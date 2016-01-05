Mükemmel konumu ile yamacın eşiğinde güzel bir ev

Ferahlatan atmosferi ve nefis manzaraları ile etkileyici bir ev turuna hazır olun. Rahatlatan ambiyans ve dingin atmosferi ile özgürlük duygusunu hissettiriyor. Her oda dizaynı için bireysellik ve muhteşem manzara açıları içeriyor. Okyanusun yamacına inşa edilen güzel ev, özgürlük hissini konumu ile pekiştiriyor. İçinizi açan atmosferiyle muhteşem manzaraları görmeye hazır olun. Antonio Chaves Photography tarafından dizayn edilen güzel evin iç ve dış mekan fotoğraf turuna başlayabiliriz.
Ağaç kaplı tepeler ve yakınındaki okyanusun köpüklü sularına karşı inşa edilen yapı, ustalıkla konumlanan tasarımı ve hükmeden duruşu ile dikkat çekiyor. İki katlı binanın üst katındaki cephede boydan boya geniş cam pencereler tasarlanmış. Geniş pencereler vasıtasıyla güzel bir manzaraya cephe alıyor. Yemyeşil doğa içi konumu ile kestane ağacı rengi yüzeyler doğal ahengi yakalıyor.
Konumun çevre ile ilişkisi neredeyse mükemmel. Güzel ev, adeta şahane bir manzaraya dahil olmak için konumlanmış.mükemmel güzel sahne görüşlerini almak için konumlandırılmış edilmiştir görün. Onlar havuzda yüzerken Gündüz ve gece, şanslı sahipleri, daha iyisi evlerinde ya konforunda ekranda gözlük keyfini çıkarabilirsiniz.
Her oda, ayrı konum, fonksiyon ve manzara esas alınarak tasarlanmış. Odalar birbirinden bağımsız ve benzersiz birer tecrübe yaşatıyor. Örneğin, yatak odası tavandan yer döşemesine kadar cam yüzeylerle kaplı, dolayısıyla sıcak yatağınızda nefis bir manzarayı seyre dalabilirsiniz.
Benzersiz tasarımlar demişken banyo alanı kapalı ve iyi izole edilmiş ve diğer mekanlarla farklılık gösteriyor. Kahverengi, kırmızı ve yumuşak griler, dünyevi doğal renklerin bulunduğu palet, dinamik bir ortam yaratır. Kuşkusuz, banyolarda oluşan soğuk atmosferin aksine sıcak renk ve doğal dokuların modern dokunuşlarla yarattığı farkı hissedebiliyorsunuz.
Evin düzeni ve mobilyalar merkezi odak alan işlevsel bir açı yakalıyor. Mutfak, yemek alanı ve salonu odak alan, birleşme noktası ortak kullanım alanını görüyoruz. Nefis manzarası ile bir balkon içeriyor. Kolayca sürgülü sistemli kapı kanatlarını açarak, ortak kullanım alanında nefis bir balkon manzarası eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz.
Mobilya seçimlerinde organik materyaller dikkate alınmış. Ev dekorasyonunda kullanılan doğal dokularla uyumlu tonlar tercih edilmiş. Ev keyfi sadelik ve konforla bütünleşmiş. Ahşap dokusu ile uyumlu renkler ve sıcak bir atmosfer tasarlanmış.
Endüstriyel stil ilham alınarak bir mutfak tasarlanmış. Özellikle gri duvarlarla bütünleşen derin lekeleri olan kereste ve beton dokusu muntazam uyum sağlıyor. Mutfaktaki depolama alanı, gereçleri muhafaza olanağı sağlayan işlevsel detaylardan biri. Temiz ve derli toplu bir görünüm kazandırıyor.
Enfes manzaralar eşliğindeki fotoğraf turumuzu keyifli bir dış mekan görseli ile sonlandırıyoruz. Sıcak ve doğal renkleri ile keyifli ve rahatlatıcı bir alan oluşturuluyor. Genel olarak yüksek konumu ile nefis bir manzaraya sahip olan ev, görsel açıdan doğal dokularla göz ziyafeti sunuyor. Katlanır sandalyeler ve hamak keyfi ile konfor esas alınarak dekore edilmiş. Ailenizle ve misafirlerinizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz dinlendirici bir atmosfere sahip.
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