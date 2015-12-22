Zarif ve estetik prefabrik dağ evi

Brezilyada bulunan binaların sadece % 15 inde taşıyıcı sistem olarak ahşap kullanılmıştır. ahşap kullanımı aslında bir kültür sorunu olduğu gibi bir bakıma avantaj olarak da düşünülebilir. Ahşaplar, güç ve dayanıklılık sağlamalarının yanında mükemmel bir ısı ve akustik performans özellikleri ile de kullanışlı malzemelerdir. Isı ve yalıtım özellikleri ile soğuk bölgelerde daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca ahşap, diğer yapı malzemeleri olan beton ve çelik gibi geleneksel malzemeler ile karşılaştırıldığında daha az güç tüketimi gerektiren bir yapı malzemesidir.

Homify, bu gün sizleri masif ahşabın kullanıldığı prefabrik ahşap dağ evini gezdiriyor. Ahşap dağ evi, ormanda belirlenen bir arsanın arkasına ek konut olarak inşa edilmiş. Protekizde'de Panafiel bölgesinde yer alan kompakt ev, sürdürülebilir inşaat yöntemi ile kısa sürede inşa edilmiştir. Maliyeti azaltmak için prefabrik bir ev şeklinde yapılmış olan bu ev modüler raf sistemleri ile sevimli ve rahat bir tasarım ile daha yaşanabilir hale getirilmiş. Studio mimarlık tarafından yapılan bu ev prefabrik konusunda uzmanlaşmış olan Portekiz merkezli bir mimarlık ofisidir.