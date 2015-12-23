Dışı hoş, içi şahane

Bazı insanlar kırsal kesimlerde, ağaçlar, hayvanlar ve doğayla çevrili bir evde yaşamak ister; bazıları deniz kıyısında yazlık bir evde. Çoğumuz ise şehirden kopamayız, şehrin sosyal hayatı, zengin imkanları ve modern çehresi yaşam tarzımız için en ideal ortamı oluşturur. Şehir evi denildiği zaman da aklımıza genellikle apartman daireleri geliyor doğal olarak. Şehirlerdeki nüfus yoğunluğu çoğaldıkça daireler de giderek küçüldü ve bu yüzden de şehir evleri denildiğinde akla fonksiyonel ama küçük evler geliyor. Ancak şehirler son zamanlarda bir yandan genişlemeye de başladı. Bu da yeniden geniş evlerin ve hatta müstakil evlerin inşa edilmesine olanak veriyor. Büyük kentlerde yer alan müstakil evlerde ve villalarda yaşamak elbette çoğumuzun hayalidir. Hem şehrin bütün olanaklarından faydalanabilmek hem de kırsal bir alandaki gibi geniş yaşam alanlarına, bahçeye ve konfora sahip olabilmek genişleyen şehir merkezleri sayesinde artık giderek daha da ulaşılabilir bir hayale dönüşüyor. Bugün kapılarını çalacağımız proje de işte böyle bir şehir evi. Isabela Canaan Architects and Associates isimli firmanın dizayn ettiği proje Brezilya'dan.
Evin dış cephesi, daha ilk bakışta kendisine aşık edecek kadar çarpıcı ve güzel görünüyor. Yumuşak ve doğal renk tonları yalın ve göz alıcı bir estetik yaratırken, evin dış sınırlarını belirleyen bahçe çitleri ise, sıradan çitlerden çok daha farklı bir tasarımla dizayn edilmiş. Beton, cam ve ahşabın harmanlanarak iç içe geçtiği bahçe sınırları davetkâr yapısıyla evin genel yapısına dair de bir fikir veriyor.
Ahşap bahçe kapısından içeri girdiğinizde katmanlı merdivenler sizi doğrudan evin giriş kapısına yönlendiriyor. Bakımlı bahçe bitkilerinin canlı yeşiliyle karışan ışıklandırma da şık peyzajı ön plana çıkarıyor.
Oturma odasına girdiğiniz anda konfor ve şıklığın dansıyla gözleriniz kamaşıyor adeta. Yüksek tavanlı geniş alanda açık yemek odası da bulunuyor. Asma katın bulunmadığı yüksek tavanlı bölmedeki eğimli ahşap doku yaşam alanındaki naturel ve sıcak etkiyi kuvvetlendiriyor.
Geniş salonun içinde yer alan alanını oturma alanından ayıran birkaç basamaklı merdivenler iki alan arasındaki sınırı belirliyor. Nötr renklerin yumuşak dokulu ahşap tonlarıyla harmanlandığı dekorasyon konforlu ve sıcak bir ortam yaratıyor. Masa ve sandalye takımının alışılmışın dışında tasarımı ise ortama çağdaş bir katkıda bulunuyor.
Televizyonun çevresinde konumlanan oturma alanında ise ilk dikkat çeken tasarım özelliği mobilyaların konfor odaklı tercihlerle seçildiği. Yumuşak tonlu ama hareketli desenli iki adet televizyon koltuğu rahatlıklarıyla davetkâr bir görünüme sahipler. TV ünitesi ise yine doğal, yalın ama bir o kadar da sıradışı bir tasarım.
Salonda gördüğümüz yumuşak ve doğal renk tonları mutfakta yerini elegan ve sofistike siyah dokunuşlara bırakıyor. Endüstriyel tasarımlı mutfak kullanım açısından oldukça fonksiyonel bir yerleşimle dizayn edilmiş.
Mutfağın bir uzantısı olarak dizayn edilen balkon alanı, mutfağı bahçeyle birleştiren harika bir tasarım fikri olarak evin dikkat çeken yaşam alanlarından biri. Mutfağın yan cephesinde bulunan geniş açılır kapanır cam duvarlar ve ahşap yemek tezgahı ve bar sandalyeleri ile keyifli bir açık hava mekanı meydana getirilmiş.
Ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda evin geniş odalarından birine iki kişilik bir çalışma odası dizayn edilmiş. Çalışma odası bir ofis ortamını andırıyor ve eşya kalabalığı ve gösterişten uzak ve dikkat dağınıklığına olanak vermeyen yalın bir tasarıma sahip.
Misafirlerin bu evde bir hayli keyifli ve konforlu vakit geçirdiklerine eminiz. Ahşap sıcaklığı, yumuşak renk tonlarının dinlendirici etkisi ve huzurlu bir dekorasyonla son derece rahat ve özel bir misafir odası evin konukları için hazırlanmış.
Ev sahiplerini yatak odasında ise yine keyifli ve konforlu bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Hem dinlendirici hem de güne başlamak için canlandırıcı bir etkiye sahip olan mobilya seçimleri sakin ama şık ve estetik bir yaşam alanı oluşturuyor.
Ahşap çerçeveli geniş bir hidromasajlı küvet, cam kapılı duşakabin, şık beyaz seramik zemin döşemesi, ikili modern lavabo ünitesi, çerçevesiz geniş bir ayna ve mekana doğallık ve güzellik katan yemyeşil süs bitkileri… Mükemmel bir banyo dekorasyonu için gerekli olan her şey var burada!