Tuvalet ve küçük banyoyu en iyi şekilde değerlendirin

Her gün tuvalet ve banyoda gerçirdiğimiz süre üst üste konulduğunda, seksen yıllık bir ömrün ne kadarını bu mekanda geçirdiğinizi hiç merak ettiniz mi? Biz ettik! Her gün için abartmadan, makul süreler vererek bir hesap yaptık, günün otuz dakikasını banyo ve tuvalet ihtiyaçlarımız için ayırdığımızı farz ederek (kaldı ki birçok insana göre otuz dakika az bir süre) bunu seksen yıllık bir ömre uyarladık ve… sonuç yirmi ay çıktı! Neredeyse iki yıl. Gündüzüyle gecesiyle ömrümüzün neredeyse iki yılını banyoda-tuvalette geçiriyoruz. Üstelik bu süreye Candy Crush'lar, Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralar eşliğinde geçirdiğimiz süre dahil değil. Dahil edilmiş hesabı bir de siz yapın… :)

Tuvalet ve banyolarımızı en iyi şekilde düzenleyip dekore etmek için artık çok iyi bir nedenimiz var: Ömrümüzün ciddi bir süresini bu mekanlarda geçiriyoruz. Bu süreyi küçük, iyi bir aydınlatması olmayan, kötü bir tasarıma sahip, sevimsiz bir mekanda mı gerçirmeyi tercih edersiniz yoksa temiz, ferah, aydınlık, mis gibi kokan ve insana huzur veren derli toplu bir mekanda mı? Cevap belli. O halde bakalım, evin hakkında an az konuşulan bu mekanı için ne gibi dekoratif çalışmalar yapabiliriz.