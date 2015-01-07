Dar ve sıkışık bir mutfak nasıl daha kullanışlı hale getirilebilir?

Mutfak bir evin kalbi gibidir. Yemek yapmak ve yemek için bir mutfağın verimli bir şekilde kullanılması ve servisin kolay yapılması önemlidir. Elbette kötü planlanmış veya ideal şartlarda planlanmamış pek çok mutfakta iş yapılıyor, yemekler pişiyor ancak şu da bir gerçek ki olması gerekenden çok daha zaman ve emek harcanabiliyor. Her mutfağın kullanışlı hale gelmesi gerekir. Söz konusu dar ve sıkışık bir mutfaksa bu daha da önemli hale gelir çünkü yapısı gereği bu tip mutfaklarda daha çok engel mevcuttur ve en basit iş bile olduğundan daha zor bir hale gelebilir. Bunu engellemekse imkansız değil. En ufak mutfaklar bile potansiyelleri zorlanarak içine daha iyi iş yapılan, eşyaların daha iyi depolandığı ve yayıntının azaltıldığı yerler haline gelebilirler. Yeter ki iyi bir planlama yapılsın.

Küçük bir mutfak her evde olabilir. Küçük evlerin küçük mutfağı olması çok şaşırtıcı değil ama bazen öyle planlanmış evlere rastlarsınız ki ev geniş olsa ve içinde pek çok insan yaşayacak olsa da mutfak ona oranla yetersiz bir metrekareye sahiptir. Bu yüzden bir mutfağı kullanışlı hale getirmek için önce o evde ne kadar insan yaşadığını ortaya koyup ihtiyaçları belirlemek gerekir. Bununla beraber, yemek yapma ve yeme alışkanlıkları da önemli elbette. Buna göre mutfak aletleri, kap kacak gibi ihtiyaçların türleri ve miktarları belli olacaktır.

Dar mutfakları daha kullanışlı hale getirmenin en garantili yolu o mutfağı açık mutfak haline getirmek. Bu yüzden örneklerimizde de açık ve küçük mutfaklara rastlayacaksınız. Eğer mekan müsaitse bir duvarı yıkmak ya da en azından tezgah yüksekliğine kadar yıkmak o mutfağın kullanımını kolaylaştıracak ve size ferah bir atmosfer kazandıracaktır.