Huzurlu bir uyku için evimde ne gibi değişiklikler yapmalıyım?

Modern, şehirli, orta sınıf genç insanların hem Batılı ülkelerde hem de ülkemizde, çağımızıdaki en büyük sağlık sorunlarından birinin uykusuzluk olduğunu araştırmlardan sık sık okuyoruz. Yoğun iş yaşamının stresi, büyük şehirde yaşamanın getirdiği zorluklar, yeterince yeşil alan bulunmaması, aile kaynaklı problemler gibi birçok faktörün etkisiyle insanlar kafalarını yastıklarına koyduklarında dahi dinlenme ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ne yazık ki bu başkaca problemler doğuran bir problemdir. Zira yetersiz ya da kalitesiz bir uyku yalnızca orta ve uzun vadede birçok biyolojik soruna yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda taşıdığı psikolojik boyutla, özel hayatlarda da derin problemler oluşmasına neden oluyor. Bu yüzden kaliteli bir uyku ve uykuyla ilgili sorunlar, özellikle günümüzde görmezden gelinemeyecek kadar önemli ve üzerine eğilinmesi gerekilen konulardır.
İyi bir uykunun süresi kişiden kişiye değişmektedir ancak uzmanlar genelde bunun 6 saatten az, 9 saatten fazla olmaması konusunda görüş birliğine yakın bir tutum sergiliyorlar. Tıpkı uyku süresi gibi, uyunulan ortamın uykunun kalitesini etkilemedeki rolü de, ortak belli başlı noktalar olmakla birlikte, yine kişiden kişiye değişmektedir. Dolayısıyla yazımızı okurken de, sadece genel bazı noktalara temas ettiğimizi ve uyunulacak atmosferi belirlemede herkesin ayrı ayrı kişisel özelliklerinin rol oynayacağını hatırlatmak isteriz. Örneğin sabahları uyanmakta zorlanan kişilerin çok koyu renk dekorasyonlu ve az ışık alan bir ortamda uyumaları, uyanmalarını daha da zorlaştıracakken, uykuya dalmakta zorluk çekenlerin de fazla aydınlık ve beyaz dekorasyona sahip bir odada işleri daha da zorlaşacaktır. Kısacası, verimli bir uyku atmosferinin oluşturulmasının başarısında, renk, ışık, dekorasyon, mobilyaların konforu, biyolojik özellikler ve biyoılojik durum gibi değişkenlerin yanında kişilerin farklı farklı özellikleri de rol oynamaktadır.
Daha kaliteli ve verimli bir uykunun sağlanmasına yardımcı olacak noktaları irdeleme niyetinde olan bu yazımız da önceki tyazılarımızla benzer bir format taşımakta. Yine yurtiçi ve yurtdışından görsel örneklerimiz var ve bu örneklerimiz yardımıyla konuyu daha yakından incelemeye çalışcağız. Uyku denilince akla gayet doğal olarak ilk yatak odası geldiğinden, sizin de kişisel özellklerinize uyacak yatak odası takımları ve dekorasyonlarını sitemizin ilgili sayfasında bulabilirsiniz ve bu konularda zorluklar yaşıyorsanız sitemizdeki uzmanların görüşlerinden de faydalanabilirsiniz.
Isı, ışık, ses, gürültü ve benzeri dış etkenlerden mümkün olabildiğince az etkilenecek bir yatak odası oluşturmak verimli ve kaliteli bir uyku uyuma atmosferinin oluşturmasında kilit önemdeki değişkendir. Bu yüzden öncelikle odanız çok aydınlık olmamalı, mutlaka ufak da olsa bir ışık kaynağını açık bırakmak istiyorsanız, bu ışık kaynağını yere yakın prizlere takılabilen ufak gece lambalarından seçmelisiniz. Perdeleriniz de gün ışığını (ya da sokak lambalarından gelen ışığı) ne çok ne de az geçirecek şekilde orta kalınlıkta olmalıdır. Yatak odanızda mümkün olduğunca az eşyaya yer vermeniz, uykuya dalmadan önce dikkatinizi birşeylerin dağıtmaması için oldukça önemlidir. Hele uykuya dalmakta zorluk zaşayan biriyseniz televizyon gibi elektronik eşyaları kesinlikle yatak odanıza sokmamamız gerekir.
Uyumadan önce alınacak ılık bir duş ya da küvette geçirilecek bşr miktar zaman en etkili uyku getirme yöntemlerinden biridir. Yatak odanızda bir banyonun bulunması size bu konuda büyük bir avantaj sağlayacaktır. Burada en önemli nokta duş aldığınız suyun sıcaklığıdır, zira çok soğuk ya da çok sıcak suyla alınacak bir duş vücuttaki bütün alıcıları hassas hale getireceğinden, uyku getirmenin tersine uykunuzun açılmasına sebep olacaktır. Bu yüzden suyuun sıcaklığını iyi ayarlayan. Fotoğrafını gördüğünüz örnek modelimiz, ülkemiz firmalarından CCT Investment’a ait bir tasarım. Böyle bir atmosferde uyuma şansına sahip olan şanslı azınlıktan olmayı kim istemez ki?
Uyku için yatak odanıza geçmeden önce zaman geçirdiğiniz ev bölümleri de yatak odanız kadar önemli rol oynarlar. Evinizde bolca zaman geçirdiğiniz, örneğin oturma odanız, uyku için sizleri hazırlar nitelikte bir rahatlık ve konfora sahip olmalıdır. Örneğin fotoğrafını gördüğünüz oturma odasındaki koltukların rahatlığı, yastık ve minderlerin yumuşaklığı sizi psikolojik olarak yatak odasına itecek bir tasarımın izlerini taşıyor. Ancak bu durumu da abartmamak gerekir. Kaliteli bir uyku için her zaman alışık olduğunuz, size uykuyu çağrıştıran yatağınızda yatmanız gerekir. Dolayısıyla oturma odasındaki rahatlığın abartılı olmaması, sileri orada uyuklamaya veya sızmaya değil, yatak odanıza sevk etmesi gerekmektedir.
Uykudan önce hafif birşeyler atıştırmak, abartıya kaçılmadığında uykuyu kolaylaştrıan yöntemlerden bir tanesidir. Sınırlar aşıldığında uykuya dalmayı kolaylaştırmak bir yana zorlaştırabileceği gibi, uykuya dalında bile uyku içerisinde genelde görülecek sıkıntılı ve kötü rüyalar nedeniyle sık uynaılmasına neden olacak bu da uyku kalitesini belirgin ölçüde düşürecektir. Bu yüzden uyumadan önce kızartma, et, hamur işi gibi ağır yiyeceklere asla el sürülmemeli bunun yerine süt, yoğurt, peynir, kepek ekmeği, meyve ve hafif sebzeler ya da kuruyemiş yenilmeli, mide kesinlikle fazla doldurulmamalıdır. Yine uyarıcı etki taşımayan bitki çayları içmek de önemli ölçüde yardımcı olurken, kahve çay gibi uyarıcı nitelikte içecekler ve alkol tüketilmemelidir. Tüm bu yemek hazırlanması ve yemek sırasında açacağınız çok yüksek sesli olmayan hafif bir müzik de işinizi iyice kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz.
Uykudan önce hafif birşeyler atıştırmak, abartıya kaçılmadığında uykuyu kolaylaştrıan yöntemlerden bir tanesidir. Sınırlar aşıldığında uykuya dalmayı kolaylaştırmak bir yana zorlaştırabileceği gibi, uykuya dalında bile uyku içerisinde genelde görülecek sıkıntılı ve kötü rüyalar nedeniyle sık uynaılmasına neden olacak bu da uyku kalitesini belirgin ölçüde düşürecektir. Bu yüzden uyumadan önce kızartma, et, hamur işi gibi ağır yiyeceklere asla el sürülmemeli bunun yerine süt, yoğurt, peynir, kepek ekmeği, meyve ve hafif sebzeler ya da kuruyemiş yenilmeli, mide kesinlikle fazla doldurulmamalıdır. Yine uyarıcı etki taşımayan bitki çayları içmek de önemli ölçüde yardımcı olurken, kahve çay gibi uyarıcı nitelikte içecekler ve alkol tüketilmemelidir. Tüm bu yemek hazırlanması ve yemek sırasında açacağınız çok yüksek sesli olmayan hafif bir müzik de işinizi iyice kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz.
Evinde yaz kış kullanacağı bir bahçeye sahip olmak ne yazık ki herkese nasip olan bir imkan değil. Bu imkana sahip olabilen şanslı okuycularımız da bahçelerinde yapacakları düzenleme ve faaliyetleri bir uyku öncesi hazırlık aktivitesine dönüştürebilirler. Bitkilerle ilgilenmenin insanı rahatlatıp huzur verdiği uzun zamandan beri biliniyor. Sizden uykudan önce bahçenizde kısa da olsa vakit geçirebilir, en azından örneğin bitki çayınızı burada içebilir, minik düzenlemeler yapabilirsiniz.
Köken olarak Çin’den kaynaklanmakla birlikte son yıllarda önce Batı ülkelerini, sonra da bizim ülkemizi etkileyen ve popüler olan akımlardan biri. Kısaca özetlemek gerekirse; eşyaların evin veya odanın içinde farklı farklı düzenlenmesinin farklı enerjilere tekabül ettiğini iddia eden ve en doğru ve büyük enerjiyi bulabilmek için hangi düzenlemeye gitmeliyiz sorusuna cevap arayan bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Feng Shui akımının yatak odalarına uygulanışı konusunda daha geniş bilgiyi daha önce sitemizde yayınlanan ‘Feng Shui’ye göre yatak odası nasıldöşenir?’ başlıklı yazıdan edinebilirsiniz.