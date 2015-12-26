Evim için nasıl bir lamba seçmeliyim ?

Hepimiz evlerimizi şık bir şekilde dekore etmek, evimizi zarif bir şekilde aydınlatma isteriz. Bu isteklerimizi yerine getirebilmek için kimimiz çok yüksek rakamlara ulaşan bütçeler ayırıp dışarıdan yardım alarak evimizi zarif bir hale getirir, kimimiz de kendi fikirlerimizi, kendi değerlendirir, hayal gücümüzü kullanarak zarif bir ev meydana getiririz. Evimizi zarif bir dekorasyonla yaşanılacak, keyif alınacak bir ev haline getirirken aydınlatma sistemini dikkatli bir biçimde oluşturmalı, aydınlatma sistemi içinde yer alan bütün aydınlatma araçlarını tarzımıza uygun bir şekilde seçerek dekorasyonu daha zarif bir hale getirebiliriz. Bunun için dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gereken bir çok nokta vardır. Mobilyalarının tasarım ve dizaynı, odaya yerleştirilmesi, ışığın şiddeti, yüksekliği, seçilecek lamba çeşidi, lambaların zarifliği, şık aydınlatma aplikleriniin tercihi ve yerleştirilmesi gibi bir çok önemli nokta dekorasyonun zarafetini oluşturur. Evinizi dekore ederken bu kadar çok etkenin bulunması yapacağınız tercihleri doğrudan etkilediği için aklımıza evimin lambalarını nasıl seçmeliyim sorusunu getirir. Evimize lamba seçerken veya dekoratif bir lamba yaparken dikkat etmemiz gereken dekorasyonu doğrudan etkileyen bu noktalara özen göstermeli, evimizi, mobilyalarımızı iyi analiz ederek seçimler yapmalıyız.
Bir evin aydınlatılması için öncelikle ev sahibinin dekorasyonunu iyi bir şekilde incelemesi, aydınlatmanın dekorasyon içerisinde ne kadar yer almasını istediğini belirlemesi gereklidir. Eğer aydınlatma, ev dekorasyonunun bir parçası olsun, dekorasyonu ön plana çıkarsın ve modern bir aydınlatma olsun diye düşünürseniz salonunuzun veya oturma odanızın ortasına şık ve gösterişli bir avize asmalı, içerdiği lamba sayısı ile ışık şiddetinin fazla olması sağlanarak salonun veya oturma odasının her alanının yeterli bir aydınlığa kavuşması sağlanmalıdır. Bu sayede yaptığınız dekorasyon bütün zarifliği ile ön plana çıkacak salonunuzda karanlık veya loş bir ortam kalmayacaktır. Eğer bu dekorasyonun tam tersi bir dekorasyon yapmak isterseniz çok sade bir aydınlatma sistemi ile evinize zarafet kazandırabilirsiniz. Tavandan yapacağınız sarkıtma lambalar ile sade ve zarif bir aydınlatma sağlayabilir, oturma odanızı, salonunuzu sade ve gösterişi olmayan bir lamba ile dekore edebilirsiniz. Yapacağınız aydınlatmalar için armatür ve aplik seçimlerinizin önemi çok fazladır. Aydınlatma aplikeri içinden seçeceğiniz apliğin şekli, rengi, deseni, zarifliği, duy olarak kullanılan malzemenin kalitesi, özellikleri gibi faktörler yapacağınız aydınlatma için önemlidir. Bunun yanında, aydınlatma sistemi içerisinde kullanacağınız bütün sistem elemanlarının tasarımı, dizaynı, estetik görselliği, istediğiniz aydınlatmayı sağlaması, tavan görselliği oluşturması, evinizde hoş bir ortam oluşturması, dekorasyonunuz ile uyumlu olması gibi özelliklere sahip olması, anahtar ile arasındaki mesafe için kullanılan kablo, şerit, iletim hatlarının dayanıklılığı, yangına, darbeye karşı koruma sağlaması gibi dayanıklılık özelliklerine sahip olması gereklidir.
Bu özelliklere sahip avize çeşitlerini, farklı tasarımlara sahip lambaları, sarkıtma lambaları, abajurları, duvar lambalarını, led sistemlerini, direk üstü aydınlatma sistemlerini, yer aydınlatma sistemlerini ve diğer tasarımlara sahip, kişiliğinize uyan tarzınız ile uyumlu aydınlatma sistemlerini evinizde yapacağınız dekorasyonlarda kullanabilirsiniz. Dekorasyon içerisinde yer alan duvar kaplaması, duvar boyası, mobilya renklerinin açık renkli olması, zemin döşemesinin açık renkli yansıtma özelliklerine sahip olması, oda içerisinde cam veya ayna türevlerinin çok fazla kullanılmış olması gibi durumlarda da ışık şiddetini iyi ayarlayabilmek için ayarlanabilir lambalar veya avizeler tercih edilmelidir. Açık renklere sahip odalar daha aydınlık olacağından ve camların, aynaların yansıtma özelliklerinden dolayı ışığın oda içine daha iyi yayılması durumundan dolayı dikkatli seçim yapılmalıdır.
Evim için nasıl bir lamba seçmeliyim sorusunun cevabı olarak hem teknik açıdan bir çok konuya dikkat etmeli ve titiz seçimler yapmalı hem de dekorasyonumuz ile uyumlu, zarif bir dekorasyon ortaya çıkaran lambalar seçerek evimizi daha yaşanılabilir, göz sağlığımızı bozmayan bir lamba seçimi yapmalıyız. Lamba seçimi yapmadan önce örnek uygulamaları incelemek ve zarif dekorasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak için homify oda aydınlatmalarının yer aldığı sayfaları ziyaret ederek bilgi sahibi olabilir ve kişiliğinize göre bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Evinizde kullanacağınız lambaları hazır almak yerine kendiniz tasarlayabilirsiniz. Evinizde kullanacağınız odanın türüne ve oda da yaptığınız dekorasyonun zarifliğine göre hayal gücünüzü kullanacağınız, kendiniz tasarlayarak yapacağınız, kişiliğinize ve tarzınıza uygun lamba modelleri ile evlerinizi daha şen ve şirin hale getirebilirsiniz. Ayrıca oda içinde istediğiniz yerlere yine kendiniz monte ederek eşinize dostunuza da havanızı atabilirsiniz. Örnek resim yer alan lambaları incelediğinizde aslında lamba gövdesinin farklı kanatların farklı olduğunu göreceksiniz. Hazır olarak satın alınmış lambalar revize edilerek görsel ve şık bir tasarıma kavuşturulmuş ve ışık yansıması oluşturulmuş. Benzer örnekleri sizlerde yapabilirsiniz.
Evinizde kullanacağınız aplikleri abajurları illa ki hazır olarak satın almak zorunda değilsiniz. Aydınlatma apliklerini kendinizde tasarlayabilir ve şık tasarımlar yapabilirsiniz. Bir adet duy ve bir adet lamba dışında dekoratif bir aydınlatma elemanı elde edebilirsiniz. Örnek resimde yer alan apliğin etrafı şeffaf mukavva ile farklı şekiller verilerek çevrelenmiş ve ortasına lamba yerleştirilmiş. Lamba yandığında görsel ve dekoratif bir ışık huzmesi oluşuyor. Bu aynı zamanda ev dekorasyonuna görsellik kazandıran zarif bir tasarım olmuş.
Eviniz için yapmak istediğiniz aydınlatma elemanını belirleyerek , kafanızda bir tasarım oluşturduktan sonra malzemeleri temin etmeniz gereklidir. Malzeme seçimi yapıp malzemeleri almak için öncelikle tasarımınızda yer alan lambalar ve lamba kapasitelerine göre lamba almalı, uzatma kablolar ve enerji kabloları ve ince metal zincirleri almak için elektrik malzemesi satan büyük alış veriş merkezlerine gitmelisiniz. Elektrik malzemesi satan büyük pazarlara giderek dekoratif malzemeler de temin edebilir, istediğiniz aydınlatma elemanını yapabilirsiniz.
Aydınlatma yaparken aykırı bir dekorasyon içinde sırıtmaması ve göze batmaması için farklı tasarımlara sahip şık aydınlatmalar yapmak istediğinizde şerit ve kesme tel kullanmanız gereklidir. Örnek resimde olduğu gibi benzer dekoratif ve farklı bir tasarıma sahip aydınlatma yapabilmek için sarkıtmalar için tel kullanmalı, aydınlatmalar içinde şerit led kullanmalısınız. Kullanacağınız şerit ledlerin ve tellerin kaliteli olmasına özen göstermeli uzun ömürlü olmasına dikkat etmelisiniz. Piyasada çok uygun fiyatlara satılan malzemelerin ömürleri çok kısa olmaktadır.
Aydınlatmaları kontrol ettiğimiz, açıp kapattığımız anahtarlar genellikle evimizin kapı girişinde el hizasında yer alır. Bu anahtarlar öncelikle dekoratif ve zarif bir görünüme sahip olmalı, oda renkleri ile uyum içine olmalı ve iyi monte edilmelidir. İsteğinize bağlı olarak sarkıtma anahtarlar, dokunmatik anahtarlar, kumandalı anahtarlar şeklinde tercihler yapabileceğiniz için dekorasyonunuzda göze batmayan bir anahtar yerleşimi sağlayabilirsiniz. Yatağınızın baş ucuna koyacağınız anahtar ile uyumadan önce kalkmadan ışıkları kapatabilirsiniz.
Evlerinizde kendinize özel ve odanız için yapmak istediğiniz dekoratif aydınlatmalar için farklı tasarımlar yapabilir, ağaç veya duvar dekorasyonları ile özel aydınlatmalar gerçekleştirebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi bir ağaç figürü üzerinde ampuller yerleştirerek özel bir aydınlatma dekorasyonu yapmak istediğinizde ampulleri özenle dizayn etmeli ve yerleştirmelisiniz. Yerleştireceğiniz ampul sayısı ne çok fazla ne de çok eksik olmalıdır. Çok fazla olduğunda aşırı aydınlık olacak , eksik olduğunda da karanlık bir ortam oluşacaktır. Bu nedenle özel bir dekorasyon yaparak yeterli ampul kullanmalısınız.