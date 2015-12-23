Tuvalet ve küçük banyoyu en iyi şekilde değerlendirin

Her gün tuvalet ve banyoda gerçirdiğimiz süre üst üste konulduğunda, seksen yıllık bir ömrün ne kadarını bu mekanda geçirdiğinizi hiç merak ettiniz mi? Biz ettik! Her gün için abartmadan, makul süreler vererek bir hesap yaptık, günün otuz dakikasını banyo ve tuvalet ihtiyaçlarımız için ayırdığımızı farz ederek (kaldı ki birçok insana göre otuz dakika az bir süre) bunu seksen yıllık bir ömre uyarladık ve… sonuç yirmi ay çıktı! Neredeyse iki yıl. Gündüzüyle gecesiyle ömrümüzün neredeyse iki yılını banyoda-tuvalette geçiriyoruz. Üstelik bu süreye Candy Crush'lar, Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralar eşliğinde geçirdiğimiz süre dahil değil. Dahil edilmiş hesabı bir de siz yapın… :)
Tuvalet ve banyolarımızı en iyi şekilde düzenleyip dekore etmek için artık çok iyi bir nedenimiz var: Ömrümüzün ciddi bir süresini bu mekanlarda geçiriyoruz. Bu süreyi küçük, iyi bir aydınlatması olmayan, kötü bir tasarıma sahip, sevimsiz bir mekanda mı gerçirmeyi tercih edersiniz yoksa temiz, ferah, aydınlık, mis gibi kokan ve insana huzur veren derli toplu bir mekanda mı? Cevap belli. O halde bakalım, evin hakkında an az konuşulan bu mekanı için ne gibi dekoratif çalışmalar yapabiliriz.
Tuvalet ve banyolar illa beyaz ya da nötr renklerde olmak zorunda değil. Hayatımız boyunca içinde geçirdiğimiz süre göz önünde bulundurulunca, en sevdiğimiz renkleri bu mekanlarda kullanmamamız, anca klasikleşmiş renklerle dekorasyon yapmamız saçma bir hal alıyor. Üstelik cüretkar renk kullanımı ile son derece küçük, sıradan bir dekorasyona sahip, basit ve hatta ucuz eşyalar ile döşenmiş bir mekan dahi şık, çarpıcı, davetkar, eğlenceli bir hale gelebilir. Tuvalet alanınız çok mu küçük? Koyu ya da canlı renkleri kullanmaktan sizi alıkoyan buysa, işin çözümü açık renklerde ısrar etmekte değil, gerekli noktalarda doğru aydınlatmayı sağlamada. Yine de bazı şüpheleriniz varsa, fotoğraftaki örnekte görüldüğü üzere, duvarları ve zemini değil,tavanı istediğiniz renge boyayarak hem sıra dışı hem de renkli bir tuvalet alanı oluşturabilirsiniz.
Elbette, beyaz ya da nötr renklerde dekore edilmiş bir tuvalet-banyoyu havlu, mat, tablolar, mumlar ve diğer dekoratif aksesuarlar ile renklendirmek de mümkün.
Tuvalet ve banyo gibi alanlar doğaları gereği biraz kötü kokuya sahip olabilirler. Bunun için temizliğe son derece dikkat etmeli, kullanılmadıkları zamanda iyice havalandırmalıyız. Eğer tuvalet ya da banyonuzun dışarıya açılan bir penceresi yoksa elektrikli fanlar yardımınıza koşacaktır. Elektrik düğmesi ile aynı bağlantıya sahip olan, dolayısıyla elektrik açıldığında çalışmaya başlayan bu fanlar kötü koku kontrolünde epey etkilidir. Ayrıca aromatik kokulu sıvılar, mumlar, spreyler ve kokulu sabunlar da koku kontrolünün önemli birer parçaları. Bu tür parçaların dekoratif özelliğe sahip olmaları ise bonus!
Çerçeveli posterler ve tablolar banyonuza modern, eğlenceli veya şık, elegant bir hava katmak için en iyi seçeneklerden. Özellikle tamamı fayans ile kaplanmamış, yalnızca ıslanma olasılığı yüksek kısımları fayans, diğer kısımları ise normal badana olan yeni moda banyo ve tuvaletlerin badanalı duvarlarına resimler asabilirsiniz. Antalyalı iç mimarlık firması JuDesign tarafından tasarımı yapılmış bu konutun banyosunda beyaz ağırlıklı olan banyoda mora boyalı duvar detayı kullanılmış. Bu duvara da beyaz ağırlıklı bir resim asılmış. Sonuç: Uyum içerisinden şık, modern bir banyo. Aklınızda bulunsun, klozet üstü de tablo asmak için iyi noktalardan biridir.
Ayrıca, çerçeveli tablo yerine neme dayanıklı duvar kağıtları, neme dayanıklı, kendinden yapışkanlı folyo duvar süsleri ve benzeri duvar aksesuarları da kullanabilir ve tuvalet ve banyonuzun duvarlarına renk getirebilirsiniz.
Tuvalet ve banyonun derli toplu olması mekana düzen ve ferahlık getirecek, içinde geçirilen vaktin daha az sıkıcı olmasını sağlayacaktır. Yedek havlular, yedek sabunlar ve diğer deterjanlar, mikyaj malzemeleri, hijnenik pedler, traş malzemeleri ve benzeri tuvalette ya da banyoda depoladığımız onlarca malzeme için banyomuzun şeklinde ve tarzına uygun bir depolama sistemi yaratabiliriz. Banyoya uygun dolaplar yerleştirebileceğimiz gibi, hasır sepet türü şık ve kullanışlı parçalar kullanarak da bu ürünleri kategorilerine göre ayırıp kolay erişilebilir bir şekilde depolayabiliriz.
Tuvalet ve banyo dekorasyonu için yapabileceğimiz değişiklikle dekoratif aksesuarlar ve işlevsel unsurlar ile sınırlı değil. Uzun vakitler geçirdiğimiz bu mekanlarda yapılabilecek en çarpıcı değişiklik ise aydınlatma ve ses sistemi ile ortaya çıkarabileceğimiz bir dekorasyondur. Aydınlatma banyo ve tuvalet için zaten olmazsa olmaz öneme sahip bir unsur. İyi aydınlatılmamış bir tuvalet ya da banyo küçük, boğucu, sıkıcı görünecektir. Üstelik kötü aydınlatılmış bir mekanda aynaya baktığınızda kendi görüntünüzden de hiç hoşlanmayabilirsiniz, zira yanlış açıdan üzerinize düşen bir ışık sert gölgelere neden olur. Vanyo için tek noktadan değil, birkaç noktadan aydınlatma yapmak en iyi çözümdür. Kuvvetli tavan ışıkları, endirekt ayna ışıkları, belki renkli ışıklar, dekoratif raf/küvet/duşa alanı aydınlatmaları ile hoş bir ambiyans yakalayabilirsiniz. Üstelik, böylece banyo yaparken dinlendirici, hoş bir ışık, makyaj yaparken kuvvetli, ayrıntı gösteren bir ışık seçebilirsiniz.
Tuvalet ve banyonuzu huzur ve güven içinde kullanmak için düzenli ve mümkün olduğunca sık temizliğini yapmalı ve hijyeni maksimum derecede sağlamalısınız. Ayrıca hoş kokulu kalıp sabunlar, sıvı sabunlar, oda parfümleri, çamaşır suyu türü miktop öldürücü temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, ıslak mendik, rutin olmayacak şekilde, gerektiği zamanla kullanılacak antibakteriyel ürünler, poşet geçirilmiş çöp kovası, dikkatli bir şekilde kullanması gereken kireç çözücüler tuvalet ve banyo bakımında kullanılması gereken hijyen ürünler. Ayrıca, zamanda zedelenmiş, lekelenmiş, eski görünümlü klozet kapağı, duş perdesi, sabunluk, tuvalet fırçası gibi ürünleri atmak ve yenilerini almak bu mekanlara temiz ve ferah bir hava kazandırmaya yardımcı olacaktır.
Para ve zamandan tasarruf ederek banyo yenilemenin ipuçları başlıklı yazımızda pratik fikirler bulabilirsiniz.