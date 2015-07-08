Kişisel ve huzurlu: Yatak odalarını güzelleştiren 15 tasarım tercihi

Yatak odaları evlerimizin en kişisel ve en özel yaşam alanları ve dolayısıyla da en huzurlu ve sıcak dekorasyonlara sahip olmaları gerekiyor. İster klasik ve gösterişli, ister modern ve romantik yatak odalarından hoşlanıyor olun, yatak odası tasarımlarında dikkat edilmesi gereken belirli unsurlar var ve bu unsurların en başında da sağlıklı uykular yaratmak için sağlıklı tercihler kullanılması geliyor. Peki hem sağlıklı, hem romantik, hem de şık yatak odaları yaratmak mümkün mü? Elbette! İşte Türkiye'den farklı tasarım örnekleriyle tüm bunları bir arada barındıran 15 farklı yatak odası dizaynı ve yatak odalarınızı tasarlarken kullanabileceğinz 15 farklı ipucu.
Yatak odalarınızın ihtişamını arttırırken modern dokusundan bir şey kaybetmemek ve sadeliğini korumak istiyorsanız aradığınız şey yatak perdeleri ya da şık cibinlikler elbette. Sade, hafif ve etkili bir atmosfer yaratan yatak perdeleri aynı zamanda uyurken dikkatinizin dağılmaması için oldukça sağlıklı.
Tasarımında Hakan Helvacıoğlu imzası bulunan bu yatak odasında kullanılan aksesuarlardan renk seçimlerine kadar her şey sıcak ve samimi bir ortam yaratmak üzerine kurulmuş. Yatak odası en kişisel yaşam alanlarımızdan biri olduğu için sonuç elbette muhteşem.
Yatak odanızın tasarımında birincil önceliğiniz huzurlu bir yaşam alanı ve sağlıklı uykular yaratmaksa o halde sade ve ferah bir tasarım tavsiye ediyoruz. Elbette Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odası gibi sade ve şık kavramları bir arada olabiliyor.
Klasiğin modernle harmanlanması, farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan bu şahane tasarım Origami Mobilya imzası taşıyor. Gösterişli dizaynların da yatak odası yorucu hale getirmeden oluşturulabileceğinin kusursuz bir örneği.
Pastel renkler her zaman dinginliği ve huzuru temsil ederler. Resimdeki yatak odasında da klasik tarzlı bir tasarım pastel renklerle tarzına uygun bir şekilde yumuşadığını görüyoruz.
Gösterişli ve klasik tasarımlardan şaşmam diyorsanız MHD Design Group tarafından tasarlanan bu yatak odası tam size göre. Gösterişli bir tarza sahip olduğu kadar sağlıklı uykulara engel olmayacak bir dinginlikte dizayn edilmiş.
Yatak odalarının evlerimizdeki en kişisel yaşam alanları olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda huzurun ve sakinliğin hakim olduğu yatak odalarımıza bu örnekteki çerçeveli resimler gibi kişisel öğeler ekleyerek mekânın mutluluk duygusunu ve enerjisini yükseltmek mümkün.
Tasarımında Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop imzası taşıyan bu yatak odasıysa iç dizaynında modern dokunuşlarla öne çıkıyor. Yatak arkasındaki duvar uygulaması yatak odalarına kusursuz bir görünüm kazandırmanın mükemmel yollarından biri.
Koyu renklerle açık renklerin yumuşak geçişlerle göz dolduran bir kontrast yarattığı bu yatak odasında sadece renkler değil aynı zamanda yumuşak geçişlerle tamamlanan dekorasyon da öne çıkıyor.
Eğer yatak odanızın penceresinden eşsiz bir manzara görecek kadar şanslıysanız tüm yatak odanızı da bu manzaraya odaklı bir şekilde dizayn etmenizi tavsiye ederiz. As Tasarım ve Mimarlık imzalı bu yatak odasında da öncelik manzara olmuş.
Freskli duvarlardan oluşan bu yatak odasının kendine has ve özgün bir tarzı olduğu aşikâr. Bu özgünlük ahşap yatak ünitesi ve ahşap mobilya ve aksesuarlarla da rustik etki arttırılarak sürdürülüyor.
Yatak odalarında kusursuz bir şıklık ve ferahlık yaratan en önemli şeylerden biri de yaşam alanını mobilyalarla sıkış tıkış hale getirmemektir. Mahir Mobilya'nın dizayn ettiği bu ferah ve huzurlu yatak odasında da minimal bir uygulama örneği görüyoruz.
Romantik ve huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsanız kullanabileceğiniz sıradışı ve etkili mobilyalardan biri de yuvarlak yataklar. Yuvarlak yataklar kullanılarak yumuşak geçişlerle ve doğru renk seçimleriyle kusursuz bir atmosfer yaratmak mümkün. Yuvarlak yatakların yatak odalarında bıraktığı muhteşem etkiye Köşesiz yataklar, romantik uykular isimli yazımızda da değinmiştik.
Zariflik ve şıklık birincil önceliğinizse yatak odası tasarımlarınızda da kullanmanız gereken renk elbette beyaz olacaktır. Hem huzur dolu, hem aydınlık, hem sağlıklı, hem de prenseslere yakışan bir zarafet örneği.
Yatak odaları elbette sadece yataktan ve komodinlerden ibaret değil. Fabbrica Mobilya'nın tasarımlarından olan bu yatak odasında da yatakla ve odanın geri kalanıyla uyumlu mobilyaların yaşam alanını ne kadar zenginleştirdiğini görüyoruz.