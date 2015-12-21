Rustik cazibesi ile doğa evi

Kargaşa, telaş ve yoğunluğun hakim olduğu büyük şehirlerde yaşam zordur. Bu yoğunluk içinde bunaldığınızda nefes alabilmek için bazen kendinizi doğaya atarsınız. Doğa da dinlenebilmek, ruhunuzu arındırmak için şehirlerden uzak, doğa içinde inşa edilmiş evler ararız. Doğa içinde sığınaklar oluşturmak, doğanın tadını çıkarmak için basit mimarilere sahip, doğa ve plaj evlerini tercih edebilirsiniz. RAC mimarisi ile rustik ve basit kaplama malzemeleri ile kaplanmış olan bu doğa evi, tam istediğiniz, ruhunuzu dinlendirmek için aradığınız bir ev. Bu tür mimari ile yapılan ev sayısı oldukça azdır. Bu mimari ile plaj evine sadelik kazandırılmış, rustik bir konfor oluşturulmuştur.