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Mükemmel konumu ile yamacın eşiğinde güzel bir ev

Meral Eser Meral Eser
Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
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Ferahlatan atmosferi ve nefis manzaraları ile etkileyici bir ev turuna hazır olun. Rahatlatan ambiyans ve dingin atmosferi ile özgürlük duygusunu hissettiriyor. Her oda dizaynı için bireysellik ve muhteşem manzara açıları içeriyor. Okyanusun yamacına inşa edilen güzel ev, özgürlük hissini konumu ile pekiştiriyor. İçinizi açan atmosferiyle muhteşem manzaraları görmeye hazır olun. Antonio Chaves Photography tarafından dizayn edilen  güzel evin iç ve dış mekan fotoğraf turuna başlayabiliriz.

Hükmeden duruşu ile bir yapı

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Ağaç kaplı tepeler ve yakınındaki okyanusun köpüklü sularına karşı inşa edilen yapı, ustalıkla konumlanan tasarımı ve hükmeden duruşu ile dikkat çekiyor. İki katlı binanın üst katındaki cephede boydan boya geniş cam pencereler tasarlanmış. Geniş pencereler vasıtasıyla güzel bir manzaraya cephe alıyor. Yemyeşil doğa içi konumu ile kestane ağacı rengi yüzeyler doğal ahengi yakalıyor.

Panoramik görünüm

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Konumun çevre ile ilişkisi neredeyse mükemmel. Güzel ev, adeta şahane bir manzaraya dahil olmak için konumlanmış.mükemmel güzel sahne görüşlerini almak için konumlandırılmış edilmiştir görün. Onlar havuzda yüzerken Gündüz ve gece, şanslı sahipleri, daha iyisi evlerinde ya konforunda ekranda gözlük keyfini çıkarabilirsiniz.

Benzersiz bir tecrübe

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Her oda, ayrı konum, fonksiyon ve  manzara esas alınarak tasarlanmış. Odalar birbirinden bağımsız ve benzersiz birer tecrübe yaşatıyor. Örneğin, yatak odası tavandan yer döşemesine kadar cam yüzeylerle kaplı, dolayısıyla sıcak yatağınızda nefis bir manzarayı seyre dalabilirsiniz.

Renkli bir dokunuş ve doğallık

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Benzersiz tasarımlar demişken banyo alanı kapalı ve iyi izole edilmiş ve diğer mekanlarla farklılık gösteriyor. Kahverengi, kırmızı ve yumuşak griler, dünyevi doğal renklerin bulunduğu palet, dinamik bir ortam yaratır. Kuşkusuz, banyolarda oluşan soğuk atmosferin aksine sıcak renk ve doğal dokuların modern dokunuşlarla yarattığı farkı hissedebiliyorsunuz.

Merkezi odak almak

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Evin düzeni ve mobilyalar merkezi odak alan işlevsel bir açı yakalıyor. Mutfak, yemek alanı ve  salonu odak alan, birleşme noktası ortak kullanım alanını görüyoruz. Nefis manzarası ile bir balkon içeriyor. Kolayca sürgülü sistemli kapı kanatlarını açarak, ortak kullanım alanında nefis bir balkon manzarası eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.

Organik bir alan

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Mobilya seçimlerinde organik materyaller dikkate alınmış. Ev dekorasyonunda kullanılan doğal dokularla uyumlu tonlar tercih edilmiş. Ev keyfi sadelik ve konforla bütünleşmiş. Ahşap dokusu ile uyumlu renkler ve sıcak bir atmosfer tasarlanmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Endüstriyel stil mutfak

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Endüstriyel stil ilham alınarak bir mutfak tasarlanmış. Özellikle gri duvarlarla bütünleşen derin lekeleri olan kereste ve beton dokusu muntazam uyum sağlıyor. Mutfaktaki depolama alanı, gereçleri muhafaza olanağı sağlayan işlevsel detaylardan biri. Temiz ve derli toplu bir görünüm kazandırıyor.

Ayrı bir kare

Casa em Seixas, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Enfes manzaralar eşliğindeki fotoğraf turumuzu keyifli bir dış mekan görseli ile sonlandırıyoruz. Sıcak ve doğal renkleri ile keyifli ve rahatlatıcı bir alan oluşturuluyor. Genel olarak yüksek konumu ile nefis bir manzaraya sahip olan ev, görsel açıdan doğal dokularla göz ziyafeti sunuyor. Katlanır sandalyeler ve hamak keyfi ile konfor esas alınarak dekore edilmiş. Ailenizle ve misafirlerinizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz dinlendirici bir atmosfere sahip.

Ayrıca ’Türkiye sahillerinden 3 güzel yazlık ev’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Ormanın içinde saklı bir cennet
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