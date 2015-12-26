Bahçeme dekoratif bir havuzu nasıl yapabilirim ?

günün stresi ile eve geldiğimizde, deşarj olmak, ruhumuzu dinlendirmek, dinlenmek için evimizin sakin bir odasına kendimizi zor atarız. Eğer evimizde bir bahçe veya bahçe tarzında dekore edilmiş bir köşe veya alan var ise kendimizi buraya atarak yeşilin içinde ruhumuzu arındırır, kendimizi dinleriz. ruhumuzu dinlendirmek, kendimizi deşarj ederek sakinleştirmek ve günün stresinden kurtulmak için bir diğer yolda bir havuz kenarına oturmak ve su sesini dinlemektir. Su sesinin insan ruhuna iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bahçesi olan eve sahip kimseler bahçelerini hem dekoratif bir bahçe haline getirmek hem de sakinleştirici özelliğinden yararlanmak için bahçelerine havuz yapıyorlar veya hazır havuzlar alarak havuzlu bir bahçe sahibi oluyorlar. Bir bahçeye havuz yaptırmak için çok sebebiniz vardır. Bunların başında dekoratif bir bahçe sahibi olmak, bahçenin daha yaşanabilir bir hale getirmek ve dostlar ile geçirilen zamanı daha keyifli kılmak gelir. Ayrıca çocuklarımızın yeşilden uzak kalmadan büyümelerini sağlamak, evin dış cephesini tamamlayarak görsellik oluşturmak ve bahçe peyzajında boşta kalan alanları daha güzel bir görselliğe kavuşturmak gibi sebepler ile bahçelerimize havuz yaparız.

Havuz deyince aklımıza büyük yüzme havuzları gelir. Ancak havuzlar bahçe boyutlarına göre her büyüklükte yapılabilen, isteğe bağlı olarak farklı özelliklere ve görselliğe sahip havuzlar vardır. Büyük bir bahçeniz var ise bahçe peyzajının içinde kalan boşluğun boyutlarına göre büyük bir havuz da yapabilirsiniz, küçük bir ön bahçeniz var ise pompası ve su deposu kendi bünyesinde bulunan basit bir papatya havuzu da yapabilir veya satın alabilirsiniz. Havuz yapmak için basit bir kaç araç gerece ve iyi yapılmış bir havuz planına ihtiyacınız vardır. iyi yapılmış bir havuz planında; havuzun derinliği, havuzun şekli, havuzun içinde bulunması gereken suyun sirkülasyonunu sağlayan gider tesisatının yeri, havuza su basmak için gerekli olan pompa türü ve kapasitesi, ana su kaynağından havuza kadar gelen tesisat projesi,havuz süsleri gibi bütün detaylar yer almalıdır. Bu şekilde istediğiniz gibi estetik, görsel ve bahçenizi güzelleştiren bir havuz sahibi olabilirsiniz. Havuz planınızı yaptıktan sonra yapmanız gereken havuz genişliği ve derinliği kadar alanı kazmak ve su yalıtımı yaparak etrafını kaya veya nehir taşları ile süsleyerek içine su doldurmaktır. Eğer havuzu kendiniz yapmak yerine hazır olarak satın almak isterseniz de bahçenizi iyi analiz etmeli, bahçenizin yapısına ve büyüklüğüne göre bir bahçe havuzu satın almalısınız. Bahçeniz için küçük mobil havuzlar tercih edebileceğiniz gibi bahçe büyüklüğüne bağlı olarak üretilen ve zemin üstü veya zemin altı dikdörtgen, kare, yuvarlak, papatya modeli, veya kat kat küçülen şekillerde havuz modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Havuz bağlantısı yaparken önemli olan bir diğer nokta da havuz suyunun değiştirilmesini sağlayan tesisatlardır. havuzdaki su değiştirilmediğinde zamanla rengi değişecek, yosunlaşma başlayacak ve bir süre sonra kokmaya başlayacaktır. Bu durumda hem havuzunuz kötü görünecek hem de bahçe dekorasyonunuz kötü görünecektir. Bu olumsuz durumlar ile karşı karlıya kalmamak adına tesisatlarınızı iyi bir şekilde yapmalı, havuz suyunu belirli aralıklar ile değiştirmelisiniz. Havuz bakımı da ayrı bir özen isteyen, titizlik gerektiren alandır. Havuz içerisine su bitkileri ekerek havuz yüzeyinde yeliş bitkiler oluşmasını sağlayabilir, havuzun kenarlarına doğal renkli kayaç parçaları koyarak havuzunuzun doğal olmasını sağlayabilir, havuz içerisine renkli ışıklar yerleştirerek görsel bir güzelliğe sahip havuz oluşturabilirsiniz. Ayrıca yapacağınız süslemelerin bakımını da yapmanız ve havuzunuzun sahip olduğu güzelliği korumasını sağlamalısınız.

Bahçenize yapmak istediğiniz veya satın alacağınız havuz modelleri ve bu modellerin bahçenizde nasıl görüneceği konusunda fikir edinmek, benzer havuz ve bahçe dekorasyonlarını inceleyerek bilgi sahibi olmak için homify havuzlu bahçe dekorasyonları nı inceleyebilirsiniz. Kişiliğinize uygun tarzınızı yansıtan havuz dekorasyonlarının benzerini yapabilir veya revize edebilirsiniz.