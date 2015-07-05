Önce & Sonra: Baştan yaratılan salon

Bazen evimizin odalarından bıkarız. İçimizden başka bir eve taşınmak geçer, ama bu durumlarda tek çözüm evi terk etmek değil inanın. İnanmıyorsanız bile bu yazıyı okuduktan sonra inanacağınıza şüphemiz yok. İnşaatın meşakkatine biraz katlanarak yepyeni salonlar, yepyeni mutfaklar, yepyeni yatak odalarına sahip olmak mümkün.
Antalya merkezli Ev Dekorasyonu Antalya firması bu dönüşüm işlerini oldukça başarılı biçimde uyguluyor. Bugün size firmanın baştan başa yenilediği bir salonu tanıtacağız. Hazırsanız gelin başlayalım.
Bir zamanlar oldukça hoş bir salon olduğuna şüphe yok ama miadını doldurmuş olduğu da su götürmez bir gerçek. Koltuklar eski, televizyon ünitesi emektar denilecek konumda. Bu salonun uzman ellerde adam akıllı bir dönüşüme ihtiyacı olduğu açık. Ev Dekorasyon Antalya firması da bu işin seçilmiş ve uzman firma kolları sıvamış. Sonuçları ilerleyen fotoğraflarda görebilirsiniz.
Salonun kullanım alanının değiştirildiğini üstteki resimde ve bu resimde şömineye bakarak anlayabilirsiniz. Daha önce TV ünitesinin olduğu duvarın tam karşısındaki duvar televizyon için seçilmiş. Bu fotoğrafta henüz TV yerleştirilmemiş ama TV ünitesi hazır. Artık eskiden olduğu gibi panel TV üniteleri revaçta değil. Onu yerine patlatma görüntülü duvarlar tercih ediliyor. Firma da evin tüm duvarlarında böyle bir uygulamaya gitmiş.
Salonun yenileme çalışmasında aydınlatma sistemi de komple değiştirilmiş. Led ışıklardan oluşan aydınlatma bantları uygulanmış. Salon bu aydınlatma neticesinde ışıl ışıl parlıyor. Led aydınlatmaların modern görüntüsü klasik avizeyle dengelenmiş.
Bu fotoğrafta eskiden aydınlatmaya ne kadar az önem verildiğini görebiliyoruz. Salon sadece dört adet lambayla aydınlatılırken artık tam anlamıyla bir aydınlatma sitemine kavuşmuş. Sonuçta da aydınlık bir mekan haline gelmiş. Eski fotoğrafların gündüz, yeni fotoğrafların ise gece çekildiğine dikkat çekmek isteriz. Belki aradaki farka dikkat edememiş olabilirsiniz.
Patlatma taş duvarlar bu sıralar çok revaçta. Firma odanın tüm duvarları için böyle bir uygulamada bulunmuş ve çok da başarılı olmuş.
Bu kadar değişim gören bir salonda mobilyaların aynı kalması beklenemezdi elbette. Mobilyalar da A'dan Z'ye yenilenmiş. Nötr renk tonlarındaki köşe takımı rengarenk tekli koltukla dengelenmiş. Köşe takımının kırlentlerinde de tekli koltuğun döşemesi kullanılarak uyum yakalanmış. Yemek masası da komple yenilenen bir diğer unsur. Öte yandan tamamen yenilenen zemindeki parkelere de dikkat çekmek istiyoruz.
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