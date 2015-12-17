Evimde keyifli bir kış için ne yapabilirim ?

Evlerimizi dekore ederken yılın dört mevsimini göz önünde bulundurarak dekorasyon yapar, mevsimine göre değiştirilmesi gereken perde, duvar boyaları, pencere önü bitkileri, bahçe peyzajı gibi unsurları değiştirerek dekorasyonumuzu mevsimine uygun hale getirmiş oluruz. Bu dekorasyon ayrıntıları dışında soğuk kış günleri için evimizi dekore ederken bir çok farklı amaç için plan yapmalı ve evimizi uygun maliyetlere dekore etmeliyiz. Kış aylarında soğuk havalar nedeni ile evimizin dışında iş haricinde çok az vakit geçirdiğimiz için evimizin içinde kış aylarının keyfini yaşayacağımız, huzurlu ve mutlu bir kış geçireceğim bir takım değişiklikler, uygulamalar yaparak kış ayının soğuklarına inat keyfini yaşayabiliriz. Peki kış aylarında evimizde kapalı kalarak mutsuz olmadan nasıl keyifli bir kış geçirebiliriz ?
Kış aylarında öncelikle dekorasyonun ana unsuru olan, duvar boyalarını kış renklerine göre boyamalıyız. Yaz ayları için yaz renkleri olan canlı pastel renklerine boyadığımız evimizin iç duvarlarını son bahar mevsimi başlangıcında kış tonları olan koyu renklere boyamalı ve kış ayına kendimizi hazırlamalıyız. Evin iç cephesini boyarken mobilyalarımız ile yapmış olduğumuz dekorasyonu korumalı, evimizin şıklığını bozmamalıyız. Kış renklerine boyadığımız duvarlarımız sayesinde sıcak yaz günlerini unutup soğuk kış günlerinde kendimizi mutlu hissederiz. Bu sayede eve kapanmak zorunda kaldığımız uzun süreler kapalı alandan bunalmadan keyifli zamanlar geçirebiliriz. Kış aylarında uzun saatler geçireceğimiz, kapalı kalacağımız evimizde yapacağımız bir diğer farklılık da bizi soğuktan koruyacak olan kış mevsiminin de bir sembolü olan halı değişiklikleridir. Halılar kış aylarında zemin ile ayaklarımızın temas etmesini engelleyen, ayağımızın soğuk ile temas etmesini önleyen, ısı yalıtımı sağlayan bir dekorasyon unsurudur. Hem evimizin kış aylarında yapacağımız dekorasyonu içerisinde yer alarak daha zarif ve daha görsel bir dekorasyon yapmamızı sağlar hem de ayaklarımızı ve dolaylı olarak vücudumuzu soğuktan koruyarak soğuk kış aylarını hasta olarak geçirmemizi engeller. Halı seçerken kişiliğinizi uygun renk ve desenlere sahip, dekorasyonunuz içinde sırıtmayacak bir halı seçmeli, evde geçirdiğiniz uzun sürelerde sürekli gözünüzün önünde duracağı için içinizi açan desenlere sahip olmalıdır.
Yaz aylarında bahçenizi düzenleyerek bahçe keyfi yapabilir ve ruhunuzu dinlendirebilirken, soğuk kış aylarında da evinizde kapalı kalıp bunalmamak için kış bahçeleri yapmalısınız. Kış bahçeleri için devasa büyüklüklere sahip boş alanlara gerek yoktur. Evinizin bir köşesi, bir kenarında kış bahçesi meydana getirebilirsiniz. Eviniz ile dış bahçe arasında bir açıklık meydana getirip güneş ışıklarının kış bahçesine girmesine imkan sağlayabilir, polietilen şeffaf plastik ile soğuk günlerde bahçe keyfi yapabilir, misafirlerinizi kış bahçenizde ağırlayarak kendinizi özel hissedebilirsiniz. Ayrıca kış aylarında evde kaldığınız sürelerde bahçe bitkileri ile uğraşarak zaman geçirebilir, soğuk kış aylarınızı keyifle evde geçirebilirsiniz. Kış ayları için yapacağınız bir diğer evinizin içinde güneş ışığı oluşturması için sembolik sarı ışıkları kullanmaktır. Evin bir cephesine, tavanın bir köşesine güneşi simgeleyen bir ışık demeti veya sarı ışık kaynağı koyarak kapalı günlerde evimizde güneş hissi oluşturabiliriz.
Kış aylarında keyif almak için vazgeçilmez yöntemlerden biri olan şömineleri unutmamak lazım. Şömineler, kış aylarında evinizi ısıtabileceğiniz, aynı zamanda evinizde romantik veya keyifli zaman geçirebileceğiniz bir aksesuardır. Kimi evlerde orijinal bir halde bulunurken kimi evlerde soğuk kış ayları ve estetik bir görünüm oluşturması için sonradan yapılır. Şömine önüne serilecek bir halı üzerinde kapalı ve soğuk günlerde soğuktan korunabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kış ayları için yapacağınız değişiklikler ile keyifli, huzurlu, mutlu zamanlar geçirerek kış aylarının boğucu havasından kurtulup, evinizi keyifli hale getirmek için homify kış dekorasyonlarını inceleyerek fikir edinebilir, zevkinize uygun dekorasyonların benzerlerini evinizde uygulayabilirsiniz.
Kış aylarında evinizi, boğucu havasından kurtarmak, kapalı kaldığı sürelerde daha keyifli yaşanabilir hale getirmek, uzun süre zaman geçirdiğiniz odaları canlı bir şekilde dekore etmek için duvar boyalarını veya duvar kağıtlarının renklerini kış renklerine uygun tonlarda seçmeli, dekorasyonunuzu bu renklere uygun bir şekilde yapmalısınız. Yaz renkleri olan açık ve pastel renklerine boyadağınızda sürekli yazı hatırlayacak, denizi, kumu, güneşi, hatırlayıp kapalı kaldığınız evin içinde sürekli hayıflanarak psikolojik olarak etkilenecek ve mutsuz olacaksınız. Bu olumsuz durum ile karşılaşmamak ve keyifli bir kış geçirmek için uygun kış renklerini tercih edip son baharda renk değişikliği yaparak kendinizi kışa hazırlamalısınız.
Kış aylarında soğuktan korunmak için yaz aylarında dekorasyonlarda kullanılan halılara göre daha kalın ve daha sağlıklı halılar tercih etmeliyiz. Halılar ayaklarımızı soğuk zeminlerden korumak, odamıza estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanılır. Özellikle havaların çok soğuk olduğu günlerde evde zaman geçirecek isek yünlü ve püskülleri olan halılar tercih ederek daha iyi bir ısı yalımı yapabiliriz. Örnek resimde duvar renklerine uygun renk ve desenlere sahip bir halı tercih edilerek hem dekoratif bir görsellik sağlanmış, hem de sağlıklı bir kış geçirilmesi sağlanmıştır. Sizlerde benzer tercihlerde bulunarak soğuk zeminlerden ayaklarınız koruyarak zarif bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Soğuk kış aylarında ruhunuzu dinlendirmek, bahçe keyfi yapmak için bir kış bahçesi yapmalı veya yeşil köşe oluşturarak evde geçirmek zorunda kalacağınız uzun sürelerde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Evinizin bir köşesini veya bir odasını sadece duvarları kullanarak duvar rafları aracılığı ile saksıları kullanarak yeşil bir alan oluşturabilir, soğuk havalarda güneş görebilsin diye örnek resimdeki gibi geniş pencereler yaparak bir kış bahçesi oluşturabilirsiniz. BU alanda kış aylarının tadını çıkarabilir veya ailenizle sabahları kahvaltı yaparak keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ayrıca 5 çayınızı bu alanlarda içerek keyifli bir kış geçirmenize katkıda bulunabilirsiniz.
Kış aylarında evde geçireceğiniz süreleri keyifli hale getirmek için oturup film izleyebilir veya kitap okuyabilirsiniz. Kış aylarının soğuk olması nedeniyle evinizde film izlerken veya kitap okurken yumuşak bir yastık, yumuşak bir battaniyeyi yanınızdan eksik etmemeli, kasvetli bir kış gününde battaniye altına girerek hem kendinizi soğuktan korumalı hem de özlediğiniz yastık ve battaniye keyfini uyku vaktinin dışında yapmış olursunuz. Yastık ve battaniye seçimlerinizi dikkatli yapmalı, sizi sıcak tutacak, yumuşacık özelliklere sahip olanları seçmelisiniz.
Uzun kış geceleri ve kapalı kış günlerinde güneşe özlem duyarız. Bazen uzun süreler evden çıkmadığımız olur ve güneşi hiç görmeyiz. Bu durum psikolojik olarak bizi olumsuz etkiler ve karamsarlığa iter. Olumsuz bir durum ile karşılaşmamak için güneşi simgeleyen sadece sarı ışık özelliği olan lambaları tercih ederek evimizde bir güneş havası oluşturabilir, günün her hangi bir saatinde güneşi odamızın içine getirebiliriz.
Şömineler evlerimize dekoratif görünümler kazandıran, estetik aksesuarlardır. Özellikle kış aylarında kullanıldığı için kış aylarına özgü bir aksesuar olarak bilinir. Soğuk kış günlerinde odamızı ısıtmak ve şömine önünde ailemizle mutlu zaman geçirmek için mutlaka şöminesi olan bir ev tercih etmeli veya odamıza sonradan bir şömine yaptırmalıyız. Bu sayede keyifli vakitler geçirebilir, kasvetli kış aylarında farklı bir yöntemle ısınmış oluruz.