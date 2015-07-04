Ahşap garaj örnekleri

Garajlar sadece arabaları emniyet almak için kullanılmıyor. Aynı zamanda fazlalık eşyaların koyulabildiği ve böylece evlerin derli toplu olmasına da katkı sağlayan mekanlar. Türkiye'de genel olarak garajlar evlerin de ana malzemesi olan betondan üretiliyor. Ama bunun alternatifleri de mevcut. Garajınızı doğaya uyumlu bir malzeme olan ahşaptan yapabilirsiniz.

Bugün size dünyanın çeşitli yerlerinden ahşap garaj örneklerini göstereceğiz. Sizin de bahçeniz de uygun alanınız varsa ya da mevcutta bahçede kanopi kullanıyorsanız, onu ahşap bir garaja çevirebilirsiniz. Bunun için bu yazıda size ilham verecek ahşap garaj modellerini görebilirsiniz.