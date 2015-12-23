5 yıldızlı otel konforu ve şıklığı taşıyan bir dekorasyon örneği

Türkiye'den göz alıcı dekorasyon örneklerinde bu defa Kemer'e doğru uzanıyoruz ve şıklığı, zarafeti, ferahlığı ve konforuyla beş yıldızlı bir oteli andıran modern ve sofistike bir tarza sahip olan bir daireyi ziyaret ediyoruz. Antalya'da yer alan VRLWORKS isimli iç mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu dekorasyonda ahenkli renk çeşitliliği, son trend mobilyalar ve modern tasarım unsurları öne çıkıyor. Ev dekorasyonlarındaki en önemli ustalık belirtilerinden biri de yalnızca temel tasarım öğelerinin değil, aynı zamanda ilk bakışta belki de dikkat çekmeyecek ince ve küçük ayrıntıların da özenle ve evin genel karakterine uygun bir tarzda dizayn edilmiş olmasıdır şüphesiz. İşte bu evde de tüm ayrıntıların ince ince işlendiğini görüyoruz. Zaten eve o eşsiz dokusunu veren de bu nitelikli çalışma olmuş. Buyurun hep birlikte yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.