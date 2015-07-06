Mutfağınızı güzelleştirmek için 12 parlak fikir

Evlerimizde en çok özenle tasarlanan yerlerden biri de hiç şüphesiz ki mutfaklar. Mutfak alanlarının hayatımızdaki yeri anlatılamayacak kadar büyük ve tabii ki hepimiz kusursuz ve göz alıcı bir mutfağa sahip olmak isteriz. Son yıllarda gelişen trendlerden klasik tercihlere kadar farklı yollarla mutfağınıza çarpıcı ve şık bir tasarım kazandırmanız mümkün. İşte mutfağını yeniden tasarlamak isteyenler için dikkate alınması gereken, kusursuz mutfak yaratan 12 farklı fikir. Klasik, modern ya da eklektik tarzda uygulanabilir bu fikirler herkesin kıskandığı mutfakların sırrını açığa çıkarıyor.
Mutfağınızda hareketli olduğu kadar çarpıcı renkler kullanmak istiyorsanız en iyi seçeneğiniz örnekteki gibi siyah, beyaz ve kırmızı kombinasyonudur şüphesiz. Bu üç renkin birbirleriyle raks ederken bıraktığı etki Niyazi Özçakar İç mimarlık tarafından tasarlanan bu mutfakta da görülebiliyor.
Beyaz mutfağın büyüsünü ve zarafetini hepimiz biliyoruz zaten. Ama Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu mutfakta sıradan beyaz mutfağa ek olarak duvardaki o şahane tuğla görünümlü fayans dokusuyla modern ve sıradışı bir atmosfer sağlanmış.
Mutfak genelde renk kullanımının en sakınımlı yapıldığı yaşam alanlarından biridir çünkü renkler yanlış kullanıldığında mutfağı boğabilir. Ama renkli tasarımları seviyorsanız çarpıcı renk kullanımından asla korkmayın çünkü ortaya böyle şahane sonuçlar çıkıyor.
Mutfağınızı güzelleştirmenin en iyi yollarından biri de doğal malzemeler kullanmaktır. Bu mutfakta da taş duvarların doğal yapısı ahşap yer döşemeleri ve tabii ki masif ahşap yemek masasıyla katmerlenmiş.
Eğer yeteri kadar alanınız varsa mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak bir işlevsellik sağlıyor çift cepheli mutfak uygulamalar. Hem mutfak dolaplarını hem çalışma alanını arttıran bu tasarım aynı zamanda düzenli ve şık bir görünüm de sağlıyor.
Hareketten ve yüksek enerjiden hoşlanıyorsanız ve modern tasarımlı bir eviniz varsa mutfağınızı da hareketli, modern ve capcanlı yapmanın yollarından biri de resimdeki örnekte gördüğümüz gibi neon renkli aksesuarlar kullanmak.
Klasik tasarımların olmazsa olması altın işlemeli mobilyalar elbette mutfakta da harikalar yaratıyor. Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu mutfağın adeta saray mutfağı gibi görünmesine sebep olan seçkin ve şık doku da altın işlemeler sayesinde oluşmuş.
Mutfak dekorasyonunda ahşap şıklığı isimli yazımızda mutfak alanlarında kullanılan ahşap seçeneklerden bahsetmiştik. Bu örnekteki mutfak da ahabın sıcaklığını modern dokunuşlarla eşsiz bir hale getiren br tasarım olma özelliği taşıyor.
Nuevo Tasarım tarafından dizayn edilen ve uygulanan bu İskandinav tarzı mutfak vintage tasarımların en iyi örneklerinden biri. Sıradışı ve çarpıcı güzelliğiyle büyüleyen bir mutfak tasarımı istiyorsanız vintage tarzını da değerlendirebilirsiniz.
Elbette bir yaşam alanını çarpıcı hale getşrmenin yolu sıradışı ve çarpıcı tasarımlı ürünler kullanmaktır. Kroki İç Mimarlık tasarımlarından olan bu mutfakta da en çok dikkat çeken unsur sıradışı yan tezgah uygulaması.
Mermer her zaman mutfakta kullanabileceğiniz en iyi malzemelerden biri. Dilerseniz tüm mutfağı mermer klasikliğiyle döşeyin, dilerseniz bu örnekteki gibi eklektik dokunuşlarla başka malzemelerle bir araya getirin, ama mermer şıklığından vazgeçmeyin.
Son dönemlerin mutfak tasarımlarında hızla yaygınlaşan mutfak adaları hem işlevsellik açısından hem de estetik olarak göz dolduran çarpıcı bir fikir. Tarz sahibi bir mutfağa sahip olmak için tasarımda mutfak adası kullandığınızda işiniz grçekten kolaylaşıyor.