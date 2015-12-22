Zarif ve estetik prefabrik dağ evi

Brezilyada bulunan binaların sadece % 15 inde taşıyıcı sistem olarak ahşap kullanılmıştır. ahşap kullanımı aslında bir kültür sorunu olduğu gibi bir bakıma avantaj olarak da düşünülebilir. Ahşaplar, güç ve dayanıklılık sağlamalarının yanında mükemmel bir ısı ve akustik performans özellikleri ile de kullanışlı malzemelerdir. Isı ve yalıtım özellikleri ile soğuk bölgelerde daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca ahşap, diğer yapı malzemeleri olan beton ve çelik gibi geleneksel malzemeler ile karşılaştırıldığında daha az güç tüketimi gerektiren bir yapı malzemesidir.
Homify, bu gün sizleri masif ahşabın kullanıldığı prefabrik ahşap dağ evini gezdiriyor. Ahşap dağ evi, ormanda belirlenen bir arsanın arkasına ek konut olarak inşa edilmiş. Protekizde'de Panafiel bölgesinde yer alan kompakt ev, sürdürülebilir inşaat yöntemi ile kısa sürede inşa edilmiştir. Maliyeti azaltmak için prefabrik bir ev şeklinde yapılmış olan bu ev modüler raf sistemleri ile sevimli ve rahat bir tasarım ile daha yaşanabilir hale getirilmiş. Studio mimarlık tarafından yapılan bu ev prefabrik konusunda uzmanlaşmış olan Portekiz merkezli bir mimarlık ofisidir.
Bu ahşap ev, okaliptus ve çam ağaçları arasında ana binaya ek olarak tasarlanmış ve yapılmış bir dağ evi.Bu dağ evi, ihtiyaçları olan biri için sığınak, veya tecrit yeri olarak da kullanılabilir. Bu düşünce ile proje aynı zamanda ikamet edilebilecek şekilde tasarlanmış.
Bu dağ evi, modüler ahşap parçaların bir araya getirilmesi ile yapılmış. Tüm parçaları fabrikada üretilen ve orman içinde montajı yapılan bu prefabrik yapıya, çift ahşap yüzey sayesinde sızdırmazlık sağlanmış. Kullanılan ahşaplar sertifikalı Portekiz ormanlarında yetişen özel ağaçlardan elde edilmiş.
Ahşap malzeme, sadece estetik bir görünüm oluşturması için kullanılmamış, yapının iskeletini oluşturmak içinde kullanılmış. Dağ evinde sürdürülebilir bir hayat için sadece ahşap malzeme kullanılmışkonfor, estetik dekor oluşturulmuş.
Kısa bir çalışmadan sonra dağ evi yaşanabilir hale getirilmiş. Bina çatısına eğim verilerek ön tarafa sundurma yapılmış, yine ahşap malzeme kullanılarak dağ evine ulaşım için yürüyüş yolu oluşturulmuş. Bu sayede dağ evine giderken okaliptus ve çam ağaçlarının içinde sakin bir yürüyüş yapma imkanı sağlanmış.
Dağ evinin içi de dışında olduğu gibi ahşap ile kaplanmış. Mutfak ve banyo gibi ıslak hacimlerin bulunduğu mekanlar da ahşap ile kaplanmış. Dağ evinin mutfağı, çok küçük ve parlak bir şekilde tasarlanmış, geniş bir açıklık haricinde doğal bir peyzaj yapılarak muhteşem manzarayı seyretme ve gün ışığından yararlanma imkanı sağlanmış.
Dağ evinin diğer odalarından küçük olanı, konforlu bir şekilde tasarlanmış ve ikamet için ideal bir ortam oluşturulmuş. Diğer odalarda olduğu gibi iç yüzeyin tamamı ahşap ile kaplanmış ve uyumlu bir iç mekan dekorasyonu yapılmış.
Dağ evinde bulunan büyük oda biraz daha geniş yapılmış, içerisine bir yatak iki komodin, kırmızı koltuklar konularak konforlu ikamet edilmesi sağlanmış. Aynı zamanda duvarın biri geniş bir açıklık haline getirilmiş bu sayede doğa manzarası yatak odasına getirilmiş. Geniş ışıklık sayesinde gün ışığının yatak odasına girmesi sağlanmış.
Tuvalet, kullanıcı güvenliği için tasarlanmış, tüm yüzeyler rustik bir iç mekan dekorasyonunu vurgualamak amacıyla ahşapla kaplanmıştır. Islak hacimlerin bulunduğu mekanlarda özel bir dayanıklılık çalışması yapılarak ahşapların zarar görmesi engellenmiş.