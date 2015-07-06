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Toroslar'da bir balayına ne dersiniz?

Aydin Sanli Aydin Sanli
Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Oturma Odası
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Balayı yeni evli çiftler için özeldir. Bazıları balayı için yurt dışını tercih ederken, bazıları yurt içindeki sayısız turizm merkezinden birini seçiyor. Peki siz çok kalabalık turizm yörelerinde her şeyin standartlaştığı beş yıldızlı bir otelde ya da bir tatil köyünde mi geçirmek isterseniz, yoksa gözlerden uzak bir doğa harikasında  balayı çiftleri için tasarlanmış country tarzı bir evde mi? Böyle bir yeri nasıl bulacağım diye soruyorsanız, merak etmeyin böyle bir yer var. Bu yazımızda Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Hoyran'da köy evleri konseptiyle çalışan bir işletmenin balayı çiftleri için döşediği bir eve yakından bakacağız. 

Hoyran Wedre Country Houses denizden 500 metre yüksekte, Torosların yamacında bulunuyor. Bir Sanat Evi, bir Balayı Evi, dört suit, bir Konak, bir Mutfaklı Standart ve  on adet deniz veya bahçe manzaralı çift kişilik odadan oluşan tesislerdeki suitlerden 2 tanesi aslına uygun restore edilen 100 yıllık eski evde bulunmaktadır.

Odalarının hepsi birbirinden farklı döşenen tesisteki bir çok eşya antikacılardan toplanıp tamir edilmek suretiyle tekrar kullanıma kazandırılmış. Perde ve raf örtüleri tamamen el işi olan tesiste yörenin dantel ve kanaviçe motifleri ve renkleri kullanılmış. El yapımı yatakları tamamlayan saten çeyizlik yorganların her biri kendine özgü renk, desen ve motiflerle işlenmiş. 

Eğer şimdiden meraklanmaya başladıysanız işletmenin homify linkini buradan bulabilirsiniz. 

Dışarıdan görünüm

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Tesisde balayı evi olarak düzenlenen ev iki kattan oluşuyor. Üst katta şömineli yatak odası, küvet ve duşlu banyo ve muhteşem deniz ve dağ manzaralı geniş bir ahşap balkonun yer aldığı evin alt katında ise açık mutfak, buzdolabı, fırınlı ocak ve şömineli bir oturma odası bulunuyor. Ekolojik bir anlayışla inşa edilen evlerin tesisin konumu gereğiyle de serin ve rahat bir ortam sunuyor. 

Oturma odası

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Oturma Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Oturma odası alt katta bulunuyor ve alt kata bir verandadan geçerek giriliyor. Taş yapının tavanları ise ahşaptan. Ahşap tavanları bütünlemek için içerdeki mobilyaların bir çoğu da ahşap malzemeden tercih edilmiş. Serin bahar gecelerinde şömineyle ısıtılabilen odada bulunan raflarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanmış bakır kap kacaklar bulunuyor. Odanın zemini ise seramik karolarla kaplanmış. 

Mutfak

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Mutfak
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Evin mutfağı da alt katta bulunuyor ve açık planlı. Yerlerin oturma odasıyla aynı seramikle kaplı olduğu mutfakta yemek hazırlamak ve pişirmek için gereken her türlü cihaz ve malzeme bulunuyor. Mutfak dolaplarının ahşap olduğu mutfakta evliliğin ilk günlerinde birlikte yemek yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yatak odası ve banyo

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Yatak Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Yatak odası ve banyo evin üst katında bulunuyor. Yatak odasından muhteşem manzaralı ahşap geniş bir balkona çıkış bulunuyor. Yatak odası zemini alt katın aksine ahşap malzemeden oluşuyor. Odadaki pek çok eşya antika değeri taşıyor. Bunlardan bir tanesi ise antika ve kök boya kilim ve yolluk. 

Balkon

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Muhteşem manzarasıyla üst kat balkonunu görüyorsunuz. Hazırladığınız yemekleri bu manzara karşısında yiyebileceğiniz gibi, hamakta uzanıp manzaraya karşı dinlenebilirsiniz de. 

Taş ve ahşap birlikteliğinden oluşan evleri seviyorsanız bu dağ evine de bayılacaksınız:

Büyüleyici bir dağ evi

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Toroslar'ın yamacındaki bu country tarzı evi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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