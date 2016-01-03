Küçük mutfaklar için en uygun dekorasyon renkleri nelerdir?

Ev dekorasyonunda çalışacağınız oda geniş bir alana sahipse alternatifleriniz her zaman çok daha fazladır. Dar alana sahip mekanlar için dekorasyon yapmak biraz daha ustalık gerektiren bir iştir. Alanın aydınlatması, mobilya ve aksesuar yerleşimi ve depolama alanları için daha detaylı bir planlama yapmanızı gerektirir. Özellikle mutfak gibi tesisat kurulması icap eden ve endüstriyel ürünleri fazla olan bir mekan üzerine çalışacaksınız dar alana sahip olmak işinizi iyice zorlaştıracaktır. Dekoratörler ve mimarlar dar alanlarda kullanışlı ve şık dekorasyonlar uygulayabilmek için sürekli yeni ve akılcı çözümler üretiyorlar bu çözümlerin birçoğunu rahatlıkla kendi dizaynlarınızda kullanabilirsiniz. Mimar ve tasarımcıların üzerinde uzun emekler vererek veya kullanıcıların kimi zaman deneme yanılma yolu ile keşfettikleri yöntemlerden en bilineni renkler ile sağlanan ferahlıktır. Dar alanlar için dekorasyon yapıyorsanız renk ve ışıkları kullanmayı bilmelisiniz. Sadece doğru renkleri ve doğru ışıklandırmayı seçerek geniş olmayan mekanlarda bile oldukça ferah ve geniş görünümlü dekorlar yaratabilirsiniz.

Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük mutfakları daha geniş ve ferah gösterecek dekorasyon renklerini anlatacağız. Mutfak dekorasyonunuzda hangi renkleri kullanacağınıza henüz karar veremediyseniz bu örnek tasarımlar kurtarıcınız olabilir. Mutfağınızı daha geniş göstermek için ihtiyacınız olan dekorasyon önerileri ile birlikte sunacağımız birbirinden güzel mutfak tasarımları size ilham kaynağı olacak.

Dekorasyon renginize çoktan karar verdiyseniz ve dar mutfağınız için hala dekorasyon çözümlerine ihtiyacınız varsa “Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Ayrıca yüzlerce muhteşem mutfak dekorasyon örnekleri sitemizde olacak.