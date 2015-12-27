Beyaz ve aydınlık oturma alanı dekorasyonu

Evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız, aile bireyleri ile vakit geçirdiğimiz oda olan oturma odaları bu özellikleri bakımından diğer odalardan ayrılır. Ev dekorasyonu yapılırken hem en fazla kullanılan oda olmasından hem de diğer odalara nazaran eşimizin dostumuzun daha fazla göreceği, güzelliğini teşhir ettiğimiz oda olmasından dolayı oturma odalarına ayrı bir özen gösterip titiz bir dekorasyon yaparız. Oturma odaları, genellikle salon ile beraber ev,in en geniş odalarıdır. Geniş bir oda olmasından dolayı dekorasyonuna daha fazla özen gösterilmesi, dekorasyon güzelliğini oluşturmak ve estetik dokuyu bozmamak için titiz bir tasarım ve plan yapılması gereklidir. Oturma odalarını dekore ederken mümkün olduğunca gün ışığının odaya girmesi sağlanmalı, beyaz veya lake zemin kaplama malzemeleri tercih edilmeli, duvarlar da beyaz veya tonlarına boyanarak veya duvar kağıtları ile kaplanarak aydınlık, içinizi ferahlatan ve ruhunuzu dinlendiren bir dekorasyon yaparak zarif bir oturma odasına sahip olabilirsiniz. Oturma odanızın parlak ve aydınlık olmasını istiyorsanız sadece zemin kaplaması veya duvar boyaması ile bu dekorasyonu yapabileceğiniz gibi,, mobilya seçimlerini bu düşünceniz ile uyumlu olacak şekilde yaparak, aydınlatma sisteminizi odanın şekline ve büyüklüğüne göre bir aydınlatma planı yapıp, beyaz ışık kullanarak oturma odanızın aydınlık ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

Beyaz renk, insanın ruhunu dinlendiren, insanı rahatlatan, saflığın ve temizliğin simgesi olması nedeniyle evlerimizde özellikle duvar boyalarında kullandığımız renktir. Evimizde yapacağımız dekorasyonlar içinde çoğunlukla yer verdiğimiz beyaz renk sayesinde dekoratif bir oda dekorasyonu yapıp, odalarımızın daha açık renkli olmasını, daha aydınlık olmasını sağlarız. Ancak evimizin parlak ve aydınlık bir oda olmasını istediğimizde yapmamız gereken oturma odasının dekorasyon planını oluşturmaktır. Bu plan içerisinde dekorasyona etkiyen her detay yer almalıdır. Yapacağımız dekorasyon planı içinde, yer döşemeleri, zemin kaplamalarının seçimi, oda içinde yansıtma özelliği olan cam, ayna aksesuarlarının yerleştirilmesi, oda içinin aydınlık olmasını sağlayan aydınlatma sisteminin tasarımı ve aydınlatma elemanlarının seçimi, duvar kaplamalarının seçimi ve uygulanması, oda içinde yer alan dekorasyonu süsleyen mobilyaların aydınlık bir oturma odasına uygun olarak seçilmesi ve renklerinin belirlenmesi gibi detaylara yer verilmelidir. Yapacağınız dekorasyon için öncelikle oturma odanızın duvarlarını ve tavanını beyaza büründürmelisiniz. Duvarlarınızı parlak ve beyaz duvar kağıdı ile kaplayabilir fazla uğraşmadan duvarlarınızı estetik olarak süsleyebilirsiniz. Tavanı beyazla boyayarak veya tavanı da duvar kaplaması ile kaplayarak beyaz bir tavan haline getirebilirsiniz. Tavan ve duvarlar için özel üretilen beyaz renge sahip parlak ve yansıtma özelliği olan duvar kağıtlarını kullanmanız sizin avantajınıza olacaktır. Bu sayede gün ışığının veya aydınlatmanızın sağladığı ışığı yansıtarak oturma odanızın daha aydınlık olmasını sağlamış olursunuz. Tavan ve duvar kaplamalarından sonra yapmanız gereken bir diğer işlem, yer kaplamalarını seçmektir. Zemin döşemelerinizi, parlak beyaz, parlak bej renklerde tercih ederek oturma odanızın aydınlık olması için yaptığınız dekorasyona yardımcı olursunuz. Oturma odası içine giren ışığı yansıtan, ışığın odanın içine dağılmasını sağlayan duvar kaplamaları ve zemin döşemeleridir. Bu nedenle bu temel etkenleri titiz bir şekilde seçerek aydınlık bir oturma odası oluşturabilirsiniz. Oturma odasında kullanacağınız mobilyaların seçimi de çok önemlidir. Seçeceğiniz tv ünitesinin, yemek masasının parlak ahşaptan, lake olarak seçildiğinde zemin döşemeleri gibi odanın içine ışığı yansıtarak oturma odasının aydınlık ve parlak bir dekorasyon olmasını sağlarsınız.

Oturma odası için alacağınız oturma grupları, orta masalar, sehpalar, halılar, perdeler gibi diğer aksesuarların beyaz ve benzeri tonlarda tercih edilmesi odanın beyaz ağırlıklı dekorasyonuna katkıda bulunacaktır. Genellikle çabuk kirlendiği için tercih edilmeyen beyaz halılar ışık vurduğunda odaya canlılık katan özel dekorasyon aksesuarları olduğu için tercih edilmelidir. Oturma odalarınızı beyaz ağırlıklı ve parlak bir şekilde dekore etmek için beyaz dekorasyonların yer aldığı homify oturma odası sayfalarını ziyaret ederek kişiliğinize ve tarzınıza uygun beyaz oturma odası dekorasyonlarını inceleyebilirsiniz.



