Geç gelen bir yaz yaşıyoruz. Bu geç gelen yaz mevsiminin belki belirli bir nostalji hissiyle olduğundan daha mutlu hatırladığımız çocukluk zamanlarımızdaki yazlarla ilgisi yok ama bir zamanların betonlaşmamış Türkiye'sinde yaz demek bahçe demekti. Evin bahçesi, mahallenin bahçesi ya da en güzeli tahta masalı, çıplak ampullü, ucuz, salaş ve samimi bir çay bahçesi. Anlamışsınızdır, bugün bahçelerden söz edeceğiz, daha doğrusu bahçe kapılarından.

Bahçeli evi olanlar bilir, bahçenin kendisinin nasıl tasarlandığı kadar bahçe kapısının bıraktığı izlenim de önemlidir. İklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak daha romantik bir tercih yapıp tahta kapı tercih edenler de olabilir ama özellikle güvenlik meselesi de işin içine giriyorsa ve bahçenizin daha girişten asil ve görkemli bir izlenim bırakmasını istiyorsanız paslanmaz çelik ve ferforje bahçe kapıları en iyi seçenek gibi görünüyor. Biz de bu doğrultuda Türkiye'de bu konu üzerine uzmanlaşmış olan Teknik Metal Ferforje adlı firmanın koleksiyonundan seçtiğimiz birkaç kapıyı size tanıtmak istedik.