Evimde keyifli bir kış için ne yapabilirim ?

Evlerimizi dekore ederken yılın dört mevsimini göz önünde bulundurarak dekorasyon yapar, mevsimine göre değiştirilmesi gereken perde, duvar boyaları, pencere önü bitkileri, bahçe peyzajı gibi unsurları değiştirerek dekorasyonumuzu mevsimine uygun hale getirmiş oluruz. Bu dekorasyon ayrıntıları dışında soğuk kış günleri için evimizi dekore ederken bir çok farklı amaç için plan yapmalı ve evimizi uygun maliyetlere dekore etmeliyiz. Kış aylarında soğuk havalar nedeni ile evimizin dışında iş haricinde çok az vakit geçirdiğimiz için evimizin içinde kış aylarının keyfini yaşayacağımız, huzurlu ve mutlu bir kış geçireceğim bir takım değişiklikler, uygulamalar yaparak kış ayının soğuklarına inat keyfini yaşayabiliriz. Peki kış aylarında evimizde kapalı kalarak mutsuz olmadan nasıl keyifli bir kış geçirebiliriz ?

Kış aylarında öncelikle dekorasyonun ana unsuru olan, duvar boyalarını kış renklerine göre boyamalıyız. Yaz ayları için yaz renkleri olan canlı pastel renklerine boyadığımız evimizin iç duvarlarını son bahar mevsimi başlangıcında kış tonları olan koyu renklere boyamalı ve kış ayına kendimizi hazırlamalıyız. Evin iç cephesini boyarken mobilyalarımız ile yapmış olduğumuz dekorasyonu korumalı, evimizin şıklığını bozmamalıyız. Kış renklerine boyadığımız duvarlarımız sayesinde sıcak yaz günlerini unutup soğuk kış günlerinde kendimizi mutlu hissederiz. Bu sayede eve kapanmak zorunda kaldığımız uzun süreler kapalı alandan bunalmadan keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kış aylarında uzun saatler geçireceğimiz, kapalı kalacağımız evimizde yapacağımız bir diğer farklılık da bizi soğuktan koruyacak olan kış mevsiminin de bir sembolü olan halı değişiklikleridir. Halılar kış aylarında zemin ile ayaklarımızın temas etmesini engelleyen, ayağımızın soğuk ile temas etmesini önleyen, ısı yalıtımı sağlayan bir dekorasyon unsurudur. Hem evimizin kış aylarında yapacağımız dekorasyonu içerisinde yer alarak daha zarif ve daha görsel bir dekorasyon yapmamızı sağlar hem de ayaklarımızı ve dolaylı olarak vücudumuzu soğuktan koruyarak soğuk kış aylarını hasta olarak geçirmemizi engeller. Halı seçerken kişiliğinizi uygun renk ve desenlere sahip, dekorasyonunuz içinde sırıtmayacak bir halı seçmeli, evde geçirdiğiniz uzun sürelerde sürekli gözünüzün önünde duracağı için içinizi açan desenlere sahip olmalıdır.

Yaz aylarında bahçenizi düzenleyerek bahçe keyfi yapabilir ve ruhunuzu dinlendirebilirken, soğuk kış aylarında da evinizde kapalı kalıp bunalmamak için kış bahçeleri yapmalısınız. Kış bahçeleri için devasa büyüklüklere sahip boş alanlara gerek yoktur. Evinizin bir köşesi, bir kenarında kış bahçesi meydana getirebilirsiniz. Eviniz ile dış bahçe arasında bir açıklık meydana getirip güneş ışıklarının kış bahçesine girmesine imkan sağlayabilir, polietilen şeffaf plastik ile soğuk günlerde bahçe keyfi yapabilir, misafirlerinizi kış bahçenizde ağırlayarak kendinizi özel hissedebilirsiniz. Ayrıca kış aylarında evde kaldığınız sürelerde bahçe bitkileri ile uğraşarak zaman geçirebilir, soğuk kış aylarınızı keyifle evde geçirebilirsiniz. Kış ayları için yapacağınız bir diğer evinizin içinde güneş ışığı oluşturması için sembolik sarı ışıkları kullanmaktır. Evin bir cephesine, tavanın bir köşesine güneşi simgeleyen bir ışık demeti veya sarı ışık kaynağı koyarak kapalı günlerde evimizde güneş hissi oluşturabiliriz.

Kış aylarında keyif almak için vazgeçilmez yöntemlerden biri olan şömineleri unutmamak lazım. Şömineler, kış aylarında evinizi ısıtabileceğiniz, aynı zamanda evinizde romantik veya keyifli zaman geçirebileceğiniz bir aksesuardır. Kimi evlerde orijinal bir halde bulunurken kimi evlerde soğuk kış ayları ve estetik bir görünüm oluşturması için sonradan yapılır. Şömine önüne serilecek bir halı üzerinde kapalı ve soğuk günlerde soğuktan korunabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kış ayları için yapacağınız değişiklikler ile keyifli, huzurlu, mutlu zamanlar geçirerek kış aylarının boğucu havasından kurtulup, evinizi keyifli hale getirmek için homify kış dekorasyonlarını inceleyerek fikir edinebilir, zevkinize uygun dekorasyonların benzerlerini evinizde uygulayabilirsiniz.