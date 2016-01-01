Banyo aydınlatma seçenekleri nelerdir?

Banyo dekorasyonlarında sizin için uygun gördüğümüz farklı aydınlatma seçeneklerini inceleyebilir ve birbirinden farklı malzemedeki örneklerimizi kendi banyonuza taşıyabilirsiniz.
Banyo dekorasyonlarında konfor ve hijyenin önemli olduğu kadar aydınlatmanın da banyo estetiği için özel bir yeri vardır. Doğru aydınlatmalar her mekanın daha iyi gözükmesine ve alanın daha iyi algılanmasına yol açar. Örneğin banyonuzun planına ve ruhuna en uygun dekorasyonu tasarlarken aydınlatmayı es geçmemeniz dekorasyonun vurgusunu daha iyi ortaya çıkarabilir. Banyo tasarımları kişinin konforuna uygun tasarlanmayı gerektirse de dekorasyonu ortaya çıkaracak öğeler dikkate alınarak dizayn edilmeli ve buna uygun alternatifler titizlikle incelenerek ele alınmalıdır. Örnek fotoğraftaki banyo tasarımında ışıklandırma dekorasyonun temel öğelerinden biri haline gelmiştir. Banyo dolabıyla birlikte tasarlanan lavabo ve tezgah geniş tutularak planlanmış. Duvara sabitlenmiş beyaz tezgah altındaki hem kapalı hem açık kullanıma açık banyo dolabıyla banyo atmosferinde monokrom bir etki yaratıyor. Banyo zemininin ve duvarların açık tonda tercih edilmesi bahsettiğimiz monokromluğu ciddi anlamda pekiştiren bir yapıya dahil tasarlanmış. Banyo tezgahının üzerinde kullanılan duvara sabitlenmiş aynalı dolap başlı başına bir tasarım harikası olarak gözükebilir. Ayna tasarımı yatay ve dikey iki elemanın kompoze edilmesiyle oluşturulmuş. Bu tip tasarımlar genellikle dolaplarda aşina olduğumuz bir geometriye sahip olsa da banyo dekorasyonunun temel parçası haline gelmiş. Banyonun geneline serpiştirilmiş led aydınlatmalar duş alanında da benzer bir yapıda dizayn edilmiş. Duşakabinle bölünmüş duş alanında birden fazla aydınlatma kullanılarak mekanın hem loş hem de ışık içinde kullanım seçeneği barındırması öngörülmüş. Dilerseniz siz de banyo tasarımlarınızda birden fazla kaynağa sahip ışık düzenlemeleriyle istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz.
Banyo tasarımlarında eskiden beri alışık olduğumuz tek kaynaklı aydınlatmaların çoktan modası geçti. Banyo dekorasyonları da artık tıpkı bir oturma odası gibi konfora ve atmosferin yapısına göre tasarlanıyor. Kısacası banyo dekorasyonları da ev dekorasyonlarında es geçilmeden titizlikle planlanıyor. Çünkü evde geçirdiğiniz her alan saat farkı gözetmeksizin çok değerli bir yaşam alanı olarak görülüyor. Örnek fotoğraftaki banyo tasarımı BOZANTI MİMARLIK firması tarafından dizayn edilerek özel bir aydınlatma tasarımıyla sizlerin beğenisine sunuluyor. Örnek fotoğrafta sadece lavabo alanını ve depolama yerlerini gördüğümüz banyo tasarımı son derece sade ve yalın bir dille tasarlanmış. Zemin rengi açık tercih edilen banyo dekorasyonunda krem rengiyle oluşturulmuş detaysız ve modern banyo dolapları banyoda derli toplu bir görünümün sağlanmasına yardım etmiş. Lavabonun yerleştirildiği banyo tezgahı ahşap seçilerek açık renkle birlikte banyoda sıcaklığın küçük bir işaretini görmemizi sağlamış. Lavabonun ve banyo dolaplarının olduğu kısımdaki duvar karoları yeşilin ve mavinin tonlarıyla oluşturularak ahşap tezgahla birlikte hareketli bir ortam oluşmasına katkıda bulunmuş. Sadece bu alanda kullanılan renkçi yaklaşım banyo dekorasyonunda buranın bir odak noktası olmasını sağlamış. Lavabo ve banyo tezgahının olduğu alanın bir diğer dikkat çekici detay ise aynalı kapaklarla oluşturulmuş banyo dolaplarının altında kullanılan aydınlatmaların çeşitliliği diyebiliriz. Üç farklı noktaya yerleştirilmiş fakat aynı düzlemde bulunan led aydınlatmalar mekanın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş. Banyonun tavanlarında da kullanılan farklı yerlerdeki aydınlatmalar dolap altındaki aydınlatmalarla birlikte hoş bir atmosfer oluşmasına izin vermiş.
Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu dikdörtgen bir yapıya sahip olup ve bir çok şeyi barındıran bir tasarıma sahip. Tavan hariç neredeyse tüm yüzeylerde ahşap kaplama uygulanan banyo dekorasyonu daha ilk baştan sıra dışı bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlar nitelikte. Ahşap kaplamaları banyo yüzeylerinde kullanmaya alışık olmasak da son dönemde ortaya çıkan suya dayanıklı kaplamalar her tür yüzeyde kullanılarak bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Açık kahverengi ve bejle birlikte dokusunu kolaylıkla hissettiğimiz kaplama banyonun geneline modern bir etki vermeyi ihmal etmemiş. Örnek fotoğraftaki modern banyo dekorasyonunda her bir detay bir tasarım objesi gibi seçilerek bir araya getirilmiş. Örneğin küvet tasarımı eliptik yapısıyla banyonun sağ tarafına yerleştirilerek duşakabinle birlikte şık bir yerleştirmeye sahip. Lavabonun altına yerleştirilmiş banyo dolapları da duvar ve zeminle aynı malzemeden kaplama seçilerek oluşturulduğu için banyonun genel çizgisi müthiş bir uyum içinde gerçekleştirilmiş. Banyo aynasının yanındaki boş kısım siyah raflarla hareketlendirilerek pencerenin konstrüksiyonuyla bir uyum içinde tasarlanmış. Aydınlatma tasarımları ise kullanıma uygun düşünülerek cam duşakabinin üst kısmına, lavabo tezgahı ve küvet kısmına yönelik tasarlanarak etkileyici ve dramatik bir stile uygun dizayn edilmiş.
Spa keyfini artık kendi banyonuza taşımanızın zamanı geldi de geçiyor bile. Spa merkezlerindeki konforu ve dinlendirici etkiyi kişisel alanlarınıza taşımak sadece lüks ürünlerin ortamınızda olması anlamına gelmiyor. Suyun dinlendirici etkisini ve konforu en yüksek düzeyde hissetmek için rahatlatıcı tarzda dekorasyonlardan faydalanabilirsiniz. Banyonuzda doğal ürünler kullanmak ve aydınlatmayı doğru planlamak bu yolda olduğunuzun göstergesi olacaktır. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonu suyun dinlendirici etkisini hissedebileceğiniz tarzda dekore edilmiş. Örneğin duvarlar seramik duvar karolarıyla kaplanmak yerine tamamiyle organik bir malzeme olan ahşapla kaplanmış. Sıcaklığın ve doğallığın sembolü olan ahşap mekanın genelindeki huzur verici etkisiyle keyifli banyolarınız için ideal bir malzeme olduğunu gösteriyor. Ahşap kaplamaların arası şerit halinde bitkilerle örülü duvar kağıdıyla kaplanarak aydınlatmayla birlikte doğanın esintisini banyonuza taşıyor. Ayna tasarımında dar ve uzun bir yapı tercih edilerek duvara monte dilmiş aydınlatmaların aynanın etrafından görünmesini sağlamış. Bu şekilde uygulanmış aydınlatma tasarımları hzuru verici bir etkiye sahip olduğundan Tavandaki genel aydınlatma istenildiğinde devreye girebilir ve daha ışıklı bir yapıda da kullanabileceğiniz banyonuz farklı seçeneklerle fonksiyonel bir hale gelebilir.
Enerji tasarruflu aydınlatma tercihlerinden yana olmak sadece faturanızı değil, dünyaya olumlu etkiler bırakabilecek bir tercih. Tüketimin yüksek düzeyde olduğu konforlu yaşantılarımızı daha basit ve sade bir hale getirmek küçük dokunuşlarla da mümkün. Örnek fotoğraftaki banyo tasarımında uzmanlar birden fazla ve yüksek enerji barındıran aydınlatmalar kullanmak yerine gerektiğinde yeterli derecede ışık kullanılabilecek bir alternatif yaratmışlar. Tasarımcılar dekorasyonda birbirine bağlı spot ışıklar kullanmak yerine sadece ayna arkasına yerleştirilen led aydınlatmayla hem huzurlu hem de tasarruflu bir yapıyı seçmişler. Böylelikle siz de sadece tavan lambası kullanmak yerine dilediğiniz zaman daha az ışıkla işlerinizi halledebilecek ve doğaya katkıda bulunabileceksiniz.
Zen stiline sahip banyo dekorasyonları doğal malzemelerle ve doğru ışıklandırmayla sizler için şahane bir banyo ortamı sağlayabilir. Zen stilinde doğayı ve dış mekanı iç mekana taşımak başlıca kullanılan öğelerden. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda küvetin yanında geniş bir pencere bulunduğundan dışarıyla olan bağ müthiş bir uyumla gerçekleştirilmiş. Fotoğraftaki alanın bir duvarı doğal taşlarla örülerek duvar rengi ve küvetle bir bütün haline getirilmiş. Küvet tasarımı yalın stiliyle bu küçük alanın elegan bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunmuş. Herhangi bir abartılı aksesuar kullanımı uygulanmayan zen stili tasarımda aydınlatmalar küvetin etrafına yerleştirilerek banyo keyfine odaklanmanızı sağlayacak. Tabi ki aydınlatmalarla bir bütün olan küvetin orijinalliğini es geçmemek gerek. Farklı alternatifler için Eşsiz banyo dekorasyonu için jakuzi ve küvetler adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.