir buzdolabı kullanmayı tercih etmiş.
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