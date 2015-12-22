Daha pratik bir temizlik için ipuçları

Evlerimizi ve dekorasyonlarımızı güzelleştiren ve yaşadığımız yerleri birer yuva haline getiren en önemli unsurlardan biri de şüphesiz temizliktir. Temiz ve düzenli bir ev insana her zaman kendini çok daha iyi hissettirir ve yaşam kalitemizi arttırır. Ancak bir yandan da evlerimizi sürekli temiz ve düzenli tutmak oldukça zor bir iş. Özellikle çalışan ev sahipleri, tatil günlerinin büyük kısmını temizliğe ayırabiliyorlar. Elbette tüm hafta sonumuzu temizlikle geçirmek istemeyiz. Bu yüzden de bu yazımızda temizlik yaparken çoğumuzun sıklıkla yaptığı hataları gözden geçirelim ve temizlik süresini kısaltan ve kirlenme sürecini uzatan ipuçlarını derleyelim dedik. İşte evinizi en hızlı ve kolay şekilde temizleyebilmeniz için yapmamanız ve yapmanız gerekenler…
Temizliğin daha hızlı bitmesini istiyorsanız izlemeniz gereken temel kural yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek olacaktır. Eğer siz de elektrik süpürgesiyle yerleri süpürmeyi son derece keyifsiz bir iş olarak görüyorsanız muhtemelen bir an önce süpürme işleminden kurtulmak için temizliğe süpürgeyle başlama yanılgısına da düşüyorsunuzdur. Önce süpürme işlemini daha sonraki aşamalarda toz alma işlemini gerçekleştirdiğinizde yüksekteki yerlerin tozunu alırken toz zaten süpürülmüş olan zeminin üzerine dağılır. Bu da yerlerinizi tekrar süpürmenizi gerektirecek kadar kirlilik yaratmasa bile zeminin kirlenme süresini kısaltır. Temizlik yaparken yukarıdan aşağıya doğru kuralını uygularsanız, evlerinizi çok daha hızlı ve çok daha uzun süre temiz tutabilirsiniz.
Çamaşır yıkama rutini her ne kadar temizlik sürecinin bir parçası değilmiş gibi görünse de aslında yaşam kalitenizi doğrudan etkileyen şeylerden biridir. Bu yüzden de çamaşır yıkama işlemini düzene sokmanız ve temizlik gününüzün bir parçası haline getirmeniz sizi oldukça rahatlatacak. Eğer zaten bunu yapıyor ve örneğin haftanın bir günü çamaşır yıkıyorsanız, çamaşıra ayıracağınız vakit belirli olacağından dolaplarınız da her zaman düzenli kalacaktır. Çamaşır düzeninizi daha da pratik hale getirmek için size önereceğimiz en önemli şey elbette çamaşırlarınızı kirliye atarken ayırmak. Bütün kirli çamaşırların bir sepette toplanması ve onları yıkarken ayırmak inanın tahmin ettiğinizde çok daha fazla zamanınızı ve enerjinizi alıyor.
“Yok artık, yağmurlu havada mı cam silelim? Öyle şey mi olur?” dediğinizi duyar gibiyiz. Elbette yağmurlu havada cam silmek tüm emeklerinizin boşa gitmesi demek. Ancak bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bilinmeyen ve bazılarımız tarafından düşülen hatalardan biri ise yaz günlerinin cam silmek için ideal olduğunu sanmak. Oysa çok sıcak ve güneşli havalarda cam temizlemek için kullandığımız sıvı malzeme çok hızlı buharlaşacak ve biz daha camlarımızı silme işlemini bitiremeden kurumaya başlayacaktır. Bu da camlarımızı silerken şeritler ve lekeler oluşmasının en önemli sebeplerinden biri. Camlarınızı çok daha hızlı bir şekilde lekesiz hale getirmek istiyorsanız özellikle yaz günlerinde öğle saatlerinde değil akşamüstü serinliğinde cam silmenizi tavsiye ederiz. İşinizin çok daha hızlı biteceğine emin olabilirsiniz.
Evet, yanlış duymadınız. Çoğumuzun düştüğü temizlik yanılsamalarından biri de bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce sudan geçirmek. Elbette bulaşıklarınızın üzerindeki kalıntıların makineye girmesini istemiyorsunuz, ancak bunun için bir bulaşık bezi ayırmanız ve bulaşıklarınızın üzerindeki yemek artıklarını bu bezle sıyırarak makineye koymanız hem işinizi kolaylaştıracak, hem de enerji ve su tasarrufu sağlayacaktır. Uzmanlar makineye konulan bulaşıkların elinizde ön yıkamadan geçirilmesinin bulaşıklarınızı daha fazla temizlemediği konusunda emin. Yine de içiniz rahat etmiyorsa, elinizde yıkamak yerine makinenizin “duş aldırma” seçeneğini çalıştırmanız ya da uzun programda yıkamanız bile elinizde yaptığınız ön yıkama seçeneğinden çok daha az enerji ve su harcıyor. Mutfakta geçireceğiniz zamanınızın size kalması da cabası.
Evinizde yaptığınız temizliğin uzun sürmesini istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de evi temizlediğiniz paspas, toz bezi gibi unsurları da temiz tutmanız. Kirli paspaslar, daha önceki temizlikte kullanılmış ve iyi yıkanmamış toz bezleri işlevlerini ancak üstünkörü yerine getirebilirler ve bu da işinizin zorlaşmasına neden olur. Çamaşır makinesinde yıkanabilir paspas ve toz bezi kullanırsanız temizlik sonrası kısa programda bu malzemeleri de yıkamanız temizlik işlemlerinizi çok daha pratik bir hale getirecektir.
Oyuncaklar, biblolar, sabunluklar, plastik saç fırçaları, kül tablaları… Tüm bunları temizlemenin çok kolay bir yolu var: Bulaşık makinesi! Bulaşık makinesine girmeye uygun malzemeden yapılmış olan küçük eşya ve aksesuarları tek tek yıkamaya ya da tozlarını almaya uğraşmak yerine makine kısa programdan geçirebilirsiniz. (Görseldeki aksesuarlar: Chic Town Deco Bebek)