Daha pratik bir temizlik için ipuçları

“Yok artık, yağmurlu havada mı cam silelim? Öyle şey mi olur?” dediğinizi duyar gibiyiz. Elbette yağmurlu havada cam silmek tüm emeklerinizin boşa gitmesi demek. Ancak bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bilinmeyen ve bazılarımız tarafından düşülen hatalardan biri ise yaz günlerinin cam silmek için ideal olduğunu sanmak. Oysa çok sıcak ve güneşli havalarda cam temizlemek için kullandığımız sıvı malzeme çok hızlı buharlaşacak ve biz daha camlarımızı silme işlemini bitiremeden kurumaya başlayacaktır. Bu da camlarımızı silerken şeritler ve lekeler oluşmasının en önemli sebeplerinden biri. Camlarınızı çok daha hızlı bir şekilde lekesiz hale getirmek istiyorsanız özellikle yaz günlerinde öğle saatlerinde değil akşamüstü serinliğinde cam silmenizi tavsiye ederiz. İşinizin çok daha hızlı biteceğine emin olabilirsiniz.