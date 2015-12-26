Sıkıcı bir oturma odasını yenilemek için 7 ipucu

Dekorasyon trendleri günden güne değişirken oturma odalarını yenilemek gerekiyor. Eğer sıkıcı ve demode bir salonunuz varsa birkaç renk değişimi ve mobilya eklemesiyle aydınlık ve modern bir oturma odasına kavuşabilirsiniz. Salonunuzu baştan aşağı yenilemek çok masraflı işlem olduğundan bazı küçük ama doğru değişikliklerle evinizi nasıl göz alıcı hale getirebileceğinize dair birkaç başlık derledik. Bilhassa odanın renkleriyle oynayarak ve dekorasyona kişisel unsurlar ekleyerek çarpıcı ve benzersiz bir salona sahip olmanız mümkün. Renk oynamaları dışında ise dikkat çekici bir mobilya ekleyerek onu dekorasyonun yıldızı haline getirebilir, aynı zamanda doğal tasarımlı eşyalar tercih ederek salonunuza ferah bir hava kazandırabilirsiniz. Unutmayın ki moda sürekli değişse de doğallık her zaman insanların ilgisi çekmeye devam edecektir.
Oturma odasını sıkıcılıktan kurtarmak için belli başlı yapılacak değişikliklerin yanı sıra salonunuzu diğer salonlardan ayırt edecek bazı müdahalelere ihtiyaç vardır. Bunlar küçük ama etkileri büyük olan bazı değişiklikler olabilir. Fakat sonuç olarak evinize kişisel bir damga amaçlı yapılan bir dekorasyon olduğundan bir nevi salonunuzu size özel hale getirecektir. Herhangi bir mağazadan görüp hazır aldığınız bir salon takımı ise evinizi diğer evlerden farksız sıradan bir odadan fazlasını vaad etmez. Oturma odanızı nasıl kişiselleştireceğiniz ise tamamen kendi zevk ve beğenilerinize göre değişen bir durum. Ancak evin mimari durumu veya eşya dizaynı karar vermenizde yardımcı olabilir. Örneğin oturma odanızda boş bir duvar varsa orayı hareketlendirmek için kullanacağınız bir raf veya sıra dışı bir ayna odanızı benzersiz hale getirebilir. Bunun dışında da pek çok alternatifiniz olabilir elbette. Mesela ailenizden kalma antika eşyalar, biblolar veya tablo örnekleri tamamen size özeldir. Yahut yine aile yadigarı bir halı veya kilim o oturma odasını size ait kılar. Ek olarak son trend kendin yap (DIY) dekorasyon ürünleri de el emeği olup evinize kişisel bir damga vurmak için oldukça başarılıdır. Fakat evinizi kişiselleştirmenin tek yolu muhakkak el yapımı veya aile yadigarı eşyalardan geçmiyor. Son trend mobilya seçenekleriyle de evinizi benzersiz hale getirebilirsiniz. Son yıllarda sehpa çeşitleri oldukça zengin bir yelpaze sunuyor. Örneğin kütükten yapılma doğal görünümü koruyan rustik stil sehpalar her evde kolayca rastlamayacağınız bir masa modeli. Böyle bir sehpa kullanarak dahi oturma odanızı sıradanlıktan kurtarabilir, salonunuza eşsiz bir hava katabilirsiniz.
Oturma odasını kişiselleştirmek için duvarların iyi bir seçenek olduğundan bahsetmiştik. Şimdi duvar dekorasyonunu daha detaylı inceleyelim. Salon duvarları için ilk yapılacak iş onları renklendirmektir. Ancak duvar boyası dışında da duvar kağıdı veya duvar paneli gibi alternatifler mevcut. Özellikle duvar kağıdı seçenekleri epey zengin. Eğer oturma odası dekorasyonunu bir tema veya stil üzerine kurduysanız duvar tasarımınızı da ona göre ayarlamanız daha uyumlu olacaktır. Ancak duvarları kişiselleştirmenin de yolları var. Örneğin kendin yap dekorasyon modeli olarak duvarlarınızı kumaşla kaplayabilirsiniz. Tüm duvara uygulamak yerine odanın yalnızca bir duvarını boyamak veya kumaşla kaplamak daha dekoratif bir görüntü sağlayacak ve dolayısıyla sizi de yormayacaktır. Bunun dışında duvar dekorasyonu olarak duvarınıza bir raf ekleyebilir ve o rafa yerleştireceğiniz aksesuarlarla evinizi kişileştirebilirsiniz. Yine güzel bir duvar dekoru olarak sevdiklerinizin fotoğraflarını çerçeveleyip yan yana olacak şekilde yerleştirebilir, oturma odanızda hoş bir ambiyans yaratabilirsiniz. Eğer fotoğraf konusunda yetenekliyseniz kendi çektiğiniz fotoğrafları da rötuşlayıp çerçeveleyerek duvarlarınızı süslemeniz mümkün. Oturma odanızda yemek masası varsa masayı tamamlayacak güzel bir tablo veya şık devasa bir ayna da duvar dekorasyonu için hoş ve başarılı alternatiflerdir.
Fotoğraftaki dekorasyon Clorofilia tasarımıdır.
Tekdüze bir oturma odasını değiştirmenin en basit ve etkili yöntemlerinden birisi de renklerle oynamaktır. Her ne kadar meşakkatli bir işlem gibi görünse de duvarları boyamak çoğu zaman eşyaları yenilemekten daha ekonomiktir. Üstelik doğru renk tonu seçimiyle odanıza yepyeni ve ferah bir görünüm kazandırabilirsiniz. Şayet geniş bir salona sahipseniz bütün duvarları aynı renge boyayın. Oturma odanız küçükse bir duvarı farklı ve belirgin bir renge boyarken diğer duvarları beyaz olarak kullanabilir, böylece duvar rengi sayesinde evinizin dekoratifliğini arttırabilirsiniz. Oturma odasını renklendirirken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. İlk olarak son trend duvar rengi boyalarına mutlaka göz atın, zira burada amaç evi sıkıcı ve demode görüntüsünden kurtarmak. İkinci kural ise her zaman geçerli olan bir formül: oda içerisindeki renk sayısı altıyı geçmeyecek. Bunun sebebi çok sayıda rengin göz karmaşası yaratıp estetik bir dekorasyondan uzak bir görünüm sergilemesi. İlk üç rengi birbirine yakın tonlardan seçerken ikinci grupta daha baskın ve kontrast renklerden tercih edebilirsiniz.
Parlaklığı ve doygunluğu azaltılmış daha soft ve ferah bir tona sahip pastel renkler her daim güncelliğini korumaya devam ediyor. Sarılar, yeşiller ve pudra renklerini bir arada kullanarak hem estetik hem de huzur veren bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Bu tonları kullandığınız takdirde duvar ve perde seçimini de yumuşak renklerden yana kullanmalısınız. Romantik ve minimal bir dizayna da sebep olan pastel tonlu eşyalar evinizi daha iç açıcı hale getirecektir. Eğer baskın renkli mobilyalar kullanırsanız modasının çabucak geçip demode olması olasılık dahilinde olacaktır. Oysa açık tonlar güncelliğini hiçbir zaman kaybetmez, her zaman salonlara getirdiği ferahlıkla tatlı ve sıcak bir oda sunarlar bize.
Renklerden söz açılmışken bazı renklerin altını çizmek gerekiyor. Zira yeşil gibi yaprakları çağrıştıran bir doğa rengi evinizde adeta bahar esintisi hissettirecektir. Yeşilin insan psikolojisinde sakinleştirici bir etkisi olduğu da bilinen bir gerçek. Dolayısıyla gerek mobilya ile aksesaksesuarlarla bu rengi bol bol kullanmaktan çekinmeyin. Peki yeşili hangi renklerle kombinleyebiliriz? Yeşille uyumlu renkler arasında kırmızı, turkuaz ve koyu maviyi sayabiliriz. Bunu dışında hardal sarısı da yeşile çok yakışacaktır. Hangi rengi seçerseniz seçin hepsini eşit oranda kullanmamaya dikkat edin. Zira aynı tonda ve aynı ölçüde renk kullanımı göz yoracaktır. Parlak renkleri vurgulamak istediğiniz alanlarda tercih edin.
Oturma odası trendleri arasında bir diğer yükselen moda eşyalarda organik malzemeler tercih etmektir. Yukarıda örnek verdiğimiz üzere masa olarak doğal meşeden yapılmış bir kütük sehpa veya bambu malzemesinden yapılmış bir koltuk, son derece trend bir görünüm sergilemekle kalmayıp evinize kendine has bir hava da katacaktır. Doğal tasarım olarak ahşap malzeme ön plana çıksa da aksesuarlarda da doğal tasarımlar tercih edebilirsiniz. Yemek masası olarak mermer kullanabilir, doğal taşlardan süslemeler satın alabilirsiniz.
Dekorasyon trendlerinden bir diğeri de tripodu andıran üç ayaklı lambalar. Lambader de denilen bu lambaların üst kısmı abajuru andırırken ayakları dikkat çekici nitelikle kalın yahut ince olabilir. Bu tür bir dekoratif aydınlatma birimiyle evinizi sıradanlıktan kurtarırken tek bir objeyle çağdaş bir stil yaratabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonu ile ilgili daha fazla yazı için ’Salonların baş tacı oturma odası grupları’ başlığına göz atabilirsiniz.