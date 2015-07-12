Küçük ev deyip geçmeyeceğiniz dekorasyon örnekleri

Belki bu örnekteki gibi bir balkonda ya da ufak bir odada hem bir kanapeye ya da koltuğa; hem de bir dolaba ihtiyacınız olabilir. Alçak bir dolabın üzerine minderlerle yaratılacak oturma köşesinin bir tarafı da yüksek bir dolap şeklinde tasarlanabilir. Böylece hem oturup kitabınızı okuyabileceğiniz bir huzurlu bir köşeye hem de dağınıklığı toplayacak bir dolaba sahip olacaksınız.