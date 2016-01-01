Banyo aydınlatma seçenekleri nelerdir?

Banyo dekorasyonlarında konfor ve hijyenin önemli olduğu kadar aydınlatmanın da banyo estetiği için özel bir yeri vardır. Doğru aydınlatmalar her mekanın daha iyi gözükmesine ve alanın daha iyi algılanmasına yol açar. Örneğin banyonuzun planına ve ruhuna en uygun dekorasyonu tasarlarken aydınlatmayı es geçmemeniz dekorasyonun vurgusunu daha iyi ortaya çıkarabilir. Banyo tasarımları kişinin konforuna uygun tasarlanmayı gerektirse de dekorasyonu ortaya çıkaracak öğeler dikkate alınarak dizayn edilmeli ve buna uygun alternatifler titizlikle incelenerek ele alınmalıdır. Örnek fotoğraftaki banyo tasarımında ışıklandırma dekorasyonun temel öğelerinden biri haline gelmiştir. Banyo dolabıyla birlikte tasarlanan lavabo ve tezgah geniş tutularak planlanmış. Duvara sabitlenmiş beyaz tezgah altındaki hem kapalı hem açık kullanıma açık banyo dolabıyla banyo atmosferinde monokrom bir etki yaratıyor. Banyo zemininin ve duvarların açık tonda tercih edilmesi bahsettiğimiz monokromluğu ciddi anlamda pekiştiren bir yapıya dahil tasarlanmış. Banyo tezgahının üzerinde kullanılan duvara sabitlenmiş aynalı dolap başlı başına bir tasarım harikası olarak gözükebilir. Ayna tasarımı yatay ve dikey iki elemanın kompoze edilmesiyle oluşturulmuş. Bu tip tasarımlar genellikle dolaplarda aşina olduğumuz bir geometriye sahip olsa da banyo dekorasyonunun temel parçası haline gelmiş. Banyonun geneline serpiştirilmiş led aydınlatmalar duş alanında da benzer bir yapıda dizayn edilmiş. Duşakabinle bölünmüş duş alanında birden fazla aydınlatma kullanılarak mekanın hem loş hem de ışık içinde kullanım seçeneği barındırması öngörülmüş. Dilerseniz siz de banyo tasarımlarınızda birden fazla kaynağa sahip ışık düzenlemeleriyle istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz.