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Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği

Homify TR Homify TR
House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Banyo
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Banyo tasarımlarında ahşap malzeme kullanımı pek yaygın bir tercih olmasa da, suya dayanıklı ahşap teknolojisi geliştikçe elbette ahşabın o vazgeçilmez dokusu banyoları da daha sık ziyaret etmeye başladı. Eğer hem doğal görünümlü, hem modern, hem estetik ve şık, hem de sıradışı bir banyonuz olsun istiyorsanız gerek banyo dolaplarında gerek duvar ve yer döşemelerinde ahşap malzeme kullanmayı mutlaka düşünmenizi tavsiye ediyoruz çünkü ortaya çıkan sonuçlar bir harika. Aşağıda sizin için iyi tasarımlı banyoları kusursuzlaştıran 12 ahşap kullanımını derledik. 

(Ahşabın güzelliğinden vazgeçemeyenlerdenseniz Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımıza da mutlaka bekleriz.) 

Büyüleyici bir doku

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bu büyüleyici banyoya sahip olduğu karakterli dokuyu kazandıran ana unsur elbette içeriye sauna havası da katan boydan boya ahşap duvarlar ve yer döşemeleri. 

Ahşap banyo dolapları

Kartaldekorasyon Daire Tadilatları Kırsal Banyo
Daire Tadilatları

Kartaldekorasyon

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Sıradan bir banyoyu sıradışı ve çekici hal getirmek istiyorsanız bu örnekteki gibi tasarımıyla dikkat çeken ahşap banyo dolapları kullanabilirsiniz. Aralıklı dolap yerleşimi tasarımı güzelleştiren ayrıntılardan yalnızca biri. 

Tek cephede çarpıcı dokunuş

#Bağcılardekorasyon Ev TAdilatları Minimalist Banyo
Ev TAdilatları

#Bağcılardekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Banyoda ahşap kullanımı aslında oldukça incelikli ayrıntılarla göz alıcı ve çarpıcı bir hale gelebilir. Resimdeki banyoda da bunun bir örneğini görüyoruz. Küvet ünitesinin tek cephesinin raflı bölümündeki ahşap kaplama tüm odanın dokusunu değiştiriyor.

Ahşap kaplama küvet ünitesi

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Tasarımında Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası bulunan bu estetik banyoya kim sahip olmak istemez ki? Ahşap dokunun banyoya nasıl bir estetik katabileceğinin bir göstergesi olan bu banyonun küvet ünitesi tamamen ahşap kaplanmış. 

Desenli ahşap lavabo tezgahı

​Türkiye gençlik ve spor bakanlığı homify Modern Banyo
homify

​Türkiye gençlik ve spor bakanlığı

homify
homify
homify

Nuevo Tasarım'ın dizayn ettiği bu banyoda ise lavabo tezgahının desenli ahşaptan seçilmesi banyonun tüm dokusunu değiştiriyor ve ona ağırbaşlı ve sıradışı bir karakter kazandırıyor. 

Benzersiz bir tasarım

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Bu sıradışı banyo ise tam olarak tasarım dehası uygulamalarla hem benzersiz hem de büyüleyici bir görünüme sahip. Doğal görünümlü rabıta yerler ve masa şeklinde dizayn edilmiş ahşap lavabo tezgahı en ık ayrıntıların başında geliyor. Tasarımda Hakan Helvacıoğlu imzası var. 

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Mermer ve ahşabın dansı

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Banyo
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Banyoda mermer kullanımı klasik ve seçkin tasarımlar için vazgeçilmezdir elbette, ama mermerin ahşapla birarada kullanılması banyonuza hem ayrıntılı bir tasarım dokusu hem de modern bir estetik kazandıracaktır. 

Ahşap çerçeveli hidromasajlı küvet

ARAS VERA DUŞ İskandinav Banyo
VERA DUŞ

ARAS

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Vera Duş ürünlerinden biri olan bu oval hidromasajlı küvetin estetik ve alışılmadık görünümü şüphesiz hidromasajlı ünitesini çevreleyen ahşap çerçevenin varlığı sayesinde elde edilmiş. 

Sade, ferah ve kendine has bir atmosfer

Restauratie en verbouw van voormalig Gemeentehuis Oudenrijn, De Meern, op ten noort blijdenstein architecten op ten noort blijdenstein architecten Modern Banyo
op ten noort blijdenstein architecten

op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten

Sıradışılığın gösterişle değil tarz sahibi bir tasarımla ilgili olduğunun kanıtı olan bu banyoda kullanılan ahşap panel ferah bir yapıya sahip olan banyonun genel havasına hareket katıyor. 

Tepeden tırnağa ahşap

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Banyo
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Sıradaki banyo tasarımıysa İtalya'dan. Ahşabın güzelliğinden ve doğal ve modern estetiğinden sonuna kadar faydalanılmış olan bu dizaynda sadece duvarlarda ve yerlerde değil, aynı zamanda lavaboda ve lavabo tezgahında da ahşap kullanılarak doğal etki çarpıcı bir hale getirilmiş. 

Parlak asalet

Dom, MG Interior Studio Michał Głuszak MG Interior Studio Michał Głuszak Klasik Banyo
MG Interior Studio Michał Głuszak

MG Interior Studio Michał Głuszak
MG Interior Studio Michał Głuszak
MG Interior Studio Michał Głuszak

Bu banyodaki cilalı ahşap görünümüyse yaşam alanına seçkin ve asil bir hava katıyor. Boydan boya uzanan bu kaplama pırıltısıyla ve renginin ağırbaşlılığıyla dikkat çekiyor. 

Rahatlatıcı loş etki

Мансардный этаж, Architoria 3D Architoria 3D Minimalist Banyo
Architoria 3D

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Ahşap dokunuşların tüm özelliklerinden tepeden tırnağa yararlanan br diğer banyo örneğiyle karşı karşıyayız. Oluklu ahşaptan oluşan duvarlar ve bu dokuya uygun seçilmiş mobilyalar sarı ışıkla birleşerek rahatlatıcı bir loşluk yaratıyor. 

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