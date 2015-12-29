Eski çiftlik evinden modern bir villaya muhteşem dönüşüm!

Bu eski çiftlik evinin harabe ve atıl haline aldanmayın. Uygun bir bakım ve detaylı bir dekorasyon ile baştan yaratılan evin dönüşümüne inanamayacaksınız. İki katlı ev Studio 06 işbirliğindeki sıkı bir bakım ile şaşkınlık yaratacak bir villaya dönüşüyor. Ev sahipleri evin yeniden inşası sırasında hiçbir masraftan kaçınmamış. Geniş ve modern pencereler, cam zemin uygulaması, göz alıcı bir dekorasyon ve şık mobilyalar ile muhteşem bir villa evi yaratılmış.

Bu masalsı dönüşümü daha iyi anlamak ve evin dekorasyonuna da bir göz atmak için diğer odalara daha yakından bakmaya ne dersiniz?