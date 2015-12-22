Sıradışı, şık, gösterişli ve sofistike bir daire

Her ev dekorasyonunun kendine has bazı özellikleri vardır. Bazı evlerde modern mobilyalar ön plandadır, bazılarında şıklık ve zarafet baş roldedir. Bazı evlerin klasik bir ihtişamları vardır, bazılarında ise minimal ve konforlu bir dekorasyon anlayışı benimsenmiştir. Farklı evlerin birbirinden farklı bu özellikleri onların karakterini oluşturur aslında. Evlerin karakteri de pek tabii ki içinde yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarının bir yansımasıdır.
Bugün kapılarını çalacağımız evde ise oldukça farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Alışılmışın dışında bir dekorasyona sahip olan dairenin en dikkat çekici özelliği, farklı nitelikleri bir arada bulunduran çarpıcı yapısı. Modern unsurları klasik mobilyalarla harmanlayan, çağdaş dekoratif öğelerle konfor, sadelik ve hareketliliği bir araya getiren bir anlayış ve tarzla dizayn edilmiş olan bu dairede, hem estetik, hem rahatlık, hem yalınlık, hem de gösteriş, iç içe geçmiş bir birliktelikle karşılıyor ziyaretçileri. Girizgahı fazla uzatmaya gerek yok, bu güzel ve ezber bozan daireyi gezmeye başlayabiliriz.
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan evin salonu hem misafir ağırlanan hem de gündelik olarak en çok kullanılan yaşam alanı olduğu için evin kalbini temsil ediyor ve buna göre dizayn edilmiş. Oldukça geniş bir alana yayılmış olan salonda hem oturma odası, hem yemek odası bulunuyor. Televizyonun karşısındaki oturma alanına baktığımızda göz kamaştırıcı ve seçkin bir etkiyle karşılaşıyoruz. Oturma alanının yan cephesi geniş bir balkona bakıyor ve bu cephe büyük camlarla kaplanarak içerideki havadar atmosfer daha da genişletilerek sonsuz bir ferahlık havası meydana getirilmiş. Genelde nötr renklerin yumuşak tonlamalarla kullanıldığı alandaki televizyon ünitesi oldukça yalın bir tasarıma sahip çünkü televizyonun iki yanında bulunan şeritli parmaklık şeklindeki duvar dekorasyonu odaya gerekli olan hareketliliği ve çağdaş dokuyu sağlıyor. Oturma odasının en dikkat çekici unsuru ise hiç şüphesiz her ünitesi kapitone dikişlerle kaplı şık, seçkin ve klasik Chesterfield kanepe.
Geniş, konforlu ve elegan Chester kanepenin arka kısmında ise yine geniş bir alan bulunuyor ve bu alan sayesinde oturma odası mobilya kalabalığından kurtularak ferah bir atmosfere dönüşüyor. Büyük saksı bitkileri, asimetrik, modern tasarımlı bir dresuar ve dikkat çekici duvar dekorasyonu bu alanı yeterince dolduruyor ama aynı zamanda da odaya nefes aldıran boş bir alan işlevi görüyor.
Salonun bütününe geniş bir açıdan baktığımızda yemek alanını ve bar ünitesini de görebiliyoruz. Her şeyin düzenli ve akıcı bir formda dizayn edildiği salon birbirinden farklı üç odayı bir arada bulunduran açık alanlardan oluşuyor ve bu yapısı bütünsel bir ferahlık sağlıyor.
Evin iç mimarisinde de oldukça çarpıcı bir tasarım söz konusu. Salonun bir kısmı oldukça yüksek tavana sahip ve böylece oturma alanındaki ferahlık keskin bir karakter kazanıyor. Oturma alanından tavan yüksekliği farkı ile ayrılan yemek alanının üzerinde ise asma kat bulunuyor.
Salonda gördüğümüz klasik ve modernin iç içe geçtiği tasarım, evin misafir tuvaletinde de kendisini gösteriyor. Dar bir alana sahip olsa da şeritli aynalarla kapılı cephesi sayesinde oldukça ferah bir görünüme sahip olan bu küçük tuvalet yer döşemeleriyle klasik tarzı, ahşap tezgahıyla rustik dokuyu ve lavabo ünitesi ile de modern bir dekorasyonu iç içe geçirerek çarpıcı bir atmosfer yaratıyor.