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Mutfağınızı güzelleştirmek için 12 parlak fikir

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House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
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Evlerimizde en çok özenle tasarlanan yerlerden biri de hiç şüphesiz ki mutfaklar. Mutfak alanlarının hayatımızdaki yeri anlatılamayacak kadar büyük ve tabii ki hepimiz kusursuz ve göz alıcı bir mutfağa sahip olmak isteriz. Son yıllarda gelişen trendlerden klasik tercihlere kadar farklı yollarla mutfağınıza çarpıcı ve şık bir tasarım kazandırmanız mümkün. İşte mutfağını yeniden tasarlamak isteyenler için dikkate alınması gereken, kusursuz mutfak yaratan 12 farklı fikir. Klasik, modern ya da eklektik tarzda uygulanabilir bu fikirler herkesin kıskandığı mutfakların sırrını açığa çıkarıyor. 

Siyah beyaz ve kırmızının büyüsü

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mutfağınızda hareketli olduğu kadar çarpıcı renkler kullanmak istiyorsanız en iyi seçeneğiniz örnekteki gibi siyah, beyaz ve kırmızı kombinasyonudur şüphesiz. Bu üç renkin birbirleriyle raks ederken bıraktığı etki Niyazi Özçakar İç mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfakta da görülebiliyor. 

Beyaz tuğla görünümlü duvarlar

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Beyaz mutfağın büyüsünü ve zarafetini hepimiz biliyoruz zaten. Ama Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu mutfakta sıradan beyaz mutfağa ek olarak duvardaki o şahane tuğla görünümlü fayans dokusuyla modern ve sıradışı bir atmosfer sağlanmış. 

Mutfak dolaplarında çarpıcı renkler

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Mutfak genelde renk kullanımının en sakınımlı yapıldığı yaşam alanlarından biridir çünkü renkler yanlış kullanıldığında mutfağı boğabilir. Ama renkli tasarımları seviyorsanız çarpıcı renk kullanımından asla korkmayın çünkü ortaya böyle şahane sonuçlar çıkıyor. 

Doğal görünümlü malzemeler

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Mutfağınızı güzelleştirmenin en iyi yollarından biri de doğal malzemeler kullanmaktır. Bu mutfakta da taş duvarların doğal yapısı ahşap yer döşemeleri ve tabii ki masif ahşap yemek masasıyla katmerlenmiş. 

Çift cehpeli tezgah

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Eğer yeteri kadar alanınız varsa mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak bir işlevsellik sağlıyor çift cepheli mutfak uygulamalar. Hem mutfak dolaplarını hem çalışma alanını arttıran bu tasarım aynı zamanda düzenli ve şık bir görünüm de sağlıyor. 

Neon renkli aksesuarlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Hareketten ve yüksek enerjiden hoşlanıyorsanız ve modern tasarımlı bir eviniz varsa mutfağınızı da hareketli, modern ve capcanlı yapmanın yollarından biri de resimdeki örnekte gördüğümüz gibi neon renkli aksesuarlar kullanmak. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Altın işlemeler

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik tasarımların olmazsa olması altın işlemeli mobilyalar elbette mutfakta da harikalar yaratıyor. Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu mutfağın adeta saray mutfağı gibi görünmesine sebep olan seçkin ve şık doku da altın işlemeler sayesinde oluşmuş. 

Ahşap sıcaklığı

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımızda mutfak alanlarında kullanılan ahşap seçeneklerden bahsetmiştik. Bu örnekteki mutfak da ahabın sıcaklığını modern dokunuşlarla eşsiz bir hale getiren br tasarım olma özelliği taşıyor. 

Vintage mutfak

Ankarada bir ev homify İskandinav Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu İskandinav tarzı mutfak vintage tasarımların en iyi örneklerinden biri. Sıradışı ve çarpıcı güzelliğiyle büyüleyen bir mutfak tasarımı istiyorsanız vintage tarzını da değerlendirebilirsiniz. 

Sıradışı tezgah tasarımları

KROKİ İÇ MİMARLIK, KROKİ İÇ MİMARLIK KROKİ İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
KROKİ İÇ MİMARLIK

KROKİ İÇ MİMARLIK

KROKİ İÇ MİMARLIK
KROKİ İÇ MİMARLIK
KROKİ İÇ MİMARLIK

Elbette bir yaşam alanını çarpıcı hale getşrmenin yolu sıradışı ve çarpıcı tasarımlı ürünler kullanmaktır. Kroki İç Mimarlık tasarımlarından olan bu mutfakta da en çok dikkat çeken unsur sıradışı yan tezgah uygulaması. 

Mermer şıklığından vazgeçmeyin

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Mutfak
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Mermer her zaman mutfakta kullanabileceğiniz en iyi malzemelerden biri. Dilerseniz tüm mutfağı mermer klasikliğiyle döşeyin, dilerseniz bu örnekteki gibi eklektik dokunuşlarla başka malzemelerle bir araya getirin, ama mermer şıklığından vazgeçmeyin. 

Mutfak adaları

#Gaziosmanpaşatadilat Daire Tadilatları Rustik Mutfak
Daire Tadilatları

#Gaziosmanpaşatadilat

Daire Tadilatları
Daire Tadilatları
Daire Tadilatları

Son dönemlerin mutfak tasarımlarında hızla yaygınlaşan mutfak adaları hem işlevsellik açısından hem de estetik olarak göz dolduran çarpıcı bir fikir. Tarz sahibi bir mutfağa sahip olmak için tasarımda mutfak adası kullandığınızda işiniz grçekten kolaylaşıyor. 

Önce & Sonra: Baştan yaratılan salon
Kusursuz bir mutfak için tasarımı fikirlerine sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

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