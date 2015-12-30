Nasıl açık hava mutfağı dekore edebilirim?

Bahçe, teras, veranda ve balkon gibi alanlarda son zamanlarda en popüler olan uygulamalardan birisi de açık hava mutfaklardır. Mangal ve barbekünün vazgeçilmez lezzetine tutkun olanların açık havada yemek keyfini zenginleştirmek için uyguladıkları açık hava mutfakları yazlık evleriniz için ideal. Açık havada, bol oksijenle pişen yemeklerin lezzetine varmak ve yemek keyfinizi tamamen açık alana taşımak ister misiniz? Ilıman iklime sahip bir bölgede yaşıyorsanız ve yılın birkaç ayını geçirebileceğiniz bir yazlık eviniz veya dağ eviniz varsa açık hava mutfakları tam size göre olabilir. Açık hava mutfaklarında hem konuklarınızla ilgilenip sohbet edebilir hem de birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Açık hava mutfağı uygulamak için ihtiyaç duyacağınız bütün önerileri bu yazımızda sunuyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar ile hazırladığımız fikir ve öneriler dekorasyonunuzda size rehberlik edebilir.

Açık hava mutfağı dekore edebilmek için öncelikle evin hangi alanına uygulayacağınıza karar verip buna göre planlama yapmanız gerekecek. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak açık hava mutfağının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek gereklidir. Açık hava mutfağında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması gerekir. Ayrıca monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Aynı zamanda tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Bunun için masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Açık hava mutfağı dekore ederken yerleşim planını yemek alanı ile pişirme alanını yakın tutacak şekilde yapmalısınız bu sayede yemek pişirirken misafirlerinizle de ilgilenebilirsiniz. Ayrıca buzdolabı ve fırın gibi sıcak, soğuk üniteleri mesafeli yerleştirmek de mutfağınızı enerji kaybından korur. Tezgahı monte ederken hafif aşağı doğru eğim vererek yağmur suyunun üzerinde birikmesini engelleyebilirsiniz veya kapaklı hazır açık hava mutfak tezgahları alarak kötü havalarda kapağını kapalı tutabilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra önemli bir ayrıntı da; açık hava mutfağını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Dilerseniz açık hava mutfaklarının özelliklerini örnek tasarımlar eşliğinde anlatmaya devam edelim.

İç mekan mutfak dekorasyonu için örnek tasarımlar görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz ya da mutfak dizayn önerileri için “Mutfak dizayn ederken nelere dikkat etmeliyiz?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.