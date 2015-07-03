Geç gelen bir yaz yaşıyoruz. Bu geç gelen yaz mevsiminin belki belirli bir nostalji hissiyle olduğundan daha mutlu hatırladığımız çocukluk zamanlarımızdaki yazlarla ilgisi yok ama bir zamanların betonlaşmamış Türkiye'sinde yaz demek bahçe demekti. Evin bahçesi, mahallenin bahçesi ya da en güzeli tahta masalı, çıplak ampullü, ucuz, salaş ve samimi bir çay bahçesi. Anlamışsınızdır, bugün bahçelerden söz edeceğiz, daha doğrusu bahçe kapılarından.
Bahçeli evi olanlar bilir, bahçenin kendisinin nasıl tasarlandığı kadar bahçe kapısının bıraktığı izlenim de önemlidir. İklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak daha romantik bir tercih yapıp tahta kapı tercih edenler de olabilir ama özellikle güvenlik meselesi de işin içine giriyorsa ve bahçenizin daha girişten asil ve görkemli bir izlenim bırakmasını istiyorsanız paslanmaz çelik ve ferforje bahçe kapıları en iyi seçenek gibi görünüyor. Biz de bu doğrultuda Türkiye'de bu konu üzerine uzmanlaşmış olan Teknik Metal Ferforje adlı firmanın koleksiyonundan seçtiğimiz birkaç kapıyı size tanıtmak istedik.
Demir işçiliğinin çok şık örnekleri olan özel kapılar üreten şirketin portföyünde her zevke uygun ve farklı boyutlarda, farklı tarzlara sahip bahçe kapıları bulunuyor. Bunlardan biri şeffaf cam malzemeyle kaplı olan ve özel hayatın gizliliğini ön planda tutanlara hitap eden bu şık kapı.
Söylediğimiz gibi farklı tarz ve zevklere uygun, kimisi gösterişli kimisi sade, kimisi devasa, kimisi minimalist olmak üzere birçok kapı üreten Teknik Metal 1986 yılında başlattığı faaliyetini 1997 yılında bir limited şirkete dönüştürerek taçlandırmış. Şirket başta ferforje olmak üzere, paslanmaz, demir doğrama,dekorasyon,çelik konstrüksiyon,lazer kesim,cnc kesim motifler özel imalat kapı kolları, özel imalat rozetler gibi birçok farklı ürünü piyasaya sunuyor. Saray kapısını andıran bu ürün de koleksiyonlarının en gösterişli ve şık parçalarından biri.
Özellikle meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan personelle çalışan ve konusunda uzman kişileri bir araya getirmekle övünen şirketin ürettiği bir başka kapı modelise kale kapısını andıran ve özellikle güvenlik anlamında da bahçe kapısına önem verenlere hitap eden bu model.
Bahçe kapısı seçiminde elbette bahçenin nasıl bir evin bahçesi olduğu, mekânın konumu, iklimi ve bitki örtüsü gibi etkenler de önemlidir. Örneğin Boğaz kıyısındaki bu bahçeye de böylesine şık ve ferforje işçiliğinin en zarif örneklerinden birini yansıtan bu kapı yaraşırdı.
Lazer kesim bahçe kapılarının ne kadar şık ve zarif olabileceğinin en güzel göstergelerinden biri de yine görkemli bir yalı kapısını andıran bu örnek olabilir. Burada sadece ferforje sanatının şahane bir uygulamasını değil, arkadaki açık renk plakayla demirin siyahının yarattığı kontrastla asil bir hava kazanan ve insanı adeta kendine çeken bir kapı görüyoruz.
Bahçe demek doğayla dost olmak, tabiatı doyasıya yaşamak demek. Dolayısıyla bir bahçeye de doğanın o kendine özgü motiflerini yansıtan deseniyle böyle bir kapı yakışırdı herhalde.
Bu yazıda tanıttığımız kapıları beğendiyseniz, ’Türkiye’den şık sürgülü kapı modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.