Evimizi dizayn ederken nelere dikkat etmeliyiz?

İşlenmemiş materyaller ve doğal görünümlerini muhafaza eden salt yüzeylerle endüstriyel stil uygulanacak alternatiflerden biri olabilir. Mavi, yeşil, beyaz ve baharat renklerini içine alan Akdeniz stil yorumu, açık ve ferah mekanlar için değerlendirebilirsiniz. Uygulayacağınız stil, mekanların karakteristiğini belirleyebilir, dolayısıyla evde yaşayanların istekleri doğrultusunda stil ve tarz belirlenir. Geometrik formlar, sadece çizgiler ve formlarla, asimetri yakalanabilen dekorlar modern stil detaylar içerir. Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı rustik stilde doğal taş, kiremit gibi doğal materyaller değerlendirilebilir, doğayı iç mekana davet eden bir yaklaşım yolu izlenebilir. Klasik stilde ağır ve kasvetli ahşap dokularının ihtişamı ön plana çıkarılabilir. Farklı stillerin uyumlu veya birbirini ön plana çıkaran özellikleri bir araya getirilerek, eklektik stil dekore edilebilir. Deri ve ahşap gibi doğal materyallerle, sadeliği esas alan asyatik stil değerlendirilebilir. Ahşabın sıcak dokularını beyaz ve açık renklerle buluşturan, yapay post ve örtülerle değerlendirilebilen ferah mekanlarda İskandinav stil şıklığını kullanabilirsiniz. Yalınlık ve dingin bir mimari dil arıyorsanız, minimalist stil dekorasyon örneklerinden faydalanabilirsiniz.

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