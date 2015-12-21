Rustik cazibesi ile doğa evi

Kargaşa, telaş ve yoğunluğun hakim olduğu büyük şehirlerde yaşam zordur. Bu yoğunluk içinde bunaldığınızda nefes alabilmek için bazen kendinizi doğaya atarsınız. Doğa da dinlenebilmek, ruhunuzu arındırmak için şehirlerden uzak, doğa içinde inşa edilmiş evler ararız. Doğa içinde sığınaklar oluşturmak, doğanın tadını çıkarmak için basit mimarilere sahip, doğa ve plaj evlerini tercih edebilirsiniz. RAC mimarisi ile rustik ve basit kaplama malzemeleri ile kaplanmış olan bu doğa evi, tam istediğiniz, ruhunuzu dinlendirmek için aradığınız bir ev. Bu tür mimari ile yapılan ev sayısı oldukça azdır. Bu mimari ile plaj evine sadelik kazandırılmış, rustik bir konfor oluşturulmuştur.
Özünde sömürge ev tarzında inşa edilmiş olan bu basit plaj evi, rustik bir şekilde dekore edilmiş, özel kaplamalar ile rustik bir yapı kazandırılmış. Uzmanlar tarafından özenli bir çalışma yapılarak, maksimum dozda ahşap malzeme kullanılmış. Evin ön tarafında bir ahşap bir sundurma yapılmış, doğa ile iç içe bir ev yapılmış. Tuğla zemin üzerine ahşap malzeme ile yapılan ev, aynı zamanda ısı verimliliği avantajını kullanmış, evin havalandırmasına da yardımcı olmuş.
Sömürge binalardan esinlenerek yapılan bu ev, çiftlik evi stilinde inşa edilmiş, evin ön tarafında bir güverte şeklinde ahşap bir ön avlu oluşturulmuş. Ön avlu, geleneksel ve nostaljik bir şekilde tasarlanarak ilginç bir çalışma alanı da oluşturulmuş. sundurma köşesine kırmızı bir barbekü konulmuş, rahatlatıcı havasının yanında arkadaş eğlenceleri için özel bir doğa evi yaratılmış.
Ön cephe de rustik bir cazibeye sahip olan bu doğa evinin arka bahçesi de sade bir şekilde tuğla ve beton ile yapılmış, evin çekiciliği artırılmış. Yerden yüksek olarak yapılan bu arka avlu, ahşabın toprak ile temas etmesini önlemiş ve ömrünü uzatmış. Mavi beyaz fayansların kullanıldığı arka avlu, evin arka duvarı ile uyumlu renklerde tercih edilerek renk bütünlüğü sağlanmış.
Evin dışında olduğu gibi iç mekanda da rustik bir dekorasyon yapılmış. sömürge tarzı basit bir iç dekorasyon ile sadelik oluşturulmuş, tavan, pencereler, kapılar, mobilyalar tamamen ahşap malzemeden tercih edilerek doğallık korunmuş. İç mekanın kahve rengi tonlarında dekore edilmesi ile sevimli ve şirin bir iç ortam yaratılmış. Açıklık olarak bırakılan pencereler sayesinde güm ışığının içeri girmesi sağlanarak doğal bir aydınlatma yapılmış.
Tavana asılan, hem fan görevi gören hem de aydınlatma olarak kullanılan pervaneler ile sıcak ve zevkli olarak tasarlanan dekorasyon tamamlanmış. Evin yapısı itibariyle rustik dekorasyon devam ettirilmiş, özel bir çekicilik ve şıklık kazandırılmış.Pervaneler ile özel bir havalandırma sağlanarak sıcak dönemlerde serin olması düşünülmüş. Yüksek tavan, pervaneler ile ayrı bir güzelliğe kavuşturulmuş.
Rustik dekorasyon oda içinde de deva ettirilmiş, tavan ve duvarlar ahşap ile kaplanmış, bütün mobilyalar ile birlikte yatak da ahşaptan yapılmış. Ahşap olabildiğince fazla kullanılarak rustik dekorasyon yapılmış, zemin de ahşap kaplama ile kaplanmış. Her yönü ile ahşabın kullanılması ile farklı bir stile sahip bir plaj evi yapılarak şehrin gürültüsünden kaçabileceğiniz, ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir ev ortaya çıkarılmış. Basit mimarisi, tüm cazibesi ile özel, sessiz, doğa içinde bir ev istiyorsanız bu ev tam size gör.