Villa Hollywood'a Hoş geldiniz

Hollywood Hills bilindiği üzere birçok tanınmış yıldız, aktör ve ünlünün yaşadığı popüler bir bölgedir. Ünlülerle aynı yerde yaşamak mümkün olmasa da Almanya'da yıldızlara layık saray gibi bir malikanede yaşamanız artık olasılık dahilinde. Lee+Mir mimarlarının projesi olan bu muhteşem ev; mükemmel mahalle ortamı, huzur sağlayan lüks spa gibi özellikleriyle gerçek bir Hollywood villasını aratmıyor. Eşsiz manzarası ve modern unsurları işe bu çağdaş ev rüyalarınızı süsleyecek cinsten.
Bu muhteşem villaya güney cephesinden bakıldığında doğal gün ışığından mümkün olduğunca faydalanan tavana dek uzanan pencereleri görüyoruz. Alışılmadık mimarı yapısı, akşam karanlığından ışıklandırılmış dış cephesiyle son derece estetik ve lüks görünüyor. Sürgülü kapıları ise boydan boya camla kaplı duvarlarından daha fazla güneş ışığı alabilmek için ideal bir seçim.
Göz alıcı bahçesi ile beraber değerlendirildiğinde modern bir malikane olarak doğal dostu olarak tasarlanılması kaçınılmaz. Spa gibi bölümleri de içinde barındıran villanın zemin katı ana daire olarak dizayn edilmiş. Bu evin nitelikleri ve sahip olduğu konfor açısından ekonomik seviyesi yüksek insanların ihtiyaçlarını da karşılayabilen son derece lüks bir daire olduğu unutulmasın.İçeriye göz atalım
Bu güzel yerleşim merkezinin içine bir göz atınca enfes manzarasının tadını biraz daha fark edebiliyorsunuz. Boydan boya kaplı pencereleri eşsiz manzaraya doyabilesiniz diye hiçbir alanı kapatmamış. Oturma odası ve yemek odası gibi bölümleri açık alan olarak planan villada her iki taraf için sıcaklık sağlayan özel bir şömine ile ayrılmış.
Büyük cam pencereler nötr tonları ile birlikte modern tasarım harikası bu evde manzaranın odak noktası olmasını sağlıyorlar. Yeterli depolama alanı da bulunan geniş evde bir düğmeye dokunarak zemin altında gizli bulunan bir televizyon seti ortaya çıkıyor ve evin sunduğu lüksü size sonuna dek hissettiriyor.Teras zevki
Teras bölümü sosyal etkinlikler için mükemmel bir açık hava alanı. Üstelik mutfak ve hatta yemek odasına bir uzantısı da bulunuyor. Tasarım için tercih edilen renkler çoğunlukla nötr tonlar olup hem evi zamansız ve şık hale getiriyor hem de kaliteli bir evde yaşadığınızı hissettiriyor.
Zarif bir aydınlatma ile birlikte modern ve şık dekor parçaları günün hangi saati olursa olsun keyifli bir açık hava eğlencesi için her daim hazır bekliyor.
Bu çarpıcı evin bahçe katında yer alan diğer hizmetler ise lüks bir spa, sauna ve güneşlenme terası. Bununla da bitmiyor aynı zamanda kapalı sıcak küveti ve açık duş bölümleri de rahatlatıcı bir öğleden sonrası için sahiplerini bekliyor. Güneş ışığından bol bol faydalanmak için yerleştirilmiş şezlonglarda güneşlenme keyfi yaşarken sıcaktan bunalınca kendinizi küvete atabilirsiniz.
Zarif yüksek duvarları ile modern görünüm bu villanın yaratılmasında önemli bir etken oluştururken aynı zamanda yüksek duvarlar sayesinde meraklı gözlerden ve dış dünyadan tamamen özel ve güvenli sakinlerini bekliyor. Büyük pencereler gün boyu havalandırma için büyük avantajken bunun birlikte açık ve havadar bir görünüm sergileyerek çağdaş mimarisini taçlandırıyor. Merdiven bitimindeki taşlı bölüm rustik bir esinti olarak bu şaheser evin tasarımında dekoratif yerini alıyor. Aynı zamanda taşlı bölüm içindeki yeşillikler sayesinde çevre dostu evin doğayla uyumlu tarafının altını çiziyor.
Villanın önden görüntüsüne baktığımız zaman ise lüks yapısını sonuna dek hissediyoruz. Son olarak heybetli merdivenleri bu şahane eve saray havası vermiş.
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