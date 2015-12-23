5 yıldızlı otel konforu ve şıklığı taşıyan bir dekorasyon örneği

Türkiye'den göz alıcı dekorasyon örneklerinde bu defa Kemer'e doğru uzanıyoruz ve şıklığı, zarafeti, ferahlığı ve konforuyla beş yıldızlı bir oteli andıran modern ve sofistike bir tarza sahip olan bir daireyi ziyaret ediyoruz. Antalya'da yer alan VRLWORKS isimli iç mimarlık firması tarafından dizayn edilen bu dekorasyonda ahenkli renk çeşitliliği, son trend mobilyalar ve modern tasarım unsurları öne çıkıyor. Ev dekorasyonlarındaki en önemli ustalık belirtilerinden biri de yalnızca temel tasarım öğelerinin değil, aynı zamanda ilk bakışta belki de dikkat çekmeyecek ince ve küçük ayrıntıların da özenle ve evin genel karakterine uygun bir tarzda dizayn edilmiş olmasıdır şüphesiz. İşte bu evde de tüm ayrıntıların ince ince işlendiğini görüyoruz. Zaten eve o eşsiz dokusunu veren de bu nitelikli çalışma olmuş. Buyurun hep birlikte yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.
Yemek alanını da içine alan geniş bir salon ve iki adet yatak odasından oluşan evin en öne çıkan özelliği tepeden tırnağa her bir ayrıntısının zengin bir uyum içinde olması. Bütün odalar kendi içlerinde bir özgünlüğe sahipken birbirleriyle de hoş bir ahenk oluşturarak evin dekorasyonunda bir bütünlük oluşturuyorlar. Şık ve zarif tasarım unsurları bir araya gelerek kararında bir gösteriş meydana getiriyorlar ama tüm bu estetik özelliklere fonksiyonellik ve konfor da eşlik ediyor. Salonun oturma odası bölümünde konforlu yapısı ve modern tarzıyla öne çıkan L şeklindeki kanepe ana oturma grubunu oluşturuyor. Kanepenin üzerindeki turkuaz ve bordo yastıklar yumuşak renk tonlarına hoş bir kontrast yaratıyor. Geniş orta sehpa da bu modern ve şık mobilyalara eşlik ediyor.
Oturma odasının dikkat çeken bir diğer tasarım unsuru ise pek tabii ki tavan dekorasyonu. Son yıllarda tavan ve duvar dekorasyonu seçenekleri oldukça arttı ve bu da evlerde bütünlüklü bir dekorasyonun tamamlanmasını sağlıyor. Desenli tavan uygulamaları ve tavan nişlerinden yayılan endirekt ışıklandırmalar son trendlerden biri ve yaşam alanlarını daha estetik ve daha derin gösteriyorlar. Odadaki aynalı televizyon ünitesi de sıradışı tasarım uygulamalarından biri ve salonun derinliğini arttırıyor.
Modüler L koltuğun arka tarafında konumlanan yemek alanı ise oturma alanı ile belirli bir uyum içinde ama aynı zamanda kendine has ve özgün bir tasarımla sınırlarını belli eden bir stile sahip. Desenli tavandan sarkan geniş ve modern avizeler yemek masasının tam üzerine doğru eğiliyor ve bu masayı vurgulamak için seçilmiş şık bir yöntem. Sade ve modern yemek masasının arka cephesinde yer alan aynalı ve altın çerçeveli duvar uygulaması da yine odada hareket ve derinlik sağlayan detaylardan biri olarak gözümüze çarpıyor.
Mermer zeminiyle pürüzsüz ve seçkin bir şıklık yaratan koridor ise mutfağı yemek alanı ve oturma odasıyla bağlayan yumuşak bir geçiş alanı görevi üstleniyor. Koridordan görünen ve mutfak tezgahının bir uzantısı olarak dizayn edilen oturma alanı işlemeli şık yapısıyla dikkat çekiyor.
Beş yıldızlı otel konforlu ve şıklığı yatak odalarında da kendisini hemen belli ediyor. Yatak odalarından biri pembe dokunuşlar ve klasik dekorasyon unsurlarıyla romantik bir tarza sahip.