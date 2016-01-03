Evimde küçük dokunuşlarla büyük bir dönüşümü nasıl gerçekleştirebilirim?

Evinizin var olan halinden sıkıldınız mı? Sıkılmanız şart değil, hali hazırdaki dekorasyonunu beğenmiyor ya da cansız, ruhsuz, renksiz buluyor olabilirsiniz. Genelde evlerini özellikle güzelleştirmek için zaman, emek ve/veya para ayırmamış insanlar daha sonra bu konuda bir şeyler yapma isteği de duyabiliyorlar. İki durum da gayet insani. Hayat gailesi ve ekonomik sıkıntılar içinde herkesin evini dekore etmesini bekleyemeyiz, ancak insanların evlerini daha güzel görmek istemeleri de bir o kadar anlaşılabilir bir duygu. Elinizde olan mobilyaları kullanmış ya da basit ve uygun fiyata alışveriş yapıp gerisini düşünmediyseniz belki de şimdi eviniz için uğraşmanın zamanı gelmiştir. Bazen mobilyalar çok da önemli olmayabilir, küçük dokunuşlarla bambaşka bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Biraz düşünelim. Örneğin yatak odanızda bir gardırop ve kanepeniz var. Bu gardırop ve kanepe çok özel nitelikleri olmayan mobilyalar. Halılarınız ve perdeleriniz de sıradan ve çok da hoşunuza gitmiyor olabilir çünkü onları da belki ailenizden almış, eskileri kullanıyorsunuzdur. Bu durumda yalnızca halı ve perdeyi değiştirmek bile odada inanılmaz bir değişime sebep olabilir. Buna ek olarak bir yatak örtüsü de bu değişime ortak olabilir. Bir de yatak başınızın üzerine asacağınız tabloyla oldukça ufak müdahalelerle büyük bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Mekanın atmosferi tamamen değişecektir.
Bu mantıkla hareket ederek neler yapabileceğiniz hakkına birkaç önerimiz olabileceğini düşündük. Aralarından size uygun olanlarını seçebilirsiniz. Çünkü kimi kendi başınıza, küçük ya da sıfır bütçeyle yapacağınız şeyler olabilir, kimi içinse pamuk elleri biraz cebe atmanız gerekebilir. Ucuz ya da pahalıya kolayca yapılabilecek pek çok şey eviniz için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bunu istiyorsanız önerilerimizi incelemenizi tavsiye ederiz.
Evin boyasını yenilemek duruma göre evin atmosferini oldukça değiştirme gücüne sahip bir eylem. Özellikle renk değiştiriyorsanız. Eskisinden farklı bir rengi kullandığınız duvarlar da evinizi bambaşka bir hale sokacaktır, daha ilginç duvar boyama fikirleri de.
Eğer eviniz standart bir renge, örneğin krem ya da çok açık bir renge boyalıysa dramatik bir etki için daha koyu tonları tercih edebilirsiniz. Bordo ya da koyu yeşile boyanmış bir yatak odası açık bir renge oranla çok daha samimi ve sıcak olabilir. Öte yandan evinizi bembeyaz boyamanız da etkili bir değişiklik olabilir.
Bu örnekte ise epey ilginç bir boyama tarzıyla karşı karşıyayız. Odanın bir kısmı beyaza kontrast olan yeşille boyanmış. Ancak sınır sadece duvarlarda değil aynı çizgide zemin ve tavanda da devam ediyor. Eğer boyanabilir zeminleriniz varsa, böylesi bir renk çerçevesi evinizde enteresan bir dekorasyon oluşturup tüm havayı değiştirecektir.
Boyanın sadece rengi değil, doku ve tarzı da farklı etkiler yaratır. Bu yüzden evinizde bir dönüşüm arıyorsanız internetten boya badana stillerini incelemenizi öneririz.
Salonunuzda yer alan kanepenin üstünde yastık ya da diğer adıyla kırlent kullanmıyorsanız kullanmaya başlayabilir; kullanıyorsanız bir farklılık için kılıflarını değiştirebilirsiniz. Bu gördüğünüz kanepeye koyacağınız farklı bir set yastık farklı bir etki yaratacaktır. Buradaki renkler yerine grinin tonlarının kanepenin üstünde yer aldığını düşünün. Elbette büyük oranda bir farklılık olurdu.
Bitki ve çiçekler hemen hemen her ev için canlılık verici oksijen kaynakları. Bir köşeye dizdiğiniz bitkiler o mekana sıcacık bir duygu katabiliyor, evi bir yuva haline getirebiliyorlar. Evi canlılarla dekore etmek, doğal hayatı eve davet etmek bu açıdan negatif bir etkisi olması neredeyse imkansız bir durum. O yüzden evinizi sempatik, canlı ve doğal bir dönüşüme yuva yapmak istiyorsanız orayı bitkilerle bezemeniz çok mantıklı bir tercih olacaktır. Bakımı zor geliyorsa, az su isteyen kaktüs gibi bitkilerde bolca yerleştirerek de bu arzunuzu yerine getirebilirsiniz.
Duvarlarınıza yapacağınız müdahaleler bir evin dönüşümü için çok belirleyicidir. Hele de daha önce boş olan ya da az sayıda çerçeve ya da tablonun asılı olduğu duvarlara bir galerici özeniyle yaklaşırsanız. Bu işi bir anda yapmanız bile gerekmez, zaman içinde özgün eserleri, eski ya da yeni fotoğrafları, belki kendi beğendiğiniz bir takım obje ve baskılar çerçevelettirip duvarınıza çeşitli kompozisyonlar halinde asabilirsiniz. Birbirine yakın asacağınız çerçeveler düzensizlik içinde bir düzene sahip olacak ve etkileyici bir görünüm yaratacaklardır. Ayrıca çerçeveleri de birbirinden farklı seçmelisiniz. Renkleri kalınlıkları, modelleri birbirinden farı çerçeveler, aynı zamanda farklı boyutlarıyla dinamik bir duvar sahibi olmanızı sağlayıp evinizde dekoratif bir dönüşüm yaratacaktır.
Evinizde bir değişikliğe ihtiyacınız var ama ne bir şey almak, ne bir şey boyamak size göre değilse en azından mobilyaların yerini değiştirin. Bu bile epey fark yaratma potansiyeline sahip. Yemek masasıyla oturma grubunun, kanepelerle koltukların yerini değiştirin ya da kitaplığınızı başka bir duvara yerleştirin. Pek çok ev kadını ev temizliği sırasında sık sık evin şeklini de değiştirir. Bu aslında ev içinde ne kadar çok vakit geçiriyorsak o kadar değişikliğe ihtiyaç duyduğumuzun da bir kanıtı. Bu kanıt elbette kadınların pratik zekasıyla basit bir çözüme de işaret ediyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız mobilyalarınızın yerini değiştirin!
Tasarım ikonları bir evde yalnızca işlevsel mobilyalar olmaz aynı zamanda heykelsi objelerdir. Bu mobilyaların ikon haline gelmesinin bir sebebi de bu. Eviniz için ciddi anlamda etkileyici ve tek bir müdahale olarak böyle bir mobilyayı tercih edebilirsiniz. Örnekte görülen masa Eames sandalyeleriyle son derece etkileyeci bir hale bürünmüş durumda. Oysa sıradan yalın sandalyelerle belki hoş ama sıradan bir görüntü oluşturacaklardı. 20. yüzyılın 10 mobilya ikonu başlıklı yazıda evinizde dramatik bir etki yaratabilecek bazı tasarımları görmeniz mümkün.
Gerekli malzemeleri satın alarak kendi kendinize de evinizde büyük bir değişim yaratmanız mümkün. Bunun için en ideal tuvaller de duvarlar. Duvarlara resimler yapabilirsiniz. Çeşitli kalıplar kullanarak stencil denilen baskılar da kolayca yapılamayacak resme alternatif oluşturabilir. Washi tape denen renkli ve desenli seloteyplerle duvarlarınıza binbir desen ve geometri getirmeniz mümkün.
Urban ART Berlin tasarımı bu duvar etiketleri de dışarıdan alınan hazır malzemeye rağmen sizin yaratıcılığınızın da epey kullanılabileceği bir ürün. Üçgen şeklinde etiketleri duvarda istediğiniz kompozisyonla yerleştirebildiğiniz için ortaya çıkan duvar deseni sadece size ait ve özgün oluyor.