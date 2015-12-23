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Nitelikli, zengin ve güzide bir dekorasyon

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One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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“Seçkin” sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre tam olarak tanımı şöyle: Benzerlerinin arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, güzide. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen ve Miami'de konumlanan bu ev de dekorasyonundaki tüm unsur ve niteliklerle bu tanıma tam olarak uyum sağlıyor. Özellikle son yıllarda zenginlik belirtisi olarak şaşalı dekorasyonların oldukça yaygın bir şekilde karşımıza çıktığı dekorasyon dünyasında, seçkinliğin ve zenginliğin yalın ama özel bir tarzla çok daha doğrudan ve estetik bir şekilde boy gösterebileceğinin oldukça başarılı bir örneği niteliğinde olan bu ev, her odasıyla kendine hayran bırakıyor.

Manzarayı içine alan bir tasarım

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin en önemli özelliklerinden biri konumu itibariyle inanılmaz güzellikte bir manzaraya sahip olması. Manzaralı yaşam alanlarında evin dekorasyonu oluşturulurken tasarım manzaranın bir uzantısı olacak şekilde, pencerelerin ardındaki görüntüyle bütünleşecek şekilde yaratılmalı. Şahane bir deniz ve şehir manzarasına bakan evin açık mutfaklı salonunda da boydan boya geniş cam pencereler kullanılarak manzaranın içeriye dolmasına olanak verilmiş ve yaşam alanlarında dışarıdaki göz kamaştırıcı maviliğin önüne geçecek canlı renk kullanımından kaçınılarak bu muhteşem güzellik evin bir parçası haline getirilmiş.

Büyüleyici bir konfor

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Sarı ışıklarla uygulanan nispeten loş aydınlatma da yine manzarayı ön plana çıkaran ve şehrin güzelliğinden faydalanan tasarım özelliklerinden biri. Oturma düzeni de yine sıradan evlerde olduğu gibi televizyona odaklanılarak değil, ana odak noktası manzara olacak şekilde yerleştirilmiş. Mobilya seçiminde ise modern, yalın ve konforlu modeller tercih edilerek şık ve ağırbaşlı aksesuarlarla nitelikli ve özel bir estetik ortaya çıkarılmış.

Sıradışı dokunuşlar

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Manzara cephesinden salona bakıldığında ise mutfak ve oturma alanı arasındaki yumuşak ve sıradışı geçişler dikkatimizi çekiyor. Açık mutfağı salondan ayıran köşesiz, kıvrımlı açık bölme ayrıntısı alışılagelmiş tasarım fikirlerinden çok farklı ve göz alıcı. Oturma alanıyla mutfak arasına yerleştirilen yüksek yemek tezgahı ise bar tabureleriyle şık bir oturma alanı oluşturuyor.

Açık mutfak

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık MutfakMutfak Tezgâhları
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Amerikan tarzı açık mutfak olmasına rağmen sınırları son derece belirli olan ve bu sayede de farklı bir oda izlenimi veren mutfakta ise minimal ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturulmuş. Yumuşak nötr tonların metal tonlarıyla iç içe geçmesi modern ve endüstriyel bir stil yaratıyor. Dar bir alana sahip mutfak tezgahı yemek alanındaki ayırıcı tezgah ile genişliyor ve daha ergonomik bir mutfak alanı oluşuyor.

Giriş koridoru

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin giriş koridoru, içeride karşılaştığımız o karizmatik manzaranın bir özeti gibi görünüyor. Estetik, lüks ve çiçek ve bitkilerle süslenmiş ağırbaşlı dekorasyonda pürüzsüz bir zarafet etkisini gösteriyor.

Banyo

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık BanyoKüvet & Duşlar
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Banyoda da, evin diğer yaşam alanlarında olduğu gibi yalın ama göz alıcı bir zenginlik hakim. Stil sahibi modern bir küvet, kaliteli malzemeler ve büyük bir süs bitkisi ile son derece şık ve keyifli bir ortam oluşturulmuş.

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Lavabo ünitesi

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık BanyoLavabolar
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Modern ikili lavabo uygulaması ve klasik tarzlı çekmece ve dolaplarıyla dikkat çeken lavabo ünitesinde ise en dikkat çekici tasarım unsuru tavandan sarkan gösterişli avize oluyor.

Yatak odası

One Bal Harbour Miami Evi, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

One Bal Harbour Miami Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Yatak odasında ise konfor ve dinlendiricilik ön planda. Siyah ve beyaz birlikteliğini yumuşatan loş ışıklandırma, king boy konforlu bir yatak ve sade bir dekorasyonla günü sonlandırmak ve yeni güne başlamak için ideal bir yatak odası atmosferi oluşturulmuş.

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