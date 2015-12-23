Kış depresyonuyla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Birçok insan kış ayları boyunca mutsuzluk, keyifsizlik, hayattan tat alamama ve enerji azalması gibi sorunlar ile karşılaşıyor. Mevsimsel duygu durumu bozukluğu adı verilen kış depresyonunu evinizden ve dolayısıyla kendinizden uzaklaştırmak için bazı dekorasyon çalışmaları yapabilir ve bu dönemi en az sıkıntıyla atlatabilirsiniz. Evlerimiz kendimizi en mutlu, en huzurlu hissettiğimiz mekanlardır. Peki ya evimiz bu dönemlerde bizlere bunaltıcı geliyorsa? İçinde ruhumuz sıkılıyor, sürekli uyku ihtiyacı duyuyor, ev adeta enerjimizi emiyor gibi geliyorsa. Bu demek ki evimiz kış mevsimine uygun bir dekorasyona sahip değil. Her mevsim için elbette tüm mobilyalarımızı değiştirecek değiliz, ancak ufak tefek dekoratif değişiklikler ve aksesuarların yardımı ile kış depresyonunu atlatmaya yönelik hoş değişiklikler yapabiliriz.
Bu sayfamızda kış depresyonunu evimizden uzaklaştırmak için yapabileceğimiz birkaç dekorasyon değişikliğinden bahsettik. Son derece basit ve uygulanabilir önerilerden oluşan derlememiz umuyoruz ki sizler için de etkili olacaktır.
Kış mevsiminde insanları en kötü etkileyen unsurlar kısalan günler ve grileşen havadır. Hava çok erken saatte kararır, üstelik gün içinde de havanın kapalı olma olasılığı yüksektir. Ayrıca hava kirliliğinin en fazla olduğu dönemdir. Bunlar da zaten kısacık olan günlerin sıklıkla gri geçmesine ve insanın bunalıp keyifsizlenmesine neden olur. Kış depresyonunun en büyük nedenlerinin başında bu karanlık günler gelmektedir. Açık renkler ise insanda huzur ve neşe hissi uyandırır.
Beyaz, beyaza yakın açık renkler ve diğer renklerin açık ve pastel tonları mekanlara yaz havası ve tatil etkisi verir. Bu da insanda ferahlık duygusu uyandırır ve eve neşe getirir. Bunun için evinizde bu renklere sahip dekoratif objeler, mumlar, resimler yerleştirerek evinizi mümkün olduğunca renklendirebilirsiniz.
Ayrıca, yumuşak dokumalara sahip kumaşlar insana sıcak ve samimi hisler verir. Açık renkli yün battaniyeler, polar örtüler, tüylü halılar, suni ya da gerçek kuzu postları da evde sıcak ve samimi bir ortam yaratmak için kullanabileceğiniz dekoratif unsurlardır.
Canlı renkler genelde yaz mevsimini hatırlatır. Giyim kuşamda dahi, çoğumuz yaz aylarında daha renkli giyiniriz ancak kış mevsimine geçince koyu renklerin ağına düşeriz. Her ne kadar koyu renkli dekorasyonu sevsek de, eğer kış depresyonu eğilimine sahipsek, evin genel atmosferini oluşturan koyu renkleri evimizden mümkün olduğunca çıkarmalı ve canlı renklere, desenli kumaşlara yönelmeliyiz. F12 Photography tarafından çekimleri yapılmış bu konutun oturma odasında sarı, pembe, mavi kırlentler açık mavi bir koltuğun üzerinde kullanılmış. Sarı renkli ufak bir sehpa da dekorasyona eklenerek renkli alan tek bir noktada bırakılmamış ve dağılım sağlanmış. Sonuç: Neşeli, şirin, samimi, davetkar bir oturma odası.
Bu konuyla ilgili, Eviniz için ne tür kırlentler seçmelisiniz? başlıklı yazımız da ilginiz çekebilir.
Kış aylarında gündüz süresi kısa olduğununda gündüz saatleri süresinde mümkün olduğunca doğal güneş ışığı almalısınız. Evde ve iş yerinde aydınlatma için doğal güneş ışığı tarzında ışık veren ampuller kullanmalıdır. Soğuk beyaz ışıktan kaçınmakta fayda var. Ayrıca, endirekt aydınlatma yöntemi de gün ışığına en çok benzeyen aydınlatma şekli olduğu için tercih edilmelidir. Endirekt aydınlatma ışığın düşüşünü yumuşatır, koyu gölgeleri ortadan kaldırır ve mekana da homojen bir ışık sağlar.
Ayrıca, gün içerisinde mümkün olduğunca fazla doğal gün ışığı almaya çalışmak önemlidir. Bunun için açı renk perdeler kullanılmalı, hatta mümkünse perdeler gün boyunca açık tutulmalıdır. İmkan olan her zaman da dışarı çıkarak gün ışığından maksimum şekilde yararlanmak faydalı olacaktır. Güneşlenmenin kış depresyonunu önlediğini belirten psikolog Beril Yardımcı, ''Kış depresyonunun belirtilerinden biri sabahları uyanmada yaşanan zorluktur. Kişi yeterinde uyumuş olsa bile yataktan kalkmak istemez. Yatak odasında zaman ayarlı aydınlatma sistemi kurmak ve alarmınız çalmadan yarım saat önce suni de olsa yatağınızda gün doğumunu hissetmek uyanmayı kolaylaştırır. Hava serin ve karanlık diye güneş ışığından vazgeçmeyin! Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve güneş ışığını görün. Güneş ışığı doğal olarak beynin duygusal merkezini uyarır ve insanın iyi hissetmesini sağlar. Erken kalkın, perdeleri açın, dışarı çıkın.'' diyor.
Evinizin hoş kokmasını sağlamak ruh sağlığınıza da iyi gelecektir. Güzel, fresh kokulu mumlar, aromatik doğal yağlar ve tütsüler ile evinizin mis gibi bahar kokmasını sağlayabilirsiniz. Mumlar görsel olarak da harika birer dekoratif unsurdurlar. Ancak dikkat! Kalitesiz, ucuz mumlar sağlığınıza zarar verebilir. Bu nedenle içinde formaldehit gibi kimyasal maddeler bulunan sentetik kokular konusunda dikkatli olmalı ve doğal malzemeler ile üretilmiş, kaliteli kokulu mumları tercih etmelisiniz.
Ayrıca limon kabuğu, portakal kabuğu, tarçın, yıldız anason, karanfil, kakule gibi kabuk ve baharatları su içinde kaynatarak da muhteşem kokular elde edebilirsiniz. Bunlar ve benzeri baharatlar ile istediğiniz kombinasyonları yaratabilir, evinizde doğal malzemelerden yarattığınız kokuların keyfini çıkarabilirsiniz.
Depresyonla savaş için bire bir olan, üstelik bir eve en çok yakışan şey ise size ve ailenize can yoldaşlığı yapacak, varlığı ile ortama neşe saçacak, sevimli mi sevimli bir kediden başkası değildir. Çocuk gelişimindeki faydaları psikologlar tarafından da belirtilen bu güzel hayvanlar eve sıcaklık kazandıran, bir evi yuva yapan, bakımı çok kolay, arkadaşlığı çok değerli, en sevimli varlıklar. Kedilerin pırlaması ise en etkili depresyon ilacı!