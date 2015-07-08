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Kişisel ve huzurlu: Yatak odalarını güzelleştiren 15 tasarım tercihi

Homify TR Homify TR
homify Modern Yatak Odası
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Yatak odaları evlerimizin en kişisel ve en özel yaşam alanları ve dolayısıyla da en huzurlu ve sıcak dekorasyonlara sahip olmaları gerekiyor. İster klasik ve gösterişli, ister modern ve romantik yatak odalarından hoşlanıyor olun, yatak odası tasarımlarında dikkat edilmesi gereken belirli unsurlar var ve bu unsurların en başında da sağlıklı uykular yaratmak için sağlıklı tercihler kullanılması geliyor. Peki hem sağlıklı, hem romantik, hem de şık yatak odaları yaratmak mümkün mü? Elbette! İşte Türkiye'den farklı tasarım örnekleriyle tüm bunları bir arada barındıran 15 farklı yatak odası dizaynı ve yatak odalarınızı tasarlarken kullanabileceğinz 15 farklı ipucu. 

Yatak perdeleri

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yatak odalarınızın ihtişamını arttırırken modern dokusundan bir şey kaybetmemek ve sadeliğini korumak istiyorsanız aradığınız şey yatak perdeleri ya da şık cibinlikler elbette. Sade, hafif ve etkili bir atmosfer yaratan yatak perdeleri aynı zamanda uyurken dikkatinizin dağılmaması için oldukça sağlıklı. 

Sıcak bir ortam

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Tasarımında Hakan Helvacıoğlu imzası bulunan bu yatak odasında kullanılan aksesuarlardan renk seçimlerine kadar her şey sıcak ve samimi bir ortam yaratmak üzerine kurulmuş. Yatak odası en kişisel yaşam alanlarımızdan biri olduğu için sonuç elbette muhteşem.

Sadelikle gelen huzur

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak odanızın tasarımında birincil önceliğiniz huzurlu bir yaşam alanı ve sağlıklı uykular yaratmaksa o halde sade ve ferah bir tasarım tavsiye ediyoruz. Elbette Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yatak odası gibi sade ve şık kavramları bir arada olabiliyor. 

Eklektik dokunuşlarla gösterişli bir yatak odası

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Yatak Odası
Origami Mobilya

Yatak Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Klasiğin modernle harmanlanması, farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan bu şahane tasarım Origami Mobilya imzası taşıyor. Gösterişli dizaynların da yatak odası yorucu hale getirmeden oluşturulabileceğinin kusursuz bir örneği. 

Pastel renkler

Avangart Yatak Odası Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Mahir Mobilya

Avangart Yatak Odası

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Pastel renkler her zaman dinginliği ve huzuru temsil ederler. Resimdeki yatak odasında da klasik tarzlı bir tasarım pastel renklerle tarzına uygun bir şekilde yumuşadığını görüyoruz. 

Klasikten şaşmam diyorsanız

cam_05 MHD Design Group Klasik Yatak Odası
MHD Design Group

cam_05

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

Gösterişli ve klasik tasarımlardan şaşmam diyorsanız MHD Design Group tarafından tasarlanan bu yatak odası tam size göre. Gösterişli bir tarza sahip olduğu kadar sağlıklı uykulara engel olmayacak bir dinginlikte dizayn edilmiş. 

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Kişisel öğeler

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak odalarının evlerimizdeki en kişisel yaşam alanları olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda huzurun ve sakinliğin hakim olduğu yatak odalarımıza bu örnekteki çerçeveli resimler gibi kişisel öğeler ekleyerek mekânın mutluluk duygusunu ve enerjisini yükseltmek mümkün. 

Farklı duvar uygulamaları

Yatak Odası (Bed Room) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Yatak Odası
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Yatak Odası (Bed Room)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Tasarımında Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop imzası taşıyan bu yatak odasıysa iç dizaynında modern dokunuşlarla öne çıkıyor. Yatak arkasındaki duvar uygulaması yatak odalarına kusursuz bir görünüm kazandırmanın mükemmel yollarından biri. 

Renklerin dekorasyonla uyumu

Ev Tadilatları Ev TAdilatları Akdeniz Yatak Odası
Ev TAdilatları

Ev Tadilatları

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Koyu renklerle açık renklerin yumuşak geçişlerle göz dolduran bir kontrast yarattığı bu yatak odasında sadece renkler değil aynı zamanda yumuşak geçişlerle tamamlanan dekorasyon da öne çıkıyor. 

Manzaraya karşı

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Eğer yatak odanızın penceresinden eşsiz bir manzara görecek kadar şanslıysanız tüm yatak odanızı da bu manzaraya odaklı bir şekilde dizayn etmenizi tavsiye ederiz. As Tasarım ve Mimarlık imzalı bu yatak odasında da öncelik manzara olmuş. 

Tarz sahibi rustik bir doku

Gabriel Apartment Bedroom Atelye 70 Planners & Architects Modern Yatak Odası
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Bedroom

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Freskli duvarlardan oluşan bu yatak odasının kendine has ve özgün bir tarzı olduğu aşikâr. Bu özgünlük ahşap yatak ünitesi ve ahşap mobilya ve aksesuarlarla da rustik etki arttırılarak sürdürülüyor. 

Ferah alanlar

Modern Yatak Odası Takımları Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Mahir Mobilya

Modern Yatak Odası Takımları

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Yatak odalarında kusursuz bir şıklık ve ferahlık yaratan en önemli şeylerden biri de yaşam alanını mobilyalarla sıkış tıkış hale getirmemektir. Mahir Mobilya'nın dizayn ettiği bu ferah ve huzurlu yatak odasında da minimal bir uygulama örneği görüyoruz. 

Yuvarlak yataklar

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Romantik ve huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsanız kullanabileceğiniz sıradışı ve etkili mobilyalardan biri de yuvarlak yataklar. Yuvarlak yataklar kullanılarak yumuşak geçişlerle ve doğru renk seçimleriyle kusursuz bir atmosfer yaratmak mümkün. Yuvarlak yatakların yatak odalarında bıraktığı muhteşem etkiye Köşesiz yataklar, romantik uykular isimli yazımızda da değinmiştik. 

Vazgeçilmez beyaz zarafeti

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Zariflik ve şıklık birincil önceliğinizse yatak odası tasarımlarınızda da kullanmanız gereken renk elbette beyaz olacaktır. Hem huzur dolu, hem aydınlık, hem sağlıklı, hem de prenseslere yakışan bir zarafet örneği. 

Uyumlu ve işlevsel mobilyalar

T.H House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Yatak Odası
Fabbrica Mobilya

T.H House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Yatak odaları elbette sadece yataktan ve komodinlerden ibaret değil. Fabbrica Mobilya'nın tasarımlarından olan bu yatak odasında da yatakla ve odanın geri kalanıyla uyumlu mobilyaların yaşam alanını ne kadar zenginleştirdiğini görüyoruz. 

Bodrum'da rüya gibi bir ev
Bu yatak odalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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