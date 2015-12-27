Yatak odam için en uygun dekorasyonu nasıl sağlarım?

Evinizin canlanma ve yenilenme alanı olan yatak odalarınızın dekorasyonuna başlarken aklınızda soru işaretleri varsa bu yazı çok işinize yarayabilir. Birbirinden güzel örnek yatak odası tasarımları ile yatak odası dekorasyonuna ışık tutuyoruz. Eğer yatak odası dekorasyonuna başlıyorsanız ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz.

Herhangi bir alanda dekorasyona başlamanın altın kuralı önceden birçok farklı dekorasyonu inceleyerek kafanızda bir dekorasyon teması oluşturmuş olmanızdır. Oluşturduğunuz tema ve stile göre odanın mimari özelliklerini de dikkate alarak planlamaya ve dekorasyona başlayabilirsiniz. Dekorasyonu sadece mobilya ve aksesuarlarla mı yapacaksınız yoksa odanın duvarlarını ve zeminin de değiştirerek komple bir dekorasyon mu yaratacaksınız öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Eğer mevcut zemin ve duvarı değiştirmeden mobilya ve aksesuarları kapsayan bir dekorasyon düşünüyorsanız alış verişe çıkmadan önce mevcut duvar ve zemininizin renk ve dokusuna uygun ürünleri araştırmalısınız. Dekorasyona sıfırdan başlayacaksanız stilinizi, temanızı ve ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak işe başlayabilirsiniz. Bu konuda profesyonel bir dekoratörden yardım almanızda yarar var. Ayrıca seçeceğiniz zemin, duvar, yatak ve aksesuarlar ilgili önerileri yazımızda bulacaksınız.

Yatak odası dekorasyonlarının farklı stilleri üzerine örnekler görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda oldukça popüler olan rustik stilde yatak odası dekorasyonu önerileri için “Rustik stilde yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.