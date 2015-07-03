Denizli'de küçük ve herkese göre bir daire

İnşaat sektörü Türkiye'nin her yerinde gelişiyor. homify ailesi de tüm ülkeye yayılacak şekilde genişliyor. Bugün sizi Ege'nin lokomotif şehirlerinden biri olan Denizli'ye götüreceğiz. Denizli gelişmiş sanayisiyle, turizmiyle ve üniversitesiyle sadece Ege Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. Bu önemine bağlı olarak huzur dolu şehirde konut sektörü de çok gelişmiş durumda. homify ailesine en son katılan uzmanlardan biri olan Öz-İŞ İnşaat Mimarlık Hazır Mutfak da Denizli'de faaliyet gösteren bir firma. Bugün size tanıtacağımız ev firmanın imzasını taşıyan bir çatı dubleksi olacak. Stüdyo tipi açık mutfağıyla dikkat çeken proje ev sahibinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış. Lafı fazla uzatmadan bu şahane evdeki turumuza başlayalım.
Öncelikle evin mutfağını ayrıntılı bir şekilde görüyoruz. Şüphesiz mutfağın en ilgi çekici tarafı yuvarlak mutfak adası. Gövdesi gibi tavana yerleştirilen panellerin de kırmızı olduğu adanın yüzeyi beyaz olarak tasarlanmış. Adada hem ocak, hem eviye hem de yemek hazırlama alanı bir arada bulunuyor. Bağımsız davlumbaz da adanın görüntüsünü olağanüstü şekilde tamamlıyor. Arka planda mutfak dolaplarını ve yemek masasını görüyoruz. Mutfak dolapları da kırmızı beyaz olarak tasarlanmış ama beyazlar ağırlıkta. Yemek masası ve sandalyelerde de beyaz tercih edilmiş.
Az önce mutfağı daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz ama burada oturma odasının açık planlı mutfaktan nasıl göründüğünü göstermek istedik. Küçük oturma odası ve mutfaktan oluşan bu bölüm birinci katta bulunuyor. İki bölüm arasında yukarıya çıkan merdivenler yer alıyor.
Burası da oturma odası kısmı. Şöminenin dikkat çektiği oturma odasına sanatsal katkı ise hüzünlü bir palyaço portresi ile yapılmış. Koltuklar ve fiskos masasında oldukça sade tasarımlar seçilmiş ve gösterişe kaçılmamış. Küçük diyebileceğimiz alan beyaza boyanarak olabildiğince geniş gösterilmeye çalışılmış.
Burada görüğümüz köşeye tavandan tabana diyagonal uzanan bir kitaplık koyulmuş. Kitaplık tavan ve duvarlardaki ahşap panellerle kombinlenmiş. Aydınlatma için kullanılan spotlar bu panellere uygulanmış.
Üst kata çıkan merdivenlerin altı ayakkabılık olarak değerlendirilmiş. Burada gördüğümüz dresuar için ise ilginç ve şık bir tasarım kullanılmış. Tekerlek biçimli kaidenin üstünde duran ahşap panel dresuar işlevi görüyor. Siyah ve beyazın seçildiği dresuar parlak lake ile boyanmış. Yukarı çıkan merdiven basamakları evin tümünün zeminiyle aynı malzemeden seçilmiş.
Duvar seramikleriyle kaplı banyonun dikkat çekici yanlarından biri de duvardaki gömme aplikler. Şık bir laabo teknesinin kullanıldığı eviye kırmızı ışıkla aydınlatılmış.
Ev küçük bir alana oturuyor olmasına rağmen giyinme odasından ödün verilmemiş. Evin giyinme odası oldukça geniş bir bölüm. Böylece yatak odasında yer kaplayan gardıroplardan kurtulunmuş.
Vitrifiye ürünlerinin oldukça estetik parçalardan seçildiği tuvalatte seramik üzerine uygulanan ledli ayna oldukça şık ve dikkat çekici görünüyor.
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