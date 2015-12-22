Sıradışı, şık, gösterişli ve sofistike bir daire

Her ev dekorasyonunun kendine has bazı özellikleri vardır. Bazı evlerde modern mobilyalar ön plandadır, bazılarında şıklık ve zarafet baş roldedir. Bazı evlerin klasik bir ihtişamları vardır, bazılarında ise minimal ve konforlu bir dekorasyon anlayışı benimsenmiştir. Farklı evlerin birbirinden farklı bu özellikleri onların karakterini oluşturur aslında. Evlerin karakteri de pek tabii ki içinde yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarının bir yansımasıdır.

Bugün kapılarını çalacağımız evde ise oldukça farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Alışılmışın dışında bir dekorasyona sahip olan dairenin en dikkat çekici özelliği, farklı nitelikleri bir arada bulunduran çarpıcı yapısı. Modern unsurları klasik mobilyalarla harmanlayan, çağdaş dekoratif öğelerle konfor, sadelik ve hareketliliği bir araya getiren bir anlayış ve tarzla dizayn edilmiş olan bu dairede, hem estetik, hem rahatlık, hem yalınlık, hem de gösteriş, iç içe geçmiş bir birliktelikle karşılıyor ziyaretçileri. Girizgahı fazla uzatmaya gerek yok, bu güzel ve ezber bozan daireyi gezmeye başlayabiliriz.