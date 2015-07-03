Burçlara göre dekorasyon önerileri: İkizler burcu

Klasik ya da modern? Doğal ya da abartılı? Kaotik ya da düzenli? Nasıl yaşadığımız kişisel zevklerimizle ilgili ve zevklermizi de doğrudan burçlarımızla bağlantılı. Biliyorsunuz homify'da burçlara göre dekorasyon önerileri verdiğimiz bir yazı dizisine başladık. Geçen ay Boğaların dekorasyon tercihlerini inceleme altına almıştık. Bugün de İkizler(21 Mayıs – 21 Haziran) için dekorasyon önerileri vereceğiz. Hava grubu burcu olan İkizler genelde meraklı, yaratıcı, eğlenceli ve duygusal olarak bilinirler. Canlı renkler ve desenler, modern ve egzantrik dekorasyon parçaları tam ikizlere göredir. İkizler duygusal yanlarıyla bu güzelliklerin aşırısına kaçmayacak kadar duyarlıdırlar.
Çok fazla dinlenme ve aylaklık ikizlere göre değildir. İkizler insanı etrafında aksiyon ve güzel insanların arkadaşlığını ister. Bu nedenle şehir içinde bir apartman ikizler için uygun dairedir. Hele bu daire oldukça aydınlık ve kendi başına yaratıcı biçimde döşeyebileceği aynı zamanda geniş ve açık alanlara imkan veren bir çatı katı dairesi ise tadından yenmez. Resimde gördüğünüz daire tam da tarif ettiğimiz daireyi gösteriyor. Apartman dairesinde Atelye 70 Planners&Architect'in imzası var ve daire İstanbul'un en işlek semtlerinden birinde bulunuyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ikizler insanı çok da gönüllü uzanmaz. Hayat dolu ikizler insanı için tam olarak favori renk ve malzeme belirlemek oldukça zor. Bu burçtaki insanlar enerjilerini etraflarındaki pek çok şeye yansıtırlar. Tipik bir ikizler evinde sarı ve turuncu gibi parlak ve sıcak renklere rastlayabileceğiniz gibi toprak tonları, beyazları da görmek mümkündür. Tek renkli ikizler evlerine de rastlamak mümkün. Bu evlerde en çok rastlanan renk ise parlak yeşil ve mor. Malzeme konusuna gelirsek, ikizler için sağlıklı bir karışım uygundur: Sıcak ahşabın soğuk metalle buluşması, ya da tüylü yün malzemenin pürüzsüz deriyle buluşması, sağlam yapıların akıcı dokularla buluşması gibi.
İkizler iki ucun iyi bir uyumunu yansıtır. Pek çok ikizler insanı yüksek teknoloji ürünler ile vintage mobilyaların birleşiminden, modern tasarımcı işi parçalarla bit pazarı mobilyalarının birleşiminden hoşlanır. ikizler fütüristik bir sehpayla rustik bir sandığı, ahşap çekmecelerden oluşan bir konsolla, gösterişli bir avizeyi başarıyla harmanlayabilir. İkizler için kendisini mutlu eden ve yaratıcı olan her şey makbuldür.
İkizlerin meraklı özellikleri onları pek çok farklı aksesuara açık hale getiriyor. İkizler bu çeşitli aksesuarları eklektik bir anlayışla birbirleriyle entegre etmeyi çok iyi biçimde başarırlar. Meraklı ikizlerin evinde biriken dergiler, albümler, müzik enstrümanları, moda aksesuarları, seyahat hatıraları, yıllar içinde birer aksesuara dönüşebilir.
Boğalar için dekorasyon önerilerini merak ediyorsanız: