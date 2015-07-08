Kişisel ve huzurlu: Yatak odalarını güzelleştiren 15 tasarım tercihi

Yatak odaları evlerimizin en kişisel ve en özel yaşam alanları ve dolayısıyla da en huzurlu ve sıcak dekorasyonlara sahip olmaları gerekiyor. İster klasik ve gösterişli, ister modern ve romantik yatak odalarından hoşlanıyor olun, yatak odası tasarımlarında dikkat edilmesi gereken belirli unsurlar var ve bu unsurların en başında da sağlıklı uykular yaratmak için sağlıklı tercihler kullanılması geliyor. Peki hem sağlıklı, hem romantik, hem de şık yatak odaları yaratmak mümkün mü? Elbette! İşte Türkiye'den farklı tasarım örnekleriyle tüm bunları bir arada barındıran 15 farklı yatak odası dizaynı ve yatak odalarınızı tasarlarken kullanabileceğinz 15 farklı ipucu.