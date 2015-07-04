Eski evden modern bir yuvaya

Evin ön cephesiyle arka cephesini birleştiren bu oturma odası evin genel şıklığına ayak uyduracak biçime gelmiş. Eklentide kullanılan çelik çerçeveli cam pencere ve kapı oturma odasıyla geçit bölümünü ayırmak için bir kez daha kullanılmış. Ahşabın bolca kullanıldığı odada sıcak bir hava yaratılmış. Duvarlar pürüzsüz ve modernken tavandaki süslemeler evin eski kimliğini kaybetmemesine neden olmuş. Modern ve klasik bir arada hem modern hem de klasik özellikler yansıtan avizeyle bir potada eritilmiş.