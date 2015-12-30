Nasıl açık hava mutfağı dekore edebilirim?

Bahçe, teras, veranda ve balkon gibi alanlarda son zamanlarda en popüler olan uygulamalardan birisi de açık hava mutfaklardır. Mangal ve barbekünün vazgeçilmez lezzetine tutkun olanların açık havada yemek keyfini zenginleştirmek için uyguladıkları açık hava mutfakları yazlık evleriniz için ideal. Açık havada, bol oksijenle pişen yemeklerin lezzetine varmak ve yemek keyfinizi tamamen açık alana taşımak ister misiniz? Ilıman iklime sahip bir bölgede yaşıyorsanız ve yılın birkaç ayını geçirebileceğiniz bir yazlık eviniz veya dağ eviniz varsa açık hava mutfakları tam size göre olabilir. Açık hava mutfaklarında hem konuklarınızla ilgilenip sohbet edebilir hem de birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Açık hava mutfağı uygulamak için ihtiyaç duyacağınız bütün önerileri bu yazımızda sunuyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar ile hazırladığımız fikir ve öneriler dekorasyonunuzda size rehberlik edebilir.
Açık hava mutfağı dekore edebilmek için öncelikle evin hangi alanına uygulayacağınıza karar verip buna göre planlama yapmanız gerekecek. Terasa, bahçeye ya da balkona uygulanacak açık hava mutfağının tesisatı birbirinden farklı olabileceği için uygulanacağı alana göre tasarlanıp imal edilmesi gerekir. Ayrıca dış mekanda kullanılacağı için hava koşullarına daha dayanıklı malzeme ve mobilyalar seçmek gereklidir. Açık hava mutfağında kullanacağınız mutfak ekipmanlarının paslanmaz çelikten ve endüstriyel özellikte olması gerekir. Ayrıca monte edileceği yuvanın da çelik ya da taş olması önemlidir. Aynı zamanda tezgah seçerken güneş ışınlarından etkilenmeyecek, ısınma, solma, kavlama yapmayacak malzemelerden seçmelisiniz. Bunun için masif ahşap, çelik, doğal taş ya da iroko gibi malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Açık hava mutfağı dekore ederken yerleşim planını yemek alanı ile pişirme alanını yakın tutacak şekilde yapmalısınız bu sayede yemek pişirirken misafirlerinizle de ilgilenebilirsiniz. Ayrıca buzdolabı ve fırın gibi sıcak, soğuk üniteleri mesafeli yerleştirmek de mutfağınızı enerji kaybından korur. Tezgahı monte ederken hafif aşağı doğru eğim vererek yağmur suyunun üzerinde birikmesini engelleyebilirsiniz veya kapaklı hazır açık hava mutfak tezgahları alarak kötü havalarda kapağını kapalı tutabilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra önemli bir ayrıntı da; açık hava mutfağını genelde akşam saatlerinde kullanacağınız için güçlü ve kullanışlı bir ışıklandırma sistemi sağlamalısınız. Dilerseniz açık hava mutfaklarının özelliklerini örnek tasarımlar eşliğinde anlatmaya devam edelim.
İç mekan mutfak dekorasyonu için örnek tasarımlar görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz ya da mutfak dizayn önerileri için “Mutfak dizayn ederken nelere dikkat etmeliyiz?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Açık hava mutfağınızı verandaya kuracaksanız iç mekan mutfağından tesisat ve elektrik hattı çektirmek çok da zor olmayacaktır. Bu konuda uzman bir ekip en doğru planlamayı yapacaktır. Açık hava mutfağınızı verandaya değil de bahçeye kurmayı düşünüyorsanız tesisat ve elektrik hattı için detaylı bir planlama yapmanız gerekecek. Bu durum size biraz daha maliyetli gelebilir. Inspired Garden Design tarafından tasarlanan bu açık hava mutfağı, muhteşem bir taş evin verandasında bulunuyor. Granit tezgah ve kapaklı endüstriyel barbekünün kullanıldığı mutfak son derece keyifli yemek ve davetlerin kapısını açabilir. Siz de verandanız için böyle bir açık hava mutfağı istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Eğer bu görseldeki gibi geniş ve güzel bir terasınız varsa sadece açık hava mutfağı ile değil, bir bar masası ve içki dolabı, oturma grubu hatta sallanan koltuk ile muhteşem bir keyif alanı yaratabilirsiniz. Yemek masası, oturma grubu, bitkilendirilmiş alan, bar ve mutfak tezgahı bulunduran bu geniş teras büyük davetleriniz için ideal olabilir. Açık hava mutfağı dekore ederken mutfak tezgahının önünü bar masası olarak planlayıp bistro sandalyeleri veya tabureler ile tamamlayabilirsiniz. Muhteşem manzara ve açık hava eşliğinde keyifle vakit geçirebilirsiniz.
Eğer bahçe, teras veya verandanızda yeterli alanınız yoksa balkonunuzu da açık hava mutfağı olarak dekore edebilirsiniz. Taş fırın, barbekü, tezgah ve bir kahvaltı masasıyla oluşturulan bu açık hava mutfağı balkonlar için muhteşem bir örnek. Evin rustik mimarisine uygun biçimde rustik stilde dekore edilen açık hava mutfağı, taş duvar, renkli fayanslar, eski dönemlere ait mutfak ekipmanları ile, stilinin güçlü ögelerini taşıyor. Böyle bir açık hava mutfağında yemek yemek istemez miydiniz?
Açık hava mutfaklarında tezgah ve pişirme alanlarının hava şartlarına ve ısıya karşı son derece dayanaklı olması gerekmektedir. Bunun için doğal taş malzemeler en uygun malzeme olabilir. Eğer bir açık hava mutfağı dekore ediyorsanız stilinizi taş ve tuğla gibi doğal ögeleri taşıyabilecek şekilde seçmenizde yarar var. bu dekorasyonda bahçeye uygulanan bir açık hava mutfağı görüyorsunuz. Paslanmaz çelik mutfak ekipmanları tal tezgaha monte edilerek uygulanmış. Dayanıklı ve oldukça sağlam bir açık hava mutfağının sırrını çözmüşler.
Açık hava mutfaklarının mimarisi uygulandığı alana göre değişecektir. Balkona uygulanan bir açık hava mutfağının çatısı vardır ama bahçeye uygulanan tamamen açık alandadır. Bu örnekte ise daha farklı bir yapı görüyorsunuz. Adeta bir kış bahçesi gibi düzenlenen açık hava mutfağı tamamen camekan özellikte. Eğer açık hava mutfağınızı çatılı mı yoksa çatısız mı yapacağınıza karar veremediyseniz ve açık hava mutfağınızı her mevsimde rahatlıkla kullanmak istiyorsanız bu camekan uygulamayı örnek alabilirsiniz.
Bahçeye uygulanan açık hava mutfaklarında yemek alanı olarak kullanılan masanın tamamen açıkta kalması bazı iklimler için rahatsız edici olabilir. Bunun için masanızın üzerine çadır veya pergola gibi yapılar uygulayabilirsiniz. Bu sayede aniden bastıran yağmur gibi olumsuzluklar yemek keyfinizi bozmaz.
Eğer açık hava mutfağı olarak kullanabileceğiniz yeterli alanınız yoksa balkon veya bahçenize hazır barbekü setlerinden alarak küçük bir masa veya oturma grubu ile kendinize açık hava mutfağı kurabilirsiniz. Bu hazır barbekü ve mangal setleri pişirme için gerek duyulan bütün ekipmanları bünyesinde barındırıyor. Firma sayfasından bunların masaya monte edilen modellerini de görebilirsiniz. Oldukça kullanışlı olan bu setler küçük alanlarda bile açık hava mutfağı keyfini yaşatabilir.
Evinin bahçesinde bu hazır yapılardan bulunan şanslı insanlardansanız açık hava mutfağı dekorasyonu için endişelenmenize hiç gerek yok. İçerisinde baca, fırın, mangal, dolap hatta lavabo bile bulundurabilen bu taş yapılar bahçelere hem dekoratif hem de kullanışlı alanlar kazandırıyor. Yanına atacağınız bir masa sandalye takımı ile açık hava mutfağınızı çoktan hazır etmiş olabilirsiniz.
Açık hava mutfağından bahsetmişken bahçe tarımına da değinmeden geçmeyelim. Yemeklerinize lezzet katacak birçok meyve sebze ve yeşilliği bahçelerinizde hatta balkonlarınızda yetiştirebilirsiniz. Yemekleriniz için doğal bir lezzet kaynağı sunacak bahçe tarımı aynı zamanda evinizi bitkilendirmenin de iyi bir yoludur. Dekorasyonunuza uygun saksılar, birkaç tohum ve biraz su ile açık hava mutfaklarınıza küçük tarım alanları kazandırabilirsiniz.