Eski bir evin muhteşem değişimi!

Kullanılmayan, atıl durumdaki bir evin profesyonel dokunuşlarla muhteşem yaşam alanlarına dönüştüğüne daha önce onlarca kez tanık olmuşsunuzdur. Bu sefer size Brezilya'dan bir yenilenme hikayesi sunacağız. Ev sahipleri evi bu virane halde satın aldıklarında hayallerindeki eve birkaç adım uzakta olduklarını asla kestiremezlerdi. Ornella Lenci Arquitetura tarafından elden geçirilen yapı, detaylı bir bakım ve uygun dekorasyon ile üstelik oldukça ekonomik yollardan, rüya gibi bir eve dönüştü. Bahçesinden girişine, oturma odasından mutfağına kadar yenilenen evin bu masalsı dönüşümüne tanık olmak ister misiniz? O halde oda oda incelemeye başlayalım.

Farklı dönüşüm hikayeleri için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da eski bir çiftlik evinin son halini görmek için “Eski çiftlik evinden modern bir villaya muhteşem dönüşüm!” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.