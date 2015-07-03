Denizli'de küçük ve herkese göre bir daire

İnşaat sektörü Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. homify ailesi de tüm ülkeye yayılacak şekilde genişliyor. Bugün sizi Ege'nin lokomotif şehirlerinden biri olan Denizli'ye götüreceğiz. Denizli gelişmiş sanayisiyle, turizmiyle ve üniversitesiyle sadece Ege Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. Bu önemine bağlı olarak huzur dolu şehirde konut sektörü de çok gelişmiş durumda. homify ailesine en son katılan uzmanlardan biri olan Öz-İŞ İnşaat Mimarlık Hazır Mutfak da Denizli'de faaliyet gösteren bir firma. Bugün size tanıtacağımız ev firmanın imzasını taşıyan bir çatı dubleksi olacak. Stüdyo tipi açık mutfağıyla dikkat çeken proje ev sahibinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış. Lafı fazla uzatmadan bu şahane evdeki turumuza başlayalım.