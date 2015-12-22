Daha ferah bir mutfak için 6 parlak fikir

Modern aydınlatma ürünleri ve hafif mutfak renkleri, mutfağınızda yemek pişirirken eğlenceli, keyifli, güvenli, işlevsel ve çağdaş bir ortam yaratarak, havadar bir his ve böylece mutfak ambiyansı olarak parlak bir görünüm kazandırmaktadır. Evinizin en işlek bölgesi olan mutfakları yaratıcı dekorasyon fikirleri, iç açıcı renkleri ve modern mutfak aydınlatma modelleriyle cesur ve ilham verici hale getirmek mümkün.
Mutfak dekorasyonunu daha havadar göstermenin yolu duvar boyası ve aksesuarlardan geçer. Daha detaylı düşündüğümüzde hafif ahşap, cam veya paslanmaz çelik yüzeyleri açık renkler ve aydınlatma armatürleri ile birlikte kullanarak modern bir mutfak tasarımına sahip olabilirsiniz. Mutfağı havadar hale getirmek için başvuracağımız bir diğer yöntem ise aydınlatmadır. Mutfak içine daha fazla ışık koymanın sayısız ve yaratıcı bir sürü yolu vardır. Modern bir yaşam tarzı için ideal, aydınlık, konforlu ve davetkar bir mekan oluşturabilmek önemlidir. Dolayısıyla bu yazıda güzel, iham verici ve yaratıcı mutfak tasarım fikirleri üzerine yoğunlaşacağız. Ek mutfak aydınlatma üniteleri ekleyerek iç mekan tasarımını daha ışıklı hale dönüştürebilirsiniz. Işık sayesinde mutfak renkleri, mutfak aletleri ve küçük mutfak dekorları bile mekanı daha geniş ve havadar göstermeye yardımcı olacaktır. Sayısız seçenekli modern aydınlatma üniteleri, mutfak içi ve tezgahları hafifletmek için idealdir. Bilhassa ada mutfak modellerinde oval ışıklandırma düzeneği şık, fonksiyonel ve rahat mutfak tasarımı için mükemmeldir. Işık ünitesi, mutfağın iç tasarımını zenginleştirirken karanlık alanları ferah hale getirir. Birkaç tavan lambası, dağınık aydınlatma sistemi ya da gömme ışıklar büyük mutfak tasarımları için ilk akla gelen seçeneklerdir. Havadar, geniş ve aydınlık bir mekan herkes için huzur kaynağıdır şüphesiz. Kalabalık, basık ve karışık bir ortamda içimiz daha da sıkılır. Fakat herkesin büyük bir mutfağa sahip olma lüksü yok. Dolayısıyla herkesin dar mutfağını olduğundan geniş ve ferah bir hale getirebilmesi için bazı ipuçlarını bir araya getirdik.
Ev dekorasyonunuzda hacimli ve gösterişli eşyalar, ağır mobilyalar, klasik avizeler değil; gerektiği sayıda minimal tasarımlı ürünler, bolca boş alan, çağdaş ışıklandırma elemanları ve lüzumsuz mobilyalardan arındırılmış sade bir dekorasyon arıyorsanız modern stil size hitap eden bir tarzdır. Bu stilin bir diğer çeşitlemesi olan minimalist tarzda ise yaşam alanında gözü yoran hiçbir ürün istemeyenlere yönelik bir dizayn gerçekleştiriliyor.
Çoğunlukla tek bir rengin hakim olduğu minimalist stil mutfak dekorasyonunda diğer renkler daha ziyade detaylarda tercih edilir ya da dekorasyon aynı nört rengin birbirine yakın tonlarında kullanılır. Minimalist mutfak dekorasyonu yapmak istediğiniz takdirde kullanacağınız dekoratif aksesuarların düzenlenmesi önem arz ediyor. Bu aksesuarların dağınık biçimde yerleştirilmek yerine hepsini bir arada kullanırsanız mutfağınız daha ferah ve düzenli hale gelir. Dolayısıyla minimalist dekorasyon havadar bir mutfak dizaynı için son derece elverişlidir. Minimalist stilin favori renklerinden beyaz, mutfağınızı hem şık hem de aydınlık göstererek olduğundan daha geniş hale getirecektir.
Güzel, aydınlık ve modern bir mutfak tasarımı oluşturmak için ışık kadar başka etkenler de etkili. Örneğin mobilya seçimi. Burada amaç havadar bir mutfak ortamı gerçekleştirmek olduğu için mutfaktaki tüm elemanları değerlendirmek gerekiyor. Buna mobilyalar da dahil. Şeffaf mobilya deyince cam araç gereç, saydam sandalyeler veya aynalı yüzeyli eşyaları düşünebilirsiniz. Depolama için kullanılan dolapların kapakları da camdan tercih edilebilir. Yemek masasının bulunduğu alanın duvarına büyük bir ayna yerleştirebilir. Eğer pencerenin karşısına gelecek şekilde yerleştirilirse mekana daha fazla ışık getirir.
Yine açık renklerde cam ve metal mutfak eşyaları, şeffaf camdan vazolar ve dekoratif kumaşlardan yapılmış parlak bir tasarım aydınlık bir mutfak dekorasyonu oluşturmak için katkıda bulunur.
Bir evi aydınlatmanın en iyi yolu şüphesiz doğal gün ışığından mümkün olduğunca faydalanmaktır. Ancak mutfağınız binanın arka cephesindeyse ya da yeterince ışık almıyorsa güneş ışığı yerine modern aydınlatma sistemlerinden yararlanmak gerekir.
Ocak, lavabo ve doğrama tahtası üzerini doğrudan aydınlatacak ışıklar işlevsel amaçlı aydınlatma birimidir. Bilhassa çok ışık gerektiren bölümleri aydınlatmak hem iş yaparken kolaylık sağlar hem de ışık ünitesinin çoğu zaman tezgah arkasını aydınlattığını düşünürseniz dolapların ön kısımlarına konumlandırmak daha akıllıcadır. Tabii bu doğrudan belli bölümleri aydınlatma amaçlı yapılan bir düzenektir. Ortam aydınlatması ise tek bir düğmeye basarak farklı ruh halleri sağlayan, böylece geniş bir ortam aydınlatması için ayrı ayrı kontrol edilebilen lamba topluluğu üstüne kuruludur. Bunların dışında vurgu amaçlı aydınlatma birimleri de kullanılabilir. Vurgu aydınlatmasından kasıt mutfak içerisinde ilgi noktalarına dikkat çekmektir. Ada mutfaklarda kullanılan ışıklar zemin üzerinde hoş bir parlaklık yaratır. Led ışıklandırma bunun için idealdir. Böylece tezgah ve bar tabureleri hoş ve davetkar bir görüntü oluşturur.
Mutfağı olduğundan daha geniş ve havadar göstermenin bir yolu da açık renk kombinasyonlarıdır. Koyu renkler genellikle mekanı olduğundan daha dar ve karanlık gösterir zira. Bu açık renk kombinasyonlarına ilk olarak griyi örnek verebiliriz. Mutfak duvarlarını ve tezgahı beyaz renginden seçip mutfak dolaplarını açık gri olarak kullanabilirsiniz. Hem ufak da olsa renk geçişi olur hem de gri ton olarak odayı olduğundan daha geniş göstermeye yardımcı olur. İkinci bir seçenek olarak siyah beyaz uyumundan yararlanabilirsiniz. Ana dolaplar ve tezgahta açık renkler kullanırken örneğin dolapların bir kısmıyla tabureler siyah olabilir yahut yerde siyah beyaz çizgili bir halı tercih edebilirsiniz. Fakat bir mutfağı en havadar gösteren renk şüphesiz duvardan duvara beyaz uygulamaktır. Üstelik beyaz renk minimalist stilin de favori renklerinden biridir. Yeşil bitkiler yahut renkli aydınlatmalarla da gerekli renk müdahalesini küçük dokunuşlarla sağlayabilirsiniz. Yine mutfağınıza renk kombinasyonu olarak gökyüzünü çağrıştıran maviler, doğa rengi yeşiller ve açık ahşap tonlarından da faydalanabilirsiniz.
Günümüzde oldukça revaçta olan fonksiyonel tasarım ürünü kompakt mobilyalar mutfaklar için de geçerli. Bilhassa kompakt mobilyalar işlevsellik bakımından son derece kullanışlı. Yalnızca mutfağı havadar göstermek için değil, küçük daireler içinde hayat kurtarıcı niteliğe sahip kompakt mobilyalar kullanışlı tasarımları ve akıllı yapılarıyla şahane bir ürün. Peki mutfak için nasıl kompakt tasarımlar söz konusu? En başarılı olanlardan birisi kompakt tezgahlar. Daha çok stüdyo daireler için düşünülen kompakt tezgahlarda mini buzdolabı, bir lavabo, ocak hepsi bir arada bulunuyor. Son derece pratik ve fonksiyonel niteliklere sahip tasarım harikası olan bu tezgahlar her evde bulunmasa da şayet tek kişiyseniz mutfağınızda daha çok alan bırakmak için oldukça ideal.
Bir mutfağı olduğundan daha geniş, ferah ve havadar yapmanın pek çok yolunu saydık. Başta aydınlatma ürünlerinden açık renklere, doğru mobilya seçiminden tasarım harikası olanlara dek sayısız alternatif mevcut. Tüm bunları yaparken mutfağa biraz ışıltı eklemek hem mutfağa derinlik algısı verir hem de olduğundan daha estetik görünür. Bunu başarmak için de tezgah olarak parlak yüzeyli materyaller seçilebilir, masa olarak cam tercih edilebilir. Doğru aydınlatma üniteleri ile birlikte bu parıltı daha da artacaktır.
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