Kış depresyonuyla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Birçok insan kış ayları boyunca mutsuzluk, keyifsizlik, hayattan tat alamama ve enerji azalması gibi sorunlar ile karşılaşıyor. Mevsimsel duygu durumu bozukluğu adı verilen kış depresyonunu evinizden ve dolayısıyla kendinizden uzaklaştırmak için bazı dekorasyon çalışmaları yapabilir ve bu dönemi en az sıkıntıyla atlatabilirsiniz. Evlerimiz kendimizi en mutlu, en huzurlu hissettiğimiz mekanlardır. Peki ya evimiz bu dönemlerde bizlere bunaltıcı geliyorsa? İçinde ruhumuz sıkılıyor, sürekli uyku ihtiyacı duyuyor, ev adeta enerjimizi emiyor gibi geliyorsa. Bu demek ki evimiz kış mevsimine uygun bir dekorasyona sahip değil. Her mevsim için elbette tüm mobilyalarımızı değiştirecek değiliz, ancak ufak tefek dekoratif değişiklikler ve aksesuarların yardımı ile kış depresyonunu atlatmaya yönelik hoş değişiklikler yapabiliriz.

Bu sayfamızda kış depresyonunu evimizden uzaklaştırmak için yapabileceğimiz birkaç dekorasyon değişikliğinden bahsettik. Son derece basit ve uygulanabilir önerilerden oluşan derlememiz umuyoruz ki sizler için de etkili olacaktır.