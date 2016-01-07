Parmak ısırtan modern bir ev projesi

Her bir karesi ile uyum ve ahenk yakalayan, modern bir Meksika evi ile karşınızdayız. İç mekan ilişkilerini renk, doku ve benzer mimari dili yansıtarak tasarlanan yapı, yatıştırıcı atmosferi ile sizleri karşılıyor. 2013 yılında inşa edilen modern Meksika evi, ROMERO DE LA MORA imzası taşıyor. Geniş pencere açıklıkları ile ışıl ışıl manzaralı cepheler sizleri bekliyor.
Cephe tasarımı, iç mekan hakkında çok az şey ifade etmektedir. Ayrık cephelerde olduğu gibi, klasik biçimde pencere formları bulunuyor ve burada yansıyan ışık sıcak bir atmosfer katıyor. Ana giriş kapısına çıkan merdiven sahanlığı ve giriş alanı sarı ışıklarla yine sıcak tonlar yakalanmış. Giriş cephesinin önünde mekanı güzelleştiren bir ağaç ve sağ tarafında garaj girişi bulunuyor.
Krem ve kahverengi gibi doğal tonlara bürünen salon, mutfak ve yemek odası alanı renkleriyle gözü okşuyor. Kapı girişin ve koridordan geçerek geniş bir salona ulaşıyorsunuz. Salondan odaya geçiş alanında küçük bir merdiven bulunuyor.Koltuğun arkasından geçilerek giden yol, mutfak ve diğer odalara ulaşıyor. Rahat, samimi ve konforlu bir dekorasyon anlayışı ile karşı karşıyayız.
Mekanları duvarlarla bölmeden ortak kullanım alanları işlevsel hale getirilmiş. Mobilyaların yönü ve aksı da bu işlevsel akışı destekliyor. L koltuk modeli aynı zamanda oturma alanını sınırlarken, mutfak ile yaşam alanı arasındaki çizgiyi belirliyor. Beyaz, krem, açık kahve ve pembe gri arasındaki renk akışı ile ahenk sağlanıyor. Asma tavan detayları ve ışıklandırma unsurları açısından, mutfak ve oturma alanı sınırları belirleniyor.
Salon ile mutfak birleştiren alana bir kapı ile açılan ve pratik kullanım olanakları sunan büyük bir depolama alanı tasarlanmış. Kilerde kullanılan işlevsel raflar, sepetler ve depolama olanacağı sunan kutular mevcut. Malzemeleri depolamak ve muhafaza etmek için hem işlevsel hem de düzenli bir alan oluşturulmasını sağlıyor.
Mutfak, kahvaltı alanı, şömineli bir salon, yemek alanı, ötede görünen bar ve capcanlı bir bahçe manzarası. Bu açıdan bütün ihtişamıyla nefis bir manzaraya eşlik ediyorsunuz. Doğayı ve güneşi içeri davet eden anlayışı ile zevkli döşenen konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
Modern bir buzlu cam duş kabini kullanımının yanı sıra zarif çizgileri ile dikkat çeken bir küvet kullanılmış. Evin geri kalan iç mekanları ile uyumlu renk ve dokular yakalanmış. Duvar zemini doğal taş kaplaması, ışık ve renkler ahenk sağlıyor. Günü keyifli bir biçimde bitirmek ve konfor yakalamak üzere modern stil bir küvet dizaynı tercih edilmiş. Renkleri ve ışığın yarattığı ahenk katan atmosferde dinlendirici ve yatıştırıcı bir dekorasyon dili yakalanmış.
Arka cephe, manzara ile bütünleşen geniş pencereleri ve etkileyici mimarisi ile dikkat çekiyor. Gecenin ihtişamını ışıl ışıl bir cephe ile karşılayan Meksika evini yatıştırıcı atmosferi ile fotoğraf turumuzu sonlandırıyoruz.
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