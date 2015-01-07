Dar ve sıkışık bir mutfak nasıl daha kullanışlı hale getirilebilir?

Mutfak bir evin kalbi gibidir. Yemek yapmak ve yemek için bir mutfağın verimli bir şekilde kullanılması ve servisin kolay yapılması önemlidir. Elbette kötü planlanmış veya ideal şartlarda planlanmamış pek çok mutfakta iş yapılıyor, yemekler pişiyor ancak şu da bir gerçek ki olması gerekenden çok daha zaman ve emek harcanabiliyor. Her mutfağın kullanışlı hale gelmesi gerekir. Söz konusu dar ve sıkışık bir mutfaksa bu daha da önemli hale gelir çünkü yapısı gereği bu tip mutfaklarda daha çok engel mevcuttur ve en basit iş bile olduğundan daha zor bir hale gelebilir. Bunu engellemekse imkansız değil. En ufak mutfaklar bile potansiyelleri zorlanarak içine daha iyi iş yapılan, eşyaların daha iyi depolandığı ve yayıntının azaltıldığı yerler haline gelebilirler. Yeter ki iyi bir planlama yapılsın.
Küçük bir mutfak her evde olabilir. Küçük evlerin küçük mutfağı olması çok şaşırtıcı değil ama bazen öyle planlanmış evlere rastlarsınız ki ev geniş olsa ve içinde pek çok insan yaşayacak olsa da mutfak ona oranla yetersiz bir metrekareye sahiptir. Bu yüzden bir mutfağı kullanışlı hale getirmek için önce o evde ne kadar insan yaşadığını ortaya koyup ihtiyaçları belirlemek gerekir. Bununla beraber, yemek yapma ve yeme alışkanlıkları da önemli elbette. Buna göre mutfak aletleri, kap kacak gibi ihtiyaçların türleri ve miktarları belli olacaktır.
Dar mutfakları daha kullanışlı hale getirmenin en garantili yolu o mutfağı açık mutfak haline getirmek. Bu yüzden örneklerimizde de açık ve küçük mutfaklara rastlayacaksınız. Eğer mekan müsaitse bir duvarı yıkmak ya da en azından tezgah yüksekliğine kadar yıkmak o mutfağın kullanımını kolaylaştıracak ve size ferah bir atmosfer kazandıracaktır.
Mutfak dolapları size sandığınızdan daha da fazla yer kazandırabilir. Studio Andree Weissert tasarımı bu mutfak fotoğrafta açık ve kompakt bir mutfak olarak planlanmış. Kolaylıkla minik bir mutfağın içine de uyarlanabilir. Mutfak dolabının yanının boş olmasından faydalanıldığını görüyoruz. Duvarda dolabın dış kısmına doğru olan girinti dolaba ek bir derinlik kazandırarak şaraplık haline getirilmiş. Neredeyse her noktanın milim milim tasarlanarak işlevsel hale getirildiğini söylemek mümkün. Örneğin bir dolap çekilerek kullanılıyor ve üst tablası kesme tahtası ya da ufak bir sehpa olarak kullanılabiliyor. Yerden kazanmak için bu tip radikal çözümlere başvurmak becerikli bir marangozla mucizeler yaratabilir.
Multifonksiyenel mobilya deyince ne anlarız? Tek bir mobilyanın birden fazla işleve sahip olmasını. Yani aynı zamanda yatak olan bir kanepe, içinden çalışma masası çıkan kitaplık ya da sandıklı bir koltuk buna örnek verilebilir. Dar bir mutfağınız varsa planlamanızı yaparken de Zihni Sinir projeleri geliştirmekte fayda var. Dar ve uzun bir mutfağınız varsa yalnızca tek tarafta uzanan bir tezgaha sahip olma şansınız olabilir ancak bu karşı duvarı hiçbir şekilde kullanamayacağınız anlamına gelmek zorunda değil. Arada ihtiyacınız kadar boşluk bırakarak daha dar bir tezgah altına dolap yaptırabilirsiniz. Standart tezgahlar 60 santimetre derinliğine sahiptir, mutfağınız bunu olmasa da belki 35-40 santimetre derinliğinde bir tezgaha olanak verecek genişlikteyse fazladan bir tezgah ve dolaplar işinize yarayacaktır. Üstüne üstlük bu örnekteki gibi tezgahın altına istediğinizde açacağınız bir masa tablası yerleştirerek multifonksiyonel bir mobilyanın keyfine varabilirsiniz. Tezgah koyamıyorsanız da duvara monte edilen açılır kapanır masalar da kahvaltı için oldukça kullanışlı mobilyalar.
Sıradan çekmeceleri katlı hale getirmek sandığınızdan daha çok işinize yarayabilir. Tek tek ince çekmecelere göre maliyeti biraz düşürebilecek bu tasarım sayesinde daha çok alan kazanabilirsiniz. Yeni nesil mutfak aksesuarları, aksam ve menteşeleri bu tip çözümler için fikir verici olabilir. Bu yüzden Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları yazımıza da göz gezdirmenizde fayda var.
Dolapların planlamasının ne kadar önemli olduğunu ne kadar vurgulasak yeterli olmayacaktır. Köşe dolaplar için tasarlanmış aksesuarlar, buzdolabının yanı gibi derin ama dar bölgeler için çekilerek kullanılan, bolca kavanoz ve erzak alan dar ama kullanışlı dolaplar hayatınızı gözle görülür şekilde kolaylaştırabilecek detaylar.
Hem küçük evlerde hem de küçük mutfaklarda sizin hayatınızı kolaylaştırmak için yapacağınız ilk şey eşyalarınızı azaltmak olmalı. Başta da söylediğimiz gibi, evde yaşayan kişi sayısı ve yemek alışkanlıklarınıza göre ne kadar tabak çanak ve alet edevata, ne kadar erzak bölmesine ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Bunları hep minimumda tutmaya çalışın. Bazen hediyeler ya da çok beğendiğiniz şeyleri almanızla birlikte bir artış söz konusu olabilir. O yüzden periyodik olarak kullanılmayan eşyaları elemeye çalışın. Bunları ihtiyacı olanlara verebilir, hiç kullanmadığınız mutfak aletlerini internette ya da çevrenizde varsa bit pazarlarında satabilirsiniz. Eşyalar konusunda minimalist bir yaklaşım hem mutfağınızı hem sizi dinginleştirecek, ferahlatacaktır.
Gün geçtikçe mutfak mobilyalarında kullanılan malzemeler, aksesuarlar, mutfak aletleri, bataryalar, armatürler, beyaz eşyalar gelişiyor. Teknolojide bunların payı büyük. Elbette bir şey ne kadar yeni bir teknolojiye aitse o kadar da pahalı oluyor ama özellikle bazı ürünlerde kesenin ağzını açmak sizi uzun vadede avantajlı kılarken bir yandan da hayatınızı kolaylaştıracaktır. Örneğin eviyenizi daha kaliteli malzemeden seçerseniz darbelere daha dayanıklı olacak, lekelenmesi, çizilmesi daha zor olacak ve uzun ömürlü, evladiyelik bir ürün seçmiş olacaksınız. Beyaz eşyalarda da aynı şekilde daha işlevsel tasarlanmış bir buzdolabı, kolay temizlenen bir ocak ya da örneğin kendi kendini temizleyen bir fırın sizin küçük bir mutfakta zorlukla yapacağınız işleri kolaylaştıracaktır. Bu yüzden işinizi kolaylaştıracağınızı düşündüğünüz bu ürünlere yatırım yapmaktan çekinmeyin.
Canlı renkler bazen küçük mutfaklarda inanılmaz sonuçlar yaratabiliyor. Bu küçücük açık mutfak beyaz olsa da belki son derece ferah bir etki yaratacaktı ama kırmızı ve siyah onu son derece cazibeli bir mobilya haline getirmiş. Bu mutfak sıcacık haliyle içinde çalışmayı zevkli hale getirebilir. Renkler iddialı olsa da tasarım oldukça yalın ve işlevsel. Yazının başında bahsettiğimiz gibi küçük olsa da açık olarak tasarlanan bu mutfak hiç de daracık bir his yaratmıyor. Aksine bulunduğu ortama bu renklerle canlılık katıyor.
Elbette canlı renkleri tüm dolaplarda kullanmanız şart değil. Bazen renkli bir buzdolabı, renkli tabureler, aydınlatma elemanları ya da cıvıl cıvıl renk ve desenlere sahip tezgahüstü duvar kaplaması da mutfağınızda hoş bir vurgu oluşturmaya yetebilir. Yoğun renk kullanımını sevmeyenler için o daha uygun bir tercih olabilir.