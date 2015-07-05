Önce & Sonra: Baştan yaratılan salon

Salonun kullanım alanının değiştirildiğini üstteki resimde ve bu resimde şömineye bakarak anlayabilirsiniz. Daha önce TV ünitesinin olduğu duvarın tam karşısındaki duvar televizyon için seçilmiş. Bu fotoğrafta henüz TV yerleştirilmemiş ama TV ünitesi hazır. Artık eskiden olduğu gibi panel TV üniteleri revaçta değil. Onu yerine patlatma görüntülü duvarlar tercih ediliyor. Firma da evin tüm duvarlarında böyle bir uygulamaya gitmiş.