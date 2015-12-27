Evimde duvar lambalarını dekoratif olarak nasıl kullanabilirim?

Evlerimizde kullandığımız aydınlatma sistemleri, gün ışığı olmadığı saatlerde evimizin aydınlık olmasını sağlayarak, zarif ve estetik bir dekorasyonu daha görsel hale getirmesi için özel olarak tasarlanır. Aydınlatma sistemleri tasarlanırken genellikle sadece aydınlatma amaçlı düşünülür ve bütün bir evi yeterli olacak şekilde aydınlatması için tasarlanır. Ancak bu düşünce günümüzde değişmiş, gelişen dekorasyon modası içinde kaybolmuştur. Artık günümüzde dekorasyonların içinde dekoratif amaçlı, süs amaçlı veya dekorasyon içerisinde bir alanı sfesifik olarak aydınlatmak içinde aydınlatma sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle dekoratif amaçlı kullanılan veya duvarda asılı olan bir tabloyu, bir resmi veya bir çerçeveyi daha belirgin hale getirmek veya duvar üzerinde dekoratif ve estetik bir alan oluşturmak için duvar lambaları kullanılmaktadır. Duvar lambaları eskiden sadece dış kapı girişinde kullanılırken günümüzde evin bütün odalarında dekorasyonun bir parçası olarak kullanılmakta ve estetik güzellik sağlamaktadır. Duvar lambaları aynı zamanda oda içinde her bölgenin homojen ve eşit aydınlatılması için kullanılmaya başlanan , bu sayede hem aydınlatmanın bir parçası hem de duvar dekorasyonları ile bütün dekorasyonun bir unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle evinizde kullanacağını duvar lambasını hem aydınlatma sistemi içerisinde kullanabilir hem de ev veya oda dekorasyonunun bir parçası haline getirerek fonksiyonel bir işlev yüklemiş olursunuz.

Duvar lambasına, dekorasyonunuz içinde yer verecekseniz bir çok noktaya dikkat etmeli ve doğru duvar lambasını tercih ederek eksiksiz bir dekorasyon oluşturmalısınız. Öncelikle yapmak istediğiniz dekorasyonun içeriğini belirlemeli, dekorasyonuzda duvarları kullanıp kullanmayacağınıza karar vermelisiniz. Eğer dekorasyon içerisinde duvarlara yer verecekseniz estetik duvar lambaları seçmeniz gerekecektir. Dekorasyon planınız içinde bir duvar dekorasyonu var ise, duvarda görünmesin istediğiniz tüm görselleri kaplayacak, aşağı doğru veya yukarı doğru bir duvar lambası seçmeli, duvar lambasının aydınlatma çapını hesaplayarak duvar boyunca yeterli aydınlatma sağlayacak duvar lambalarını eksiksiz olarak tedarik ederek kablolamasını yapmalı ve yeterli aydınlatmayı sağlamalısınız. Eğer duvar üzerinde bir görsel yoksa ve sergileyeceğiniz bir tablo bulunmuyorsa sadece aydınlatmam ve gece dekoratif bir görsellik oluşturması için özel olarak satılan ve farklı güzelliklere sahip duvar lambaları içinden zevkinize uygun olan seçmeli ve dekorasyona dahil etmelisiniz.

Eğer dekorasyon içerisinde bir duvar dekorasyonu düşünmüyorsanız, sadece aydınlatma amaçlı dekoratif, zarif duvar lambası kullanarak dekorasyonunuza güzellik katmalı aynı zamanda zarif bir aydınlatma dekorasyonu yapmalısınız. Gelişen teknoloji sayesinde artık her dekorasyon içerisinde zarif ve şık bir şekilde yer alacak duvar lambaları üretilebildiği için ev aydınlatmaları veya dekoratif aydınlatmalar sadece sarkıtma lambalar, avizeler ile değil estetik duvar lambaları ile de yapılabilmektedir. Ayrıca duvar lambasının ışık vermesini istediğiniz yönü özel olarak belirleyebiliyor, ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz alana istediğiniz şiddette aydınlatma yapabiliyor ve dekorasyonunuzu daha zarif hale getirebiliyorsunuz. Bu özellikleri ile tavan içine gizlenen led aydınlatmalar yerine çoğunlukla tercih edilen duvar lambalarını evinize seçerken hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Eğer bir duvar süsü olarak düşünüyorsanız az bir ışık şiddetine sahip dekoratif bir görünümü bulunan bir duvar lambası seçebilir veya duvara koyacağınız ve oda dekorasyonunuza görsellik kazandıran bir süs objenizi göstermek amacınız var ise bu objeyi özel olarak aydınlatan ve yeterli aydınlık sağlayarak görselliğine görsellik katan bir duvar lambası da tercih edebilirsiniz.

Duvar lambalarını sadece oda içinde veya merdiven süslemelerinizde değil her alanda kullanabilirsiniz. Bahçe duvarlarınızı aydınlatmak, kapı girişlerini dekoratif bir şekilde süslemek için kullanabilirsiniz. Kullanacağınız duvar lambaları için örnek uygulamaları görebileceğiniz homify oda aydınlatmalarının yer aldığı sayfaları ziyaret ederek örnek duvar lambası uygulamalarını görebilirsiniz.