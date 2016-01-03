Küçük mutfaklar için en uygun dekorasyon renkleri nelerdir?

Ev dekorasyonunda çalışacağınız oda geniş bir alana sahipse alternatifleriniz her zaman çok daha fazladır. Dar alana sahip mekanlar için dekorasyon yapmak biraz daha ustalık gerektiren bir iştir. Alanın aydınlatması, mobilya ve aksesuar yerleşimi ve depolama alanları için daha detaylı bir planlama yapmanızı gerektirir. Özellikle mutfak gibi tesisat kurulması icap eden ve endüstriyel ürünleri fazla olan bir mekan üzerine çalışacaksınız dar alana sahip olmak işinizi iyice zorlaştıracaktır. Dekoratörler ve mimarlar dar alanlarda kullanışlı ve şık dekorasyonlar uygulayabilmek için sürekli yeni ve akılcı çözümler üretiyorlar bu çözümlerin birçoğunu rahatlıkla kendi dizaynlarınızda kullanabilirsiniz. Mimar ve tasarımcıların üzerinde uzun emekler vererek veya kullanıcıların kimi zaman deneme yanılma yolu ile keşfettikleri yöntemlerden en bilineni renkler ile sağlanan ferahlıktır. Dar alanlar için dekorasyon yapıyorsanız renk ve ışıkları kullanmayı bilmelisiniz. Sadece doğru renkleri ve doğru ışıklandırmayı seçerek geniş olmayan mekanlarda bile oldukça ferah ve geniş görünümlü dekorlar yaratabilirsiniz.
Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük mutfakları daha geniş ve ferah gösterecek dekorasyon renklerini anlatacağız. Mutfak dekorasyonunuzda hangi renkleri kullanacağınıza henüz karar veremediyseniz bu örnek tasarımlar kurtarıcınız olabilir. Mutfağınızı daha geniş göstermek için ihtiyacınız olan dekorasyon önerileri ile birlikte sunacağımız birbirinden güzel mutfak tasarımları size ilham kaynağı olacak.
Dekorasyon renginize çoktan karar verdiyseniz ve dar mutfağınız için hala dekorasyon çözümlerine ihtiyacınız varsa “Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Ayrıca yüzlerce muhteşem mutfak dekorasyon örnekleri sitemizde olacak.
Bir alanı olduğundan daha geniş göstermenin en bilinen ve etkili yolu alanı ferahlatmaktır. Gerek büyük pencereler yardımıyla aydınlatarak, gerek güçlü ışıklandırma ögeleri ile dar bir alanı ferahlatabilir ve böylece daha geniş görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu ferah görüntüyü sağlamanın diğer bir yolu da beyaz bir fondur. Dekorasyonda beyaz fon zemin, tavan ve duvarlar gibi ana ögelerde beyaz renk kullanılarak sağlanır. Dekorasyonun ana ögelerinde beyaz renk kullanırsanız beyaz bir fon oluşturmuş ve ferahlık sağlamış olursunuz. Beyaz rengin ferahlık kazandırmada bu kadar etkili olmasının nedeni ışığı en iyi yansıtan renk olmasıdır. Ortamda ne kadar çok ışık yansırsa o kadar aydınlık görünür. Daha fazla ışık yansıtmak için daha fazla yansıtıcı yüzey kullanmak gerekir. Dekorasyonlarınızda beyaz rengi ve ışığı yansıyan cam, ayna, epoksi gibi yüzeyleri ne kadar çok kullanırsanız o kadar ferah bir dekorasyon elde edersiniz. Görseldeki bu tasarım oldukça küçük bir alana uygulanmış ancak yüzeylerin neredeyse tamamı beyaz ve yansıtıcı özellikte seçildiği için mükemmel bir aydınlık sağlanmış. Sizce de metrekarelerce alana kurulmuş bir mutfak gibi görünmüyor mu?
Kırmızı da beyaz ile kontrast oluşturacak renklerden birisidir. Bu nedenle beyaz renk ile kombinasyonu geniş görünümlü ve şık mutfaklar yaratabilir. Kırmızı rengi dekorasyonunuzda kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şey kombinasyonunda kullanacağınız diğer renklerle olan uyumu ve kırmızıyı vurgu rengi olarak kullanıyor olmanızdır. Yani beyaz veya daha açık tonlarda fona sahip bir mekana kırmızı dolaplar uygularsanız kırmızıyı vurgu rengi olarak kullandığınız için başarılı bir derinlik oluşturursunuz ama direkt fonu kırmızı yaparsanız kapalı ve boğucu bir dekor sağlarsınız. Ayrıca vurgu renginde seçtiğinizi ögelerde spot ışıklar kullanarak vurguyu arttırabilirsiniz.
Beyaz rengin nasıl ferahlık sağladığını ve dekorasyonları geniş gösterdiğini anlattık. Bir de beyaz rengin kombinasyonlarından bahsedelim. Beyaz rengi tam zıttı olan siyah ve benzeri renklerle kombinasyon yaparak kullanmak da alanları geniş göstermenin sırlarından birisidir. Beyaz ve siyah rengi aynı alanda kullanmak alanda kontrast yaratır ve bu kontrast görüntüye derinlik katar. Dolayısıyla daha geniş görünmesini sağlar. Sadece beyaz renkte birbiriyle kontrast oluşturan birçok rengi birlikte kullanarak alanlarınızı geniş gösterebilirsiniz. Beyaz rengin kontrast yaratacak şekilde kombinasyon yapıldığı renklerin başında siyah, lacivert ve ahşap gelir. Bu dekorasyonda ahşap ile beyazın oluşturduğu kombinasyonu görüyorsunuz. Doğru bir aydınlatma, başarılı bir renk kontrastı ve düzenli bir yerleşim ile muhteşem bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş. CCT Investments imzalı tasarım birçok yönüyle övgüyü hak ediyor.
Dekorasyonda mavi tonları hiç tereddüt etmeden kullanabileceğiniz bir renktir. Özellikle açık ve pastel tonlarda olanlarını seçerseniz beyaz ve ahşap ürünler mükemmel kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Yumuşak ve pastel renkler parlak ve pürüzsüz yüzeylere uygulandığında hem ışığı yansıtarak alanı geniş gösterir hem de pastel renklerin matlığı sayesinde gözü yormaz. Başarılı bir renk dengesi sağlamak için oldukça uygun tonlardır.
Siyah uygulaması zor ama bir o kadar da şık bir renktir. Kullanıldığı her dekoru mükemmelleştirebilir ama bir yandan da kullanırken dikkat edilmesi gereken detayları çoktur. Eğer dar bir mutfakta siyah renk kullanmak istiyorsanız iki formülden faydalanabilirsiniz. Birincisi; odayı yerden tavana kadar renk tonu açılacak şekilde, monokromatik renklerle dizayn etmelisiniz. Yani zemine yakın nesnelerde siyah kullanıp rengi tavana doğru açarak ve beyaz, gri gibi renklerle kombin ederek kullanabilirsiniz. İkincisi ise; odada siyah olarak kullanacağınız bir öge seçip, onun dışındaki alanlarda daha açık tonlar kullanıp, birkaç tane de siyah nesne ekleyerek takım oluşturmalısınız. Yani bu dekorasyonda olduğu gibi siyah dolaplar kullanıp kapı ve taburelerde de siyah seçerek takım oluşturmalısınız. Geriye kalan renkler ise siyahla armonik olan daha açık tonlar olmalıdır. Bu şekilde başarılı bir dengesi sağlayabilir ve alanı boğmadan dizayn edebilirsiniz. Ayrıca siyah dekorasyonlarda ışıklandırmaya da çok daha özenli yaklaşmanız gerekecek.
Siyah, beyaz, antrasit gibi renkler ya da toprak tonları nötr renkler olarak tanımlanır. Nötr renklerin parlak ve sleek yüzeylerde kullanımı aydınlık bir görüntü sağlar. Bu şekilde alanlarınızı daha geniş gösterebilirsiniz. Ayrıca minimalist dekorasyon anlayışı da dar alanlar için idealdir. Az eşya ve neredeyse sıfır aksesuar kullanan minimalizmde alanları çok daha verimli kullanmak mümkün.
Dinlendirici özelliklerinin yanı sıra gözü yoran bir renk grubu olan ateş renklerini, dekorasyonlarda uygulamak zordur. Ancak kırmızı ve siyahta olduğu gibi vurgu rengi olarak uygulayıp, güçlü ve doğru bir şekilde aydınlatırsanız kullanabilirsiniz. Aksi halde yorucu dekorlar yaratacaktır. Ayrıca bu renk tonlarını kullanmayı düşünüyorsanız dekorasyonunuzda kalabalıktan mümkün olduğunca kaçınmalısınız.
Mutfak dekorasyonunuzda canlı ve birçok farklı rengi kullanmayı düşünüyorsanız o halde dizaynın fonunu mutlaka beyaz seçmelisiniz. Beyaz bir fon üzerine dilediğiniz bütün renkleri herhangi bir kural gözetmeksizin uygulayabilirsiniz. Böylece çok canlı ve dikkat çeken dekorlar da yaratabilirsiniz. Bu dekorasyonda beyaz fona renkli dolap kapakları ile muhteşem bir canlılık kazandırılmış. Sade, şık ve bir o kadar da dikkat çekici bir dizayn oluşturulmuş.