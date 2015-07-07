Türkiye'den çocuk odalarını renklendirecek 9 parlak fikir

Aydınlatma her mekân ve bir evin her odası için olduğu kadar, çocuk odaları için de son derece önemlidir. Hatta çocuğunuz ödevlerini ve okumalarını da bu odada yapacağı için, çocuk odasındaki aydınlatma onun göz sağlığı için de belirleyici olacaktır ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. İndeksa Mimarlık tarafından tasarlanan bu şık çocuk odası, tavanda ikincil bir bölüm yaratılarak gizlenen aydınlatma ile dikkat çekiyor. Odaya doğrudan gelmek yerine dağınık olarak gelen ışık sayesinde gözü yormayan sakin bir atmosfer oluşturan aydınlatma, herhangi başka bir odada kullanmak için de son derece iyi bir fikir.