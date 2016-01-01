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Eski bir evin muhteşem değişimi!

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Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
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Kullanılmayan, atıl durumdaki bir evin profesyonel dokunuşlarla muhteşem yaşam alanlarına dönüştüğüne daha önce onlarca kez tanık olmuşsunuzdur. Bu sefer size Brezilya'dan bir yenilenme hikayesi sunacağız. Ev sahipleri evi bu virane halde satın aldıklarında hayallerindeki eve birkaç adım uzakta olduklarını asla kestiremezlerdi. Ornella Lenci Arquitetura tarafından elden geçirilen yapı, detaylı bir bakım ve uygun dekorasyon ile üstelik oldukça ekonomik yollardan, rüya gibi bir eve dönüştü. Bahçesinden girişine, oturma odasından mutfağına kadar yenilenen evin bu masalsı dönüşümüne tanık olmak ister misiniz? O halde oda oda incelemeye başlayalım.

Farklı dönüşüm hikayeleri için sitemizde arama yapabilirsiniz ya da eski bir çiftlik evinin son halini görmek için “Eski çiftlik evinden modern bir villaya muhteşem dönüşüm!” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Önce: Oturma odası

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Evin oturma odasının eski haline bakıldığında ilk dikkat çeken yıkık dökük kapı ve pencereler oluyor. Eski parkeler ve kirli duvarlardan daha çok göze batan pencereler evi oldukça güvenliksiz ve tehlikeli gösteriyor. Mimarlar muhtemelen eve girerken ilk iş olarak kapı ve pencereleri değiştirmeyi düşünmüştür.

Sonra: Rahat ve aydınlık bir oda

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

İlk iş olarak zemin kaplamasını tamamen söken mimarlar duvarlara da sağlam bir boya badana yaptırmışlar. Zeminde seramik karolarla yeni ve modern bir görüntü sağlanmış. Evin eski kapısı yeni ve sağlam bir kapı ile değiştirilmiş. Kapı dekorasyona uygun olacak şekilde eski görünümlü ve rustik stilde seçilmiş. Tadilat ve bakım ilerini tamamlayan ekip dekorasyon için de ahşap ögeleri ve etnik desenli doğal tekstil ürünlerini tercih etmiş. Yenilenen pencere ile de sakin, şık ve aydınlık bir oda oluşturulmuş.

Önce: Duvarlar

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Lekeli ve tamamen kirli durumdaki duvarlar için sadece boya ve badanayla kalmayan uzmanlar eve sıkı bir izolasyon da yapmışlar. Nemlenmeye karşı kat kat alçılanan duvarların yeni hali oldukça iç açıcı.

Sonra: Şık tuğla duvar uygulaması

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Duvarlar için bakım ve izolasyon işleri tamamlandıktan sonra dekoratif ögelere yer verilmiş. Duvarların bazı bölümlerinde beyaz renkli tuğla duvar uygulaması kullanılarak eve hem sıcak hem de dekoratif bir görüntü kazandırılmış. Dekorasyonda genel olarak toprak tonlarını seçen mimarlar kahverengi konforlu sofa ile son noktayı koymuş.

Sonra: Özel sofralar için şık bir ortam

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Yemek odası alanı için de şık çözümler kullanılmış. Abajur ve tavan aydınlatması ile sağlanan ışıklandırma cam yüzeylerle güzel ve sleek bir görüntü oluşturmuş. Tablo ve biblo gibi aksesuarlarla tamamlanan yemek alanı, ev sahiplerine özel sofralar ve şık davetler için başarılı bir alan sunuyor.

Önce: Mutfak

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Mutfağın eski halinde modası geçmiş fayanslar ve eski dolaplar göze çarpıyor. Yemek yapma ve yeme ihtiyacımız için kullandığımız mutfağın sağlıklı ve hijyenik bir yapıya sahip olması çok önemlidir. Evin diğer alanlarında eski eşyalar kullanılabilir ama mutfak gibi bir alan eski ve özellikle de yağlı eşyaları kabul etmez. Yıllarca kullanılmış dolap ve fayanslar bin bir türlü yağ, artık ve dolayısıyla da bakteri taşıyacağından değiştirilmesi en doğru karar olacaktır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Sonra: Beyaz dekor ferahlığı

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Mimarlar da mutfak konusunda bizimle aynı fikirde olacaklar ki mutfak dolaplarını komple değiştirerek işe başlamışlar. Eski fayansların yerine mozaikler kullanılarak daha modern bir hava yaratılmış. Lavabo bataryası ve evye değiştirilmiş ve kullanışlı raf bölmeler eklenmiş. Dekorasyonda beyaz renk seçerek de ferah ve temiz bir dekor oluşturulmuş.

Önce: Giriş

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Evin bahçe kısmı tamamen beton merdivenlerle kaplı ve gelişigüzel bitkilendirilmişti. Birkaç eski saksı dışında eşyası olmayan alan uygun bir bakımla harika bir bahçeye dönüşebilir oysa ki!

Sonra: Giriş için dikkat çekici bir dekor

Reforma Sobrado - Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Evin bahçe duvarları tamamen tuğlalı bir yapıda kaplanarak şık bir görüntü yakalanmış. Mermer merdivenler ve şık saksılarla evin dış mekanı da başarılı bir şekilde kullanılır hale getirilmiş.

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