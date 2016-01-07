Parmak ısırtan modern bir ev projesi

Modern bir buzlu cam duş kabini kullanımının yanı sıra zarif çizgileri ile dikkat çeken bir küvet kullanılmış. Evin geri kalan iç mekanları ile uyumlu renk ve dokular yakalanmış. Duvar zemini doğal taş kaplaması, ışık ve renkler ahenk sağlıyor. Günü keyifli bir biçimde bitirmek ve konfor yakalamak üzere modern stil bir küvet dizaynı tercih edilmiş. Renkleri ve ışığın yarattığı ahenk katan atmosferde dinlendirici ve yatıştırıcı bir dekorasyon dili yakalanmış.