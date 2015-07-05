Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği

Banyo tasarımlarında ahşap malzeme kullanımı pek yaygın bir tercih olmasa da, suya dayanıklı ahşap teknolojisi geliştikçe elbette ahşabın o vazgeçilmez dokusu banyoları da daha sık ziyaret etmeye başladı. Eğer hem doğal görünümlü, hem modern, hem estetik ve şık, hem de sıradışı bir banyonuz olsun istiyorsanız gerek banyo dolaplarında gerek duvar ve yer döşemelerinde ahşap malzeme kullanmayı mutlaka düşünmenizi tavsiye ediyoruz çünkü ortaya çıkan sonuçlar bir harika. Aşağıda sizin için iyi tasarımlı banyoları kusursuzlaştıran 12 ahşap kullanımını derledik.

(Ahşabın güzelliğinden vazgeçemeyenlerdenseniz Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımıza da mutlaka bekleriz.)