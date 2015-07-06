Toroslar'da bir balayına ne dersiniz?

Balayı yeni evli çiftler için özeldir. Bazıları balayı için yurt dışını tercih ederken, bazıları yurt içindeki sayısız turizm merkezinden birini seçiyor. Peki siz çok kalabalık turizm yörelerinde her şeyin standartlaştığı beş yıldızlı bir otelde ya da bir tatil köyünde mi geçirmek isterseniz, yoksa gözlerden uzak bir doğa harikasında balayı çiftleri için tasarlanmış country tarzı bir evde mi? Böyle bir yeri nasıl bulacağım diye soruyorsanız, merak etmeyin böyle bir yer var. Bu yazımızda Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Hoyran'da köy evleri konseptiyle çalışan bir işletmenin balayı çiftleri için döşediği bir eve yakından bakacağız.

Hoyran Wedre Country Houses denizden 500 metre yüksekte, Torosların yamacında bulunuyor. Bir Sanat Evi, bir Balayı Evi, dört suit, bir Konak, bir Mutfaklı Standart ve on adet deniz veya bahçe manzaralı çift kişilik odadan oluşan tesislerdeki suitlerden 2 tanesi aslına uygun restore edilen 100 yıllık eski evde bulunmaktadır.

Odalarının hepsi birbirinden farklı döşenen tesisteki bir çok eşya antikacılardan toplanıp tamir edilmek suretiyle tekrar kullanıma kazandırılmış. Perde ve raf örtüleri tamamen el işi olan tesiste yörenin dantel ve kanaviçe motifleri ve renkleri kullanılmış. El yapımı yatakları tamamlayan saten çeyizlik yorganların her biri kendine özgü renk, desen ve motiflerle işlenmiş.

Eğer şimdiden meraklanmaya başladıysanız işletmenin homify linkini buradan bulabilirsiniz.