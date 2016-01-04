Salonum için doğru kanapeyi nasıl seçmeliyim?

Kanapeler bir evin ruhunu yansıtması açısından en önemli mobilyalardan biri olmalarının yanında aynı zamanda işlevsel açıdan da son derece dikkatli seçilmesi gereken öğeler. Salonun merkezi elemanları olduğunu söylemek mümkün. Özellikle koltuk takımı olarak değil de bağımsız seçilen kanepe ve koltuklar söz konusu olduğunda kanepelerin görsel ve işlevsel vuruculuğu daha da artıyor. Aslında pek çok sebeple dekoratif açıdan da takım yerine böyle bir tercihe yönelmenizi tavsiye edebiliriz. Çünkü koltuk takımları ister istemez bir monotonluk yaratabiliyorlar. Öte yandan farklı renkte ya da desende seçilen kanepeler ve koltuklar bir kontrast ya da özgün bir uyum ortaya çıkararak daha etkileyici bir ev dekorasyonu sağlıyorlar.
Evinizin boyutu ve kanepeyi kullanma biçiminiz nasıl bir model tercih etmeniz gerektiğine dair veriler. Tarzınızsa tasarımı ve rengi için belirleyici olacaktır. Bu yüzden kanepe seçerken öncelikle kendi tercihlerinizi gözden geçirmenizi öneriyoruz. Evde kaç kişi olduğunuzu, ne kadar misafir ağırladığınızı ve kanepede ne kadar insanın ne kadar vakit geçireceğini düşünmenizde fayda var. Bu size boyut ve model konusunda epey ipucu verecektir. Canlı renklerden hoşlanan bir insansanız, en sevdiğiniz renkte bir döşemeye sahip bir kanepe salonunuzun ortasında sıcacık bir atmosfer yaratabilir. Yok eğer daha ağırbaşlı bir insansanız elbette salonunuz da kanepeniz de ve diğer mobilyalar da daha dingin renk ve dokulara sahip olursa sizi daha çok yansıtmış olur.
Gelelim alacağınız kanepeyi seçmek için vermeniz gereken kararlara:
Evinizin ihtiyaçlarını belirlerken buna kanepenizin modeli de kalemlerden biri. Evleri ufak olup, misafir için yatak odası ayıramayanlar için yataklı kanepeler ciddi bir ihtiyaç oluyor. Ancak elbette evinizde sık ve çok misafir ağırlamıyorsanız ve bunun için fazladan bir odanız varsa salonda yataklı kanepeye de ihtiyacınız yok demektir. Bu da tasarım konusunda daha geniş bir yelpaze arasından seçim yapmanıza olanak verir. Ayrıca benzer ürün skalasında yataklı kanepeler elbette yataksız olanlardan daha ekonomik.
Küçük bir eve sahipseniz ya da çok kalabalık misafir grupları ağırlıyorsanız belki de yataklı kanepe ve çekyat modellerine göz gezdirmek de isteyebilirsiniz. Misafirleriniz için yatak sorununu çözecek çekyat ve sofa modelleri başlıklı yazı sizin için ilgi çekici olabilir.
Alacağınız kanepe için boyut tercihi oldukça önemli. Çünkü salonunuz için büyük bir kanepe mekanınızı daraltırken küçük kanepe de mekansal olarak tuhaf sonuçlar yaratabilir. Büyük bir mekanda küçücük bir kanepe mekanı şekillendirmenizi de engelleyebilir. Örneğin Eke Mimarlık tasarımı bu mekan oldukça geniş bir salon ve burada kullanılan kanepe de mekanın genişliğine uygun olarak alışılmadık uzunlukta. neredeyse iki kanepe boyutunda sayılabilecek bu kanepe böylesi geniş mekanlar için oldukça doğru bir seçim.
Kanepe başta da söylediğimiz gibi çok merkezi nitelik taşıyan bir mobilya. Bu yüzden de kullandığınız renk salona ağırlığını koyacaktır. Bu turuncuya çalan sarı renk, salonunda canlı ve sıcak renklerin ağırlığını isteyenler için çok hoş bir tercih olabilir. Ancak diğer mobilyaları aynı renkte kullanmanızı önermeyiz. Bu kadar canlı bir rengin yanında kullanılan koltukların biraz daha dingin olmasında faya var. Örneğin nefti yeşil ya da gri tonları sarının yanında oldukça güzel duracaktır. Zaten kanepenin üstünde kullanılan yastıklar da grinin tonlarında seçilmiş. Ayrıca mavi ve turkuazın koyu tonları da bu koltuğun yanında çok etkileyici bir kontrastla yer alabilir. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, eflatun… Tüm bu renkler basın renk olarak tercih edilip kanepede kullanılabilir. Gerisiniyse daha dengeleyici renklerden ya da kontrast yaratan tonlardan seçmekte fayda var.
Elbette herkes bu kadar canlı renklerle yaşamayı tercih etmeyebilir. Daha az iddialı renklerin daha çok tercih edildiği malum. Diğer mobilyalarla, aksesuarlarla, perde ve halı gibi tekstil ürünleri ve dokumalarla daha kolay uyum içinde olacak gri ve kremin tonları oldukça yaygın. Böyle bir tercih yapacaksanız da yine bahsettiğimiz uyumları göz ön önünde tutmanızı öneriyoruz.
Kanepenizin döşemesi de oldukça önemli. Kaliteli malzemenin farkının belki de en önemli olduğu yerlerden biri. Çünkü kumaş eğer dayanıklı değilse, leke tutuyorsa, temizlenmesi zorsa kanepenizin ömrü de o kadar kısa olacaktır. Kanepenizi değiştirmeseniz bile sık sık kılıfını değiştirmeniz gerekebilir. O yüzden araştırmayı iyi yapıp kolay temizlenen mümkünse çıkarılıp yıkanabilen döşemelikleri seçmenizi öneriyoruz.
Tekstil teknolojisi bu açıdan çok nitelikli kumaşlar yaratmaya olanak sağlıyor. Sadece lekeler ve kolay temizlenebilirlik için de değil, kediseverler için bile özel kumaşlar bulunuyor. Pençeli dostlarınızın yıpratamayacağı kumaşlarla uzun seneler boyu aynı kanepeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Salonunuzda kanepeyi nasıl yerleştireceğiniz kanepenin ebatları ve şekliyle de çok ilgilidir. Normal ikili ya da üçlü bir kanepe genel olarak salonda yönlenmek istediğiniz yere göre yerleştirilmeli. Yani salonda yaptığınız eyleme göre kanepeye yer bulmalısınız. Pek çok evde kanepe daha ziyade televizyon seyretmek için kullanılır, daha nadir olarak da, özellikle bahçeli ya da manzaralı evlerde geniş pencerelere doğru bakan kanepeler kullanılır. Ancak söylediğimiz gibi, duvara, yani televizyonun yerleştirileceği yere bakan kanepeler oldukça işlevsel olmaktadır. Genellikle arkası duvara verilmesi uygun olan kanepeler geniş alanlarda bu mekandaki gibi duvardan boşluk bırakarak da yerleştirilebilir. Bu evde geniş salonun ortasına yerleştirilen bu köşeli kanepe oldukça etkileyici bir görsel etki de yaratmış. Sedir tarzında tasarımı ve çevresinde de dolaşılabilir olmasıyla özgün bir nitelik taşıyor. Bazı durumlarda da kanepe aynı zamanda görsel bir bölücü eleman olarak kullanılabilir. Örneğin yemek bölümüyle oturma bölümünün sınırı yemek masasına arkasını veren bir kanepeyle oluşturulabilir, ki buna oldukça şık örnekler vermek, bunu bazen kanepenin arkasında bir konsolla destekleyerek yapmak da mümkün.
Aslında bu sorunun cevabını yazımızın başında da vermiştik. Bizim önerimizi monoton olmayan birbirine uyumlu farklı mobilyalar kullanmak. Bu uyum aynı rengin tonları da birbirine uygun pastel renkler de olabilir, buradaki resimde görüldüğü gibi konrast da yaratılabilir. Koyu renk kanepeye eşlik eden eklektik desenli pembe koltuk ve sarı puf, muhteşem bir birlikteliği gözler önüne seriyor. Bunun yerine sıradan bir koltuk takımı kullanılsaydı bu mekan güzel bir oda olmasına rağmen sıkıcı bir atmosfere sahip olabilirdi.
Kanepeler için kullanılan aksesuarlar da oldukça önemli. Kullandığınız döşemelikle iyi duracak renkte ya da desende yastık ya da kırlentler kanepeyi de mekanı da daha iyi gösterecektir. Öte yandan sehpalar da kanepelerin en yakın dostu. İşlevsel olarak çok ihtiyaç duyduğumuz sehpaları da kanepenizle uyum içinde mobilyalardan seçmenizde fayda var.