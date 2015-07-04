Ahşap garaj örnekleri

Garajlar sadece arabaları emniyet almak için kullanılmıyor. Aynı zamanda fazlalık eşyaların koyulabildiği ve böylece evlerin derli toplu olmasına da katkı sağlayan mekanlar. Türkiye'de genel olarak garajlar evlerin de ana malzemesi olan betondan üretiliyor. Ama bunun alternatifleri de mevcut. Garajınızı doğaya uyumlu bir malzeme olan ahşaptan yapabilirsiniz.
Bugün size dünyanın çeşitli yerlerinden ahşap garaj örneklerini göstereceğiz. Sizin de bahçeniz de uygun alanınız varsa ya da mevcutta bahçede kanopi kullanıyorsanız, onu ahşap bir garaja çevirebilirsiniz. Bunun için bu yazıda size ilham verecek ahşap garaj modellerini görebilirsiniz.
Bu garajın yan duvarları ve kapısında ahşap kullanılmış. Evin önünde bulunan garajın cepheleri adeta evin cepheleri gibi göründüğünden, ahşap kullanımı tüm eve hoş bir hava katmış. Bu garajda ahşap kullanılmamış olsaydı karşımızda büyük bir beton yığını görebilirdik. Ama ahşap kullanımı beton evi dengelemiş ve güzel bir görüntü oluşturmuş.
Bu garajın içi dışı her yeri ahşaptan yapılmış. Garajın mimarı Koreli mimarlık firması Tica Architecture. Garajın şüphesiz en önemli özelliği evle aynı seviyede oluşu ve garajdan eve doğrudan giriş sağlanabilmesi. Ahşap bir garaj estetik açıdan olduğu gibi çevreye uyumu açısından da avantajlar taşıyor ve kullanacağınız ahşabın türüne göre beton bir garajdan daha az masraflı olabiliyor.
Bugünlerde her evde birden fazla araba bulunuyor. Evin hanımı ve beyinin birer arabası olduğu durumların yanı sıra evin genç bireylerinin de arabası olduğu durumlar olabiliyor. Tabii böyle bir durumda eve bir otopark alanı gerekebilir ama evde iki araç varsa sorunu bu resimdeki gibi bir çiftli garajla çözebilirsiniz. Emprenyeli ahaptan üretilen garaj hem işlevsel hem de estetik. Açılır kapanır kapıda ise metal malzeme kullanılmış.
Çoğu araç kullanım için olsa da bazı arabaları kullanmaya insanın eli varmaz ve bu araçlarda nadide bir koleksiyon ürünü olarak kalırlar. Bu resimdeki araba da öyle bir araba. Böyle bir aracı koruma altında tutmak önemli. O yüzden böyle bir arabanız varsa kesinlikle garaja ihtiyacınız var demektir.
Böyle güzel bir aracı sıradan beton bir garajda da saklayabilirsiniz ama arabanın şanına gölge düşürmüş olursunuz. Böyle özel bir arabanın garajı da özel ve otantik olmalı diye düşünüyoruz. İşte bu yüzden ahşap garaj biçilmiş kaftan. Resimdeki arabanın sahibi de öyle düşünmüş olacak ki evine bir ahşap garaj yaptırmış.
Ahşap garaj dediysek illa da aklınıza bungalow gibi yapılar gelmesin. Ahşapla işte bu resimde gördüğünüz garaj gibi modern ve şık bir garaj yaratmak da mümkün. Bu garajda lüks kelimesi anlam buluyor. Amerikalı mimarlık firması Uptic Studios'un imzası olan garajda ahşap metal ve cam çok uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiş. Ortaya da böyle bir harika çıkmış.
Garaja gücüm yetmez ama kanopiyle ilgilenebilirim diyorsanız bu yazıyı kaçırmayın: