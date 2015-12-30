Led aydınlatma seçerken nelere dikkat etmeliyim ?

Evlerimizde aydınlatma sistemleri olarak artık demode olan ve fazla enerji harcadıkları için bütçemizde yük olan eski teknoloji lambaları kullanmayıp, gelişen teknolojinin ürünü olan led lambaları kullanmaktayız. Led lambalar oldukça tasarruflu olduklarından, evimizde istediğimiz alanlara kolayca monte edilebildiği için, şeritler halinde metre bazlı uygun fiyatlara satıldıklarından evlerimizde salon, oturma odası, yatak odası, mutfak, genç odası gibi odaların tamamında aydınlatma ve süsleme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Peki evimizde yapacağımız led aydınlatmaları için nelere dikkat etmeli, hazır olarak satın alacağımız ledler için hangi püf noktalarını göz önünde bulundurarak zarif bir led aydınlatma sahibi olmalıyız ?

Öncelikle led tercih etmemizin birinci sebebi olan tasarruflu olmasıdır. Bu nedenle piyasa da çok çok ucuz fiyatlara satılan ledleri kesinlikle almamalısınız. Bu ucuz ledler normal led ömrünün üçte biri ömre sahip olduğundan kısa süre sonra tekrar led almak zorunda kalacak ve tekrar bir maliyet ödemek zorunda kalacaksınız. Bu durumda tasarruflu olmasının bir anlamı kalmamış olacak. Bu gibi olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalmamak için sağlam ve kaliteli ledlerden satın alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer tasarruf konusu da uygun duy tipine sahip ledlerin tercih edilmesidir. Ledi kullanacağınız odanın dekorasyonuna göre uygun bir duy tipi belirlemeli ve bu duy tipine göre led temin ederek kullanmalısınız. Uygun led tipine göre tercih yapmadığınızda led bozulacak ve yeni bir led almanız gerekecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ledin sahip olduğu güç kapasitesidir. Kimi ledler 3 watt gücü ile 30 wattlık bir aydınlatma sağlarken kimi ledler 5 watlık gücü ile 10 wattlık bir aydınlatma sağlayamaz. Oda içinde yapacağınız dekorasyonu estetik göstermesi, aksam saatlerinde odayı yeterli derecede aydınlatması ve az enerji harcaması için ideal güç kapasitesine sahip led tercih edilmelidir. Bu nedenle les satın alırken ledin gününe ve eşdeğer kapasitesine bakarak satın almalısınız. Led satın alırken mutlaka beyaz led tercih etmelisiniz. Beyaz ledler, sarı ve sıcak beyaz ledlere göre daha fazla aydınlatma sağlamaktadır. Bu ledler ile odanızda daha az led laöba kullanarak aydınlatma sağlayabilirsiniz.

Led satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, led lambanın aydınlatma yönünün istediğimiz gibi olmasıdır. Evimizde yaptığımız dekorasyonları daha görsel hale getirecek bir led aydınlatma için 360 derece aydınlatma sağlayan ledler tercih edilmelidir. Piyasa da satılan ledlerin bir çoğu 180 derece aydınlatma sağlayan duylara sahip olduklarından bir istediğiniz aydınlatmayı sağlayamayabilirsiniz. Bu nedenle satın alırken kutu üzerinde 360 derece işaretini görerek satın almalısınız. Led satın alacağınız yerin, elektrik malzemeleri konusunda kaliteli bir firma olması, kaliteli malzemeler satmasına dikkat etmelisiniz. Günümüzde her firma kaliteli led ürünleri satıyorum diyerek kalitesi çok kötü led ürünler, satmaktadır. Bu nedenle alış veriş yaptığınız yeri ve malzeme kalitesini iyi araştırarak alış veriş yapmalısınız. Evinizde yapacağınız led aydınlatma sistemi için dikkat edeceğiniz en önemli noktalardan birisi de yapacağınız dekorasyon içerisinde ledlerin göze çok batmaması ve istenildiği kadar aydınlatma sağlayarak dekorasyonun zarif görünmesine yardımcı olmasıdır. Yaptığınız dekorasyonu daha sonra tekrar yapmak zorunda kalmamak veya tadilat yapmak mecburiyetine düşmemek için kaliteli ve istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz aydınlatmayı sağlayan ledleri tedarik etmeli ve ev dekorasyonunda kullanmalısınız.

Evinizde ihtiyaç duyduğunuz aydınlatma için tasarruflu, sağlığınıza zararı olmayan ve uzun ömürleri ile sık sık değiştirmek zorunda kalmayacağınız led aydınlatmaları tercih etmelisiniz. Bu ledleri, tavana veya duvar yüzeyine uygun bir şekilde yerleştirerek odanın her yanını eşit ve homojen bir şekilde aydınlatmalı, örnek led uygulamaları için homify oda aydınlatmalarının yer aldığı sayfaları ziyaret ederek salon mutfak, oturma odası, koridor, hol, banyo gibi alanlarda uygulanan led aydınlatmaları inceleyebilir, fikir sahibi olabilirsiniz.