Huzurlu bir uyku için evimde ne gibi değişiklikler yapmalıyım?

Modern, şehirli, orta sınıf genç insanların hem Batılı ülkelerde hem de ülkemizde, çağımızıdaki en büyük sağlık sorunlarından birinin uykusuzluk olduğunu araştırmlardan sık sık okuyoruz. Yoğun iş yaşamının stresi, büyük şehirde yaşamanın getirdiği zorluklar, yeterince yeşil alan bulunmaması, aile kaynaklı problemler gibi birçok faktörün etkisiyle insanlar kafalarını yastıklarına koyduklarında dahi dinlenme ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ne yazık ki bu başkaca problemler doğuran bir problemdir. Zira yetersiz ya da kalitesiz bir uyku yalnızca orta ve uzun vadede birçok biyolojik soruna yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda taşıdığı psikolojik boyutla, özel hayatlarda da derin problemler oluşmasına neden oluyor. Bu yüzden kaliteli bir uyku ve uykuyla ilgili sorunlar, özellikle günümüzde görmezden gelinemeyecek kadar önemli ve üzerine eğilinmesi gerekilen konulardır.

İyi bir uykunun süresi kişiden kişiye değişmektedir ancak uzmanlar genelde bunun 6 saatten az, 9 saatten fazla olmaması konusunda görüş birliğine yakın bir tutum sergiliyorlar. Tıpkı uyku süresi gibi, uyunulan ortamın uykunun kalitesini etkilemedeki rolü de, ortak belli başlı noktalar olmakla birlikte, yine kişiden kişiye değişmektedir. Dolayısıyla yazımızı okurken de, sadece genel bazı noktalara temas ettiğimizi ve uyunulacak atmosferi belirlemede herkesin ayrı ayrı kişisel özelliklerinin rol oynayacağını hatırlatmak isteriz. Örneğin sabahları uyanmakta zorlanan kişilerin çok koyu renk dekorasyonlu ve az ışık alan bir ortamda uyumaları, uyanmalarını daha da zorlaştıracakken, uykuya dalmakta zorluk çekenlerin de fazla aydınlık ve beyaz dekorasyona sahip bir odada işleri daha da zorlaşacaktır. Kısacası, verimli bir uyku atmosferinin oluşturulmasının başarısında, renk, ışık, dekorasyon, mobilyaların konforu, biyolojik özellikler ve biyoılojik durum gibi değişkenlerin yanında kişilerin farklı farklı özellikleri de rol oynamaktadır.

Daha kaliteli ve verimli bir uykunun sağlanmasına yardımcı olacak noktaları irdeleme niyetinde olan bu yazımız da önceki tyazılarımızla benzer bir format taşımakta. Yine yurtiçi ve yurtdışından görsel örneklerimiz var ve bu örneklerimiz yardımıyla konuyu daha yakından incelemeye çalışcağız. Uyku denilince akla gayet doğal olarak ilk yatak odası geldiğinden, sizin de kişisel özellklerinize uyacak yatak odası takımları ve dekorasyonlarını sitemizin ilgili sayfasında bulabilirsiniz ve bu konularda zorluklar yaşıyorsanız sitemizdeki uzmanların görüşlerinden de faydalanabilirsiniz.