Led aydınlatma seçerken nelere dikkat etmeliyim ?

Evlerimizde aydınlatma sistemleri olarak artık demode olan ve fazla enerji harcadıkları için bütçemizde yük olan eski teknoloji lambaları kullanmayıp, gelişen teknolojinin ürünü olan led lambaları kullanmaktayız. Led lambalar oldukça tasarruflu olduklarından, evimizde istediğimiz alanlara kolayca monte edilebildiği için, şeritler halinde metre bazlı uygun fiyatlara satıldıklarından evlerimizde salon, oturma odası, yatak odası, mutfak, genç odası gibi odaların tamamında aydınlatma ve süsleme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Peki evimizde yapacağımız led aydınlatmaları için nelere dikkat etmeli, hazır olarak satın alacağımız ledler için hangi püf noktalarını göz önünde bulundurarak zarif bir led aydınlatma sahibi olmalıyız ?
Öncelikle led tercih etmemizin birinci sebebi olan tasarruflu olmasıdır. Bu nedenle piyasa da çok çok ucuz fiyatlara satılan ledleri kesinlikle almamalısınız. Bu ucuz ledler normal led ömrünün üçte biri ömre sahip olduğundan kısa süre sonra tekrar led almak zorunda kalacak ve tekrar bir maliyet ödemek zorunda kalacaksınız. Bu durumda tasarruflu olmasının bir anlamı kalmamış olacak. Bu gibi olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalmamak için sağlam ve kaliteli ledlerden satın alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer tasarruf konusu da uygun duy tipine sahip ledlerin tercih edilmesidir. Ledi kullanacağınız odanın dekorasyonuna göre uygun bir duy tipi belirlemeli ve bu duy tipine göre led temin ederek kullanmalısınız. Uygun led tipine göre tercih yapmadığınızda led bozulacak ve yeni bir led almanız gerekecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ledin sahip olduğu güç kapasitesidir. Kimi ledler 3 watt gücü ile 30 wattlık bir aydınlatma sağlarken kimi ledler 5 watlık gücü ile 10 wattlık bir aydınlatma sağlayamaz. Oda içinde yapacağınız dekorasyonu estetik göstermesi, aksam saatlerinde odayı yeterli derecede aydınlatması ve az enerji harcaması için ideal güç kapasitesine sahip led tercih edilmelidir. Bu nedenle les satın alırken ledin gününe ve eşdeğer kapasitesine bakarak satın almalısınız. Led satın alırken mutlaka beyaz led tercih etmelisiniz. Beyaz ledler, sarı ve sıcak beyaz ledlere göre daha fazla aydınlatma sağlamaktadır. Bu ledler ile odanızda daha az led laöba kullanarak aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Led satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, led lambanın aydınlatma yönünün istediğimiz gibi olmasıdır. Evimizde yaptığımız dekorasyonları daha görsel hale getirecek bir led aydınlatma için 360 derece aydınlatma sağlayan ledler tercih edilmelidir. Piyasa da satılan ledlerin bir çoğu 180 derece aydınlatma sağlayan duylara sahip olduklarından bir istediğiniz aydınlatmayı sağlayamayabilirsiniz. Bu nedenle satın alırken kutu üzerinde 360 derece işaretini görerek satın almalısınız. Led satın alacağınız yerin, elektrik malzemeleri konusunda kaliteli bir firma olması, kaliteli malzemeler satmasına dikkat etmelisiniz. Günümüzde her firma kaliteli led ürünleri satıyorum diyerek kalitesi çok kötü led ürünler, satmaktadır. Bu nedenle alış veriş yaptığınız yeri ve malzeme kalitesini iyi araştırarak alış veriş yapmalısınız. Evinizde yapacağınız led aydınlatma sistemi için dikkat edeceğiniz en önemli noktalardan birisi de yapacağınız dekorasyon içerisinde ledlerin göze çok batmaması ve istenildiği kadar aydınlatma sağlayarak dekorasyonun zarif görünmesine yardımcı olmasıdır. Yaptığınız dekorasyonu daha sonra tekrar yapmak zorunda kalmamak veya tadilat yapmak mecburiyetine düşmemek için kaliteli ve istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz aydınlatmayı sağlayan ledleri tedarik etmeli ve ev dekorasyonunda kullanmalısınız.
Evinizde ihtiyaç duyduğunuz aydınlatma için tasarruflu, sağlığınıza zararı olmayan ve uzun ömürleri ile sık sık değiştirmek zorunda kalmayacağınız led aydınlatmaları tercih etmelisiniz. Bu ledleri, tavana veya duvar yüzeyine uygun bir şekilde yerleştirerek odanın her yanını eşit ve homojen bir şekilde aydınlatmalı, örnek led uygulamaları için homify oda aydınlatmalarının yer aldığı sayfaları ziyaret ederek salon mutfak, oturma odası, koridor, hol, banyo gibi alanlarda uygulanan led aydınlatmaları inceleyebilir, fikir sahibi olabilirsiniz.
Evimizde kullandığımız aydınlatma lambaları güç olarak 60 – 70 – 80 watt güce sahipken güçlerinin % 80 i kadar aydınlatırlar. Yani 80 wattlık bir lamba 80 watt ışık oluşturabilmesi için ihtiyacından fazla enerji harcamak zorundadır. Bu durum size kabarık elektrik faturaları olarak yansır. Led lambaları ie 3 wattlık gücü ile 30 wattlık aydınlık sağladığından 3 tane led ile 90 wattlık bir aydınlık sağlayabilirsiniz. Bu durumda bir oda için 2 lamba yerine çok az enerji harcayan 5 tane led lamba kullandığınızda daha fazla aydınlık sağlayacak çok daha az enerji harcayacaksınız. Bu nedenle örnek resimde olduğu gibi yatak odanızda 2 veya daha çok lamba yerine tavan içinde farklı yerlere yerleştirilmiş ledler ile aydınlatma sağlayarak tasarruf edebilirsiniz.
Eğer geniş bir salona veya oturma odasına sahipseniz tavan ortasında asılı bir avize ile her yanı eşit ve homojen bir şekilde aydınlatamaz, odanın bir bölümünün karanlık veya loş olması nedeniyle göz sağlığınıza zarar verirsiniz. Bu durumun önüne geçmek için gücü fazla olan çok sayıda ledi tavan içerisine gömülü bir şekilde veya tavan yüzeyinde olacak şekilde yerleştirerek bir yayınlatma sağlayabilirsiniz. Bu sayede hem eşit ve yeterli bir aydınlatma sağlamış olursunuz hem de düşük maliyetli bir aydınlatma sağlamış olursunuz.
Led aydınlatma için tavana yerleştirdiğiniz ledlerin tamamı aynı anda yandığında zarif bir ışık demeti meydana getirir. Bir ledin aydınlatacağı belirli bir çap vardır. Her led kendi çapında aydınlatma sağlayacağı için tavandan yere doğru süzülen bir ışık demeti oluşturur. Bu ışık demeti evinizde, odalarınızda dekorasyonunuza görsellik sağladığı gibi daha da zarif bir hale getirir. Örnek resimde yer alan kapı girişi ve merdiven ledler ile aydınlatılmış her bir ledin yaydığı ışıklar bir ışık demeti oluşturarak koridoru hem aydınlatmış hemde farklı bir hava vermiştir.
Bir adet lamba yerine birden çok led kullandığınızda, kullanılan alan daha farklı bir görselliğe kavuşur. Bu nedenle alış veriş merkezlerinde normal lamba yerine led aydınlatmalar kullanılarak insanı saran bir ışık sıcaklığı oluşturulur. Sizde benzer bir uygulama ile evinizde ışığın estetiğini ve sıcaklığını yaşayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yatak odasında, diğer odalarda olduğu gibi bir led sistemi kurulmuş ve farklı bir yatak odası dekorasyonu ortaya çıkarılmış.
Normal bir lambanın toplamda 10000 adet açma kapama ömrü vardır. Bu lambalar yaklaşık 10 ay gibi bir ömre sahiptirler. Ancak led lambaların ömürleri ortalama 50000 saat olduğu için toplamda 2 yıl gibi bir ömre sahiptir. Bu nedenle uzun ömürlü ledler tercih edilir. ayrıca lambalarda olduğu gibi küçük sarsıntılarda veya darbelerde patlamazlar veya kırılmazlar. Bu ledler uzun süre çalıştıklarından açık alanda ve odalarda uzun süreler sağlıklı bir şekilde çalışır ve aydınlatma sağlar. Bu nedenle de tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.
Led lambalar, led aydınlatma elemanları her elektrik malzemesi gibi belirli ömrü olan malzemelerdir. Ancak bilinen firmalarca üretilen, kalitesinden şüphe edilmeyen led lambalar ve led aydınlatma elemanları gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Kalitesi bilinmeyen , üretimi yapan firması tanınmayan markaların led aydınlatma elemanları tercih edilmemelidir. Evinizde kullanacağınız ledler tavana yerleştirilirken tüm tavan sökülüp yeniden yapıldığı için tekrar uğraşmak ve tekrar masraf etmek gibi bir riski göze almamak için kaliteli ürünleri tercih etmelisiniz. Piyasa da bulunan ve çok tercih edilen led lambalar tanınan firmaların ürettiği led lambalar olduğu için gönül rahatlığı ile alabilir ve dekorasyonunuza ekleyebilirsiniz.