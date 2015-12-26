Evim için nasıl bir lamba seçmeliyim ?

Hepimiz evlerimizi şık bir şekilde dekore etmek, evimizi zarif bir şekilde aydınlatma isteriz. Bu isteklerimizi yerine getirebilmek için kimimiz çok yüksek rakamlara ulaşan bütçeler ayırıp dışarıdan yardım alarak evimizi zarif bir hale getirir, kimimiz de kendi fikirlerimizi, kendi değerlendirir, hayal gücümüzü kullanarak zarif bir ev meydana getiririz. Evimizi zarif bir dekorasyonla yaşanılacak, keyif alınacak bir ev haline getirirken aydınlatma sistemini dikkatli bir biçimde oluşturmalı, aydınlatma sistemi içinde yer alan bütün aydınlatma araçlarını tarzımıza uygun bir şekilde seçerek dekorasyonu daha zarif bir hale getirebiliriz. Bunun için dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gereken bir çok nokta vardır. Mobilyalarının tasarım ve dizaynı, odaya yerleştirilmesi, ışığın şiddeti, yüksekliği, seçilecek lamba çeşidi, lambaların zarifliği, şık aydınlatma aplikleriniin tercihi ve yerleştirilmesi gibi bir çok önemli nokta dekorasyonun zarafetini oluşturur. Evinizi dekore ederken bu kadar çok etkenin bulunması yapacağınız tercihleri doğrudan etkilediği için aklımıza evimin lambalarını nasıl seçmeliyim sorusunu getirir. Evimize lamba seçerken veya dekoratif bir lamba yaparken dikkat etmemiz gereken dekorasyonu doğrudan etkileyen bu noktalara özen göstermeli, evimizi, mobilyalarımızı iyi analiz ederek seçimler yapmalıyız.

Bir evin aydınlatılması için öncelikle ev sahibinin dekorasyonunu iyi bir şekilde incelemesi, aydınlatmanın dekorasyon içerisinde ne kadar yer almasını istediğini belirlemesi gereklidir. Eğer aydınlatma, ev dekorasyonunun bir parçası olsun, dekorasyonu ön plana çıkarsın ve modern bir aydınlatma olsun diye düşünürseniz salonunuzun veya oturma odanızın ortasına şık ve gösterişli bir avize asmalı, içerdiği lamba sayısı ile ışık şiddetinin fazla olması sağlanarak salonun veya oturma odasının her alanının yeterli bir aydınlığa kavuşması sağlanmalıdır. Bu sayede yaptığınız dekorasyon bütün zarifliği ile ön plana çıkacak salonunuzda karanlık veya loş bir ortam kalmayacaktır. Eğer bu dekorasyonun tam tersi bir dekorasyon yapmak isterseniz çok sade bir aydınlatma sistemi ile evinize zarafet kazandırabilirsiniz. Tavandan yapacağınız sarkıtma lambalar ile sade ve zarif bir aydınlatma sağlayabilir, oturma odanızı, salonunuzu sade ve gösterişi olmayan bir lamba ile dekore edebilirsiniz. Yapacağınız aydınlatmalar için armatür ve aplik seçimlerinizin önemi çok fazladır. Aydınlatma aplikeri içinden seçeceğiniz apliğin şekli, rengi, deseni, zarifliği, duy olarak kullanılan malzemenin kalitesi, özellikleri gibi faktörler yapacağınız aydınlatma için önemlidir. Bunun yanında, aydınlatma sistemi içerisinde kullanacağınız bütün sistem elemanlarının tasarımı, dizaynı, estetik görselliği, istediğiniz aydınlatmayı sağlaması, tavan görselliği oluşturması, evinizde hoş bir ortam oluşturması, dekorasyonunuz ile uyumlu olması gibi özelliklere sahip olması, anahtar ile arasındaki mesafe için kullanılan kablo, şerit, iletim hatlarının dayanıklılığı, yangına, darbeye karşı koruma sağlaması gibi dayanıklılık özelliklerine sahip olması gereklidir.

Bu özelliklere sahip avize çeşitlerini, farklı tasarımlara sahip lambaları, sarkıtma lambaları, abajurları, duvar lambalarını, led sistemlerini, direk üstü aydınlatma sistemlerini, yer aydınlatma sistemlerini ve diğer tasarımlara sahip, kişiliğinize uyan tarzınız ile uyumlu aydınlatma sistemlerini evinizde yapacağınız dekorasyonlarda kullanabilirsiniz. Dekorasyon içerisinde yer alan duvar kaplaması, duvar boyası, mobilya renklerinin açık renkli olması, zemin döşemesinin açık renkli yansıtma özelliklerine sahip olması, oda içerisinde cam veya ayna türevlerinin çok fazla kullanılmış olması gibi durumlarda da ışık şiddetini iyi ayarlayabilmek için ayarlanabilir lambalar veya avizeler tercih edilmelidir. Açık renklere sahip odalar daha aydınlık olacağından ve camların, aynaların yansıtma özelliklerinden dolayı ışığın oda içine daha iyi yayılması durumundan dolayı dikkatli seçim yapılmalıdır.

Evim için nasıl bir lamba seçmeliyim sorusunun cevabı olarak hem teknik açıdan bir çok konuya dikkat etmeli ve titiz seçimler yapmalı hem de dekorasyonumuz ile uyumlu, zarif bir dekorasyon ortaya çıkaran lambalar seçerek evimizi daha yaşanılabilir, göz sağlığımızı bozmayan bir lamba seçimi yapmalıyız. Lamba seçimi yapmadan önce örnek uygulamaları incelemek ve zarif dekorasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak için homify oda aydınlatmalarının yer aldığı sayfaları ziyaret ederek bilgi sahibi olabilir ve kişiliğinize göre bir dekorasyon yapabilirsiniz.