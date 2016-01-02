Daha iyi bir uyku için yatak odamı nasıl dekore edebilirim?

Yetişkin bir insanın günde ortalama 8 saat uyuması gerektiği düşünüldüğünde hayatımızın üçte birini yatak odasında geçirdiğimiz sonucuna varırız. Bu kadar uzun zaman geçirdiğimiz bir alanın dekorasyonunun ihtiyaç duyduğumuz konforu ve rahatlığı sağlaması gerekir. İhtiyaç duyduğunuz bütün özellikleri sağlayacak bir dekorasyon için kolları sıvadıysanız bu yazıdaki fikir ve öneriler çok işinize yarayabilir. Birbirinden güzel örnek yatak odası tasarımları ile fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.
Herhangi bir alanın dekorasyonuna başlarken genelde, karar, planlama, uygulama ve yerleştirme şeklinde bir yol izlenir. Öncelikle hangi odayı ve ne amaçla dekore edeceğinize karar verdikten sonra odada neleri değiştireceğinizi netleştirmelisiniz. Duvar ve zeminde değişiklikler yapılacak mı? Kapı ve pencereler değişecek mi? Herhangi bir tesisat veya izolasyon işlemi yapılacak mı? Bunları değerlendirdikten sonra dekorasyondan önce tadilat kısmını halletmekte büyük yarar var. Odanın ısı ve ses yalıtımı, ısınma sistemi, nem alıp almadığını, haşere için ilaçlama gerekip gerekmediğini dekorasyona başlamadan önce çözerseniz ileride karşılaşacağınız can sıkıcı durumlara karşı önlem almış olursunuz. Tadilat ve bakım işlerini tamamladıktan sonra dekorasyon planlamasına, alış veriş ve uygulama kısmına geçebilirsiniz. Bu işe başlamadan önce de sıkı bir fiyat ve kalite araştırması yapmanızı tavsiye edeceğiz. Böylece hem gereksiz masraftan hem de kalitesiz ürünlerden uzak durmuş olursunuz. Uygulamadan sonra ise işin en keyifli kısmı olan yerleştirmeye geçebilirsiniz. İşin prensipte nasıl yürüdüğüne kısaca değindiğimize göre artık püf noktalara geçebiliriz.
Yatak odası dekorasyonu hakkında daha fazla örnek tasarım için sitemizde arama yapabilirsiniz. Farklı fikir ve önerilere göz atmak için ise “Rahatlatıcı bir yatak odası tasarımı için neler yapmalıyım?” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonunun merkezindeki mobilya elbette ki yataktır. Yatak alırken dekorasyona uygun olmasının yanı sıra bir takım kalite ve konfor özelliklerini taşıyor olmasına da dikkat etmek gerekir. Yatak alırken üretiminde kullanılan kumaşların doğal olmasına, anti-bakteriyel olmasına, kullanılan ray sisteminin kaliteli olmasına, yatak katmanlarının doğal olmayan maddeler içermemesine, ortopedik ve konforlu olmasına dikkat etmek oldukça önemlidir. Ayrıca seçeceğiniz yatağın vücut özelliklerinize göre doğru boyutlarda olması da gerekir. Yatak almadan önce üzerine bir kez uzanıp denemekte yarar var. Bu şekilde vücudunuzun baskı noktalarına tam oturup oturmadığını test edebilirsiniz. Uyku sırasında yavaşlayan kan dolaşımını dengede tutmak için yatağınızın vücudun baskı noktalarına oturması önemlidir. Yatağınızın sertliğine ve boyutlarına karar verirken ortopedik özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Herhangi bir omurga eğriliğiniz varsa sizin için nasıl bir yatağın daha uygun olacağını doktorunuza danışabilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan geniş yatak dinlendirici bir uyku için oldukça uygun görünüyor.
Yatağın kendisi gibi yastıklarının da kaliteli seçilmesi gerekir. Sağlıklı bir uyku ortamına sahip olmak istiyorsanız boynunuzu en rahat ettirecek yastığı seçmelisiniz. Bunun için ortopedik özellikte ürünleri değerlendirmenizde yarar var. Ayrıca kumaş ve dolgu malzemesi seçiminde de yine anti-bakteriyel özellikte ve doğal kumaşlardan imal edilmiş olmasına dikkat edin. Bu dekorasyonda huzur veren beyaz ile dinlendirici özelliği olan mavi renkler seçilmiş. Bir yatak odası için oldukça iyi bir seçim. Ayrıca kullanılan beyaz yastıklar o kadar rahat görünüyor ki asla uyku sorunu yaşatmayacak gibi bir havası var.
Yatak odası için belki de en önemli konu ısıtma ve havalandırma sistemidir. Doğru bir şekilde ve her gün düzenli olarak havalandırılmayan bir alanda uyumak oldukça sağlıksız bir davranış olur. Uyuyacağınız odanın gün ışığından faydalanması, düzenli havalandırılması ve optimum oda sıcaklığını koruyacak bir ısıtma sisteminin olması gerekmektedir. Marion Studio tarafından tasarlanan bu eklektik dizayn hemen her detayı ile göz dolduruyor. Klasik, modern ve endüstriyel ögeler barındıran yatak odasının dinlendirici ve huzur veren bir yapısı var. Etnik desenlerin toprak tonları ile buluşturulduğu dizayna beyaz rölyefli duvarlar büyük bir güzellik kazandırmış.
Yatak odasında huzurlu ve dinlendirici bir ortam yakalamanın etkili yollarından birisi de dekorasyonda düzenli bir yerleşim sağlanmasıdır. Odada yatak ile oluşturulmuş bir merkezi yerleşim olması odayı daha düzenli gösterir. Ayrıca ortada kalabalık bulunmaması ve az sayıda aksesuara yer verilmiş olması da önemlidir. Bunun için yatak odalarında geniş ve gizli depolama alanları hayat kurtarıcı olabilir. Doğru depolama alanları sayesinde odanın görünür yerlerinde çok az eşya bulundurabilirsiniz. Bu dekorasyon eskitilmiş ahşap görünümlü duvar ve zemini ile oldukça dikkat çekici bir havaya sahip. Az ve öz eşyanın kullanıldığı dekorasyon, ev dizaynında zen çizgisine de yaklaşmış görünüyor.
Dekorasyonlarda huzur veren detaylar sorulduğunda ilk sırada güzel bir manzara ve güzel oda bitkilerini sayabilirsiniz. Yatak odalarının geniş pencerelere sahip olması odanın aydınlatılması için çok önemli olsa da esas dışarıdaki manzarayı odanın içine taşıdığı için dikkat çeker. Özellikle bu dekorasyondaki gibi odanız muhteşem bir orman ya da bahçe manzarasına bakıyorsa bu pencereler odanın değerini artırır. Bitkilendirme de huzurlu bir dekorasyon için idealdir. Renkli saksı bitkilerini odanızın süslemesinde kullanabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonu ince düşünülmüş aydınlatma elemanları olmadan olmaz. Geniş pencerelerle doğal bir ışık kaynağı yakalamış bile olsanız farklı yüksekliklerde ve özellikte ışıklandırma elemanlarına ihtiyaç duyacaksınız. Okuma, dinlenme ve televizyon izleme gibi farklı aktiviteler için farklı ışık kaynakları kullanmak daha doğrudur. Bunun için dekorasyonunuzda tavan lambası, abajur ve lambader bulundurmak doğru olacaktır. Ayrıca küçük bir not; uyku sırasında odadaki hiç bir ışığı açık bırakmamak en sağlıklısıdır. Ne pencerelerden gelen ışığa, ne televizyon ışığına ne de lambaların ışığına uyku sırasında izin yok!
Yatak odası dekorasyonunda yumuşak renkleri tercih etmek en doğrusudur. Açık renk duvarlar ve pastel tonlarında mobilyalarla hazırlanan dekorasyonlar her zaman daha dinlediricidir. Yeşil ve mavi tonlarının dinlendirici huzur veren yapısını, beyaz rengin ferahlığını yatak odalarınızda mutlaka kullanın.
Özellikle evi gürültülü alanlarda olanlar için sağlıklı bir uykunun ilacı ses ve gürültüden tamamen arınmış bir yatak odasıdır. Eğer dekorasyona başlamamışsanız ve eviniz gürültülü bir bölgede ise mutlaka ses yalıtımı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi halde uyku problemleriniz can sıkıcı boyutlara ulaşabilir. Dekorasyon öncesi yaptıracağınız basit bir ses izolasyonu ile yatak odası dekorasyonunuzu kusursuzlaştırabilirsiniz.