Dışı hoş, içi şahane

Bazı insanlar kırsal kesimlerde, ağaçlar, hayvanlar ve doğayla çevrili bir evde yaşamak ister; bazıları deniz kıyısında yazlık bir evde. Çoğumuz ise şehirden kopamayız, şehrin sosyal hayatı, zengin imkanları ve modern çehresi yaşam tarzımız için en ideal ortamı oluşturur. Şehir evi denildiği zaman da aklımıza genellikle apartman daireleri geliyor doğal olarak. Şehirlerdeki nüfus yoğunluğu çoğaldıkça daireler de giderek küçüldü ve bu yüzden de şehir evleri denildiğinde akla fonksiyonel ama küçük evler geliyor. Ancak şehirler son zamanlarda bir yandan genişlemeye de başladı. Bu da yeniden geniş evlerin ve hatta müstakil evlerin inşa edilmesine olanak veriyor. Büyük kentlerde yer alan müstakil evlerde ve villalarda yaşamak elbette çoğumuzun hayalidir. Hem şehrin bütün olanaklarından faydalanabilmek hem de kırsal bir alandaki gibi geniş yaşam alanlarına, bahçeye ve konfora sahip olabilmek genişleyen şehir merkezleri sayesinde artık giderek daha da ulaşılabilir bir hayale dönüşüyor. Bugün kapılarını çalacağımız proje de işte böyle bir şehir evi. Isabela Canaan Architects and Associates isimli firmanın dizayn ettiği proje Brezilya'dan.