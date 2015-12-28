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Sadeliği ile güzelleşen bir ev

nihal e. nihal e.
homify Modern Evler
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Sadelik çoğu zaman iddiasız olup sofistike görünümüyle gösterişli bir evden çok daha ilgi çekicidir. Çarpıcı olmayan ancak kalıcılığıyla ön plana çıkan bir ev aynı zamanda güçlü bir yapıdır ve nasıl bir yaşam tarzı istediğiniz seçtiğiniz evle kendini gösterecektir. Basit gibi görünen mimari bir yapı pratik, esnek ve rahat çözümler arayan kişiler için doğru bir adres olabilir. Mesele ne istediğiniz ve nasıl olmasını istediğinizle doğrudan ilişkilidir. Biuro Projektowe Mtm Styl projesi olan bu ev ise gelenekçi yapısıyla modernizmi bir arada barından, Polonyalı mimarlar tarafından tasarlanan baş döndürücü bir örnek. Zarif çizgileri ve eğlenceli bölümleri ile keyifli bir yolculuğa çıkacağımız projeye yakından göz atalım.  

​Ön cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İki kattan oluşan ev uzun ve düz çizgilere sahip. Özellikle zemin katın çatısı güneş ışınlarından korunmak için geniş tutulmuş. Dikkat çeken çatısından ötürü yoğun kiremit kullanımı göz çarpıyor. Ön cephe dikkat çeken bir diğer malzeme ise duvarlardaki tuğlalar. Birbirine yakın renk ve görüntüye sahip her iki malzeme uyum içinde olup birbirini dengeliyor.

​Arka cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Kusursuz çim bahçesiyle dikkat çeken arka cephe çimenlerin sıcak yeşil görünümüyle evin soğuk taş yapısı arasında hoş bir kontrast yakalamış. Özellikle kalabalık ailelerin çocuklarının keyifle oynayabileceği geniş bahçe mükemmel görünüyor. Bahçe peyzajında kullanılan dekoratif taşlar hoş birer ayrıntı olarak göze çarpmış. Arka cephedeki pencere sayısının çokluğu ön tarafa zıt olarak güneşten mümkün olduğunca faydalanma üzerine tasarlanmış.

​Zarif iç kısım

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Modern bir iç mekana sahip olan evin şömine kaplaması parlak mermer yüzeyden oluşuyor. Mobilyalarda koyu ahşap tonları kullanılarak kontrast yaratılmasına özen gösterilen dekorasyon zarif çizgileriyle göz dolduruyor. Yeşil bitkilerle tatlı bir sıcaklık yaratan lambalar da eklenince sadelikle estetik bir araya gelmiş.

​Yemek odasında klasik şıklık

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik bir stile sahip yemek odası bölümünde kırmızımsı tonlu ahşap mobilyalar ağırlığını koyuyor. Sandalyelerdeki küçük noktalı bej deseni duvar ve perdelerle son derece uyumlu. Mobilya ve aksesuarlardaki karakteristik eğriler ile birlikte her şey gayet ölçülü ve kararında. Bu yemek odasında şık davetler verebilir, güzel akşamlar geçirebilirsiniz.

​Oda içerisinde farklı stiller

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yukarıda yemek masası kısmını gördüğümüz oturma odasına geniş açıdan baktığımızda farklı stillerin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Yemek bölümünde klasik çizgiler hakimken salonun genelinde modern bir stil var. Kırmızı tonlu ahşaplardan farklı olarak kırık beyazın hakim olduğu salon aydınlık bir görünüme sahip. Yemek bölümünden duvar ve kapıyla değil de kolonla ayrılan oturma odası böylece daha ferah ve geniş bir ev imkanı sunuyor.

​Oyun odası

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Her ne kadar sade ve ağırbaşlı bir görünüme sahip olsa da bu ev son derece eğlenceli ve lüks. Oyun odası bulunan evin bu bölümünde bilardo masasına uygun olarak koyu yeşillerin hakim olduğu çok şık bir dekorasyon uygulanmış.

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​Bir sürpriz

homify Modern Havuz
homify

homify
homify
homify

Bu muhteşem evin içerisinde ısıtmalı havuz da bulunuyor. Havuzu bahçe yerine ev içine koymak beklenmedik bir tercih olmakla birlikte gayet eğlenceli. Üstelik ısıtmalı sistemi sayesinde kışın girmek için de elverişli.

​Farklı detaylar

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Basit ve geleneksel dış görünüşüne karşın çağdaş bir evde olması gereken eğlenceli bölümlere sahip projede merdiven korkuluklarına dek özenilmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Sıcak ve çağdaş bir ev’ başlığını okuyabilirsiniz.

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