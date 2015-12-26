Sıkıcı bir oturma odasını yenilemek için 7 ipucu

Dekorasyon trendlerinden bir diğeri de tripodu andıran üç ayaklı lambalar. Lambader de denilen bu lambaların üst kısmı abajuru andırırken ayakları dikkat çekici nitelikle kalın yahut ince olabilir. Bu tür bir dekoratif aydınlatma birimiyle evinizi sıradanlıktan kurtarırken tek bir objeyle çağdaş bir stil yaratabilirsiniz.

Oturma odası dekorasyonu ile ilgili daha fazla yazı için ’Salonların baş tacı oturma odası grupları’ başlığına göz atabilirsiniz.