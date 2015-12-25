Kırlar ortasında tarz sahibi bir ev

Geometrik şekillerin mükemmel bir uyumla bir arada kullanıldığı yapının daire kesiti şeklinde bir ön verandası bulunuyor. Silindir şeklindeki sütunlar üzerinde yükselen veranda terası yapının ana çatısının aksine betonarme olarak tasarlanmış. Verandanın üstünde geniş bir balkon bulunuyor. Ana çatı ise ahşaptan yapılıp kiremitle kaplanmış ve iç kısım da eğimli ahşap haliyle bırakılmış. Genel olarak, yapının dış cephesinde beyaz badanalı pürüzsüz, sade bir yüzey kullanılmış, iç mekanlarda ise beyaz duvarlar ahşap kaplama duvarlar ve doğal taş kaplama sütunlar ile kombine edilmiş.

Ülkemizde genelde yanlış bir kullanım sonucu evin verandasının olduğu tarafa ön cephe diyoruz ama aslında evin ana giriş kapısının bulunduğu cephe ön cephedir. Veranda ve evin en cazibeli kısımlarının olduğu oturma odası vs. ise arka cephede yer alır. Bu oturum planının nedeni ise yaşam alanlarında sağlanmak istenen mahremiyettir, çünkü evlerin giriş kapısı genelde yola, caddeye, kısacası kalabalık olan yere bakar ve bu nedenle fazla göz önündedir.