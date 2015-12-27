Yatak odam için en uygun dekorasyonu nasıl sağlarım?

Evinizin canlanma ve yenilenme alanı olan yatak odalarınızın dekorasyonuna başlarken aklınızda soru işaretleri varsa bu yazı çok işinize yarayabilir. Birbirinden güzel örnek yatak odası tasarımları ile yatak odası dekorasyonuna ışık tutuyoruz. Eğer yatak odası dekorasyonuna başlıyorsanız ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz.
Herhangi bir alanda dekorasyona başlamanın altın kuralı önceden birçok farklı dekorasyonu inceleyerek kafanızda bir dekorasyon teması oluşturmuş olmanızdır. Oluşturduğunuz tema ve stile göre odanın mimari özelliklerini de dikkate alarak planlamaya ve dekorasyona başlayabilirsiniz. Dekorasyonu sadece mobilya ve aksesuarlarla mı yapacaksınız yoksa odanın duvarlarını ve zeminin de değiştirerek komple bir dekorasyon mu yaratacaksınız öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Eğer mevcut zemin ve duvarı değiştirmeden mobilya ve aksesuarları kapsayan bir dekorasyon düşünüyorsanız alış verişe çıkmadan önce mevcut duvar ve zemininizin renk ve dokusuna uygun ürünleri araştırmalısınız. Dekorasyona sıfırdan başlayacaksanız stilinizi, temanızı ve ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak işe başlayabilirsiniz. Bu konuda profesyonel bir dekoratörden yardım almanızda yarar var. Ayrıca seçeceğiniz zemin, duvar, yatak ve aksesuarlar ilgili önerileri yazımızda bulacaksınız.
Yatak odası dekorasyonlarının farklı stilleri üzerine örnekler görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda oldukça popüler olan rustik stilde yatak odası dekorasyonu önerileri için “Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunun merkezindeki mobilya şüphesiz yatak ve karyoladır. Her ikisini alırken de dekorasyona uygun olmasının yanı sıra bir takım kalite ve konfor özelliklerini taşıyor olmasına da dikkat etmek gerekir. Yatak alırken üretiminde kullanılan kumaşların doğal olmasına, anti-bakteriyel olmasına, kullanılan ray sisteminin kaliteli olmasına, yatak katmanlarının doğal olmayan maddeler içermemesine, ortopedik ve konforlu olmasına dikkat etmek oldukça önemlidir. Ayrıca seçeceğiniz yatağın vücut özelliklerinize göre doğru boyutlarda olması da gerekir. Yatak almadan önce üzerine bir kez uzanıp denemekte yarar var. Bu şekilde vücudunuzun baskı noktalarına tam oturup oturmadığını test edebilirsiniz. Uyku sırasında yavaşlayan kan dolaşımını dengede tutmak için yatağınızın vücudun baskı noktalarına oturması önemlidir. Yatağınızın sertliğine ve boyutlarına karar verirken ortopedik özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Herhangi bir omurga eğriliğiniz varsa sizin için nasıl bir yatağın daha uygun olacağını doktorunuza danışabilirsiniz.
Yatak odası zemininize karar verirken dekorasyon özelliklerini göz önünde bulundurmanız yeterli olacaktır. Stilinize ve dekorasyonunuza uyacak bir zemin döşemesi ve halı seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra zemin dekorasyonunda odanın ısınma sistemini de dikkate almanız gerekebilir. Ahşap parkeler kullanıyorsanız ince bir kilim zemin için yeterli olacakken mermer veya taş zemin için daha dokulu halılar kullanmanız gerekecektir. Bu tasarımda, ahşap zemin ve ince, etnik desenli bir kilim ile zemin dekorasyonu tamamlanmış. Odanın havası için oldukça uygun bir seçim. Ayrıca yatakta kullanılan göz alıcı tekstil ürünlerine de dikkat çekmek istiyoruz. Hakan Helvacıoğlu imzalı bu klasik yatak odası dekorasyonu benzerlerinden sıyrılan güçlü detaylara sahip.
Yatak odası dekorasyonunda doğal ürünler kullanmak oldukça sağlıklı aynı zamanda ekolojik faydalar da sağlayan bir yöntemdir. Ham ahşap gibi doğal ürünlerden zemin kaplaması ve mobilyalar kullanmak git gide popülerleşiyor. Tekstil ürünlerinde pamuk, keten gibi doğal ve dokulu kumaşlar kullanabilir, geniş pencereler ile gün ışığından bolca faydalanabilirsiniz. Sağlıklı bir yatak odası dekorasyonun sırrı olan gün ışını mutlaka odanıza davet edin. Ayrıca nemlenme gibi problemlere karşı duvarlarınızda anti-humidity özellikte boyalar ve duvar kağıtları kullanabilirsiniz. Bu fotoğrafta küçük bir odanın, ahşap zemin, geniş ve bol ışık alan pencereler ve doğal dokulu kumaşlar ile şık ve sağlıklı bir yatak odasına dönüştürüldüğünü görebilirsiniz.
Yatak odasının gün ışığı almasının sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. Doğal bir ışık kaynağı olan gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanın yolu geniş pencere ve cam kapılardır. Bu dekorasyonda Balkona açılan sürgülü cam kapılar sayesinde odada başarılı bir aydınlık sağlanmış. Dekorasyonun beyaz renkleri, bahar havası veren çiçekli dekor ürünleri ile oldukça uyumlu bir aydınlık. Ferah bir yatak odası kazanmanın en iyi yolu akdeniz stilinden geçiyor olmalı.
Yatak odası dekorasyonunda odanın ana ögesi yatak olacağından dekorasyonun merkezine yerleştirilmesi daha düzenli bir görüntü yaratacaktır. Odak noktası olarak seçilen yatak hem karyolası hem de yatak ve tekstil ürünleri ile odanın en göze çarpan ögesi olmalıdır. Komodin, abajur gibi yan mobilyalar onun etrafına yerleştirilmelidir. Böylece dekorasyonda düzenli ve dikkat çeken bir yerleşim sağlanır.
Yatak odası dekorasyonunda yatak için gösterdiğimiz özeni yatak kılıfı, yastık, yorgan ve nevresim ürünleri için de göstermemiz gerekiyor. Kılıflarını pamuk, keten gibi doğal kumaşlardan seçerken dolgusunu da elyaf, yün, pamuk ya da silikonlu elyaf gibi konforlu kullanım sağlayan malzemelerden seçebiliriz. Yorgan ve yastıklarda kullanılan dolgu malzemesine göre bakım ve temizliği de değişecektir bu nedenle bakımı yorucu olmayan ürünleri seçmekte yarar var. Renk ve desenlerini ise tamamen zevkinize ve dekorasyonunuzla olan uyumuna bırakıyoruz.
Yatak odasının ana mobilyaları kadar yan mobilyaları da önemlidir. Modelleri renkleri ve yapılarıyla dekorasyona uymasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca fonksiyonel, modüler özellikte yan mobilyalar odayı daha kullanışlı hale getiren ögelerdir. Bu dekorasyonda bahar çiçekleri ile bezeli bir tema hakim. Temaya son derece uygun kırmızı abajurlar ve klasik komodinler kullanılmış. Oldukça keyifli bir dekorasyon yaratılmış.
Başarılı bir yatak odası dekorasyonun önemli adımlarından birisi de ışıklandırmadır. Pencerelerle sağlanan doğal aydınlatmanın yanı sıra doğru bir ışıklandırma sağlamak da gerekecektir. Doğru bir ışıklandırma için farklı yüksekliklerde ve farklı ışıklandırma alternatifleri bulundurmak gerekir. Tavan lambasının yanı sıra aplikler, abajurlar, dolap spotları ve lambaderler ile doğru bir ışıklandırma sağlanabilir. Asma ve entegre tavan lambalarının kullanıldığı bu dekorasyonda başarılı bir ışıklandırma ve güçlü bir stil göze çarpıyor.
Eğer odanızda yeterli alanınız varsa yatak odası dekorasyonunuza dinlenme ve uzanma koltuğu eklemek ilerde sizi çok mutlu edecek bir uygulama olabilir. Odanıza çekilip kafa dinlemek istediğiniz zamanlarda kurtarıcınız olacak oturma grubunu seçerken de yine dekorasyonunuzun çizgisine göre seçim yapabilirsiniz. Renk ve stil bütünlüğünü bozmayacak şekilde dekora eklenen bütün oturma grubu ögeleri size kullanışlı alanlar kazandıracaktır.