Sadeliği ile güzelleşen bir ev

Sadelik çoğu zaman iddiasız olup sofistike görünümüyle gösterişli bir evden çok daha ilgi çekicidir. Çarpıcı olmayan ancak kalıcılığıyla ön plana çıkan bir ev aynı zamanda güçlü bir yapıdır ve nasıl bir yaşam tarzı istediğiniz seçtiğiniz evle kendini gösterecektir. Basit gibi görünen mimari bir yapı pratik, esnek ve rahat çözümler arayan kişiler için doğru bir adres olabilir. Mesele ne istediğiniz ve nasıl olmasını istediğinizle doğrudan ilişkilidir. Biuro Projektowe Mtm Styl projesi olan bu ev ise gelenekçi yapısıyla modernizmi bir arada barından, Polonyalı mimarlar tarafından tasarlanan baş döndürücü bir örnek. Zarif çizgileri ve eğlenceli bölümleri ile keyifli bir yolculuğa çıkacağımız projeye yakından göz atalım.