Beyaz ve aydınlık oturma alanı dekorasyonu

Evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız, aile bireyleri ile vakit geçirdiğimiz oda olan oturma odaları bu özellikleri bakımından diğer odalardan ayrılır. Ev dekorasyonu yapılırken hem en fazla kullanılan oda olmasından hem de diğer odalara nazaran eşimizin dostumuzun daha fazla göreceği, güzelliğini teşhir ettiğimiz oda olmasından dolayı oturma odalarına ayrı bir özen gösterip titiz bir dekorasyon yaparız. Oturma odaları, genellikle salon ile beraber ev,in en geniş odalarıdır. Geniş bir oda olmasından dolayı dekorasyonuna daha fazla özen gösterilmesi, dekorasyon güzelliğini oluşturmak ve estetik dokuyu bozmamak için titiz bir tasarım ve plan yapılması gereklidir. Oturma odalarını dekore ederken mümkün olduğunca gün ışığının odaya girmesi sağlanmalı, beyaz veya lake zemin kaplama malzemeleri tercih edilmeli, duvarlar da beyaz veya tonlarına boyanarak veya duvar kağıtları ile kaplanarak aydınlık, içinizi ferahlatan ve ruhunuzu dinlendiren bir dekorasyon yaparak zarif bir oturma odasına sahip olabilirsiniz. Oturma odanızın parlak ve aydınlık olmasını istiyorsanız sadece zemin kaplaması veya duvar boyaması ile bu dekorasyonu yapabileceğiniz gibi,, mobilya seçimlerini bu düşünceniz ile uyumlu olacak şekilde yaparak, aydınlatma sisteminizi odanın şekline ve büyüklüğüne göre bir aydınlatma planı yapıp, beyaz ışık kullanarak oturma odanızın aydınlık ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.
Beyaz renk, insanın ruhunu dinlendiren, insanı rahatlatan, saflığın ve temizliğin simgesi olması nedeniyle evlerimizde özellikle duvar boyalarında kullandığımız renktir. Evimizde yapacağımız dekorasyonlar içinde çoğunlukla yer verdiğimiz beyaz renk sayesinde dekoratif bir oda dekorasyonu yapıp, odalarımızın daha açık renkli olmasını, daha aydınlık olmasını sağlarız. Ancak evimizin parlak ve aydınlık bir oda olmasını istediğimizde yapmamız gereken oturma odasının dekorasyon planını oluşturmaktır. Bu plan içerisinde dekorasyona etkiyen her detay yer almalıdır. Yapacağımız dekorasyon planı içinde, yer döşemeleri, zemin kaplamalarının seçimi, oda içinde yansıtma özelliği olan cam, ayna aksesuarlarının yerleştirilmesi, oda içinin aydınlık olmasını sağlayan aydınlatma sisteminin tasarımı ve aydınlatma elemanlarının seçimi, duvar kaplamalarının seçimi ve uygulanması, oda içinde yer alan dekorasyonu süsleyen mobilyaların aydınlık bir oturma odasına uygun olarak seçilmesi ve renklerinin belirlenmesi gibi detaylara yer verilmelidir. Yapacağınız dekorasyon için öncelikle oturma odanızın duvarlarını ve tavanını beyaza büründürmelisiniz. Duvarlarınızı parlak ve beyaz duvar kağıdı ile kaplayabilir fazla uğraşmadan duvarlarınızı estetik olarak süsleyebilirsiniz. Tavanı beyazla boyayarak veya tavanı da duvar kaplaması ile kaplayarak beyaz bir tavan haline getirebilirsiniz. Tavan ve duvarlar için özel üretilen beyaz renge sahip parlak ve yansıtma özelliği olan duvar kağıtlarını kullanmanız sizin avantajınıza olacaktır. Bu sayede gün ışığının veya aydınlatmanızın sağladığı ışığı yansıtarak oturma odanızın daha aydınlık olmasını sağlamış olursunuz. Tavan ve duvar kaplamalarından sonra yapmanız gereken bir diğer işlem, yer kaplamalarını seçmektir. Zemin döşemelerinizi, parlak beyaz, parlak bej renklerde tercih ederek oturma odanızın aydınlık olması için yaptığınız dekorasyona yardımcı olursunuz. Oturma odası içine giren ışığı yansıtan, ışığın odanın içine dağılmasını sağlayan duvar kaplamaları ve zemin döşemeleridir. Bu nedenle bu temel etkenleri titiz bir şekilde seçerek aydınlık bir oturma odası oluşturabilirsiniz. Oturma odasında kullanacağınız mobilyaların seçimi de çok önemlidir. Seçeceğiniz tv ünitesinin, yemek masasının parlak ahşaptan, lake olarak seçildiğinde zemin döşemeleri gibi odanın içine ışığı yansıtarak oturma odasının aydınlık ve parlak bir dekorasyon olmasını sağlarsınız.
Oturma odası için alacağınız oturma grupları, orta masalar, sehpalar, halılar, perdeler gibi diğer aksesuarların beyaz ve benzeri tonlarda tercih edilmesi odanın beyaz ağırlıklı dekorasyonuna katkıda bulunacaktır. Genellikle çabuk kirlendiği için tercih edilmeyen beyaz halılar ışık vurduğunda odaya canlılık katan özel dekorasyon aksesuarları olduğu için tercih edilmelidir. Oturma odalarınızı beyaz ağırlıklı ve parlak bir şekilde dekore etmek için beyaz dekorasyonların yer aldığı homify oturma odası sayfalarını ziyaret ederek kişiliğinize ve tarzınıza uygun beyaz oturma odası dekorasyonlarını inceleyebilirsiniz.
Oturma odanızda yapacağınız dekorasyon içinde kullanacağınız aksesuarlar da beyaz bir dekorasyon yapmanıza katkı sağlar. Her alanın beyaz olması gözlerinizin sağlığına zarar vereceği için oda içinde farklı renklere sahip aksesuarlar bulundurmalısınız. Örnek resimde olduğu gibi kırmızı, yeşillik, ve pembe renklere sahip koltuk minderleri, mutfak tezgahı karo ve fayansı gibi malzemeler kullanılmış, bu aksesuarlar ile oturma odası dekorasyonuna hem görsellik kazandırılmış hem de beyaz dekorasyonun renk derinliği dengelenmiştir. Sizlerde yapacağınız oturma odası dekorasyonu için beyaz renkleri ağırlıklı olarak kullandığınızda mutlaka farklı renkleri barındıran aksesuarları kullanmalısınız.
Mükemmel bir dekorasyon yapıp oturma odanızı daha aydınlık hale getirmek istiyorsanız oda içinde yer alan mobilyalar yer döşemeleri, duvar kağıtları kadar aydınlatma sistemini de mükemmel bir şekilde tasarlayıp, aydınlatmayı beyaz ışıkla yapmalısınız. Yapacağınız aydınlatma ile sağlayacağınız beyaz ışıklar, zemin ve duvarların yansıtıcı özellikleri ile yansıyarak odanızın daha parlak ve daha aydınlık olmasını sağlayacaktır. Örnek resimde yer alan oturma odası dekorasyonu incelendiğinde aydınlatmanın sağladığı ışığın zeminden ve duvarlardan yansıyarak oturma odasının daha aydınlık olduğu görülecektir. Mümkün olduğu kadar her alanı beyaz ile boyayarak ve kaplayarak oturma odasının beyaz bir dekorasyona sahip olması sağlanmış.
Oturma odasında yer alacak olan mobilyaları seçerken çok dikkatli davranmalı, oturma odası dekorasyonuna aykırı mobilyalara yer verilmemelidir. Beyaz ağırlıklı bir dekorasyon yaptığınızda oturma odası mobilyalarının beyaz ve tonları renklere sahip olmasına, faklı ve koyu renkleri tercih edip dekorasyonun havasının bozulmamasına dikkat etmelisiniz. Örnek resimde olduğu gibi beyaz bir zemin üzerine siyah bir halı ve üzerine koyu kahve rengi bir orta masa konularak zıt renklerin bir arada olduğu bir dekorasyon yapılmış, beyaz dekorasyon oluşturulamamıştır. Odanın daha aydınlık olması engellenmiş, normal bir dekorasyon yapılmıştır. Yapacağınız dekorasyonlar için bu noktalara dikkat etmelisiniz.
Oturma odası gün içinde en çok zaman geçirdiğimiz oda olduğu için gün ışığını oda içinde değerlendirmelisiniz. Gün ışığının oda içine girmesini sağlamak için pencere büyüklüğünü imkanlar dahilinde en büyük ölçülerde yapmalı, oda içinde beyaz ve parlak bir dekorasyon yapmalısınız. Örnek resimde gün ışığının oda içine girmesi ile aydınlığın odaya yayılmasını sağlayan bir dekorasyon örneği görüyorsunuz. Örnek resim incelendiğinde gündüz gün ışığı geceleri ise aydınlatma sistemi ile bir dekorasyon yapılmış ve aydınlık bir oturma odası elde edilmiştir.
Oturma odası dekorasyonlarında yer alan mobilyaların seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmanız gerektiğini her dekorasyon yazısında dile getiriyoruz. Bu dekorasyon örneğinde de aynı özeni göstermeli mobilya yüzeyleri sayesinde aydınlık ve parlak bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yemek masasının cam malzemeden yapılmış üst yüzeyinin yansıtma özelliği kullanılmış ve aydınlık bir oda dekorasyonu oluşturulmuş. Benzer şekilde kapı olarak, ahşap yerine camlı bir kapı tercih edilerek cam yüzeyin yansıtıcı özelliğinden faydalanılmış.
Oda dekorasyonlarında kullanacağınız aksesuarlar ile dekorasyonlarınızı can alıcı bir güzelliğe kavuşturabilir, beyaz bir dekorasyonun neden olabileceği göz yanılsaması durumlarının önüne geçmek için oda içinde farklı renklere sahip bir iki küçük aksesuar kullanarak oda içinde vurgulayıcı bir özellik oluşturmalısınız. Odaya giren inanlar beyazın estetiği ve görselliğine hayran kalırken renkli aksesuarınızı da görecek ve gözleri sürekli beyaza alışmak durumunda kalmayacaktır.