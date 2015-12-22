Daha ferah bir mutfak için 6 parlak fikir

Modern aydınlatma ürünleri ve hafif mutfak renkleri, mutfağınızda yemek pişirirken eğlenceli, keyifli, güvenli, işlevsel ve çağdaş bir ortam yaratarak, havadar bir his ve böylece mutfak ambiyansı olarak parlak bir görünüm kazandırmaktadır. Evinizin en işlek bölgesi olan mutfakları yaratıcı dekorasyon fikirleri, iç açıcı renkleri ve modern mutfak aydınlatma modelleriyle cesur ve ilham verici hale getirmek mümkün.

Mutfak dekorasyonunu daha havadar göstermenin yolu duvar boyası ve aksesuarlardan geçer. Daha detaylı düşündüğümüzde hafif ahşap, cam veya paslanmaz çelik yüzeyleri açık renkler ve aydınlatma armatürleri ile birlikte kullanarak modern bir mutfak tasarımına sahip olabilirsiniz. Mutfağı havadar hale getirmek için başvuracağımız bir diğer yöntem ise aydınlatmadır. Mutfak içine daha fazla ışık koymanın sayısız ve yaratıcı bir sürü yolu vardır. Modern bir yaşam tarzı için ideal, aydınlık, konforlu ve davetkar bir mekan oluşturabilmek önemlidir. Dolayısıyla bu yazıda güzel, iham verici ve yaratıcı mutfak tasarım fikirleri üzerine yoğunlaşacağız. Ek mutfak aydınlatma üniteleri ekleyerek iç mekan tasarımını daha ışıklı hale dönüştürebilirsiniz. Işık sayesinde mutfak renkleri, mutfak aletleri ve küçük mutfak dekorları bile mekanı daha geniş ve havadar göstermeye yardımcı olacaktır. Sayısız seçenekli modern aydınlatma üniteleri, mutfak içi ve tezgahları hafifletmek için idealdir. Bilhassa ada mutfak modellerinde oval ışıklandırma düzeneği şık, fonksiyonel ve rahat mutfak tasarımı için mükemmeldir. Işık ünitesi, mutfağın iç tasarımını zenginleştirirken karanlık alanları ferah hale getirir. Birkaç tavan lambası, dağınık aydınlatma sistemi ya da gömme ışıklar büyük mutfak tasarımları için ilk akla gelen seçeneklerdir. Havadar, geniş ve aydınlık bir mekan herkes için huzur kaynağıdır şüphesiz. Kalabalık, basık ve karışık bir ortamda içimiz daha da sıkılır. Fakat herkesin büyük bir mutfağa sahip olma lüksü yok. Dolayısıyla herkesin dar mutfağını olduğundan geniş ve ferah bir hale getirebilmesi için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.