Nitelikli, zengin ve güzide bir dekorasyon

“Seçkin” sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre tam olarak tanımı şöyle: Benzerlerinin arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, güzide. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen ve Miami'de konumlanan bu ev de dekorasyonundaki tüm unsur ve niteliklerle bu tanıma tam olarak uyum sağlıyor. Özellikle son yıllarda zenginlik belirtisi olarak şaşalı dekorasyonların oldukça yaygın bir şekilde karşımıza çıktığı dekorasyon dünyasında, seçkinliğin ve zenginliğin yalın ama özel bir tarzla çok daha doğrudan ve estetik bir şekilde boy gösterebileceğinin oldukça başarılı bir örneği niteliğinde olan bu ev, her odasıyla kendine hayran bırakıyor.