Bahçeme dekoratif bir havuzu nasıl yapabilirim ?

günün stresi ile eve geldiğimizde, deşarj olmak, ruhumuzu dinlendirmek, dinlenmek için evimizin sakin bir odasına kendimizi zor atarız. Eğer evimizde bir bahçe veya bahçe tarzında dekore edilmiş bir köşe veya alan var ise kendimizi buraya atarak yeşilin içinde ruhumuzu arındırır, kendimizi dinleriz. ruhumuzu dinlendirmek, kendimizi deşarj ederek sakinleştirmek ve günün stresinden kurtulmak için bir diğer yolda bir havuz kenarına oturmak ve su sesini dinlemektir. Su sesinin insan ruhuna iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bahçesi olan eve sahip kimseler bahçelerini hem dekoratif bir bahçe haline getirmek hem de sakinleştirici özelliğinden yararlanmak için bahçelerine havuz yapıyorlar veya hazır havuzlar alarak havuzlu bir bahçe sahibi oluyorlar. Bir bahçeye havuz yaptırmak için çok sebebiniz vardır. Bunların başında dekoratif bir bahçe sahibi olmak, bahçenin daha yaşanabilir bir hale getirmek ve dostlar ile geçirilen zamanı daha keyifli kılmak gelir. Ayrıca çocuklarımızın yeşilden uzak kalmadan büyümelerini sağlamak, evin dış cephesini tamamlayarak görsellik oluşturmak ve bahçe peyzajında boşta kalan alanları daha güzel bir görselliğe kavuşturmak gibi sebepler ile bahçelerimize havuz yaparız.
Havuz deyince aklımıza büyük yüzme havuzları gelir. Ancak havuzlar bahçe boyutlarına göre her büyüklükte yapılabilen, isteğe bağlı olarak farklı özelliklere ve görselliğe sahip havuzlar vardır. Büyük bir bahçeniz var ise bahçe peyzajının içinde kalan boşluğun boyutlarına göre büyük bir havuz da yapabilirsiniz, küçük bir ön bahçeniz var ise pompası ve su deposu kendi bünyesinde bulunan basit bir papatya havuzu da yapabilir veya satın alabilirsiniz. Havuz yapmak için basit bir kaç araç gerece ve iyi yapılmış bir havuz planına ihtiyacınız vardır. iyi yapılmış bir havuz planında; havuzun derinliği, havuzun şekli, havuzun içinde bulunması gereken suyun sirkülasyonunu sağlayan gider tesisatının yeri, havuza su basmak için gerekli olan pompa türü ve kapasitesi, ana su kaynağından havuza kadar gelen tesisat projesi,havuz süsleri gibi bütün detaylar yer almalıdır. Bu şekilde istediğiniz gibi estetik, görsel ve bahçenizi güzelleştiren bir havuz sahibi olabilirsiniz. Havuz planınızı yaptıktan sonra yapmanız gereken havuz genişliği ve derinliği kadar alanı kazmak ve su yalıtımı yaparak etrafını kaya veya nehir taşları ile süsleyerek içine su doldurmaktır. Eğer havuzu kendiniz yapmak yerine hazır olarak satın almak isterseniz de bahçenizi iyi analiz etmeli, bahçenizin yapısına ve büyüklüğüne göre bir bahçe havuzu satın almalısınız. Bahçeniz için küçük mobil havuzlar tercih edebileceğiniz gibi bahçe büyüklüğüne bağlı olarak üretilen ve zemin üstü veya zemin altı dikdörtgen, kare, yuvarlak, papatya modeli, veya kat kat küçülen şekillerde havuz modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Havuz bağlantısı yaparken önemli olan bir diğer nokta da havuz suyunun değiştirilmesini sağlayan tesisatlardır. havuzdaki su değiştirilmediğinde zamanla rengi değişecek, yosunlaşma başlayacak ve bir süre sonra kokmaya başlayacaktır. Bu durumda hem havuzunuz kötü görünecek hem de bahçe dekorasyonunuz kötü görünecektir. Bu olumsuz durumlar ile karşı karlıya kalmamak adına tesisatlarınızı iyi bir şekilde yapmalı, havuz suyunu belirli aralıklar ile değiştirmelisiniz. Havuz bakımı da ayrı bir özen isteyen, titizlik gerektiren alandır. Havuz içerisine su bitkileri ekerek havuz yüzeyinde yeliş bitkiler oluşmasını sağlayabilir, havuzun kenarlarına doğal renkli kayaç parçaları koyarak havuzunuzun doğal olmasını sağlayabilir, havuz içerisine renkli ışıklar yerleştirerek görsel bir güzelliğe sahip havuz oluşturabilirsiniz. Ayrıca yapacağınız süslemelerin bakımını da yapmanız ve havuzunuzun sahip olduğu güzelliği korumasını sağlamalısınız.
Bahçenize yapmak istediğiniz veya satın alacağınız havuz modelleri ve bu modellerin bahçenizde nasıl görüneceği konusunda fikir edinmek, benzer havuz ve bahçe dekorasyonlarını inceleyerek bilgi sahibi olmak için homify havuzlu bahçe dekorasyonları nı inceleyebilirsiniz. Kişiliğinize uygun tarzınızı yansıtan havuz dekorasyonlarının benzerini yapabilir veya revize edebilirsiniz.
Bir bahçeniz var ve havuz yapmak istiyorsanız, bahçenizin ortasına bir havuz yapabilir veya alternatif bir fikir olarak bahçenizin kenarına su kanalı şeklinde bir havuz inşa edebilirsiniz. Havuz olmasını istediğiniz alanı ve havuzun şeklini belirledikten sonra istediğiniz derinliğe kadar kazmalı, su yalıtımı için su geçirmeyen polietilen bir plastik sermelisiniz. plastiğin toprak üzerinde kalan kısmını gizlemek için estetik taşlar sermeli ve sonrasında içine su doldurarak havuzu bitirmelisiniz. Havuzu süslemek size kalmıştır. İstediğiniz süsü yapabilir ve süsleyebilirsiniz. Örnek resimde yer alan ve basit bir şekilde yapılmış olan havuz estetik olarak süslenmiş ve görsellik oluşturulmuştur. Havuzda su sirkülasyonu sağlamak için eğim verebilir veya bir pompa kullanabilirsiniz.
Havuzlu bir bahçe sahibi olmak istiyorsanız öncelikle bahçenizin büyüklüğünü iyi analiz etmeli, bahçe şeklinize göre bir havuz tercih etmelisiniz. Bahçe içinde havuzu koyacağınız yeri belirlemeli, havuzun büyüklüğü ile orantılı bir yer tercihi yapmalısınız. Havuz yeri belirlerken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da havuz ile su kaynağının ve gider tesisatının bahçe içinde uygun bir şekilde yerleştirilmesidir. Bahçe içerisinde yapacağınız iyi bir yerleşim ile bahçenizi daha yaşanabilir bir hale getirebilir, havuzun estetik güzelliğini bahçenize yansıtabilirsiniz.
Havuzlara doğallık kazandırmak ve havuzun görselliğini artırmak için yapacağınız bir diğer yöntem de kaya parçalarının veya büyük taşların üst süte yığılması ile elde edilen bir yükseklik üzerinde suyu havuza boşaltmaktır. Yüksek bir noktadan ve kaya parçalarının üzerinden havuza akan su hem görsel hem de estetik bir görünüm oluşturacaktır. Örnek resimde olduğu gibi bir tarafı kat kat kayalardan oluşan bir taradı nehir taşlarından oluşan bir havuz tasarımı ile bahçenizi güzelleştirebilirsiniz.
Havuzunuz düz bir havuz ise görsellik kazandırmak ve estetik bir havuz görünümü elde etmek için yapmanız gereken bir pompa satın almak ve havuzun orta yerine yerleştirerek etrafını taşlar ile kamufle etmektir. Bu şekilde suyu istediğiniz yüksekliğe kadar ulaştırıp bu yükseklikten aşağı akarak farklı bir görsellik oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde düz bir havuzun ortasına konulmuş bir pompa ile şelale görünümü elde edilmiş ve estetik bir görünüm oluşturulmuş.
Doğal bir havuz yapmak, süs havuz olarak doğal bir gölet oluşturmak istiyorsanız mutlaka taş, nehir taşı, kum, çakıl aksesuarlarını kullanmalı ve doğallık yaratmalısınız. Bir akarsu, bir göl kenarına gittiğinizde karşınıza mutlaka taşlar, kum, çakıl, kil kaya gibi gölete doğallık kazandıran aksesuarlar çıkar. Bu aksesuarları toplayarak veya satın alarak evinize yapmak istediğiniz özel havuzu doğal bir havuz haline getirebilir, doğal bir şekilde süsleyebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi küçük bir alan taşlar ve kum ile süslenmiş ve küçük bir ahşap köprü ile doğal görünüm kazandırılmıştır.
Bahçenize sadece bir havuz yapmak bahçenizi görsel bir hale getirmez. Bunun için havuzun dışında bahçe peyzajınızı da eksiksiz yapmalı, yeşil alanları estetik bir şekilde dekore etmeli ve mavi ile yeşilin bir arada olduğu zarif bir bahçe dekorasyonu yapmalısınız. İki dekorasyonu bir arada yaparak evinizin havasını da değiştirmiş olacak, ailenizi, dostlarınızı bu bahçe de keyifle ağırlayabileceksiniz.