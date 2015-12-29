Eski çiftlik evinden modern bir villaya muhteşem dönüşüm!

Bu eski çiftlik evinin harabe ve atıl haline aldanmayın. Uygun bir bakım ve detaylı bir dekorasyon ile baştan yaratılan evin dönüşümüne inanamayacaksınız. İki katlı ev Studio 06 işbirliğindeki sıkı bir bakım ile şaşkınlık yaratacak bir villaya dönüşüyor. Ev sahipleri evin yeniden inşası sırasında hiçbir masraftan kaçınmamış. Geniş ve modern pencereler, cam zemin uygulaması, göz alıcı bir dekorasyon ve şık mobilyalar ile muhteşem bir villa evi yaratılmış.
Bu masalsı dönüşümü daha iyi anlamak ve evin dekorasyonuna da bir göz atmak için diğer odalara daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Sizi biraz daha meraklandırmak için önce biraz evin eski halinden bahsedelim. Evin öyle harabe bir görüntüsü var ki iki katlı evin ayakta nasıl durduğunu bile sorgulayabilirsiniz. Yıkık dökük tuğla çatısı, nemli ve sıvası dökülmüş duvarları, viran haldeki pencereleri ile bu evin adam edileceğine bile inanmak zorken son haline hayret edeceksiniz. Küçük bir avlusu ve bahçesi olan evin iki yanında da başka evler var. Çiftlik evi olmasına rağmen kalabalık bir bölgede bulunduğunu düşünebiliriz. Evin önünde bulunan küçük müştemilat / kiler alanı yenilemeden sonra tamamen ortadan kalkmış olacak. Onun yerine daha kullanışlı bir veranda geldiğini tahmin edebilirsiniz.
Evin önündeki müştemilat ya da kiler olarak kullanılan alan yeni tasarımda tamamen ortadan kaldırılmış. Onun yerine geniş ve güzel bir veranda düşünülmüş. Şık bahçe mobilyaları ile güzel havaların keyfini çıkarmak için ideal bir alan yaratılmış. Ön yüzde iki katın cephesini de kaplayacak şekilde dev fransız pencereler kullanılmış. Bu sayede evin aydınlanma sorunu en doğal yollardan çözülmüş gibi görünüyor. Sürgülü kapı görevi de gören fransız pencereler hem evin cephesine canlılık katmış hem de iç mekanı mükemmel bir şekilde aydınlatmış. Betonarme evin dış cephesinde ise tamamen beyaz renk kullanılmış.
Ev yeni yapısı ile oldukça geniş bir oturma odası kazanmış. Üst katla arası açılarak yüksek tavan uygulanmış. Bu sayede iç mekana dinamik ve ferah bir hava kazandırılmış. Duvarlarda ve zeminde beyaz ve gri tonları kullanılırken mobilyalarda biraz daha toprak tonlarına geçilmiş. Vurgu rengi olarak ise canlı kırmızı seçen tasarımcılar bu rengi ana sütunda kullanarak son derece başarılı bir renk dengesi oluşturmuş. Şık tavan lambaları ve spotlar ile sağlanan ışıklandırma yeterli bir aydınlık sağlamış. Ana sütunda kırmızının üzerinde çok lezzetli bir kontrast oluşturan siyah demir işi bir saat kullanılmış. Ahşap merdiven ve deri puflarla da uyumlu bir denge yakalanmış.
Oturma odası, yemek odası ve mutfak alanları açık olarak düşünülen tasarımda stil ve renk olarak da dekorlar birbirinin devamı niteliğinde. Mutfakta gri masa ve şeffaf sandalyeler ile modern çizgi korunurken, dolaplarda kullanılan ahşap ile natürel öge sağlanmış. Küçük ama oldukça kullanışlı ve modern bir mutfak yaratılmış. Küçük mutfak alanınızdan şikayetçiyseniz ve bu konuda önerilere ihtiyacınız varsa birbirinden güzel örnek tasarımlarla hazırlanan “Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Evin üst katında yatak odalarına giden antreye yaratıcı ve görenleri hayran bırakan bir cam zemin uygulanmış. Dekorasyonun modern stilini zenginleştiren bu cam zemin iki katlı evi olan herkese ilham verecek. Merdivenlerde kullanılan ahşap ve beyaz renklerin uyumu da stile oldukça yakışıyor.