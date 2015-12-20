Sıradışı tarzlarda tasarım harikası merdivenler

Dubleks ya da çok katlı evlerde evin iç mimarisinin en belirleyici özelliklerinden biri de şüphesiz merdivenlerdir. Evin katlarını birbirine bağlayan merdivenlerin nerede konumlandığı, ne şekilde uzandıkları ve pek tabii ki görünümlerini belirleyen tasarım özellikleri evin genel karakterini de öne çıkaran ya da vurgulayan önemli bir unsurdur. Daha önce merdiven boşluklarının akıllıca ve estetik bir şekilde değerlendirildiği tasarım ve dekorasyon örneklerini Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin isimli yazımızda derlemiştik. Bu yazımızda ise tasarımları ve sıradışı özellikleriyle öne çıkan merdiven öreklerini derledik.
Modern ve minimalist bir tasarım örneği olan bu merdiven ünitesi içinde bulunduğu yaşam alanının ruhunu belirleyen temel unsur olacak kadar göz alıcı ve sıradışı. Yan cephedeki duvardan destek alan merdiven basamakları özellikle son yıllarda kullanılmaya başlanan yeni trendlerden biri. Alışılagelmiş merdiven görüntüsünden bir hayli farklı olan bu merdivenler, yan taraflarında korkuluk bulunmaması sayesinde çok daha ferah ve havadar bir görünüme sahip oldukları gibi, aynı zamanda da çok daha az yer kapladıkları için küçük alanlarda kullanılmak için de ideal yapıdalar. Elbette bu tarz merdivenlerde önemli olan temel şey duvarın sağlam olması ve tasarım ve uygulamanın özenle yapılması.
Minimal bir dizayna sahip ve ahşabın baş rolde olduğu bir yemek odasının içinden üst katlara uzanan bu merdiven ise, hareketli ve göz dolduran tasarımı ve tarzıyla yaşam alanının en dikkat çekici dekorasyon unsuru olarak öne çıkıyor. Sık ve akıcı bir tasarımla özel olarak dizayn edilmiş olan parmaklıklar sayesinde yüksek bir şelale gibi akan merdivenler odaya sonsuzluk hissi katarken aynı zamanda fütüristik bir dokunuş niteliğinde.
Dubleks evlerin bir kısmının iki katlın olmasının sebeplerinden biri de evin oturum alanının dar olması ve bu yüzden yaşam alanlarını genişletmek için ikinci bir kata ihtiyaç duyulmasıdır. Böyle durumlarda da pek tabii ki mimari olarak her santimetrekareyi değerlendirmek ve boşa harcamamak isteriz. Merdiven alanları da genellikle çok yer kaplayan bir unsurdur ve bu yüzden de geniş koridorlara ve hollere ihtiyaç duyar. Oysa bu tip yaratıcı tasarımlarla bu sorun şık ve göz alıcı bir şekilde çözülebilir. Bu merdiven örneğinde, olabildiğince az yer kaplayan bir merdiven yaratabilmek için mimarlar son derece sıradışı ve ezber bozan bir basamak yapısı planlamışlar. Üçgen şeklindeki basamaklar spiral bir şekilde uzanıyor ve zaman zaman duvardan destek alırken bazı basamaklarda ise havada asılı kalıyor. Hem modern hem de yer tasarrufu sağlayan şık bir model.
Yenilikçi, pratik ve fonksiyonel bir merdiven tasarımı arıyorsanız bu modele bayılacağınıza eminiz. Merdiven boşluğunun yalnızca bir boşluktan ibaret olmadığı ve aynı zamanda kütüphane olarak kullanılan bu raflı merdiven tasarımı sofistike yapısıyla estetik bir manzara ortaya koyarken aynı zamanda da özellikle küçük evler ve dar alanlar için harika bir fikir! Merdiveni ve yaşam alanını canlandırmak ve renklendirmek için de kitap kapakları muhteşem bir iş çıkarıyor!
Doğal taşın mimaride ve iç yaşam alanlarının dekorasyonunda ne kadar şık ve sofistike etkiler yarattığını elbette hepimiz biliyoruz. Doğal taşlar, incelikli bir taş işçiliği ve şık bir tasarımla birlikte merdivenlerde kullanıldığında da harika sonuçlar ortaya çıkarıyorlar. Tropikal tasarım unsurlarıyla dolu tarzıyla doğallığın ön planda tutulduğu bu evdeki taş merdivenler de bunun en başarılı örneklerinden biri. Hindistan'da konumlanan iStudio Architecture tarafından dizayn edilen bu merdiven, aynı zamanda gövdesiyle bir kemer oluşturarak tarihi bir atmosfer de yaratıyor.