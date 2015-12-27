Evimde duvar lambalarını dekoratif olarak nasıl kullanabilirim?

Evlerimizde kullandığımız aydınlatma sistemleri, gün ışığı olmadığı saatlerde evimizin aydınlık olmasını sağlayarak, zarif ve estetik bir dekorasyonu daha görsel hale getirmesi için özel olarak tasarlanır. Aydınlatma sistemleri tasarlanırken genellikle sadece aydınlatma amaçlı düşünülür ve bütün bir evi yeterli olacak şekilde aydınlatması için tasarlanır. Ancak bu düşünce günümüzde değişmiş, gelişen dekorasyon modası içinde kaybolmuştur. Artık günümüzde dekorasyonların içinde dekoratif amaçlı, süs amaçlı veya dekorasyon içerisinde bir alanı sfesifik olarak aydınlatmak içinde aydınlatma sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle dekoratif amaçlı kullanılan veya duvarda asılı olan bir tabloyu, bir resmi veya bir çerçeveyi daha belirgin hale getirmek veya duvar üzerinde dekoratif ve estetik bir alan oluşturmak için duvar lambaları kullanılmaktadır. Duvar lambaları eskiden sadece dış kapı girişinde kullanılırken günümüzde evin bütün odalarında dekorasyonun bir parçası olarak kullanılmakta ve estetik güzellik sağlamaktadır. Duvar lambaları aynı zamanda oda içinde her bölgenin homojen ve eşit aydınlatılması için kullanılmaya başlanan , bu sayede hem aydınlatmanın bir parçası hem de duvar dekorasyonları ile bütün dekorasyonun bir unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle evinizde kullanacağını duvar lambasını hem aydınlatma sistemi içerisinde kullanabilir hem de ev veya oda dekorasyonunun bir parçası haline getirerek fonksiyonel bir işlev yüklemiş olursunuz.
Duvar lambasına, dekorasyonunuz içinde yer verecekseniz bir çok noktaya dikkat etmeli ve doğru duvar lambasını tercih ederek eksiksiz bir dekorasyon oluşturmalısınız. Öncelikle yapmak istediğiniz dekorasyonun içeriğini belirlemeli, dekorasyonuzda duvarları kullanıp kullanmayacağınıza karar vermelisiniz. Eğer dekorasyon içerisinde duvarlara yer verecekseniz estetik duvar lambaları seçmeniz gerekecektir. Dekorasyon planınız içinde bir duvar dekorasyonu var ise, duvarda görünmesin istediğiniz tüm görselleri kaplayacak, aşağı doğru veya yukarı doğru bir duvar lambası seçmeli, duvar lambasının aydınlatma çapını hesaplayarak duvar boyunca yeterli aydınlatma sağlayacak duvar lambalarını eksiksiz olarak tedarik ederek kablolamasını yapmalı ve yeterli aydınlatmayı sağlamalısınız. Eğer duvar üzerinde bir görsel yoksa ve sergileyeceğiniz bir tablo bulunmuyorsa sadece aydınlatmam ve gece dekoratif bir görsellik oluşturması için özel olarak satılan ve farklı güzelliklere sahip duvar lambaları içinden zevkinize uygun olan seçmeli ve dekorasyona dahil etmelisiniz.
Eğer dekorasyon içerisinde bir duvar dekorasyonu düşünmüyorsanız, sadece aydınlatma amaçlı dekoratif, zarif duvar lambası kullanarak dekorasyonunuza güzellik katmalı aynı zamanda zarif bir aydınlatma dekorasyonu yapmalısınız. Gelişen teknoloji sayesinde artık her dekorasyon içerisinde zarif ve şık bir şekilde yer alacak duvar lambaları üretilebildiği için ev aydınlatmaları veya dekoratif aydınlatmalar sadece sarkıtma lambalar, avizeler ile değil estetik duvar lambaları ile de yapılabilmektedir. Ayrıca duvar lambasının ışık vermesini istediğiniz yönü özel olarak belirleyebiliyor, ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz alana istediğiniz şiddette aydınlatma yapabiliyor ve dekorasyonunuzu daha zarif hale getirebiliyorsunuz. Bu özellikleri ile tavan içine gizlenen led aydınlatmalar yerine çoğunlukla tercih edilen duvar lambalarını evinize seçerken hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Eğer bir duvar süsü olarak düşünüyorsanız az bir ışık şiddetine sahip dekoratif bir görünümü bulunan bir duvar lambası seçebilir veya duvara koyacağınız ve oda dekorasyonunuza görsellik kazandıran bir süs objenizi göstermek amacınız var ise bu objeyi özel olarak aydınlatan ve yeterli aydınlık sağlayarak görselliğine görsellik katan bir duvar lambası da tercih edebilirsiniz.
Duvar lambalarını sadece oda içinde veya merdiven süslemelerinizde değil her alanda kullanabilirsiniz. Bahçe duvarlarınızı aydınlatmak, kapı girişlerini dekoratif bir şekilde süslemek için kullanabilirsiniz. Kullanacağınız duvar lambaları için örnek uygulamaları görebileceğiniz homify oda aydınlatmalarının yer aldığı sayfaları ziyaret ederek örnek duvar lambası uygulamalarını görebilirsiniz.
Duvar lambalarını kullanacağınız duvarlar için özel bir dekorasyon yapmışsanız , özel bir süsleme ile duvarı görsel hale getirmişseniz veya süs objelerini bir arada kullanarak estetik bir görsellik oluşturmuşsanız duvar lambaları ile dekoratif bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem duvarınızı estetik bir şekilde aydınlatmış hem de duvarda yaptığınız süs dekorasyonunu özel bir hale getirmiş olursunuz. Örnek resimde yer alan duvar dekorasyonunda benzer bir çalışma yapılmış, duvarda bulunan tablolar, portreler ve geyik başı özel bir duvar lambası ile zarif bir hale getirilmiş ve oda süslemesine katkıda bulunulmuş. Geyik balının altından yapılan duvar lambası ile estetik bir görüntü oluşturulmuş.
Evlerimizde bulunan kapı girişleri koridor ve hollerde kullanabileceğiniz duvar lambaları, bu alanlara zarafet kazandırdığı gibi çok kullanılmadıkları için dekorasyonun dışında tutulan bu alanları güzelleştirirler. Özellikle kapı girişlerine tavandan bir aydınlama yapmadan hoş bir ışık kaynağı olarak düşünülen ve bütün evlerde bu şekilde yapılan duvar lambaları, istenilmesi durumunda özel bir tasarım ile kapı arkasına, koridor veya hol girişine konularak kapı önünde loş bir ortam oluşturulabilir, veya örnek resimdeki gibi özel bir süsleme ile dekoratif bir duvar lambası şeklinde dekore edilebilir. Bütün uygulamalarda görsel bir şekilde tasarlanan duvar lambaları ile estetik bir aydınlatma sağlanabilir.
Duvar lambası kullanarak yapacağınız bir aydınlatma ile evinizi hem büyük bir avize masrafından kurtaracak, hem duvarda kalan boş ve ölü alanları duvar lambaları ile dekore edecek hem de duvar da sergilemek istediğiniz süs aksesuarlarınızı daha zarif bir şekilde sergileyebileceksiniz. Duvar lambaları ayrıca oda içinde oluşturacağınız renk bütünlüğüne uyumlu renklerde olacağından dekorasyon bütünlüğü sağlayacak, zarif bir oda dekorasyonu yapmanıza katkıda bulunacaktır. İstediğinizde ledlerin kullanıldığı ve tasarruflu bir aydınlatma yapabileceğiniz duvar lambası modelleri ile daha karlı bir aydınlatma sağlamış olursunuz.
Evinizde kullanmak istediğiniz duvar lambalarının modellerine karar verebilmek için öncelikle homify aydınlatma örnekleri inceleyerek yapacağınız dekorasyona göre karar vermelisiniz. Tarzınıza ve dekorasyonunuza uygun olan duvar lambasını satın almak ve temin etmek için elektrik avizeleri satan bir dükkana girmeniz veya internette elektrik avizeleri satan siteleri incelemeniz yeterli olacaktır.
Duvar lambaları özel aydınlatma aplikleri olduğu için yapacağınız dekorasyon içerisinde göze batmamalı ve estetik görünmelidir. Evinizde merdiven boyunca zarif bir aydınlatma şeklinde tasarlanabilir ve merdiveninizi aydınlatabilirsiniz, odalarınızda bulunan nişlere süs objelerinizi yerleştirerek özel bir aydınlatma sağlamak için kullanabilirsiniz, veya geniş salon duvarlarınızda yer alan portreleri, resimleri duvar süslerini, özel olarak aydınlatmak ve dekorasyona renk katmak için kullanabilirsiniz.
Duvar lambalarını sadece aydınlatma amaçlı kullanmak yanlış olacaktır. Eğer evinizde, odalarınızda veya salonunuzda bir duvar lambası kullanacaksanız yapmanız gereken duvar lambasına fonksiyonellik kazandırmak ve özel bir tasarım ile hem aydınlatma olarak hem de görsel bir güzellik oluşturan bir duvar lambası şeklinde kullanmalısınız. Örnek resimde olduğu gibi duvarı ve kolonu aydınlatan duvar lambası turuncu renli cam kullanılarak aynı zamanda renkli bir görsellik oluşturmuş, özel bir hale getirilmiş. Bu sayede bir duvar lambasından iki farklı şekilde yararlanılmış.
Beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı salon dekorasyonunda duvar lambaları da parlak renkli beyaz duvar lambası şeklinde tercih edilmiş, beyaz duvarlarda göze batmayan ve zarif bir aydınlatma sağlayan bir dekorasyon yapılmıştır. Ortada bulunan avizeye gerek kalmadan salon aydınlatması duvar lambaları ile yapılmıştır