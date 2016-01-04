Salonum için doğru kanapeyi nasıl seçmeliyim?

Kanapeler bir evin ruhunu yansıtması açısından en önemli mobilyalardan biri olmalarının yanında aynı zamanda işlevsel açıdan da son derece dikkatli seçilmesi gereken öğeler. Salonun merkezi elemanları olduğunu söylemek mümkün. Özellikle koltuk takımı olarak değil de bağımsız seçilen kanepe ve koltuklar söz konusu olduğunda kanepelerin görsel ve işlevsel vuruculuğu daha da artıyor. Aslında pek çok sebeple dekoratif açıdan da takım yerine böyle bir tercihe yönelmenizi tavsiye edebiliriz. Çünkü koltuk takımları ister istemez bir monotonluk yaratabiliyorlar. Öte yandan farklı renkte ya da desende seçilen kanepeler ve koltuklar bir kontrast ya da özgün bir uyum ortaya çıkararak daha etkileyici bir ev dekorasyonu sağlıyorlar.

Evinizin boyutu ve kanepeyi kullanma biçiminiz nasıl bir model tercih etmeniz gerektiğine dair veriler. Tarzınızsa tasarımı ve rengi için belirleyici olacaktır. Bu yüzden kanepe seçerken öncelikle kendi tercihlerinizi gözden geçirmenizi öneriyoruz. Evde kaç kişi olduğunuzu, ne kadar misafir ağırladığınızı ve kanepede ne kadar insanın ne kadar vakit geçireceğini düşünmenizde fayda var. Bu size boyut ve model konusunda epey ipucu verecektir. Canlı renklerden hoşlanan bir insansanız, en sevdiğiniz renkte bir döşemeye sahip bir kanepe salonunuzun ortasında sıcacık bir atmosfer yaratabilir. Yok eğer daha ağırbaşlı bir insansanız elbette salonunuz da kanepeniz de ve diğer mobilyalar da daha dingin renk ve dokulara sahip olursa sizi daha çok yansıtmış olur.

Gelelim alacağınız kanepeyi seçmek için vermeniz gereken kararlara: