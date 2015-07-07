Türkiye'den çocuk odalarını renklendirecek 9 parlak fikir

Dünyada yaşayan tüm insanların üzerinde uzlaşabildiği pek az fikirden biri, çocukların geleceğimiz olduğudur. Evet, gerçekten de bugünün çocukları, yarının yetişkinleri olarak dünyanın geleceğini tayin edecek, hayata yön verecekler. Bu yüzden doğru yetişmeleri, kapasitelerini sonuna kadar kullanabilmeleri hayati önem taşıyor. Bunların gerçekleşebilmesi için de doğru tasarlanmış, çocukların yaratıcılıklarını ve sorumluluk duygularını geliştirecek çocuk odaları, yapılacak yatırımın çok üzerinde bir geri dönüşüm sağlayan ve evlerimizde çok büyük bir önem taşıyan bölümlerdir. Bu yazımızda çocuğunuzun odasına renk katacak ve onun yaratıcılığını tetikleyecek 9 fikri bir araya getirdik. Bu fikirler arasından sizin de uygulamak isteyecekleriniz mutlaka çıkacaktır, gelin bunlara biraz da yakından bakalım.
Çocuk odalarında genellikle mavi, pembe, kırmızı gibi belli renkler kullanılır ve hemen herkesin aklında çocuk odası denince akla gelen ezber bir şablon vardır. Bu şablonları unutun! Son derece düşük maliyetle tasarlayabilceğiniz üç boyutlu duvarlar, çocuğunuzun yaratıcılığını kamçılamak için harika bir tercih olabilir. Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzalu bu gökyüzü tasarımı ne demek istediğimizi daha iyi anlatıyor sanıyoruz.
Aydınlatma her mekân ve bir evin her odası için olduğu kadar, çocuk odaları için de son derece önemlidir. Hatta çocuğunuz ödevlerini ve okumalarını da bu odada yapacağı için, çocuk odasındaki aydınlatma onun göz sağlığı için de belirleyici olacaktır ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. İndeksa Mimarlık tarafından tasarlanan bu şık çocuk odası, tavanda ikincil bir bölüm yaratılarak gizlenen aydınlatma ile dikkat çekiyor. Odaya doğrudan gelmek yerine dağınık olarak gelen ışık sayesinde gözü yormayan sakin bir atmosfer oluşturan aydınlatma, herhangi başka bir odada kullanmak için de son derece iyi bir fikir.
Çok kardeşin bulunduğu kalabalık evlerin eskiden beri vazgeçilmez mobilyaları arasında olan ranzalar, bir dönem kaybolur gibi olduysa da, aradaki bu boşluğu telafi edercesine birbirinden ilginç modellerle tekrar hayatımıza girdi. Akabe Mobilya imzası taşıyan bu gemi burnu formundaki ranza modeli, kuşkusuz çocuğunuzun bu odaya aşık olması için yetip de artacaktır.
Çocuk odaları genellikle evin en küçük odasına kurulur. Bir yönüyle mantıkı bir tercihtir bu ama, diğer taraftan da çocuğunuz için yeterli alanın olmaması gibi sıkıntılar doğurabilir. Bunu gidermek için RSG İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu odada olduğu gibi çok amaçlı mobilyalarla mevcut alanı efektif kullanabilirsiniz. Merdivenlerin basamaklarına gizlenmiş çekmeceler, özellikle son derece başarılı bir fikir.
Çocuk odaları çok hızlı dağılır ve toparlamak genellikle başlı başına bir iştir. Paker Mimarlık bu duruma akılcı bir çözümle yanıt vermiş. Çocuğunuzun kendi odasını nazlanmadan toplanmasını da sağlayabilecek bu fikir, yaratıcı bir raf tasarımları kombinasyonları. Her birinde numaralanmış ve farklı renklerde kutular bulunan bu raflar, çocuğunuzun sistemli düşünmeye başlaması için de vesile olacaktır.
Duvar kağıtları özellikle 90lı yılları kasıp kavuran bir dekorasyon trendiydi. Ortalıkta olmadıkları uzunca bir dönemden sonra, çok daha dayanıklı olmalarını sağlayan yeni teknolojiler ve sayısız desen seçeneğiyle geri döndüler. Çocuğunuzun yaşına göre yıllar içinde değiştirebileceğiniz rengarenk duvar kağıtları, çocuk odaları için harika bir duvar çözümü.
Her ne kadar bugün artık okullarda bile akıllı tahtaları geçilmiş olsa da, karatahtanın cazibesi kolay kolay ortadan kaybolmayacak. Çocuğunuzun yaratıcılığını göstermesi için mükemmel bir araç olan karatahta, aynı zamanda son derece güzel bir dekorasyon unsuru. Esra Kazmirci Mimarlık imzası taşıyan bu odada, karatahtanın yanına bir de alt yaş gruplarına hitap eden sevimli bir masa sandalye takımı eklenmiş.
Çocuklar simetrik ve diğer odalara benzer standart odalardan çok hoşlanmaz. Bunun yerine asimetrik ve maceracı tasarımlar isterler. Son katlarda yer alan çatı odaları da eğimli tavanlarıyla çocuklar için harika seçeneklerdir. Tulya Evleri'nde yer alan bu odanın her çocuğun hoşuna gideceğine hiç şüphe yok.
Her çocuğun özel ilgi alanları vardır. Kimisi uçaklardan, kimisi uzaydan, bir başkası da hayvanlardan özel olarak hoşlanıyor olabilir. Bu özel ilgi alanlarına yönelik temalar, çocuğunuzun odasını daha çok sevmesine yol açacaktır. PS Mimarlık imzası taşıyan bu odanın, deniz temasını ve bir yelkenliyi andıran renk ve aksesuarlarla tasarlandığını görüyoruz. Denize özel bir ilgi duyan bir çocuk bu odadan kolay kolay çıkmak istemeyecektir.
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