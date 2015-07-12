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Küçük ev deyip geçmeyeceğiniz dekorasyon örnekleri

Güleren Eren Güleren Eren
homify
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Eviniz, salonunuz,mutfağınız, odalarınız ya da yalnızca banyonuz küçük olabilir. Bu sizi korkutmasın. Küçük mekanları işlevsel kılmak için birçok yöntem, sevimli görünmelerini sağlayacak pek çok püf noktası var. Küçük mekanların nasıl estetik ve işlevsel kılınabildiğini örneklerle görelim…

Köşeler, köşelerimiz!

스튜디오와 주거공간의 만남, 미루디자인 미루디자인 Modern Balkon, Veranda & Teras
미루디자인

미루디자인
미루디자인
미루디자인

Bir dolap koyacağınız oda küçük de olsa o dolabı istediğiniz ölçülere göre yaptırarak, mekanı daraltmadan depolama alanı kazanabilirsiniz. Örneğin herhangi bir konsol alıp duvara yerleştirmek yerine marangoza diyagonal bir dolap ve üzerine raflar yaptırarak hem depolama alanına sahip olup hem de son derece keyifli bir köşeye sahip olabilirsiniz. Böyle bir köşe dolabı dar kalan köşesi sayesinde mekanın gereksiz yere kaplanmasını önleyecektir.

Hem oturacak yer hem depolama alanı

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Klasik Balkon, Veranda & Teras
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Belki bu örnekteki gibi bir balkonda ya da ufak bir odada hem bir kanapeye ya da koltuğa; hem de bir dolaba ihtiyacınız olabilir. Alçak bir dolabın üzerine minderlerle yaratılacak oturma köşesinin bir tarafı da yüksek bir dolap şeklinde tasarlanabilir. Böylece hem oturup kitabınızı okuyabileceğiniz bir huzurlu bir köşeye hem de dağınıklığı toplayacak bir dolaba sahip olacaksınız.

Kutu kutu pense

북카페 거실 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 Modern Balkon, Veranda & Teras
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

Bank gibi bir oturma elamanının altını boş bırakmak küçük mekanlar için çok akıl kârı değil. O yüzden tekerlekli ahşap kutular herhangi bir şey depolamak için iyi bir çözüm. Elbette hasırdan metale farklı malzemelerden kutu veya sandıklar da aynı şekilde kullanılabilir. Çekmece yerin tekerlekli kutuların olması da büyük temizlik kolaylığı getiriyor.

Küçük odalara akıllı çözümler

APPARTEMENT 90m² Région Parisienne , monicacordova monicacordova Modern Çocuk Odası
monicacordova

monicacordova
monicacordova
monicacordova

Yatak odası özellikle gençler için yalnızca yatak odası değildir. Aynı zamanda çalışma odası ve özel yaşam alanıdır. Odalar küçük olduğunda bu işlevlerin sağlanması da zorlaşabilir. Ancak bir duvarı tamamen dolap olarak kullanıp, dolaba gömülü çalışma alanı tasarlandığında ve bu mobilya için açık renkler kullanıldığında sonuç etkileyici olabilir. Hem alandan kazanılır hem de estetik bir görüntüye kavuşulabilir. 

Eğimli duvarların avantajları

Projekt pokoju dla ucznia, COI Pracownia Architektury Wnętrz COI Pracownia Architektury Wnętrz Modern Çocuk Odası
COI Pracownia Architektury Wnętrz

COI Pracownia Architektury Wnętrz
COI Pracownia Architektury Wnętrz
COI Pracownia Architektury Wnętrz

Çatı katlarının eğimli duvarları renkli ve güzel bir tasarımla oldukça kullanışlı dolaplar için ideal araçlardır. Bunlar ölü alanlar olduğu için kullanılmayacakları düşünülür ancak bu yöntemle o ölü alanlar sadece işlev kazanmakla kalmaz ayn zamanda bir evi güzelleştiren öğelere dönüşür.

Aynanın mucizesi

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Banyo
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Banyonuzda ferahlık mı istiyorsunuz? Özellikle dar ve uzun banyolarda bu ihtiyacı büyük aynalarla çözmek mümkün. Lavabo üzerine konan alışıldık aynalı bir dolap asla banyonuzu geniş göstermeyecektir ama örnekteki gibi duvarı kaplattığınız aynayla inanılmaz bir farkla karşı karşıya kalacağınızdan emin olabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Yeni nesil zigon sehpalar

Pan, Daedalus Furniture Daedalus Furniture
Daedalus Furniture

Pan

Daedalus Furniture
Daedalus Furniture
Daedalus Furniture

Zigon sehpalar hiçbirimiz için yabancı olmayabilir ama yeni nesil zigon sehpalar bizim alıştıklarımızın aksine çok çeşitli formlara ve renklere sahip olabiliyor. Yanızca dekoratif olarak tercih edilebilir olmalarına rağmen özellikle küçük evlerde, fazla sayıda sehpanın sürekli kullanılamadığı durumlarda gerçekten son derece işlevli mobilyalar. Bu rengarenk ve sevimli zigon seti de evinize renk ve işlev katacak modellerden biri.

Çiçekler için yer yok demeyin, onun da çözümü var

İç Mekan Dikey Bahçeler Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

İç Mekan Dikey Bahçeler

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Bitki yetiştirmeyi seviyor ama evinizde saksılarınızı yerleştirecek alan mı bulamıyorsunuz? Duvarları deneyin. Son yıllarda duvarlara asılabilen saksıların pek çok çeşidini piyasada bulmak mümkün. Bu sayede evinize doğanın dokunuşunu katabilirsiniz, hatta dilerseniz mutfakta nane, biberiye ve benzeri otları yetiştirmek ve taze taze kullanmak için de bu saksılar çok uygun.

Yatakları duvarlara gizlemek

homify
homify

homify
homify
homify

Artık özellikle şehir merkezlerinde stüdyo tipi tek mekana sahip evler arttı. Ancak pek çok insan küçük bir ev olsa da yatağını yaşam alanında görmek istemeyebilir. Bunun için örnekteki sistem ideal çözümlerden biri. Yalnızca stüdyo tipi evlerde değil, küçük çocuk odalarında ya da yalnızca misafir geldiğinde yatağa ihtiyaç duyulan herhangi bir odada da bu tip bir yatak yaşam alanınızı ciddi oranda arttırabilir.

Küçük yatak odalarında işlevsel ve dekoratif raflar

Apartamento 45m2 en el Ensanche de Bilbao, Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Modern Yatak Odası
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Yatak odası küçük olduğunda kitaplar, kozmetikler, takılar gibi nesneler kendine yer bulamayabiliyor. Bunun için aslında çok basit ve akılcı bir çözüm mevcut. Yatakta oturduğunuzda başınıza denk gelmeyecek yükseklikte, duvar boyunca yerleştirilen dar bir raf işlevsel olarak mekana ciddi bir katkı sunarken, dekorasyon açısından da son derece çarpıcı olabilir. Dilerseniz bu rafa küçük evinizde yer bulamadığınız kitapları koyabilir, dilerseniz yalnızca dekoratif objelerle yatak odanızı zenginleştirebilirsiniz.

homify 360°: Yeniden yaratılan teraslı ev
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