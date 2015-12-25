Villa Hollywood'a Hoş geldiniz

Bu muhteşem villaya güney cephesinden bakıldığında doğal gün ışığından mümkün olduğunca faydalanan tavana dek uzanan pencereleri görüyoruz. Alışılmadık mimarı yapısı, akşam karanlığından ışıklandırılmış dış cephesiyle son derece estetik ve lüks görünüyor. Sürgülü kapıları ise boydan boya camla kaplı duvarlarından daha fazla güneş ışığı alabilmek için ideal bir seçim.

Göz alıcı bahçesi ile beraber değerlendirildiğinde modern bir malikane olarak doğal dostu olarak tasarlanılması kaçınılmaz. Spa gibi bölümleri de içinde barındıran villanın zemin katı ana daire olarak dizayn edilmiş. Bu evin nitelikleri ve sahip olduğu konfor açısından ekonomik seviyesi yüksek insanların ihtiyaçlarını da karşılayabilen son derece lüks bir daire olduğu unutulmasın.İçeriye göz atalım