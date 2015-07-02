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Asaletiyle nefesinizi kesecek 15 mutfak modeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
Dumankaya halkalı Mutfak Dekorasyonu , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
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Mutfaklar ev hanımlarının en çok vakit geçirdiği yerlerden biridir. Evde tadilat ya da tamirat olduğunda ilk değişecek yerlerden biri de mutfaktır. O yüzden mutfak konusunda yüksek bir talep var. Bunu homify'daki mutfak yazılarımızdan da anlayabiliyoruz. Mutfak yazıları her daim en çok okunan yazılaraımız arasında yer alıyor. Bugün de sizin için birbirinden güzel 15 mutfak derledik. Mutfakların hepsi de yerli tasarımcıların elinden çıkma. Haydi gelin bu mutfaklara hep birlikte bakalım.

Siyah ve beyazın asaleti

GKHNERDGN İç Mimarlık GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GKHNERDGN İç Mimarlık

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Siyah ve beyaz her zaman birbirine yakışan hatta birbirlerini tamamlayan renkler olmuşlardır. Bu mutfakta da bu birliktelik çok başarılı bir şekilde kullanılmış. GKHNERDGN Architecture Office imzası taşıyan bu mutfak Halkalı'da bir dairede bulunuyor. 

Rustik

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Rustik tarz seviyorsanız bu mutfak tam size göre. Rustik ve country tarzının bir karışımı olan bu mutfakta açıkta bırakılan kirişler rustik havayı güçlendirmiş. Yoğun ahşap kullanımıyla karşılaştığımız mutfağa beyaz ve kahverengi ahşap rengi hakim. Bu mutfak Serender Ahşap'ın bir ürünü.

Modern

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Mutfak
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Fen Proje Mimarlık'a ait bu mutfak ise tam anlamıyla modern mutfağa örnek olabilecek bir mutfak. Bağımsız davlumbazı ve davlumbazın etrafındaki cam çerçevenin  dikkat çektiği mutfakta beyaz renk hakim. Kapı ve pencere çerçevelerinin koyu rengi ise bu hakimiyetle hoş bir kontrast oluşturmuş. Yer dçşemeleri de bu uyuma eşlik ediyor. 

İskandinav

Modern Mutfak No1 Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Mutfak
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Modern Mutfak No1

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Bu mutfak örneğimiz de İskandinav bir anlayışla hazırlanmış. Her yerinde beyazın hakim olduğu mutfağın zemini ahşap laminantla kaplanmış. Mutfak masası ve sandalyelerde de beyazın hakim olduğu mutfak geniş pencereleri sayesinde gün ışığını doyasıya içeri alıyor. Mutfakta Sönmez Mobilya'nın imzası bulunuyor. 

Country

istanbul mutfakart istanbul mutfakart MutfakDolap & Raflar
istanbul mutfakart

istanbul mutfakart

istanbul mutfakart
istanbul mutfakart
istanbul mutfakart

Bugünlerde country tarz pek bir revaçta. İstanbul Mutfakart da bu trendden geri kalmamış ve harikulade bir country mutfak üretmiş. Tüm parçalarda masif ahşap kullanılmış. Bizce çok asil duruyor. Sizce de öyle değil mi?

Sıra dışı

alboxNATURLINE, albox albox MutfakDolap & Raflar
albox

alboxNATURLINE

albox
albox
albox

Albox Mobilya'ya ait bu mutfak dolabı pek de alışıldık özelliklere sahip değil. Ankastre ürünlerin içine gömüldüğü dolap koyu rengiyle göz alıyor. Bizce her mutfakta çok klas bir duruş sergileyecek nitelikte.

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Siyah mutfak

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Koyu renklere geçmişken bir de siyah bir mutfak örneği görelim. Siyah mutfaklarda çok tercih edilmese de doğru kullanıldığı zaman gerçekten çok başarılı bir tercih oluyor. Voltaj Tasarım2ın elinden çıkan bu mutfak da bu başarılı örneklerden biri olmuş. 

Cam raflar

BEYAZIN SAKİNLİĞİ, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

BEYAZIN SAKİNLİĞİ

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Arte Fabbro'ya ait bu mutfakta yer alan cam raflar cam ürünleri yerleştirmek için hem işlevsel hem de estetik bir çözüm oluşturmuş.

Country ve beyaz

MUTFAK DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK MutfakDolap & Raflar
POLEN MUTFAK

MUTFAK DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Beyaz renk her tarzda olduğu gibi country tarzda da işe yarıyor. İşte size örneği. Polen Mutfak imzalı bu country mutfak görenleri büyüleyecek nitelikte.

Uzay çağı mutfağı

Luce Mutfak&Banyo imzalı bu mutfak bizde zamanın ötesinde bir mutfak çağrışımı uyandırdı. Sizce de çok şık ve estetik durmuyor mu?

Duvar kağıdı

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Duvar kağıdı kullanımı evin tüm bölümlerinde olduğu gibi mutfakta da çok iyi sonuçlar doğruyor. Bunu Meral Akçay imzalı bu mutfakta görmeniz mümkün.

Minimalist mutfak

MARGURİT, MARGURİT COPENHAGEN MARGURİT COPENHAGEN MutfakDolap & Raflar
MARGURİT COPENHAGEN

MARGURİT

MARGURİT COPENHAGEN
MARGURİT COPENHAGEN
MARGURİT COPENHAGEN

Mutfakta minimalizme örnek oluşturabilecek bu mutfak homify uzmanı Margurit Kokken'e ait. Beyazın hakim olduğu mutfakta fazla aksesuar kullanımından kaçınılmış ve adeta sonsuzluk hissi uyandırılmış.  

Asma katlı mutfak

MARGURİT, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ MutfakDolap & Raflar
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

MARGURİT

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

Designmob Mobilya imzalı bu mutfak büyük boyutlu mutfak adasıyla dikkat çekiyor. Asma katlı bir mutfağa kurulan mutfak son derece zarif ve yalın görünüyor.

Parlak lake

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri, Eşittir Mobilya Eşittir Mobilya MutfakDolap & Raflar
Eşittir Mobilya

Eşittir Mobilya Katalog Resimleri

Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya
Eşittir Mobilya

Mutfakta kimileri mat, kimileri ise parlak dolap dokusunu seviyor. Bu örnekte ise mutfak dolapları parlak lake ile boyanmış. Mutfakta Eşittir Mobilya'nın imzası bulunuyor.

İnoks dokunuşu

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Mutfaklarda inoks cihazların dokuları her zaman mutfağa modern bir hava katıyor. As Tasarım da bu mutfakta inoks dokulu bir buzdolabı kullanmayı tercih etmiş.

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Peki siz bu mutfaklardan en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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