Rüya gibi bir ev

Evin adeta bir rıhtımı andıran geniş ve rahat terasını her şeyin düşünüldüğü bir kış bahçesi tamamlıyor. Burada şezlonglar ve ayrı bir yemek masası ile evde yaşayanların uzun yaz gecelerini en iyi şekilde geçirmeleri garanti altına alırken, kış günleri içinde öndeki seradan faydalanmak onların elinde.

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