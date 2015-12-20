Sıradışı tarzlarda tasarım harikası merdivenler

Dubleks evlerin bir kısmının iki katlın olmasının sebeplerinden biri de evin oturum alanının dar olması ve bu yüzden yaşam alanlarını genişletmek için ikinci bir kata ihtiyaç duyulmasıdır. Böyle durumlarda da pek tabii ki mimari olarak her santimetrekareyi değerlendirmek ve boşa harcamamak isteriz. Merdiven alanları da genellikle çok yer kaplayan bir unsurdur ve bu yüzden de geniş koridorlara ve hollere ihtiyaç duyar. Oysa bu tip yaratıcı tasarımlarla bu sorun şık ve göz alıcı bir şekilde çözülebilir. Bu merdiven örneğinde, olabildiğince az yer kaplayan bir merdiven yaratabilmek için mimarlar son derece sıradışı ve ezber bozan bir basamak yapısı planlamışlar. Üçgen şeklindeki basamaklar spiral bir şekilde uzanıyor ve zaman zaman duvardan destek alırken bazı basamaklarda ise havada asılı kalıyor. Hem modern hem de yer tasarrufu sağlayan şık bir model.