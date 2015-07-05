Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği

Banyo tasarımlarında ahşap malzeme kullanımı pek yaygın bir tercih olmasa da, suya dayanıklı ahşap teknolojisi geliştikçe elbette ahşabın o vazgeçilmez dokusu banyoları da daha sık ziyaret etmeye başladı. Eğer hem doğal görünümlü, hem modern, hem estetik ve şık, hem de sıradışı bir banyonuz olsun istiyorsanız gerek banyo dolaplarında gerek duvar ve yer döşemelerinde ahşap malzeme kullanmayı mutlaka düşünmenizi tavsiye ediyoruz çünkü ortaya çıkan sonuçlar bir harika. Aşağıda sizin için iyi tasarımlı banyoları kusursuzlaştıran 12 ahşap kullanımını derledik.
(Ahşabın güzelliğinden vazgeçemeyenlerdenseniz Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımıza da mutlaka bekleriz.)
Bu büyüleyici banyoya sahip olduğu karakterli dokuyu kazandıran ana unsur elbette içeriye sauna havası da katan boydan boya ahşap duvarlar ve yer döşemeleri.
Sıradan bir banyoyu sıradışı ve çekici hal getirmek istiyorsanız bu örnekteki gibi tasarımıyla dikkat çeken ahşap banyo dolapları kullanabilirsiniz. Aralıklı dolap yerleşimi tasarımı güzelleştiren ayrıntılardan yalnızca biri.
Banyoda ahşap kullanımı aslında oldukça incelikli ayrıntılarla göz alıcı ve çarpıcı bir hale gelebilir. Resimdeki banyoda da bunun bir örneğini görüyoruz. Küvet ünitesinin tek cephesinin raflı bölümündeki ahşap kaplama tüm odanın dokusunu değiştiriyor.
Tasarımında Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası bulunan bu estetik banyoya kim sahip olmak istemez ki? Ahşap dokunun banyoya nasıl bir estetik katabileceğinin bir göstergesi olan bu banyonun küvet ünitesi tamamen ahşap kaplanmış.
Nuevo Tasarım'ın dizayn ettiği bu banyoda ise lavabo tezgahının desenli ahşaptan seçilmesi banyonun tüm dokusunu değiştiriyor ve ona ağırbaşlı ve sıradışı bir karakter kazandırıyor.
Bu sıradışı banyo ise tam olarak tasarım dehası uygulamalarla hem benzersiz hem de büyüleyici bir görünüme sahip. Doğal görünümlü rabıta yerler ve masa şeklinde dizayn edilmiş ahşap lavabo tezgahı en ık ayrıntıların başında geliyor. Tasarımda Hakan Helvacıoğlu imzası var.
Banyoda mermer kullanımı klasik ve seçkin tasarımlar için vazgeçilmezdir elbette, ama mermerin ahşapla birarada kullanılması banyonuza hem ayrıntılı bir tasarım dokusu hem de modern bir estetik kazandıracaktır.
Vera Duş ürünlerinden biri olan bu oval hidromasajlı küvetin estetik ve alışılmadık görünümü şüphesiz hidromasajlı ünitesini çevreleyen ahşap çerçevenin varlığı sayesinde elde edilmiş.
Sıradışılığın gösterişle değil tarz sahibi bir tasarımla ilgili olduğunun kanıtı olan bu banyoda kullanılan ahşap panel ferah bir yapıya sahip olan banyonun genel havasına hareket katıyor.
Sıradaki banyo tasarımıysa İtalya'dan. Ahşabın güzelliğinden ve doğal ve modern estetiğinden sonuna kadar faydalanılmış olan bu dizaynda sadece duvarlarda ve yerlerde değil, aynı zamanda lavaboda ve lavabo tezgahında da ahşap kullanılarak doğal etki çarpıcı bir hale getirilmiş.
Bu banyodaki cilalı ahşap görünümüyse yaşam alanına seçkin ve asil bir hava katıyor. Boydan boya uzanan bu kaplama pırıltısıyla ve renginin ağırbaşlılığıyla dikkat çekiyor.
Ahşap dokunuşların tüm özelliklerinden tepeden tırnağa yararlanan br diğer banyo örneğiyle karşı karşıyayız. Oluklu ahşaptan oluşan duvarlar ve bu dokuya uygun seçilmiş mobilyalar sarı ışıkla birleşerek rahatlatıcı bir loşluk yaratıyor.