Kırlar ortasında tarz sahibi bir ev

Bu sayfamızda, alçak tepelerin ortasında, yemyeşil kırlar içinde tarz sahibi bir eve konuk olacağız. Brezilya'nın kırsal bir bölgesinde bulunan, geniş pencereleri sayesinde iç mekanı – dış mekan ayrımını adeta ortadan kaldıran bu modern ev Isabela Canaan Architects and Associates tarafından tasarlanıp inşa edilmiş. Komple açık planlı bir konstrüksiyona sahip olan evde mutfak, yemek odası, oturma odası, antre ve yatak odası tek bir alan içinde yer alıyor. Geniş yatak odasının yer aldığı asma kat yemek odası ve oturma odasının üzerine kadar gelmemesi sayesinde bu alan son derece yüksek bir tavana sahip ve cam cephesi ile muazzam derecede doğal gün ışığı alıyor. Muhteşem doğa manzarası ise konumlandığı bölgenin en güzel avantajı.
Geometrik şekillerin mükemmel bir uyumla bir arada kullanıldığı yapının daire kesiti şeklinde bir ön verandası bulunuyor. Silindir şeklindeki sütunlar üzerinde yükselen veranda terası yapının ana çatısının aksine betonarme olarak tasarlanmış. Verandanın üstünde geniş bir balkon bulunuyor. Ana çatı ise ahşaptan yapılıp kiremitle kaplanmış ve iç kısım da eğimli ahşap haliyle bırakılmış. Genel olarak, yapının dış cephesinde beyaz badanalı pürüzsüz, sade bir yüzey kullanılmış, iç mekanlarda ise beyaz duvarlar ahşap kaplama duvarlar ve doğal taş kaplama sütunlar ile kombine edilmiş.
Ülkemizde genelde yanlış bir kullanım sonucu evin verandasının olduğu tarafa ön cephe diyoruz ama aslında evin ana giriş kapısının bulunduğu cephe ön cephedir. Veranda ve evin en cazibeli kısımlarının olduğu oturma odası vs. ise arka cephede yer alır. Bu oturum planının nedeni ise yaşam alanlarında sağlanmak istenen mahremiyettir, çünkü evlerin giriş kapısı genelde yola, caddeye, kısacası kalabalık olan yere bakar ve bu nedenle fazla göz önündedir.
Yapının giriş, yani ön cephesi nispeten mütevazi görünümlü ve konutun tasarımının vadettiği özellikleri pek göstermiyor. Binanın özellikleri ile ilgili bize tek ipucunu sağ yanda görmüş olduğumuz dar ve uzun pencereli dikdörtgen kısım sağlıyor. Klasik bir dubleks görünümüne sıra dışı bir özellik katan bu kısım, çatının yapısının dışına taşmış görünümü ve standart dışı, uzun ince penceresi ile karşılaşacağımız enteresan mimarinin habercisi niteliğinde.
Verandadan söz ederken bahsettiğimiz geometrik yapıyı bu açıdan çok iyi anlayabiliyoruz. Bu geometrik yapı sayesinde, binanın hangi tarafı ön cephe, hangisi arka, anlamak güç, zira yapı her iki yöne de asimetrik olarak uzanıyor. Bu heykelsi form ise doğru bir aydınlatma çalışması ile desteklenmiş. Stratejik yerleştirilmiş duvar aydınlatmaları fonksiyonellik yaratırken yerden aydınlatmalar ile bina bir sanat eseri gibi aydınlatılmış.
Betonarme yapı yer yer doğal taşla kaplanarak kırsal bölgeye uyum sağlanmış. Her yönde olan tabandan tavana pencereler ise panoramik bir manzara sunarak oturma odası ile açık alan arasındaki sınırları yok ediyor. Şık, konforlu ve modern mobilyalarda ise mütevazi şeçimler yapılarak abartıdan kaçınılmış. Bu konutun yıldızı dekorasyonu değil, konutun ta kendisi.
Tıpkı oturma odasında olduğu üzere, yemek odasının da tavanı yüksek bırakılmış. Ahşap kaplama duvar ile ahşap tavan uyum içerisinde. Tavandan sarkan yemek masası aydınlatması ise son derece sofistike bir tasarıma sahip. Yemek odası tasarımını modernist sadeliğin göz alıcı bir örneği olarak nitelendirirsek abartmış olmayız, zira olabilecek en sade ve mütevazi görünümlü ancak sağlam ve oturaklı eşyalar ile son derece şık ve gösterişli bir mekan yaratılmış.
Evin yatak odası da açık plana dahil edilmiş, yani duvarsız. Bu mekan da üst pencereler sayesinde muhteşem panoramik dağ manzarasına sahip. Veranda üzerinde yer alan büyük balkona ise şezlonglar yerleştirilmiş, manzara eşliğinde dinlemek için harika bir ortam.
Dağ manzaralı bu modern kır evini beğendiyseniz, Modern ve minimal tarzıyla rüya gibi bir ev başlıklı yazımızda incelediğimiz eve de göz atmanızı tavsiye ederiz.