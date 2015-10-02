Rüya gibi bir ev

Ev deyince, herkesin rüyası farklıdır aslında. Kimileri ücra ve sessiz bir yerde kale gibi bir dağ evi hayal eder, kimileri şehrin göbeğinde şık bir apartman dairesi, kimileri de görkemli bir yazlık. Nasıl bir ev hayal ederseniz edin, bu yazıda sizlere ayrıntılarıyla tanıtacağımız bu müstakil ev mutlaka hoşunuza gidecektir. Polonya’da bulunan bu enteresan ev, müşterinin arzu ve talepleri doğrultusunda ona uygun olacak şekilde en baştan tasarlanarak inşa edildiği için ayrıca bir değer de taşıyor. İyisi mi lafı daha fazla uzatmadan bu hoş dairenin odalarında küçük bir tura çıkıp farklı odalara bir göz atalım. Belki kendi eviniz için size de ilham verecek bir şeyler bulursunuz.
Eve genel olarak dışarıdan bakıldığında yatay bir mimari ve görkemini insanın kafasına kakmayan ama zarif bir biçimde yansıtan bir bina görüyoruz. Adeta modüler bir yapıyı andıran tek katlı bina geniş bir araziye yayılıyor olmanın avantajını en iyi şekilde kullanıyor. Çatının metalik rengiyle duvarların beyazının yarattığı kontrast ise eve asil bir görünüm katıyor.
Bu evden söz ederken, evin inşaatında kullanılan çevre dostu bir malzemeden bahsetmeden geçmek olmaz. Evin inşaatında kullanılan hafif betonun yapımında kullanılan genleştirilmiş kil, kilin döner fırında yüksek sıcaklıkta ısıl işleme tabi tutulmasıyla elde edilen hafif, neme, buza ve aside karşı dayanıklı, yanmazlığı bulunan ve yaşayan organizmalara karşı da dirençli bir malzeme. Genleştirilmiş kilin son derece hafif olması nakliye anlamında da işleri kolaylaştırdığı gibi ekolojik olarak da tercih edilen bir malzeme.
Bu rüya gibi evin iç mekân büyüklüğü yaklaşık 150 metrekare civarında. Dört yatak odasının yanısıra, mutfak ve yemek odasıyla birleştirilen geniş bir salona sahip olan evin, iki banyosu, iki giyinme odası, tuvaleti, kış bahçesi ve terası da bulunuyor. Projede ayrıca çamaşırhane, garaj ve hobi odası gibi ayrıntılar da unutulmamış.
Evin salonuna yakından baktığımızda hem rahat, hem de belli bir klasa sahip olan, fazlalıklardan arındırılmış temiz hatlı bir tasarım anlayışının egemen olduğunu görüyoruz. Deri koltuklar mekâna asalet katarken, parlak zemin ve duvar kağıdı bu manzarayı tamamlıyor. Beyazın egemenliği ise çiçekli örtü ve yastıklarla dengeleniyor. Sehpanın üzerindeki şık dekoratif eşyalar ise pastanın üzerindeki çilek yerine geçmiş.
Salonla bileşik olarak tasarlanan mutfakta ise genel bir ferahlık ve saflık havası hissediliyor. Ada tezgâh sayesinde çok sayıda insanın aynı anda rahatça yemek yiyebileceği mekân beyaz, siyah ve kremin bileşimiyle hem huzur verici, hem de son derece soylu bir görünüme sahip.
Çok sayıda yatak odasına evsahipliği yapan evin ana yatak odasında diğer odaların aksine canlı bir mor rengin hakim olduğunu görüyoruz. Bu sayede daha heyecan verici bir mekân haline bürünen yatak odasına ayrıca evin diğer kısımlarında görmediğimiz lüks dokunuşlar da hissediliyor.
Bu resimde gördüğümüz banyonun bir numaralı yıldızı ise elbette özel tasarım ürünü olan ve duvardan bağımsız yerleştirilmiş olan küvet. Bir kuğu gibi salınan bu zarif parçayı, arka plandaki siyah panel, taşlı avize ve mekânı samimi hale getiren parke zemin tamamlıyor.
Başta söylediğimiz gibi geniş bir alan yayılan evin bahçesinde ise çim ekilmiş geniş ve boş bir alanın yanısıra, çit olarak da kullanılan çalılardan oluşmuş şahane bir duvar görüyoruz. Peyzaj tasarımında seçilen ağaç ve çalılar evin karakterine uygun düşecek biçimde özenle seçildikleri için iç mekânla dış mekân arasında belli bir devamlılık da yaratıyorlar.
Evin adeta bir rıhtımı andıran geniş ve rahat terasını her şeyin düşünüldüğü bir kış bahçesi tamamlıyor. Burada şezlonglar ve ayrı bir yemek masası ile evde yaşayanların uzun yaz gecelerini en iyi şekilde geçirmeleri garanti altına alırken, kış günleri içinde öndeki seradan faydalanmak onların elinde.
Bu ev projesini beğendiyseniz, ’Canlı, hareketli ve rengarenk bir ev’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.