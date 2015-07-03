Burçlara göre dekorasyon önerileri: İkizler burcu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ikizler insanı çok da gönüllü uzanmaz. Hayat dolu ikizler insanı için tam olarak favori renk ve malzeme belirlemek oldukça zor. Bu burçtaki insanlar enerjilerini etraflarındaki pek çok şeye yansıtırlar. Tipik bir ikizler evinde sarı ve turuncu gibi parlak ve sıcak renklere rastlayabileceğiniz gibi toprak tonları, beyazları da görmek mümkündür. Tek renkli ikizler evlerine de rastlamak mümkün. Bu evlerde en çok rastlanan renk ise parlak yeşil ve mor. Malzeme konusuna gelirsek, ikizler için sağlıklı bir karışım uygundur: Sıcak ahşabın soğuk metalle buluşması, ya da tüylü yün malzemenin pürüzsüz deriyle buluşması, sağlam yapıların akıcı dokularla buluşması gibi.