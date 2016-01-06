Evimizi dizayn ederken nelere dikkat etmeliyiz?

İç ve dış mekan dizaynı, yaşam alanlarını bireysel ihtiyaçlara göre düzenlemek ve organize etmekten geçer. Ev dizaynı, kat yüksekliği, mobilya düzeni, strüktür, çevresel faktörler işlevsel ve estetik açıdan göz önüne alınarak tasarlanır. Kullanılan zemin doku ve renk tonları ile stil, tarz, tema ilişkileri bulunuyorsa, tüm bunlar göz önüne alınarak zemin dokuları belirlenir. Form, renk ve dokuların uygulanacak stille ilişkisi sağlanabilir, farklı stilleri bir arada içeren çizgiler barındırabilir. Örneğin modern stil bir ev dekore ediyorsanız, geometrik formlar, asimetri kullanarak mobilyalarınızı ya da duvar dekorlarınızı belirleyebilirsiniz. Dekore edilecek mekanın mimari özellikleri, taşıyıcı elemanları ve duvarlarla mobilya düzeni ilişkisi, mekanda kapı ve pencerelerin bulunduğu konum ev dizaynı kararlarını etkiler, biçimlendirir. Ev dizaynı ile ilgili kararlarınızı almadan önce, dilerseniz sizin için belirlediğimiz başlıkları gözden geçirebiliriz.
İçinde yaşadığınız mekanın yapısal özellikleri ve mimari durumu uygulama yapılacak alanları etkiler. Taşıyıcı sistemleri binanın cephesinde ve iç mekanda görsel açıdan rol oynayabilir. Strüktürü ön plana çıkaran bir yapı tasarlayabilirsiniz. Öte yandan iç mekan aydınlatmasını muntazam şekilde çözmek için, taşıyıcı olmayan duvar kaldırılarak geniş pencerelerle binanızın çehresini değiştirebilir, iç mekanı tamamen değiştirebilirsiniz. Kullanılan malzemeler ve uygulanacak stil ile uyumlu veya zıt kavramlarla daha da ön plana çıkaran bir tasarım yolu izleyebilirsiniz. İçinde yaşadığınız evin mimari özelliklerini inceleyin, yapı elemanları ile ilgili pencere ya da kapı konumu, ya da gerekirse duvara müdahale ihtiyacı olup olmadığını tespit edin.
Çevresel faktörler yaşadığınız binanın çehresini mutlaka etkileyecektir. Çevre koşullarını göz önünde bulundurarak bina yapısı, konumu, mimari özellikleri diğer binalar ve yollarla ilişkisi göz önüne alınır. Kat yüksekliği bir binanın uygulama esnasında yapısal özellikleriyle tasarlanabileceği gibi, belediyeler tarafından izin verilen çevre sınırları, komşu binaların kat yükseklikleri, bitişik nizam ya da ayrık nizam planlama yapacağınız konutun mimari özelliklerini etkiler. Binanın giriş cephesinin konumu, pratik bir şekilde aktif kullanılan yolu baz alarak tasarlanacaktır. Ortak yaşam alanlarının bulunduğu odalar, salon ve mutfak , binanın güneş alan cephelerine göre tasarlanacağı için, mekanların yönelimleri, cephe yönleri göz önüne alınır. Doğa ile iç içe bir konut tasarlanıyorsa, country stil ya da rustik stil, ahşap, doğal taş gibi materyallere yönelerek çevresel faktörlerle uyum yakalanabilir.
Modern yapılarda estetik görünüm kadar işlevsellik de ön planda tutularak karakteristik özellikleri ile tasarlanabilir. Mutfak dizaynında aktif kullanım alanlarının, belli görevlere göre ayrılması ve görevlerine göre ayrılan alanlara uygun dekore edilmesi işlevselliği arttırır. Hazırlama, pişirme, yemek alanı gibi üç aşamaya ayırabilir, buna göre mutfak alanlarını koordine edebilirsiniz. Küçük alanla yerleşen mekanlarda pratik çözümlerle işlevsel gömme dolaplar, alandan yer kazandıran sürgülü sistemli kapı ve pencereler tasarlatabilirsiniz. İşlevsel sürgülü pencere sistemleri, merdiven altı depolama çekmeceleri, yatak altı depolama olanağı sunan yatak karyolası ya da baza sistemleri, estetik değer katan işlevsel sepetler, renkli kutular ve dekoratif raflar. Depolama olanağı sunan, eşyalarınızı muhafaza edeceğiniz fikirler ve alternatifler saymakla bitmez. Kendinizin yapabileceği kancalı sistemlerle, belirli konseptte eşyalarınızı duvara asabilir, hem görsel hem işlevsel açıdan değerlendirebilirsiniz. . Duvar dekorunu değerlendirirken, mekan alanını genişleten renk ve dokular, bölgesel ithal duvar kağıtları, üç boyutlu duvar panelleri gibi alternatiflerle mekanlara derinlik katabilirsiniz.
Örnek görselimizde konforlu ve modern mobilyalarla döşeli salon dekorasyonu, Meksika'da bulunan MARIANGEL COGHLAN imzası taşıyor. Taşıyıcı sistemler ve binanın taşıyıcı elemanları, kolonlar, kirişler, döşemeler ve çatıdaki taşıyıcı elemanlar binanın strüktürünü oluşturur. Betonarme yapılarda kolonlar ve kirişler, mekanların dizaynında rol oynayabilir. Binanın cephesi ve iç mekanda, strüktüre ait detaylar ön plana çıkarılabilir, tamamen giydirme cephe sistemleri ile örtülebilir. Amaçlanan stil ve tarzı yakalayan modern çizgileri, geometrik formlar, yalınlık esas alınabilir. Ev dizaynı işine girilmeden önce, uygulama yapılacak binanın yapı sistemleri tanınmalı, taşıyıcı sistemleri ve strüktür tanımlanmalıdır. Betonarme bir yapıda kolon ve kirişlerin dış cephe görünümünü etkileyebileceği, strüktürü ön plana çıkarabileceği gibi iç mekan düzenini de yönlendirebilecektir.
Mobilyaların konumu, eşya ve aksesuarların aktif kullanımları, depolama olanakları, mekana geniş alan kazandıracak püf noktalar gibi detaylar oda düzenini etkiler. Öncelikle aktif kullanım alanları ve ihtiyaca göre bölümlere ayrılan ya da birleştirilen alanlar organize edilmeli. Örneğin, yemek alanı ile oturma alanı ortak kullanım alanlarıdır. Bu alanları birbirinden duvar olmadan zemin dokuları ve tek duvar rengi ile ayırmak mümkün, böylelikle duvarın bölmediği yaşam alanı genişleyecektir. Mobilya ve aksesuarların konumuna göre aydınlatma sistemleri bölgesel, duvara monte ya da aksesuarlarla değerlendirilebilir. Belirgin bir kullanım alanı spotlarla ya da uygulanacak stile göre örneğin avizelerle desteklenebilir. Aksesuar ve tablolar ayrı ışıklandırma unsurlarıyla değerlendirilebilir, tablolara uygun spotlar kullanılabilir. Yağlı boya tabloları ışıklandırmak istiyorsanız, kullanılacak ışıklandırmanın doğru açıda olmasına özen göstermelisiniz. Üst kısımdan gelen ışığın yağlı boya tablolarındaki yüzeylerinde gölge yapmaması gerekir, ışık yoğunluğu da bu gibi durumlarda yüksek tutulmamalıdır.
İç mekanda uygulanacak tavan, duvar ve döşeme zeminleri doku ve renklerine göre ayrı malzemelerle ya da benzer özellik taşıyan materyallerle dekore edilebilir. Ahşap, doğal taş kaplamalar, mozaik, seramik gibi materyaller zeminler için kalıcı ve uzun ömürlü malzemelerdir. Hangi malzemenin hangi stil ve tarza uygun olacağını belirlemeden önce, uygulanacak malzemenin formu, mekanda kullanılacak renk ve dokularla ilişkisi göz önüne alınabilir. Örneğin ahşap materyal, koyu renkleri, ağır ve kasvetli dokusu ile klasik stile uyarlanabileceği gibi, farklı kaplamaları ve açık renk dizaynları ile, geometrik formlarla modern ya da minimalist stile uyarlanabilir. Duvar dekorlarında uygulanacak renk ve dokuların yanı sıra, ithal duvar kağıtları, üç boyutlu duvar kağıtları ile mekanlara derinlik katabilir, ya da mozaik duvar kaplamaları ile mekanlarınızı renklendirebilir, görsel açıdan estetik kılabilirsiniz.
İşlenmemiş materyaller ve doğal görünümlerini muhafaza eden salt yüzeylerle endüstriyel stil uygulanacak alternatiflerden biri olabilir. Mavi, yeşil, beyaz ve baharat renklerini içine alan Akdeniz stil yorumu, açık ve ferah mekanlar için değerlendirebilirsiniz. Uygulayacağınız stil, mekanların karakteristiğini belirleyebilir, dolayısıyla evde yaşayanların istekleri doğrultusunda stil ve tarz belirlenir. Geometrik formlar, sadece çizgiler ve formlarla, asimetri yakalanabilen dekorlar modern stil detaylar içerir. Ahşabın yoğunlukla kullanıldığı rustik stilde doğal taş, kiremit gibi doğal materyaller değerlendirilebilir, doğayı iç mekana davet eden bir yaklaşım yolu izlenebilir. Klasik stilde ağır ve kasvetli ahşap dokularının ihtişamı ön plana çıkarılabilir. Farklı stillerin uyumlu veya birbirini ön plana çıkaran özellikleri bir araya getirilerek, eklektik stil dekore edilebilir. Deri ve ahşap gibi doğal materyallerle, sadeliği esas alan asyatik stil değerlendirilebilir. Ahşabın sıcak dokularını beyaz ve açık renklerle buluşturan, yapay post ve örtülerle değerlendirilebilen ferah mekanlarda İskandinav stil şıklığını kullanabilirsiniz. Yalınlık ve dingin bir mimari dil arıyorsanız, minimalist stil dekorasyon örneklerinden faydalanabilirsiniz.
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