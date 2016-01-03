Evimde küçük dokunuşlarla büyük bir dönüşümü nasıl gerçekleştirebilirim?

Evinizin var olan halinden sıkıldınız mı? Sıkılmanız şart değil, hali hazırdaki dekorasyonunu beğenmiyor ya da cansız, ruhsuz, renksiz buluyor olabilirsiniz. Genelde evlerini özellikle güzelleştirmek için zaman, emek ve/veya para ayırmamış insanlar daha sonra bu konuda bir şeyler yapma isteği de duyabiliyorlar. İki durum da gayet insani. Hayat gailesi ve ekonomik sıkıntılar içinde herkesin evini dekore etmesini bekleyemeyiz, ancak insanların evlerini daha güzel görmek istemeleri de bir o kadar anlaşılabilir bir duygu. Elinizde olan mobilyaları kullanmış ya da basit ve uygun fiyata alışveriş yapıp gerisini düşünmediyseniz belki de şimdi eviniz için uğraşmanın zamanı gelmiştir. Bazen mobilyalar çok da önemli olmayabilir, küçük dokunuşlarla bambaşka bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Biraz düşünelim. Örneğin yatak odanızda bir gardırop ve kanepeniz var. Bu gardırop ve kanepe çok özel nitelikleri olmayan mobilyalar. Halılarınız ve perdeleriniz de sıradan ve çok da hoşunuza gitmiyor olabilir çünkü onları da belki ailenizden almış, eskileri kullanıyorsunuzdur. Bu durumda yalnızca halı ve perdeyi değiştirmek bile odada inanılmaz bir değişime sebep olabilir. Buna ek olarak bir yatak örtüsü de bu değişime ortak olabilir. Bir de yatak başınızın üzerine asacağınız tabloyla oldukça ufak müdahalelerle büyük bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Mekanın atmosferi tamamen değişecektir.

Bu mantıkla hareket ederek neler yapabileceğiniz hakkına birkaç önerimiz olabileceğini düşündük. Aralarından size uygun olanlarını seçebilirsiniz. Çünkü kimi kendi başınıza, küçük ya da sıfır bütçeyle yapacağınız şeyler olabilir, kimi içinse pamuk elleri biraz cebe atmanız gerekebilir. Ucuz ya da pahalıya kolayca yapılabilecek pek çok şey eviniz için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bunu istiyorsanız önerilerimizi incelemenizi tavsiye ederiz.